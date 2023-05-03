на Остров Шкота

Необитаемый остров Шкота располагает не только к активным прогулкам и созерцанию. Его обрывы, бухточки, мысы, кекуры, а также заброшенный маяк — так и просятся в кадр. Я проведу вас к фотогеничным уголкам острова, помогу поймать лучшие моменты на камеру, запечатлею вас на фоне изумительных рельефов и моря. Тёплые снимки — разве это не лучший сувенир из поездки?

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Описание

Что вас ожидает

🛣 Я заберу вас из Владивостока, и мы отправимся на остров. Дорога займёт где-то час, на нашем пути будут два моста — Золотой и Русский. Проедем насквозь остров Русский и пешком переберёмся на Шкоту. Здесь уже не будет ни автодорог, ни мостов, переходить мы будем по насыпной косе. Зимой уровень воды низкий, поэтому можно спокойно пройти по суше. В тёплое время вода будет где-то по колено, поэтому этот участок в 70 м мы преодолеем либо в высоких сапогах (выдам), либо в сланцах.

🗻 На острове я проведу вас в его самую живописную часть по старой военной тропе. Здесь вас ждут головокружительные виды: обрывы, каменистые пляжи, старый маяк. Любители острых ощущений смогут спуститься по веревке на пляж. В хорошую погоду вы при желании искупаетесь. У нас будет 3–4 видовые точки, на которых я вас пофотографирую.

📷 В течение 2 дней после поездки я отправлю вам получившиеся снимки (10–30 фотографий в зависимости от количества человек) в цветокоррекции.

Организационные детали