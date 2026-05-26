Безграничные морские просторы, обрывистые скалы и фотогеничные бухты — этим всем может похвастаться необитаемый остров Шкота. Мы прогуляемся по нему, спустимся на дикие пляжи, дойдём до заброшенного маяка. При желании включим в маршрут невероятно красивый мыс Тобизина и ферму морепродуктов на острове Русский.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сезонные особенности поездки

Чтобы добраться до острова Шкота с острова Русский, мы перейдём через насыпную дамбу. Зимой сделать это просто, а вот летом придётся преодолеть брод: уровень воды может достигать 60–100 см. Учитывайте это при планировании путешествия.

Что вас ожидает

Владивосток — Шкота

Дорога на автомобиле до начала маршрута займёт где-то час. По пути проедем по двум мостам — «Золотому» и «Русскому», оценим масштабы Дальневосточного Федерального Университета и полюбуемся меняющимися видами. И вот мы на острове Русский: проезжаем его насквозь и оказываемся у пешей переправы на Шкоту. Зимой переходим по косе без проблем, весной и осенью — в длинных сапогах (выдадим), летом — в купальниках.

Необитаемый остров

Шкота — часть архипелага Императрицы Евгении в заливе Петра Великого в Японском море. С острова вам откроются шикарные виды на бескрайние морские просторы. За 3–4 часа пешей прогулки вы увидите бухты с каменными арками, обрывы, атмосферный маяк. Девушки могут взять с собой платье и устроить фотосессию на фоне скал. А ещё, если захотите и погодные условия позволят, на катере мы сможем заехать на дикий пляж и искупаться.

Гид поделится интересными фактами из истории островов Русский и Шкота: что было на них раньше и почему они оставались недоступны для людей, как из полуострова Шкота превратился в остров и без какой части «тела» остался после мощного тайфуна Майсак.

Варианты продолжения путешествия

Экскурсия индивидуальная, поэтому мы готовы обсуждать изменение маршрута. За дополнительную плату можем включить в программу ещё 2 места:

Мыс Тобизина с захватывающими дух пейзажами

с захватывающими дух пейзажами Ферму морепродуктов на острове Русский, где можно отведать свежие дары моря

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании отвезём обратно

По выходным и в сезон рекомендуем начинать экскурсию пораньше, чтобы избежать заторов по бездорожью и насладиться видами острова без большого количества людей

Посещение дикого пляжа возможно только по предварительному согласованию с гидом

Как проходит экскурсия

Мы пройдём пешком от 8 до 15 км с некоторым перепадами высот, поэтому программа подходит для людей со средней физической подготовкой и рекомендуется для детей старше 8 лет

Поездка проходит на внедорожнике, поэтому подъезжаем максимально близко к начальной точке маршрута

Возможно присутствие собаки на экскурсии — пишите, обсудим

Летом по косе рекомендуем переходить в купальнике и хорошо зафиксированных на ногах тапочках, так как обычные сланцы может смыть сильным течением

Дополнительные расходы