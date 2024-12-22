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дороге рассказывает интересные факты. Очень внимательный и вежливый человек. Виды которые открываются по дороге в Находку просто завораживают. Можно рассмотреть Камчатку, Крым, Сочи. В городе потрясающий вид с смотровой площадки на город. Отличный краеведческий музей. Шикарный ресторан Токио. По дороге много населённых пунктов и гид Алина всегда завозила на топовые локации и рассказывала о месте. Однозначно если будете в Во Владивостоке нужно съездить в Находку.