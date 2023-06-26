Лучшие месяцы для фото-прогулки на остров Шкота - с июня по сентябрь. В это время года условия наиболее благоприятны для пеших прогулок и фотосессий на открытом воздухе. Тёплая погода позволяет насладиться видами и, при желании, окунуться в море.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Золотой мост
Русский мост
Старый маяк
Описание фото-прогулки
🛣 Я заберу вас из Владивостока, и мы отправимся на остров. Дорога займёт где-то час, на нашем пути будут два моста — Золотой и Русский. Проедем насквозь остров Русский и пешком переберёмся на Шкоту. Здесь уже не будет ни автодорог, ни мостов, переходить мы будем по насыпной косе. Зимой уровень воды низкий, поэтому можно спокойно пройти по суше. В тёплое время вода будет где-то по колено, поэтому этот участок в 70 м мы преодолеем либо в высоких сапогах (выдам), либо в сланцах.
🗻 На острове я проведу вас в его самую живописную часть по старой военной тропе. Здесь вас ждут головокружительные виды: обрывы, каменистые пляжи, старый маяк. Любители острых ощущений смогут спуститься по верёвке на пляж. В хорошую погоду вы при желании искупаетесь. У нас будет 3–4 видовые точки, на которых я вас пофотографирую.
📷 В течение 2 дней после поездки я отправлю вам получившиеся снимки (10–30 фотографий в зависимости от количества человек) в цветокоррекции.
Организационные детали
Я заберу вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании отвезу обратно
В случае непогоды, волны или тумана мы можем поехать на мыс Тобизина и Нововасильцевскую батарею
Спуск на берег по верёвке подходит только подготовленным путешественникам в отличной физической форме
Одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь, а также берите купальные принадлежности, если планируете окунуться в море
Советую взять с собой перекус и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1899 туристов
Живу во Владивостоке с рождения, зимой путешествую по России. Проехал всю страну на авто от Камчатки до Сочи.
На Трипстере представляю команду гидов. Катаюсь на сноуборде, увлекаюсь походами в горы, фрирайдом, дайвингом и прогулками на сапах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
–
3
–
2
–
1
–
Марагрита
Отличный поход на остров Шкота. Виды, которые мы увидели с высоты не описать словами. Это восторг!!! Удалось увидеть цветение белых маков. Это волшебство) Еще и фото получили с прогулки. На обратном пути Дмитрий нас завез на смотровую площадку, где мы сделали то самое фото с Русским мостом Отдельное спасибо за сапоги в которых мы переходили косу.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Примерно раз в год, я с детьми уезжаю в Приморский край ❤️ Трёх дней всегда достаточно, что бы получить незабываемые впечатления и эмоции! В этот раз, мы посетили остров Шкота 💔 - часть архипелага Императрицы Евгении в заливе Петра Великого
Наша страна прекрасна! 🇷🇺
Огромное спасибо Елене ❤️, за такую увлекательную поездку, за новые знания!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Экскурсия очень понравилась! Интересно, все прошло чётко по времени, без опозданий. Безумно красиво! Очень повезло с погодой!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Катерина
(Отзыв написан супругом) Достаточно простой маршрут к незабываемым видам обрывов и моря! День выдался солнечным и теплым, поэтому по прибытию на место старта настроение уже было прекрасным и продолжало улучшаться с первым читать дальшеуменьшить
погружением в воду при переходе косы! Екатерина провела меня по лесу и потом вдоль моря, попутно рассказывая и общаясь, что только добавило прекрасное ощущение путешествия скорее с другом, чем с проводником. Маршрут небольшой, но очень насыщенный видами, и потому подходит всем! Конец пути мы провели, вернувшись на косу и окунувшись в чудесное море!
Присланные после фото отдельно порадовали и будут служить отличным воспоминанием того теплого дня!
Вам был полезен этот отзыв?
марина
В Приморье мы были в третий раз и думали, что удивить нас уже нечем. Однако маршрут оказался прекрасным! На экскурсии были с гидом Игорем. Огромное спасибо Игорю за интересный рассказ, читать дальшеуменьшить
внимание и заботу! Через косу перехлестывали волны, вода была холодная, но Игорь выдал нам "штаны с сапогами" и мы лихо перешли сухими и туда и обратно. С погодой нам повезло, было солнце, но очень сильный ветер, так что опасались подходить совсем близко к обрыву. Но виды открывались просто замечательные! Аж дух захватывает! На пляж не спускались, после дождя было очень скользко (но в следующий раз обязательно попробуем!). Зато чудесно прогулялись по весеннему лесу, собрали немного черемши, сделали море красивых фотографий В общем, не дорога, а сплошное удовольствие! Спасибо, Игорь, за замечательный день и за неожиданные открытия!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
На остров Шкота мы не попали из-за тумана. Уже в пути заменили экскурсию на мыс Тобизина. Нисколько не пожалели. Маршрут проходит по живописнейших местам. Мы встретили лиса, который почти не читать дальшеуменьшить
боится людей. Дмитрий очень интересно рассказывал об истории края и его природе. Единственное,что вызывает недоумение, это полное отсутствие упоминания об Арсеньеве. Но и на других экскурсиях, которые мы посетили, об этом исследователе не было сказано ни одного слова. В целом, всё было здорово! Получились красивые фотографии и остались незабываемые впечатления.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «На остров Шкота - с фотографом»