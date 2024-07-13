Бухты Спокойная и Ежовая — наш ответ пляжам Таиланда.
Белый песок, бирюзовая прозрачная вода, нагромождения живописных глыб песчаника и свисающие по склонам искривленные стволы дубов — все это так напоминает затерянный тропический остров.
Белый песок, бирюзовая прозрачная вода, нагромождения живописных глыб песчаника и свисающие по склонам искривленные стволы дубов — все это так напоминает затерянный тропический остров.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Бухты Ежовая и Спокойная прекрасны круглый год. Зимой море не замерзает и имеет такой же яркий тропический оттенок, только «ледяные медузки» и пейзажи вокруг выдают, что фото сделаны зимой. Весной склоны сопок раскрашены в розовые и фиолетовые оттенки, так у моря зацветает рододендрон. А летом ноги сами ведут к красивым живописным бухтам, где можно погреться на песочке и искупаться в море. Осенью в Ежовой можно любоваться не только ярким морем, но и красивейшей яркой листвой. Визитная карточка бухты Ежовая — кекур Самурай, возвышающийся в ее южной части. В водах бухты встречаются морские ежи, мидии и гребешок, а у самого берега снуют стайки рыбок. Здесь у вас точно получатся красивые снимки! По пути к Ежовой мы пройдем через другую жемчужину этого побережья — бухту Спокойную, а также поднимемся на заброшенный маяк с которого открывается прекрасный вид на бухты, мыс Лисученко и скальный комплекс Долина Атлантов. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.
По субботам в июне, июле, августе и сентябре в 07:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Ежовая
- Бухта Спокойная
- Видовая площадка, с которой открывается прекрасный вид на побережье, мыс Лисученко и скальный комплекс Долина Атлантов
- Кекуры Самурай, «Парус» и острые скалы-перья
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ост. Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в июне, июле, августе и сентябре в 07:00.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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