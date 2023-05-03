На остров Шкота - с фотографом

Обойти живописное восточное побережье, насладиться дикой природой и запечатлеть эти моменты на фото

Описание
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Ответы на вопросы
Необитаемый остров Шкота располагает не только к активным прогулкам и созерцанию. Его обрывы, бухточки, мысы, кекуры, а также заброшенный маяк — так и просятся в кадр.

Я проведу вас к фотогеничным уголкам острова, помогу поймать лучшие моменты на камеру, запечатлею вас на фоне изумительных рельефов и моря. Тёплые снимки — разве это не лучший сувенир из поездки?
На остров Шкота - с фотографом
На остров Шкота - с фотографом
На остров Шкота - с фотографом
На остров Шкота - с фотографом
На остров Шкота - с фотографом
На остров Шкота - с фотографом
На остров Шкота - с фотографом
На остров Шкота - с фотографом
Ближайшие даты:
3
мая
4
мая
5
мая
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мая
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мая
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мая
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🛣 Я заберу вас из Владивостока, и мы отправимся на остров. Дорога займёт где-то час, на нашем пути будут два моста — Золотой и Русский. Проедем насквозь остров Русский и пешком переберёмся на Шкоту. Здесь уже не будет ни автодорог, ни мостов, переходить мы будем по насыпной косе. Зимой уровень воды низкий, поэтому можно спокойно пройти по суше. В тёплое время вода будет где-то по колено, поэтому этот участок в 70 м мы преодолеем либо в высоких сапогах (выдам), либо в сланцах.

🗻 На острове я проведу вас в его самую живописную часть по старой военной тропе. Здесь вас ждут головокружительные виды: обрывы, каменистые пляжи, старый маяк. Любители острых ощущений смогут спуститься по веревке на пляж. В хорошую погоду вы при желании искупаетесь. У нас будет 3–4 видовые точки, на которых я вас пофотографирую.

📷 В течение 2 дней после поездки я отправлю вам получившиеся снимки (10–30 фотографий в зависимости от количества человек) в цветокоррекции.

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании отвезу обратно
  • В случае непогоды, волны или тумана мы можем поехать на мыс Тобизина и Нововасильцевскую батарею
  • Спуск на берег по верёвке подходит только подготовленным путешественникам в отличной физической форме
  • Одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь, а также берите купальные принадлежности, если планируете окунуться в море
  • Советую взять с собой перекус и напитки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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