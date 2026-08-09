По легенде, убегая из Приморья, монгольский хан — Чингисхан отлил слиток золота в форме головы лошади и спрятал в одной из приморских пещер. Так вот, мы с вами отправимся в партизанский район исследовать Екатериновский массив и посетим пещеры: «Географического общества», «Пржевальского», «Лисью нору», а после мы поднимемся на скалу Пржевальского и сделаем много селфи.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Екатериновские пещеры — увлекательное путешествие

Екатериновские пещеры представляют собой уникальный комплекс, состоящий из трёх удивительных пещер, каждая из которых хранит свою историю.

Посещение трех уникальных пещер

На нашем маршруте мы посетим три пещеры, доступные для туристов:

Пещера Географического общества

Пещера Пржевальского

Лисья нора

Пещера Географического общества

Пещера Географического общества – одна из самых известных на Дальнем Востоке. Во время раскопок, проведенных археологами, здесь были найдены следы древних людей и их деятельности. Также в этой пещере были обнаружены остатки более пятидесяти пяти тысяч костей древних млекопитающих. Это говорит о богатой истории и значимости этого места.

Пещера Пржевальского

Пещера Пржевальского также привлекает внимание. Уникальные подземные скульптуры и её протяжённость, превышающая сто метров, создают волшебную атмосферу. Название пещеры связано с известным исследователем, что лишь подчеркивает её историческую ценность.

Лисья нора

Лисья нора – её название говорит само за себя. Эта пещера отличается необычным строением и низкой извивающейся полостью, что напоминает настоящую нору животного. Длина пещеры составляет около семидесяти метров, и здесь действительно можно ощутить уникальность подземного мира.

Заключение

Посещение Екатериновских пещер — это возможность не только узнать больше о древней истории региона, но и насладиться великолепием природы. Не упустите шанс открыть для себя этот великолепный и загадочный мир!