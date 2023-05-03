на Остров Шкота

Обойти живописное восточное побережье, насладиться дикой природой и запечатлеть эти моменты на фото
Я проведу вас к фотогеничным уголкам острова, помогу поймать лучшие моменты на камеру, запечатлею вас на фоне изумительных рельефов и моря. Тёплые снимки — разве это не лучший сувенир из поездки?
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даты
Описание
Что вас ожидает
🛣 Я заберу вас из Владивостока, и мы отправимся на остров. Дорога займёт где-то час, на нашем пути будут два моста — Золотой и Русский. Проедем насквозь остров Русский и пешком переберёмся на Шкоту. Здесь уже не будет ни автодорог, ни мостов, переходить мы будем по насыпной косе. Зимой уровень воды низкий, поэтому можно спокойно пройти по суше. В тёплое время вода будет где-то по колено, поэтому этот участок в 70 м мы преодолеем либо в высоких сапогах (выдам), либо в сланцах.
🗻 На острове я проведу вас в его самую живописную часть по старой военной тропе. Здесь вас ждут головокружительные виды: обрывы, каменистые пляжи, старый маяк. Любители острых ощущений смогут спуститься по веревке на пляж. В хорошую погоду вы при желании искупаетесь. У нас будет 3–4 видовые точки, на которых я вас пофотографирую.
📷 В течение 2 дней после поездки я отправлю вам получившиеся снимки (10–30 фотографий в зависимости от количества человек) в цветокоррекции.
Организационные детали
- Я заберу вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании отвезу обратно
- В случае непогоды, волны или тумана мы можем поехать на мыс Тобизина и Нововасильцевскую батарею
- Спуск на берег по верёвке подходит только подготовленным путешественникам в отличной физической форме
- Одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь, а также берите купальные принадлежности, если планируете окунуться в море
- Советую взять с собой перекус и напитки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.