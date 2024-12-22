Экскурсии по пещерам Владивостока

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» во Владивостоке, цены от 6900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Интересное в городе Находка
На машине
скидка
20%
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Интересное в городе Находка
Откройте для себя великолепие Находки: от величественных скал до мифических гор. Погрузитесь в мир природы и легенд в уютной атмосфере
«В ней находятся Екатериновские пещеры с реалистичными статуями животных»
12 фев в 08:00
13 фев в 08:00
3500028 000 за всё до 3 чел.
Релакс-путешествие по островам Японского моря - с гастрономической паузой
96 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Релакс-путешествие по островам Японского моря
Погрузитесь в атмосферу Японского моря, наслаждаясь живописными видами и вкусными блюдами. Этот круиз подарит вам незабываемые впечатления и отличные фотографии
Начало: На Катерной улице
«Вы осмотрите Русский мост, мыс Басаргина, остров Скрыплёва, грот на мысе Тобизина, Розовые пещеры острова Шкота, острова Верховского с морскими котиками, Токаревскую кошку, три действующих маяка Владивостока и многое другое»
Расписание: ежедневно в 08:30
15 апр в 08:30
16 апр в 08:30
6900 за человека
Морское путешествие во Владивостоке + обед от шеф-повара
8 часов
Водная прогулка
Морское путешествие во Владивостоке + обед от шеф-повара
Скалы и гроты острова Шкота, розовые пещеры, интересные истории о каждом из мест и деликатесы
Начало: В бухте Улисс
Расписание: во вторник и четверг в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
8000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 декабря 2024
    Релакс-путешествие по островам Японского моря - с гастрономической паузой
    Просто потрясающее приключение! Завораживающие пейзажи, вкуснейшие морские чудовища)))😂 местные пирожки и паста на обед. Классные нерпы, куча фоток, прогулка к маяку
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    на вершину острова (высоты боюсь, но не увидеть этой красоты ещё страшнее, спасибо Артёму за готовность страховать)) А на обратном пути можно сойти на Токаревской кошке и встретить там закат Благодаря организаторам успела все, что хотела!!! Спасибо 🤗 Этот октябрьский день никогда не забуду!!! 😍🦭😍

    Просто потрясающее приключение! Завораживающие пейзажи, вкуснейшие морские чудовища)))😂 местные пирожки и паста на обедПросто потрясающее приключение! Завораживающие пейзажи, вкуснейшие морские чудовища)))😂 местные пирожки и паста на обедПросто потрясающее приключение! Завораживающие пейзажи, вкуснейшие морские чудовища)))😂 местные пирожки и паста на обедПросто потрясающее приключение! Завораживающие пейзажи, вкуснейшие морские чудовища)))😂 местные пирожки и паста на обедПросто потрясающее приключение! Завораживающие пейзажи, вкуснейшие морские чудовища)))😂 местные пирожки и паста на обедПросто потрясающее приключение! Завораживающие пейзажи, вкуснейшие морские чудовища)))😂 местные пирожки и паста на обедПросто потрясающее приключение! Завораживающие пейзажи, вкуснейшие морские чудовища)))😂 местные пирожки и паста на обедПросто потрясающее приключение! Завораживающие пейзажи, вкуснейшие морские чудовища)))😂 местные пирожки и паста на обедПросто потрясающее приключение! Завораживающие пейзажи, вкуснейшие морские чудовища)))😂 местные пирожки и паста на обедПросто потрясающее приключение! Завораживающие пейзажи, вкуснейшие морские чудовища)))😂 местные пирожки и паста на обед
  • О
    Ольга
    12 ноября 2024
    Релакс-путешествие по островам Японского моря - с гастрономической паузой
    Самая лучшая экскурсия!!! Капитан Павел так интересно все рассказывал, такая грамотная приятная речь! Мы в восторге! Нас было четверо подруг
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    и ещё женщина из Новосибирска одна приехала. Экскурсию не отменили, вкусно нас накормили, чаем напоили и по таким местам провезли, где обычно невозможно остановиться, как мы поняли. И день был чудесный, и море спокойное! В общем, мы в диком восторге!

