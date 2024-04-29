Экскурсии в помещении Владивостока

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» во Владивостоке, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
Узнайте вкус Дальнего Востока на кулинарном мастер-классе
Начало: Рядом с рестораном «Семь футов»
12 июня в 18:00
21 июня в 19:00
4 700 за человека
Чайные истории Владивостока - за чайной церемонией
Индивидуальная
2 часа
Чайные истории Владивостока - за чайной церемонией
Провести время в приятном месте и узнать много нового о благородном напитке и традициях вокруг него
Начало: На ул. Адмирала Фокина
Завтра в 16:00
10 июня в 18:00
2 700 за человека
50 оттенков стейка: групповой кулинарный мастер-класс
Групповая
2 часа
50 оттенков стейка: групповой кулинарный мастер-класс
Приготовить идеальный стейк под руководством именитого шеф-повара Владивостока
Начало: рядом с рестораном «Семь футов»
22 июня в 18:00
7 июля в 18:00
4 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    29 апреля 2024
    Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
    Огромное спасибо Марии Александровне Голиковой за мастер класс! Оказалась в группе единственным туристом, все остальные жители Владивостока. Сегодня использовала полученные навыки в открывании гребешка. У меня получились!
  • Ю
    Юлия
    15 января 2024
    Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
    Были на мастер классе 05.01. Очень понравилось место проведения мероприятия, очень стильное пространство, при том все продуманно и оборудованно с
    читать дальше

    умом. Готовить удобно. Меню интересное и количество еды достаточное: на каждого было по три гребешка и две устрицы. Узнали про очень интересные соусы для гребешка, хотим дома попробовать сделать) Удивило количества вина - его было в достатке))) Все понравилось. Спасибо организаторам.

  • Г
    Гульнара
    19 ноября 2023
    Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
    Это было самое впечатляющие мероприятие

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «В помещении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
  2. Чайные истории Владивостока - за чайной церемонией
  3. 50 оттенков стейка: групповой кулинарный мастер-класс
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 4 700. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2024 год по теме «В помещении», 10 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам