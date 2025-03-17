Вы отправитесь на автомобиле в маленькое путешествие по живописным видовым площадкам. С них вы запечатлеете красивые панорамы, города и, конечно, Японского моря. У одной площадки погуляете босиком по воде, а на другой услышите шум больших производств. А ещё увидите место с купюры в 2000 рублей.
Или Токаревская кошка, как его называют местные. Если в вас живёт дух путешественника и не пугает перспектива пройтись по щиколотки в Японском море, то вы дойдёте до самого маяка и помашете идущим мимо яхтам и катерам. В зимнее время года проход на маяк доступен по суше.
Крестовая сопка
Шикарные виды на морской порт. Тут можно прочувствовать атмосферу города-порта: ричстакеры, докеры, портальные краны — всё это будет кипеть у вас буквально под ногами.
Фуникулёр во Владивостоке
Это не только удобное транспортное средство, но и одна из главных достопримечательностей города, предлагающая уникальный опыт для туристов. Построенный в 1962 году, этот фуникулёр соединяет центральную часть города с вершиной холма, на котором располагается смотровая площадка с потрясающим видом на залив и мосты.
Назимовская батарея
Находится на том же мысе, что и мост на Русский остров. Сможем сделать фото, как на купюре в 2000 рублей.
Сопка Бурачка
Пройдя мимо старой водонапорной башни и прогулявшись по новому парку, вы подниметесь на самый верх, чтобы рассмотреть панорамы мостов с противоположного берега — мыса Чуркин.
Организационные детали
Экскурсию можно начать в 9:00, 13:00 или 17:00
Продолжительность экскурсии указана средняя. Некоторые путешественники могут пройти маршрут быстрее, а некоторые — медленнее.
За дополнительную плату вы можете добавить посещение: — Мыса Тобизина +4000 ₽ — Острова Шкота +5000 ₽ — Бухты Стеклянной +3000 ₽ — Морефермы в бухте Воевода +5000 ₽ — или любое другое место по вашему желанию
Мы встретим вас в удобном месте в центре города (трансфер из-за города оплачивается отдельно)
Цена на экскурсию указана за 1-4 человек, за каждого последующего человека доплата — 1000 руб.
Выбирайте удобную обувь и одежду, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге)
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Экскурсию можно начать до 10 часов утра или после 14 часов
Продолжительность экскурсии указана средняя. Некоторые путешественники могут пройти маршрут быстрее, а некоторые — медленнее.
В выходные дни и летний период, когда на мыс Ахлестышева стоит пробка, мы заменим его на сопку Бурчека с видом на город и мосты
За дополнительную плату вы можете добавить посещение:
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 762 туристов
Всем привет, меня зовут Ксения! Я родилась и живу во Владивостоке. Веду активный образ жизни, люблю общаться и заводить новые знакомства. На Трипстере представляю команду гидов. Мы обожаем наш невероятно живописный край, украшенный горами, морем и островами. С радостью поделимся с вами его красотой.