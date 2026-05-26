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Едем на живописный остров Шкота

Сбежать из города на природу и полюбоваться пейзажами Приморского края
Безграничные морские просторы, обрывистые скалы и фотогеничные бухты — этим всем может похвастаться необитаемый остров Шкота. Мы прогуляемся по нему, спустимся на дикие пляжи, дойдём до заброшенного маяка.

При желании включим в маршрут невероятно красивый мыс Тобизина и ферму морепродуктов на острове Русский.
4.9
36 отзывов
Едем на живописный остров Шкота
Едем на живописный остров Шкота
Едем на живописный остров Шкота

Описание экскурсии

Сезонные особенности поездки

Чтобы добраться до острова Шкота с острова Русский, мы перейдём через насыпную дамбу. Зимой сделать это просто, а вот летом придётся преодолеть брод: уровень воды может достигать 60–100 см. Учитывайте это при планировании путешествия.

Что вас ожидает

Владивосток — Шкота

Дорога на автомобиле до начала маршрута займёт где-то час. По пути проедем по двум мостам — «Золотому» и «Русскому», оценим масштабы Дальневосточного Федерального Университета и полюбуемся меняющимися видами. И вот мы на острове Русский: проезжаем его насквозь и оказываемся у пешей переправы на Шкоту. Зимой переходим по косе без проблем, весной и осенью — в длинных сапогах (выдадим), летом — в купальниках.

Необитаемый остров

Шкота — часть архипелага Императрицы Евгении в заливе Петра Великого в Японском море. С острова вам откроются шикарные виды на бескрайние морские просторы. За 3–4 часа пешей прогулки вы увидите бухты с каменными арками, обрывы, атмосферный маяк. Девушки могут взять с собой платье и устроить фотосессию на фоне скал. А ещё, если захотите и погодные условия позволят, на катере мы сможем заехать на дикий пляж и искупаться.

Гид поделится интересными фактами из истории островов Русский и Шкота: что было на них раньше и почему они оставались недоступны для людей, как из полуострова Шкота превратился в остров и без какой части «тела» остался после мощного тайфуна Майсак.

Варианты продолжения путешествия

Экскурсия индивидуальная, поэтому мы готовы обсуждать изменение маршрута. За дополнительную плату можем включить в программу ещё 2 места:

  • Мыс Тобизина с захватывающими дух пейзажами
  • Ферму морепродуктов на острове Русский, где можно отведать свежие дары моря

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании отвезём обратно
  • По выходным и в сезон рекомендуем начинать экскурсию пораньше, чтобы избежать заторов по бездорожью и насладиться видами острова без большого количества людей
  • Посещение дикого пляжа возможно только по предварительному согласованию с гидом

Как проходит экскурсия

  • Мы пройдём пешком от 8 до 15 км с некоторым перепадами высот, поэтому программа подходит для людей со средней физической подготовкой и рекомендуется для детей старше 8 лет
  • Поездка проходит на внедорожнике, поэтому подъезжаем максимально близко к начальной точке маршрута
  • Возможно присутствие собаки на экскурсии — пишите, обсудим
  • Летом по косе рекомендуем переходить в купальнике и хорошо зафиксированных на ногах тапочках, так как обычные сланцы может смыть сильным течением

