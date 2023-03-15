Едем на живописный остров Шкота

Сбежать из города на природу и полюбоваться пейзажами Приморского края

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Безграничные морские просторы, обрывистые скалы и фотогеничные бухты — этим всем может похвастаться необитаемый остров Шкота. Мы прогуляемся по нему, спустимся на дикие пляжи, дойдём до заброшенного маяка.

При желании включим в маршрут невероятно красивый мыс Тобизина и ферму морепродуктов на острове Русский.
Едем на живописный остров Шкота
Едем на живописный остров Шкота
Едем на живописный остров Шкота
Едем на живописный остров Шкота
Едем на живописный остров Шкота
Едем на живописный остров Шкота
Едем на живописный остров Шкота
Едем на живописный остров Шкота
Едем на живописный остров Шкота
Едем на живописный остров Шкота
Едем на живописный остров Шкота
Едем на живописный остров Шкота
Едем на живописный остров Шкота
Едем на живописный остров Шкота
Ближайшие даты:
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Описание

Сезонные особенности поездки

Чтобы добраться до острова Шкота с острова Русский, мы перейдём через насыпную дамбу. Зимой сделать это просто, а вот летом придётся преодолеть брод: уровень воды может достигать 60–100 см. Учитывайте это при планировании путешествия.

Что вас ожидает

Владивосток — Шкота

Дорога на автомобиле до начала маршрута займёт где-то час. По пути проедем по двум мостам — «Золотому» и «Русскому», оценим масштабы Дальневосточного Федерального Университета и полюбуемся меняющимися видами. И вот мы на острове Русский: проезжаем его насквозь и оказываемся у пешей переправы на Шкоту. Зимой переходим по косе без проблем, весной и осенью — в длинных сапогах (выдадим), летом — в купальниках.

Необитаемый остров

Шкота — часть архипелага Императрицы Евгении в заливе Петра Великого в Японском море. С острова вам откроются шикарные виды на бескрайние морские просторы. За 3–4 часа пешей прогулки вы увидите бухты с каменными арками, обрывы, атмосферный маяк. Девушки могут взять с собой платье и устроить фотосессию на фоне скал, а любители экстрима спустятся по верёвке к живописному пляжу. Летом можно искупаться.

Гид поделится интересными фактами из истории островов Русский и Шкота: что было на них раньше и почему они оставались недоступны для людей, как из полуострова Шкота превратился в остров и без какой части «тела» остался после мощного тайфуна Майсак.

Варианты продолжения путешествия

Экскурсия индивидуальная, поэтому мы готовы обсуждать изменение маршрута. За дополнительную плату можем включить в программу ещё 2 места:

  • Мыс Тобизина с захватывающими дух пейзажами
  • Ферму морепродуктов на острове Русский, где можно отведать свежие дары моря

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании отвезём обратно
  • По выходным и в сезон рекомендуем начинать экскурсию пораньше, чтобы избежать заторов по бездорожью и насладиться видами острова без большого количества людей

Как проходит экскурсия

  • Мы пройдём пешком от 8 до 15 км с некоторым перепадами высот, поэтому программа подходит для людей со средней физической подготовкой и рекомендуется для детей старше 8 лет
  • Поездка проходит на внедорожнике, поэтому подъезжаем максимально близко к начальной точке маршрута
  • Возможно присутствие собаки на экскурсии — пишите, обсудим
  • Летом по косе рекомендуем переходить в купальнике и хорошо зафиксированных на ногах тапочках, так как обычные сланцы может смыть сильным течением

Дополнительные расходы

  • Мыс Тобизина — 3000 рублей
  • Ферма морепродуктов — 2000 рублей. Еда на ферме оплачиваются отдельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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