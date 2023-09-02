Все видовые Владивостока за 4 часа

Увидеть город как на ладони с разных ракурсов

5
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Вы отправитесь на автомобиле в маленькое путешествие по живописным видовым площадкам. С них вы запечатлеете красивые панорамы мостов, города и, конечно, Японского моря. У одной площадки погуляете босиком по воде, а на другой услышите шум больших производств.

Побываете в сквере, названном в честь первой женщины-капитана, и увидите место с купюры в 2000 рублей.
Все видовые Владивостока за 4 часа
Все видовые Владивостока за 4 часа
Все видовые Владивостока за 4 часа
Все видовые Владивостока за 4 часа
Все видовые Владивостока за 4 часа
Все видовые Владивостока за 4 часа
Все видовые Владивостока за 4 часа
Все видовые Владивостока за 4 часа
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маяк Токаревского

Или Токаревская кошка, как его называют местные. Если в вас живёт дух путешественника и не пугает перспектива пройтись по щиколотки в Японском море, то вы дойдёте до самого маяка и помашете идущим мимо яхтам и катерам.

Сквер Анны Щетининой

Назван в честь первой в мире женщины-капитана дальнего плавания. Отсюда хорошо видна панорама Русского моста.

Крестовая сопка

Шикарные виды на морской порт. Тут можно прочувствовать атмосферу города-порта: ричстакеры, докеры, портальные краны — всё это будет кипеть у вас буквально под ногами.

Нагорный парк

Лучший парк города и один из самых дорогих парков России. Я расскажу, кто его построил и почему местные жители так любят это место. Прогуляемся на его самую верхнюю точку, чтобы осмотреть окрестности с высоты.

Назимовская батарея

Находится на том же мысе, что и мост на Русский остров. Сможем сделать фото, как на купюре в 2000 рублей.

Монастырская сопка

С этой видовой Уссурийский залив будет как на ладони. А стоящие на рейде корабли добавят шарма вашим фотографиям.

Сопка Бурачка

Пройдя мимо старой водонапорной башни и прогулявшись по новому парку, вы подниметесь на самый верх, чтобы рассмотреть панорамы мостов с противоположного берега — мыса Чуркин.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Если понадобится детское кресло, пожалуйста, сообщите заранее
  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
  • Мы заберём вас от места вашего пребывания
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
2 сен 2023
Если еще думаете ехать или не ехать, не думайте - соглашайтесь! Мы решились и нисколько не пожалели. От самой южной точки города мы проехали по обзорным площадкам и увидели город с разных ракурсов. Это не «посмотрите направо, посмотрите налево». Это - поднялись наверх и замерли от просторов, видов и морской синевы! Смотрели на мост на остров Русский с такого места, куда сами никогда бы не добрались. Видели порт, как на ладони. Прошлись по современному парку. Поднялись к куполу, внутри которого так и хочется спеть. Комфортно, без спешки, с интересными комментариями и фактами о жизни города.
Андрей, благодарим вас! Так показать город может тот, кто его хорошо знает и любит! Удачи, роста и новых проектов!

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