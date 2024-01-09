читать дальше него были туристы, которые блудили на тропе:) Тигры не съели, в сафари парке живут два очень милых местных котейки. Экскурсия стоит своих денег, такую красоту вы вряд ли где-то еще увидите.

Это было не забываемо, при чем не только для нас, но и судя по всему для Андрея. Вряд ли у