Дополнительные расходы

  • Мыс Тобизина — 6000 ₽
  • Ферма морепродуктов — 3500 ₽. Еда на ферме оплачиваются отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина
Ангелина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2167 туристов
Любовь к природе привела меня в 2010 году на факультет экологии ДВФУ, а увлечение путешествиями и желание передавать красоту и уникальность нашего края — на обучение на курсе гида-экскурсоводов в
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музее Арсеньева. Сегодня я — гид с уклоном в природную тематику и сотрудник Приморского океанариума. Объединяю знания, любовь к природе и путешествиям, чтобы показать Владивосток и Приморский край с самого живого и интересного ракурса. Путешествуя по России, часто ощущала нехватку «своего» человека в незнакомом городе — того, с кем можно весело, интересно и комфортно провести время. Я или один из гидов нашей команды обязательно станем для вас тем самым человеком во Владивостоке! Познакомим вас с местной культурой, откроем скрытые уголки края, поделимся фактами и подарим яркие эмоции!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
1
3
2
2
1
А
Хорошая экскурсия. Интересно было прогуляться в хорошую погоду.
Интересно было послушать историю города.
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Ольга
Добрый день. Хочу оставить отзыв на экскурсию. У нас планировалась поездка на о. Школа, но была высокая волна, испортилась погода, шёл дождь и был сильный ветер. Было решено, что на
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остров идти небезопасно, экскурсовод Алина предложила посетить Мыс Тобизина. Экскурсия очень понравилась. Посмотрели такие величественные красоты, что не передать словами. Просто восторг от моря, утёсов и всего, что увидели вокруг. Наснимали много фото и видео, т. к. очень много восхитительных локаций. Очень много всего хотелось снимать и фотографировать. Вечером ещё раз всë пересмотрела-восторг, восторг и ещё раз восторг🤩. Даже моя 15 летняя дочь, которая изначально не была в восторге от задумки родителей ходить по горам, осталась очень довольна. Вечером долго делилась восторженными впечатлениями с друзьями по телефону. Отдельное огромное спасибо нашему году Алине - забрала нас от места жительства, пока ехали рассказывала интересные факты про мосты, о. Русский, Владивосток, про все те места, где проходили и проезжали. Молодец! Знает своё дело, интересный собеседник. Постоянно интересовалась, как себя чувствуем, не устали ли, всё ли в порядке. Очень довольны, что нашим гидом была именно она. Отдельно хочу сказать про её напарника-добермана. Добрейшее животное! Культурный, милый, умный пёс. На мысе постоянно проверял все ли участники экскурсии на месте, никто ли не отстал. С ним получились отличные фотографии. От экскурсии мы в полном восторге. В конце экскурсии - маленький бонус - видели очень близко лису🦊. Перед поездкой во Владивосток долго выбирали компанию по организации экскурсий, очень довольны, что остановились на Трипстер. В следующий раз обязательно обратимся именно сюда, ведь ещё столько всего интересного хочется посмотреть. Однозначно рекомендую!!!

Добрый день. Хочу оставить отзыв на экскурсию. У нас планировалась поездка на о. Школа, но была
Добрый день. Хочу оставить отзыв на экскурсию. У нас планировалась поездка на о. Школа, но была
Добрый день. Хочу оставить отзыв на экскурсию. У нас планировалась поездка на о. Школа, но была
Добрый день. Хочу оставить отзыв на экскурсию. У нас планировалась поездка на о. Школа, но была
Добрый день. Хочу оставить отзыв на экскурсию. У нас планировалась поездка на о. Школа, но была
Добрый день. Хочу оставить отзыв на экскурсию. У нас планировалась поездка на о. Школа, но была
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О
Хочу выразить огромную благодарность Ангелине и Нику за прекрасную,увлекательную и познавательную экскурсию! Это было незабываемое,захватывающее дух приключение!!! Понравилось все:и резиновые сапоги по самую шею))),и живописные обрывы морских скал,где дух захватывало
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и от адреналина сердце "в пятки опускалось". Почувствовали себя и ботаниками,рассматривая весенние первоцветы в лесу,собирая душистую черемшу на салатик; и орнитологами,наблюдая за гнездованием бакланов. Побывали в роли скалолазов:спускались по канатам на живописный берег с розовыми камнями. Прошли по "самому краю света"(очень страшно и очень красиво). Ну,и,конечно изюминкой нашего похода был Ник-самая душевная собака в мире,которую я когда-либо встречала. Спасибо вам,ребята,за прекрасный день,чудесное настроение и замечательную компанию!!!)))

