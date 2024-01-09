Пляжи Владивостока – экскурсии во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Пляжи Владивостока» во Владивостоке, цены от 9 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
Увидеть первозданную красоту дальневосточной природы и понаблюдать за дикими животными
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:30
25 990 за всё до 3 чел.
Второе знакомство с Владивостоком
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Второе знакомство с Владивостоком
Исследовать восточные берега города и насладиться природой Приморья
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
11 900 за всё до 3 чел.
Из Владивостока - в морской заповедник у мыса Сосновый
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - в морской заповедник у мыса Сосновый
Насладиться первозданной природой, чистейшим морем и свежим воздухом
1 июля в 07:30
2 июля в 07:30
30 000 за всё до 7 чел.
Точки притяжения Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Точки притяжения Владивостока
Токаревский маяк, бухта Стеклянная и мыс Тобизина в одной насыщенной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
28 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 января 2024
    На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
    Это было не забываемо, при чем не только для нас, но и судя по всему для Андрея. Вряд ли у
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    него были туристы, которые блудили на тропе:) Тигры не съели, в сафари парке живут два очень милых местных котейки. Экскурсия стоит своих денег, такую красоту вы вряд ли где-то еще увидите.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Пляжи Владивостока»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
  2. Второе знакомство с Владивостоком
  3. Из Владивостока - в морской заповедник у мыса Сосновый
  4. Точки притяжения Владивостока
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Пляжи Владивостока" можно забронировать 4 экскурсии от 9 340 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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