читать дальше умом. Готовить удобно. Меню интересное и количество еды достаточное: на каждого было по три гребешка и две устрицы. Узнали про очень интересные соусы для гребешка, хотим дома попробовать сделать) Удивило количества вина - его было в достатке))) Все понравилось. Спасибо организаторам.

Были на мастер классе 05.01. Очень понравилось место проведения мероприятия, очень стильное пространство, при том все продуманно и оборудованно с