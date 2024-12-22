скидка
20%
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Интересное в городе Находка
Откройте для себя великолепие Находки: от величественных скал до мифических гор. Погрузитесь в мир природы и легенд в уютной атмосфере
«В ней находятся Екатериновские пещеры с реалистичными статуями животных»
12 фев в 08:00
13 фев в 08:00
3500028 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Водная прогулка
Релакс-путешествие по островам Японского моря
Погрузитесь в атмосферу Японского моря, наслаждаясь живописными видами и вкусными блюдами. Этот круиз подарит вам незабываемые впечатления и отличные фотографии
Начало: На Катерной улице
«Вы осмотрите Русский мост, мыс Басаргина, остров Скрыплёва, грот на мысе Тобизина, Розовые пещеры острова Шкота, острова Верховского с морскими котиками, Токаревскую кошку, три действующих маяка Владивостока и многое другое»
Расписание: ежедневно в 08:30
15 апр в 08:30
16 апр в 08:30
6900₽ за человека
8 часов
Водная прогулка
Морское путешествие во Владивостоке + обед от шеф-повара
Скалы и гроты острова Шкота, розовые пещеры, интересные истории о каждом из мест и деликатесы
Начало: В бухте Улисс
Расписание: во вторник и четверг в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
8000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 декабря 2024Релакс-путешествие по островам Японского моря - с гастрономической паузойПросто потрясающее приключение! Завораживающие пейзажи, вкуснейшие морские чудовища)))😂 местные пирожки и паста на обед. Классные нерпы, куча фоток, прогулка к маяку
- ООльга12 ноября 2024Релакс-путешествие по островам Японского моря - с гастрономической паузойСамая лучшая экскурсия!!! Капитан Павел так интересно все рассказывал, такая грамотная приятная речь! Мы в восторге! Нас было четверо подруг
- ЕЕвдокия8 ноября 2024Релакс-путешествие по островам Японского моря - с гастрономической паузойИнтересный маршрут, прекрасные виды,нам повезло увидеть отдыхающих на камнях нерп, море невероятного цвета, пикник на острове с морскими деликатесами было очень познавательным, интересным и очень вкусным. Получили море эмоций, впечатлений, заряда на весь год.
- ССергей19 сентября 2024Всегда хотел побывать в Находке и вот я здесь. Благодаря Алине всё прошло на высшем уровне. Машину водит хорошо. По
- ЛЛюдмила2 апреля 202428 марта смотрели вместе с Алиной город Находку и окрестности. Алина отличный гид и потрясающий водитель. Всем рекомендую
- ВВиктор21 марта 2024Сложный (сложный!) маршрут по природным местам вокруг города Находка. В Находке как таковой смотреть нечего и некогда. А вот в бухте
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Пещеры»
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