Вы отправитесь на автомобиле в маленькое путешествие по живописным видовым площадкам. С них вы запечатлеете красивые панорамы мостов, города и, конечно, Японского моря. У одной площадки погуляете босиком по воде, а на другой услышите шум больших производств. Побываете в сквере, названном в честь первой женщины-капитана, и увидите место с купюры в 2000 рублей.

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Описание

Что вас ожидает

Маяк Токаревского

Или Токаревская кошка, как его называют местные. Если в вас живёт дух путешественника и не пугает перспектива пройтись по щиколотки в Японском море, то вы дойдёте до самого маяка и помашете идущим мимо яхтам и катерам.

Сквер Анны Щетининой

Назван в честь первой в мире женщины-капитана дальнего плавания. Отсюда хорошо видна панорама Русского моста.

Крестовая сопка

Шикарные виды на морской порт. Тут можно прочувствовать атмосферу города-порта: ричстакеры, докеры, портальные краны — всё это будет кипеть у вас буквально под ногами.

Нагорный парк

Лучший парк города и один из самых дорогих парков России. Я расскажу, кто его построил и почему местные жители так любят это место. Прогуляемся на его самую верхнюю точку, чтобы осмотреть окрестности с высоты.

Назимовская батарея

Находится на том же мысе, что и мост на Русский остров. Сможем сделать фото, как на купюре в 2000 рублей.

Монастырская сопка

С этой видовой Уссурийский залив будет как на ладони. А стоящие на рейде корабли добавят шарма вашим фотографиям.

Сопка Бурачка

Пройдя мимо старой водонапорной башни и прогулявшись по новому парку, вы подниметесь на самый верх, чтобы рассмотреть панорамы мостов с противоположного берега — мыса Чуркин.

Организационные детали