При желании включим в маршрут невероятно красивый мыс Тобизина и ферму морепродуктов на острове Русский.
Описание экскурсии
Сезонные особенности поездки
Чтобы добраться до острова Шкота с острова Русский, мы перейдём через насыпную дамбу. Зимой сделать это просто, а вот летом придётся преодолеть брод: уровень воды может достигать 60–100 см. Учитывайте это при планировании путешествия.
Что вас ожидает
Владивосток — Шкота
Дорога на автомобиле до начала маршрута займёт где-то час. По пути проедем по двум мостам — «Золотому» и «Русскому», оценим масштабы Дальневосточного Федерального Университета и полюбуемся меняющимися видами. И вот мы на острове Русский: проезжаем его насквозь и оказываемся у пешей переправы на Шкоту. Зимой переходим по косе без проблем, весной и осенью — в длинных сапогах (выдадим), летом — в купальниках.
Необитаемый остров
Шкота — часть архипелага Императрицы Евгении в заливе Петра Великого в Японском море. С острова вам откроются шикарные виды на бескрайние морские просторы. За 3–4 часа пешей прогулки вы увидите бухты с каменными арками, обрывы, атмосферный маяк. Девушки могут взять с собой платье и устроить фотосессию на фоне скал. А ещё, если захотите и погодные условия позволят, на катере мы сможем заехать на дикий пляж и искупаться.
Гид поделится интересными фактами из истории островов Русский и Шкота: что было на них раньше и почему они оставались недоступны для людей, как из полуострова Шкота превратился в остров и без какой части «тела» остался после мощного тайфуна Майсак.
Варианты продолжения путешествия
Экскурсия индивидуальная, поэтому мы готовы обсуждать изменение маршрута. За дополнительную плату можем включить в программу ещё 2 места:
- Мыс Тобизина с захватывающими дух пейзажами
- Ферму морепродуктов на острове Русский, где можно отведать свежие дары моря
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании отвезём обратно
- По выходным и в сезон рекомендуем начинать экскурсию пораньше, чтобы избежать заторов по бездорожью и насладиться видами острова без большого количества людей
- Посещение дикого пляжа возможно только по предварительному согласованию с гидом
Как проходит экскурсия
- Мы пройдём пешком от 8 до 15 км с некоторым перепадами высот, поэтому программа подходит для людей со средней физической подготовкой и рекомендуется для детей старше 8 лет
- Поездка проходит на внедорожнике, поэтому подъезжаем максимально близко к начальной точке маршрута
- Возможно присутствие собаки на экскурсии — пишите, обсудим
- Летом по косе рекомендуем переходить в купальнике и хорошо зафиксированных на ногах тапочках, так как обычные сланцы может смыть сильным течением
Дополнительные расходы
- Мыс Тобизина — 6000 ₽
- Ферма морепродуктов — 3500 ₽. Еда на ферме оплачиваются отдельно
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Ответы на вопросы
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