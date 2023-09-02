Увидеть город как на ладони с разных ракурсов
Побываете в сквере, названном в честь первой женщины-капитана, и увидите место с купюры в 2000 рублей.
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Маяк Токаревского
Или Токаревская кошка, как его называют местные. Если в вас живёт дух путешественника и не пугает перспектива пройтись по щиколотки в Японском море, то вы дойдёте до самого маяка и помашете идущим мимо яхтам и катерам.
Сквер Анны Щетининой
Назван в честь первой в мире женщины-капитана дальнего плавания. Отсюда хорошо видна панорама Русского моста.
Крестовая сопка
Шикарные виды на морской порт. Тут можно прочувствовать атмосферу города-порта: ричстакеры, докеры, портальные краны — всё это будет кипеть у вас буквально под ногами.
Нагорный парк
Лучший парк города и один из самых дорогих парков России. Я расскажу, кто его построил и почему местные жители так любят это место. Прогуляемся на его самую верхнюю точку, чтобы осмотреть окрестности с высоты.
Назимовская батарея
Находится на том же мысе, что и мост на Русский остров. Сможем сделать фото, как на купюре в 2000 рублей.
Монастырская сопка
С этой видовой Уссурийский залив будет как на ладони. А стоящие на рейде корабли добавят шарма вашим фотографиям.
Сопка Бурачка
Пройдя мимо старой водонапорной башни и прогулявшись по новому парку, вы подниметесь на самый верх, чтобы рассмотреть панорамы мостов с противоположного берега — мыса Чуркин.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Если понадобится детское кресло, пожалуйста, сообщите заранее
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
- Мы заберём вас от места вашего пребывания
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Андрей, благодарим вас! Так показать город может тот, кто его хорошо знает и любит! Удачи, роста и новых проектов!