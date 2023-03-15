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Описание
Сезонные особенности поездки
Чтобы добраться до острова Шкота с острова Русский, мы перейдём через насыпную дамбу. Зимой сделать это просто, а вот летом придётся преодолеть брод: уровень воды может достигать 60–100 см. Учитывайте это при планировании путешествия.
Что вас ожидает
Владивосток — Шкота
Дорога на автомобиле до начала маршрута займёт где-то час. По пути проедем по двум мостам — «Золотому» и «Русскому», оценим масштабы Дальневосточного Федерального Университета и полюбуемся меняющимися видами. И вот мы на острове Русский: проезжаем его насквозь и оказываемся у пешей переправы на Шкоту. Зимой переходим по косе без проблем, весной и осенью — в длинных сапогах (выдадим), летом — в купальниках.
Необитаемый остров
Шкота — часть архипелага Императрицы Евгении в заливе Петра Великого в Японском море. С острова вам откроются шикарные виды на бескрайние морские просторы. За 3–4 часа пешей прогулки вы увидите бухты с каменными арками, обрывы, атмосферный маяк. Девушки могут взять с собой платье и устроить фотосессию на фоне скал, а любители экстрима спустятся по верёвке к живописному пляжу. Летом можно искупаться.
Гид поделится интересными фактами из истории островов Русский и Шкота: что было на них раньше и почему они оставались недоступны для людей, как из полуострова Шкота превратился в остров и без какой части «тела» остался после мощного тайфуна Майсак.
Варианты продолжения путешествия
Экскурсия индивидуальная, поэтому мы готовы обсуждать изменение маршрута. За дополнительную плату можем включить в программу ещё 2 места:
Мыс Тобизина с захватывающими дух пейзажами
Ферму морепродуктов на острове Русский, где можно отведать свежие дары моря
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Мы заберём вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании отвезём обратно
По выходным и в сезон рекомендуем начинать экскурсию пораньше, чтобы избежать заторов по бездорожью и насладиться видами острова без большого количества людей
Как проходит экскурсия
Мы пройдём пешком от 8 до 15 км с некоторым перепадами высот, поэтому программа подходит для людей со средней физической подготовкой и рекомендуется для детей старше 8 лет
Поездка проходит на внедорожнике, поэтому подъезжаем максимально близко к начальной точке маршрута
Возможно присутствие собаки на экскурсии — пишите, обсудим
Летом по косе рекомендуем переходить в купальнике и хорошо зафиксированных на ногах тапочках, так как обычные сланцы может смыть сильным течением
Дополнительные расходы
Мыс Тобизина — 3000 рублей
Ферма морепродуктов — 2000 рублей. Еда на ферме оплачиваются отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели 436 экскурсий для 544 туристов
Всем привет, меня зовут Ангелина. Я много путешествовала по России — и в каждом городе мне не хватало «своего» человека, с которым можно интересно, весело и комфортно провести время. Именно таким человеком хочется стать для вас во Владивостоке. С удовольствием все расскажу и покажу, познакомлю с местной культурой и прокачу на праворульном авто. С командой гидов-единомышленников мы открыли множество интересных уголков Приморского края и с радостью поделимся своими знаниями и эмоциями с вами.
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