Хочу выразить огромную благодарность Ангелине и Нику за прекрасную,увлекательную и познавательную экскурсию! Это было незабываемое,захватывающее дух
Хочу выразить огромную благодарность Ангелине и Нику за прекрасную,увлекательную и познавательную экскурсию! Это было незабываемое,захватывающее дух
Хочу выразить огромную благодарность Ангелине и Нику за прекрасную,увлекательную и познавательную экскурсию! Это было незабываемое,захватывающее дух
Хочу выразить огромную благодарность Ангелине и Нику за прекрасную,увлекательную и познавательную экскурсию! Это было незабываемое,захватывающее дух
Хочу выразить огромную благодарность Ангелине и Нику за прекрасную,увлекательную и познавательную экскурсию! Это было незабываемое,захватывающее дух
Хочу выразить огромную благодарность Ангелине и Нику за прекрасную,увлекательную и познавательную экскурсию! Это было незабываемое,захватывающее дух
Хочу выразить огромную благодарность Ангелине и Нику за прекрасную,увлекательную и познавательную экскурсию! Это было незабываемое,захватывающее дух
Хочу выразить огромную благодарность Ангелине и Нику за прекрасную,увлекательную и познавательную экскурсию! Это было незабываемое,захватывающее дух+1
Хочу выразить огромную благодарность Ангелине и Нику за прекрасную,увлекательную и познавательную экскурсию! Это было незабываемое,захватывающее дух
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Снежана
Наше путешествие было великолепным! Остров поразил своей красотой, видами, самой энергетикой! Ангелина помогла пережить эмоции, которые мы оставим в сердце навсегда. Очень удобный маршрут, быстро доехали по комфортной трассе до
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косы, надели рыбацкое обмундирование и перешли по воде. Прогулка по лесу и захватывающие дух виды начались после небольшого подъема по тропинке через красивый лес. Тропы местами опасные, но мы слышали гида и проходили благополучно. Очень правильно поступили, что пошли с Ангелиной, она помогла насладиться и прочувствовать место на все 100! Спасибо большое!

Наше путешествие было великолепным! Остров поразил своей красотой, видами, самой энергетикой! Ангелина помогла пережить эмоции, которые
Наше путешествие было великолепным! Остров поразил своей красотой, видами, самой энергетикой! Ангелина помогла пережить эмоции, которые
Наше путешествие было великолепным! Остров поразил своей красотой, видами, самой энергетикой! Ангелина помогла пережить эмоции, которые
Наше путешествие было великолепным! Остров поразил своей красотой, видами, самой энергетикой! Ангелина помогла пережить эмоции, которые
Наше путешествие было великолепным! Остров поразил своей красотой, видами, самой энергетикой! Ангелина помогла пережить эмоции, которые
Наше путешествие было великолепным! Остров поразил своей красотой, видами, самой энергетикой! Ангелина помогла пережить эмоции, которые
Наше путешествие было великолепным! Остров поразил своей красотой, видами, самой энергетикой! Ангелина помогла пережить эмоции, которые
Наше путешествие было великолепным! Остров поразил своей красотой, видами, самой энергетикой! Ангелина помогла пережить эмоции, которые+2
Наше путешествие было великолепным! Остров поразил своей красотой, видами, самой энергетикой! Ангелина помогла пережить эмоции, которые
Наше путешествие было великолепным! Остров поразил своей красотой, видами, самой энергетикой! Ангелина помогла пережить эмоции, которые
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Н
Нам очень повезло с маршрутом, с погодой, но в первую очередь - с Еленой - нашим гидом, очень чутким и позитивным человеком. Спасибо за этот прекрасный день. А что до острова Шкота - то это фантастически красивое место с дикой природой и сумасшедшими видами!
Нам очень повезло с маршрутом, с погодой, но в первую очередь - с Еленой - нашим
Нам очень повезло с маршрутом, с погодой, но в первую очередь - с Еленой - нашим
Нам очень повезло с маршрутом, с погодой, но в первую очередь - с Еленой - нашим
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Эльмира
Советуем посетить остров Шкота. Это пеший тур с переходом вброд на остров через размытую косу, что создает дополнительное позитивное ощущение от прикосновения с природой. Вид и масштабы с обзорных площадок
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останутся на всю жизнь. Наш гид Ангелина провела с нами хороший предварительный инструктаж, что позволило нам легко преодалеть весь маршрут. Нас удивили попадавшиеся на встречу туристы, идущие на маршрут через лес в плавках и пляжных шлепках. Видимо хотели получить более острые ощущения.))

Советуем посетить остров Шкота. Это пеший тур с переходом вброд на остров через размытую косу, что
Советуем посетить остров Шкота. Это пеший тур с переходом вброд на остров через размытую косу, что
Советуем посетить остров Шкота. Это пеший тур с переходом вброд на остров через размытую косу, что
Советуем посетить остров Шкота. Это пеший тур с переходом вброд на остров через размытую косу, что
Советуем посетить остров Шкота. Это пеший тур с переходом вброд на остров через размытую косу, что
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