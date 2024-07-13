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Что вас ожидает: Бухты Ежовая и Спокойная прекрасны круглый год. Зимой море не замерзает и имеет такой же яркий тропический оттенок, только «ледяные медузки» и пейзажи вокруг выдают, что фото сделаны зимой. Весной склоны сопок раскрашены в розовые и фиолетовые оттенки, так у моря зацветает рододендрон. А летом ноги сами ведут к красивым живописным бухтам, где можно погреться на песочке и искупаться в море. Осенью в Ежовой можно любоваться не только ярким морем, но и красивейшей яркой листвой. Визитная карточка бухты Ежовая — кекур Самурай, возвышающийся в ее южной части. В водах бухты встречаются морские ежи, мидии и гребешок, а у самого берега снуют стайки рыбок. Здесь у вас точно получатся красивые снимки! По пути к Ежовой мы пройдем через другую жемчужину этого побережья — бухту Спокойную, а также поднимемся на заброшенный маяк с которого открывается прекрасный вид на бухты, мыс Лисученко и скальный комплекс Долина Атлантов. Важная информация: