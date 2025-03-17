Вы отправитесь на автомобиле в маленькое путешествие по живописным видовым площадкам. С них вы запечатлеете красивые панорамы, города и, конечно, Японского моря. У одной площадки погуляете босиком по воде, а на другой услышите шум больших производств. А ещё увидите место с купюры в 2000 рублей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Маяк Токаревского

Или Токаревская кошка, как его называют местные. Если в вас живёт дух путешественника и не пугает перспектива пройтись по щиколотки в Японском море, то вы дойдёте до самого маяка и помашете идущим мимо яхтам и катерам. В зимнее время года проход на маяк доступен по суше.

Крестовая сопка

Шикарные виды на морской порт. Тут можно прочувствовать атмосферу города-порта: ричстакеры, докеры, портальные краны — всё это будет кипеть у вас буквально под ногами.

Фуникулёр во Владивостоке

Это не только удобное транспортное средство, но и одна из главных достопримечательностей города, предлагающая уникальный опыт для туристов. Построенный в 1962 году, этот фуникулёр соединяет центральную часть города с вершиной холма, на котором располагается смотровая площадка с потрясающим видом на залив и мосты.

Назимовская батарея

Находится на том же мысе, что и мост на Русский остров. Сможем сделать фото, как на купюре в 2000 рублей.

Сопка Бурачка

Пройдя мимо старой водонапорной башни и прогулявшись по новому парку, вы подниметесь на самый верх, чтобы рассмотреть панорамы мостов с противоположного берега — мыса Чуркин.

Организационные детали

Экскурсию можно начать в 9:00, 13:00 или 17:00

Продолжительность экскурсии указана средняя. Некоторые путешественники могут пройти маршрут быстрее, а некоторые — медленнее.

За дополнительную плату вы можете добавить посещение:

— Мыса Тобизина +4000 ₽

— Острова Шкота +5000 ₽

— Бухты Стеклянной +3000 ₽

— Морефермы в бухте Воевода +5000 ₽

— или любое другое место по вашему желанию

— Мыса Тобизина +4000 ₽ — Острова Шкота +5000 ₽ — Бухты Стеклянной +3000 ₽ — Морефермы в бухте Воевода +5000 ₽ — или любое другое место по вашему желанию Мы встретим вас в удобном месте в центре города (трансфер из-за города оплачивается отдельно)

Цена на экскурсию указана за 1-4 человек, за каждого последующего человека доплата — 1000 руб.

Выбирайте удобную обувь и одежду, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге)

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды