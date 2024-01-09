1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
Увидеть первозданную красоту дальневосточной природы и понаблюдать за дикими животными
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:30
25 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Второе знакомство с Владивостоком
Исследовать восточные берега города и насладиться природой Приморья
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
11 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - в морской заповедник у мыса Сосновый
Насладиться первозданной природой, чистейшим морем и свежим воздухом
1 июля в 07:30
2 июля в 07:30
30 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Точки притяжения Владивостока
Токаревский маяк, бухта Стеклянная и мыс Тобизина в одной насыщенной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
28 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 января 2024Это было не забываемо, при чем не только для нас, но и судя по всему для Андрея. Вряд ли у
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Пляжи Владивостока»
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