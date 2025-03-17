Все видовые Владивостока за 2,5 часа

Увидеть город как на ладони с разных ракурсов
Вы отправитесь на автомобиле в маленькое путешествие по живописным видовым площадкам. С них вы запечатлеете красивые панорамы, города и, конечно, Японского моря. У одной площадки погуляете босиком по воде, а на другой услышите шум больших производств. А ещё увидите место с купюры в 2000 рублей.
Все видовые Владивостока за 2,5 часа
Все видовые Владивостока за 2,5 часа
Все видовые Владивостока за 2,5 часа
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Маяк Токаревского

Или Токаревская кошка, как его называют местные. Если в вас живёт дух путешественника и не пугает перспектива пройтись по щиколотки в Японском море, то вы дойдёте до самого маяка и помашете идущим мимо яхтам и катерам. В зимнее время года проход на маяк доступен по суше.

Крестовая сопка

Шикарные виды на морской порт. Тут можно прочувствовать атмосферу города-порта: ричстакеры, докеры, портальные краны — всё это будет кипеть у вас буквально под ногами.

Фуникулёр во Владивостоке

Это не только удобное транспортное средство, но и одна из главных достопримечательностей города, предлагающая уникальный опыт для туристов. Построенный в 1962 году, этот фуникулёр соединяет центральную часть города с вершиной холма, на котором располагается смотровая площадка с потрясающим видом на залив и мосты.

Назимовская батарея

Находится на том же мысе, что и мост на Русский остров. Сможем сделать фото, как на купюре в 2000 рублей.

Сопка Бурачка

Пройдя мимо старой водонапорной башни и прогулявшись по новому парку, вы подниметесь на самый верх, чтобы рассмотреть панорамы мостов с противоположного берега — мыса Чуркин.

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать в 9:00, 13:00 или 17:00
  • Продолжительность экскурсии указана средняя. Некоторые путешественники могут пройти маршрут быстрее, а некоторые — медленнее.
  • За дополнительную плату вы можете добавить посещение:
    — Мыса Тобизина +4000 ₽
    — Острова Шкота +5000 ₽
    — Бухты Стеклянной +3000 ₽
    — Морефермы в бухте Воевода +5000 ₽
    — или любое другое место по вашему желанию
  • Мы встретим вас в удобном месте в центре города (трансфер из-за города оплачивается отдельно)
  • Цена на экскурсию указана за 1-4 человек, за каждого последующего человека доплата — 1000 руб.
  • Выбирайте удобную обувь и одежду, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге)
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
  • Экскурсию можно начать до 10 часов утра или после 14 часов
  • Продолжительность экскурсии указана средняя. Некоторые путешественники могут пройти маршрут быстрее, а некоторые — медленнее.
  • В выходные дни и летний период, когда на мыс Ахлестышева стоит пробка, мы заменим его на сопку Бурчека с видом на город и мосты
  • За дополнительную плату вы можете добавить посещение:
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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