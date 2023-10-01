Познакомиться с природой Владивостока в компании местных жителей
5
8 отзывов
Описание
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Отзывы
О гиде
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Ответы на вопросы
Эта поездка для тех, кто любит природу, а не историю. Мы не будем загружать вас лишней информацией и ненужными фактами. Зато покажем самые красивые локации нашего родного города.
Вы побываете на мысе Тобизина, прогуляетесь среди отвесных скал, полюбуетесь завораживающими видами со смотровой площадки и сделаете атмосферные фото.
Ближайшие даты:
13 окт
14 окт
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
Ещё даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Программа от местных
Мы обычные ребята, которые родились и живут во Владивостоке. Мы очень любим наш город и готовы показать его в наилучшем свете. У нас есть свой транспорт, так что мы с комфортом доставим вас в самые красивые места, которыми гордится наш край. У программы нет строгих ограничений по таймингу. Если вам понадобится больше времени на какой-либо точке маршрута, мы не будем вас торопить. Наслаждайтесь общением с природой, фотографируйтесь, отдыхайте!
Пляжи и скалы
Мы заберём вас из гостиницы и отвезём на пляж мыса Тобизина, где у вас будет возможность искупаться. Потом прогуляемся до отвесных скал — отличной локации для фото. Там же устроим пикник и, если повезёт, увидим экстремалов, прыгающих с 10-метрового обрыва. На обратном пути сделаем остановку у смотровой площадки и полюбуемся видами на мыс Вятлина.
Организационные детали
В стоимость входят услуги гида-водителя, трансфер на комфортабельном кроссовере, вода
Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет
В программе прогулка по каменистой и песчаной местности, поэтому наденьте подходящую обувь и одежду. Если собираетесь искупаться, не забудьте купальники и полотенце. И возьмите с собой что-нибудь перекусить.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 37 туристов
Меня зовут Антон, я родился во Владивостоке. Я люблю красивые места, особенно связанные с морем (благо у нас тут таких предостаточно). Опыт проведения экскурсий у меня небольшой, но он всё же есть. В 2019 году я проводил экскурсии (в т. ч. на SUP-бордах) для гостей из Китая и Южной Кореи. Также в моей команде гид Руслан, очень интересный парень, с которым не заскучаете!:)
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Аркадий
1 окт 2023
Был на экскурсии с Антоном 28.09.2023 г. Получил огромное удовольствие от увиденного! Прекрасные виды, красивая природа никого не смогут оставить равнодушными. Хочу сказать большое спасибо Антону! Очень приятный в общении, спокойный человек. Рекомендую его как гида! P.S. Хочу обратиться к потенциальным туристам. Оценивайте, пожалуйста, трезво свои возможности. Часть пути проходит по камням, с подъёмами и спусками, не для всех это преодолимо. Если же вас это не страшит, вы получите ни с чем несравнимое удовольствие от прогулки!
Ульяна
30 сен 2023
Полный рекомендасьён! Отличная экскурсия за минимальный ценник, отношение гида не как к клиенту, но туристу, которому хочется показать кусочек родного края и влюбить ❤️ Дружеский формат с шутками и историями, комфортное вождение, заботливый перекус, подготовленный и взятый с собой заранее (!) - эта прогулка точно в топе.
Руслан, привет) Процветания вам!
Валентина
27 сен 2023
Спасибо, Антону, за прекрасную экскурсию. Все прошло замечательно. Антон очень внимательный и прекрасный собеседник. От всей души рекомендую ехать с ребятами на мыс Тобизина.
Кристина
23 сен 2023
Замечательный гид Руслан. Как будто для меня провёл экскурсию старый добрый друг, информация подается в очень удобном виде, не перегружая датами, в формате беседы. Руслан очень клиентоориентированный, спасибо за воду и шоколадку, везде подавал руку, чтобы удобно было спускаться и подниматься. Также спасибо за фотопаузы, Руслан помогал сделать фото, подсказывал куда лучше встать для удачного фото. очень приятно, впервые такое встречаю на трипстере, ребята молодцы, процветания вам👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Любовь
18 сен 2023
Антон - очень приятный молодой человек. Поездка состоялась несмотря на неблагоприятные погодные условия, что очень важно, ведь у меня оставался всего один день во Владивостоке! Ребята показали нам красивые места и с терпеливо ждали, пока мы сфотографируемся на каждом шагу. Организация была отличной, время начала экскурсии удалось подстроить под мой график. Вождение было комфортным и безопасным. Всячески рекомендую эту экскурсию с гидами Антоном и/или Русланом!
А
Анатолий
12 сен 2023
Антон-положительный, приятный в общении человек. Поездка прошла как старый добрый поход, по-дружески, в интересных беседах. Привёл, можно сказать, на край Земли) Мыс Тобизина-необычайно красивое, атмосферное место. Побывать нужно обязательно
Марина
11 сен 2023
Главная выжимка- всё шикарно, ребята молодцы. Гид Руслан очень приятный в общении, клиентоориентированый и хорошо водит (отмечено частое включение тех же поворотников).
Вышла на данных ребят, так как другая компания прокатила меня с экскурсией на мыс+мореферму и сап, сказав что группа не набралась, а одного или двух они не возят… и вот гуляя в подавленном состоянии в субботу вечером, вышла на данное объявление, сразу же решила забронировать и в течении 10-15 мин мне подтвердили бронь. Моему ликованию не было предела. На сайте выбирала время 13:30 воскресенья, позже Руслан списался со мной и сказал, что можем выйти в любое время, но дал рекомендацию отправляться утром. Послушав его я не прогадала. Всю поездку мы мило общались, в довольно опасных моментах он давал руку и помогал спуститься, дальше придя на край земли Русской показал место где купаются местные в шторм. Потом мы долго обсыхали на камнях и пока я не сказала что стоит идти обратно, даже не было намёка, что время идёт и пора бы возвращаться. Обязательно сохраню номер и если кто-то поедет из знакомых буду настоятельно рекомендовать именно данных ребят!
А
Анна
27 авг 2023
Я восхищена!!! Это замечательное место нужно посещать именно с таким гидом. Все по делу, интересно, безопасно и вовремя! Антон местный житель и интересный собеседник, чтобы узнать любой интересующий Вас вопрос о маршруте и городе, просто спросите и все узнаете!? Цена адекватная и качество на высшем уровне! Антон, спасибо, вернемся!!!
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