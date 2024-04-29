читать дальше хорошо знает свое дело он ещё воспитанный, интеллигентный человек. Для нас это были абсолютно новые впечатления и Артём все сделал для того, чтобы они были прекрасными и надолго остались с нами)). Спасибо огромное!

Спасибо за такую прекрасную прогулку! Наш инструктор Артём, совсем молодой мальчик, всего 19 лет, а уже какой профессионал. Кроме того, что