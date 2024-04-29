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Мини-группа
2 часа
Прогулка на парусной яхте во Владивостоке
Полюбоваться городом с воды и освоить базовые приемы управления яхтой
Начало: На паркинге по адресу лейтенанта шмидта 17
Завтра в 11:00
5 340₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
Узнайте вкус Дальнего Востока на кулинарном мастер-классе
Начало: Рядом с рестораном «Семь футов»
12 июня в 18:00
21 июня в 19:00
4 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Чайные истории Владивостока - за чайной церемонией
Провести время в приятном месте и узнать много нового о благородном напитке и традициях вокруг него
Начало: На ул. Адмирала Фокина
Завтра в 16:00
10 июня в 18:00
2 700₽ за человека
Групповая
2 часа
50 оттенков стейка: групповой кулинарный мастер-класс
Приготовить идеальный стейк под руководством именитого шеф-повара Владивостока
Начало: рядом с рестораном «Семь футов»
22 июня в 18:00
7 июля в 18:00
4 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь29 апреля 2024Огромное спасибо Марии Александровне Голиковой за мастер класс! Оказалась в группе единственным туристом, все остальные жители Владивостока. Сегодня использовала полученные навыки в открывании гребешка. У меня получились!
- ЮЮлия15 января 2024Были на мастер классе 05.01. Очень понравилось место проведения мероприятия, очень стильное пространство, при том все продуманно и оборудованно с
- ГГульнара19 ноября 2023Это было самое впечатляющие мероприятие
- ТТатьяна15 августа 2023Добрый день. Не смотря на дождь и отсутствие других экскурсантов, кроме меня, прогулка состоялась! Огромное спасибо инструктору Маше, которая терпеливо обучала меня азам управления яхты и дала порулить!
- ГГалина31 июля 2023Спасибо за такую прекрасную прогулку! Наш инструктор Артём, совсем молодой мальчик, всего 19 лет, а уже какой профессионал. Кроме того, что
- ЮЮлия15 июля 2023Это лучшее, что можно заказать во Владивостоке. Даже при пасмурной погоде! На эту экскурсию хочется бежать при любой погоде и любом настроении.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Мастер-классы»
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