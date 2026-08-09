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Екатериновские пещеры + видовая площадка

Индивидуальная экскурсия в Екатериновские пещеры: история и природа Приморья
По легенде, убегая из Приморья, монгольский хан — Чингисхан отлил слиток золота в форме головы лошади и спрятал в одной из приморских пещер.

Так вот, мы с вами отправимся в партизанский район исследовать Екатериновский массив и посетим пещеры: «Географического общества», «Пржевальского», «Лисью нору», а после мы поднимемся на скалу Пржевальского и сделаем много селфи.
Екатериновские пещеры + видовая площадка
Екатериновские пещеры + видовая площадка
Екатериновские пещеры + видовая площадка

Описание экскурсии

Екатериновские пещеры — увлекательное путешествие

Екатериновские пещеры представляют собой уникальный комплекс, состоящий из трёх удивительных пещер, каждая из которых хранит свою историю.

Посещение трех уникальных пещер

На нашем маршруте мы посетим три пещеры, доступные для туристов:

  • Пещера Географического общества
  • Пещера Пржевальского
  • Лисья нора

Пещера Географического общества

Пещера Географического общества – одна из самых известных на Дальнем Востоке. Во время раскопок, проведенных археологами, здесь были найдены следы древних людей и их деятельности. Также в этой пещере были обнаружены остатки более пятидесяти пяти тысяч костей древних млекопитающих. Это говорит о богатой истории и значимости этого места.

Пещера Пржевальского

Пещера Пржевальского также привлекает внимание. Уникальные подземные скульптуры и её протяжённость, превышающая сто метров, создают волшебную атмосферу. Название пещеры связано с известным исследователем, что лишь подчеркивает её историческую ценность.

Лисья нора

Лисья нора – её название говорит само за себя. Эта пещера отличается необычным строением и низкой извивающейся полостью, что напоминает настоящую нору животного. Длина пещеры составляет около семидесяти метров, и здесь действительно можно ощутить уникальность подземного мира.

Заключение

Посещение Екатериновских пещер — это возможность не только узнать больше о древней истории региона, но и насладиться великолепием природы. Не упустите шанс открыть для себя этот великолепный и загадочный мир!

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Партизанский р-он
  • Екатериновский массив
Что включено
  • Транспортное сопровождение, услуги руководителя-гида.
Что не входит в цену
  • Доп. траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Завершение: Центральная площадь г. Владивосток (место корректируется)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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