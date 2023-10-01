Эта поездка для тех, кто любит природу, а не историю. Мы не будем загружать вас лишней информацией и ненужными фактами. Зато покажем самые красивые локации нашего родного города. Вы побываете на мысе Тобизина, прогуляетесь среди отвесных скал, полюбуетесь завораживающими видами со смотровой площадки и сделаете атмосферные фото.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Программа от местных

Мы обычные ребята, которые родились и живут во Владивостоке. Мы очень любим наш город и готовы показать его в наилучшем свете. У нас есть свой транспорт, так что мы с комфортом доставим вас в самые красивые места, которыми гордится наш край. У программы нет строгих ограничений по таймингу. Если вам понадобится больше времени на какой-либо точке маршрута, мы не будем вас торопить. Наслаждайтесь общением с природой, фотографируйтесь, отдыхайте!

Пляжи и скалы

Мы заберём вас из гостиницы и отвезём на пляж мыса Тобизина, где у вас будет возможность искупаться. Потом прогуляемся до отвесных скал — отличной локации для фото. Там же устроим пикник и, если повезёт, увидим экстремалов, прыгающих с 10-метрового обрыва. На обратном пути сделаем остановку у смотровой площадки и полюбуемся видами на мыс Вятлина.

Организационные детали