  • Е
    Евдокия
    8 ноября 2024
    Релакс-путешествие по островам Японского моря - с гастрономической паузой
    Интересный маршрут, прекрасные виды,нам повезло увидеть отдыхающих на камнях нерп, море невероятного цвета, пикник на острове с морскими деликатесами было очень познавательным, интересным и очень вкусным. Получили море эмоций, впечатлений, заряда на весь год.
    Интересный маршрут, прекрасные виды,нам повезло увидеть отдыхающих на камнях нерп, море невероятного цвета, пикник на островеИнтересный маршрут, прекрасные виды,нам повезло увидеть отдыхающих на камнях нерп, море невероятного цвета, пикник на островеИнтересный маршрут, прекрасные виды,нам повезло увидеть отдыхающих на камнях нерп, море невероятного цвета, пикник на островеИнтересный маршрут, прекрасные виды,нам повезло увидеть отдыхающих на камнях нерп, море невероятного цвета, пикник на островеИнтересный маршрут, прекрасные виды,нам повезло увидеть отдыхающих на камнях нерп, море невероятного цвета, пикник на островеИнтересный маршрут, прекрасные виды,нам повезло увидеть отдыхающих на камнях нерп, море невероятного цвета, пикник на островеИнтересный маршрут, прекрасные виды,нам повезло увидеть отдыхающих на камнях нерп, море невероятного цвета, пикник на острове
  • С
    Сергей
    19 сентября 2024
    Интересное в городе Находка
    Всегда хотел побывать в Находке и вот я здесь. Благодаря Алине всё прошло на высшем уровне. Машину водит хорошо. По
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    дороге рассказывает интересные факты. Очень внимательный и вежливый человек. Виды которые открываются по дороге в Находку просто завораживают. Можно рассмотреть Камчатку, Крым, Сочи. В городе потрясающий вид с смотровой площадки на город. Отличный краеведческий музей. Шикарный ресторан Токио. По дороге много населённых пунктов и гид Алина всегда завозила на топовые локации и рассказывала о месте. Однозначно если будете в Во Владивостоке нужно съездить в Находку.

  • Л
    Людмила
    2 апреля 2024
    Интересное в городе Находка
    28 марта смотрели вместе с Алиной город Находку и окрестности. Алина отличный гид и потрясающий водитель. Всем рекомендую
  • В
    Виктор
    21 марта 2024
    Интересное в городе Находка
    Сложный (сложный!) маршрут по природным местам вокруг города Находка. В Находке как таковой смотреть нечего и некогда. А вот в бухте
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    у мыса Пассека, у скалы Пржевальского будет много мест, где лучше крепко цепляться за стены (или ветки). После них холм Брат покажется лёгкой прогулкой. Логично лля концовки) просто режиссёр не поделился с вами, как все будет смонтировано

    Сложный (сложный!) маршрут по природным местам вокруг города Находка. В Находке как таковой смотреть нечего и некогдаСложный (сложный!) маршрут по природным местам вокруг города Находка. В Находке как таковой смотреть нечего и некогдаСложный (сложный!) маршрут по природным местам вокруг города Находка. В Находке как таковой смотреть нечего и некогдаСложный (сложный!) маршрут по природным местам вокруг города Находка. В Находке как таковой смотреть нечего и некогдаСложный (сложный!) маршрут по природным местам вокруг города Находка. В Находке как таковой смотреть нечего и некогдаСложный (сложный!) маршрут по природным местам вокруг города Находка. В Находке как таковой смотреть нечего и некогда

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Пещеры»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Морское путешествие во Владивостоке + обед от шеф-повара
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Набережная
  6. Кравцовские водопады
  7. Бухта Теляковского
  8. Полуостров Гамова
  9. Сафари-парк
  10. Приморский Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в феврале 2025
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