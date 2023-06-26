Лучшие месяцы для фото-прогулки на остров Шкота - с июня по сентябрь. В это время года условия наиболее благоприятны для пеших прогулок и фотосессий на открытом воздухе. Тёплая погода позволяет насладиться видами и, при желании, окунуться в море.

Представьте себе необитаемый остров с величественными обрывами, тихими бухточками и старинным маяком, окутанным тайнами.Остров Шкота, расположенный недалеко от Владивостока, предлагает уникальную возможность не только насладиться красотой дикой природы, но и

запечатлеть эти моменты на камеру. Вас ждет путешествие через остров Русский, переход по насыпной косе и посещение самых живописных уголков острова. Профессиональный фотограф поможет поймать лучшие ракурсы и моменты, чтобы ваши впечатления остались с вами навсегда в виде качественных снимков

Описание фото-прогулки

🛣 Я заберу вас из Владивостока, и мы отправимся на остров. Дорога займёт где-то час, на нашем пути будут два моста — Золотой и Русский. Проедем насквозь остров Русский и пешком переберёмся на Шкоту. Здесь уже не будет ни автодорог, ни мостов, переходить мы будем по насыпной косе. Зимой уровень воды низкий, поэтому можно спокойно пройти по суше. В тёплое время вода будет где-то по колено, поэтому этот участок в 70 м мы преодолеем либо в высоких сапогах (выдам), либо в сланцах.

🗻 На острове я проведу вас в его самую живописную часть по старой военной тропе. Здесь вас ждут головокружительные виды: обрывы, каменистые пляжи, старый маяк. Любители острых ощущений смогут спуститься по верёвке на пляж. В хорошую погоду вы при желании искупаетесь. У нас будет 3–4 видовые точки, на которых я вас пофотографирую.

📷 В течение 2 дней после поездки я отправлю вам получившиеся снимки (10–30 фотографий в зависимости от количества человек) в цветокоррекции.

Организационные детали