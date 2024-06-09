Владивосток: природа, история, морепродукты

Побывать на нескольких живописных мысах и полакомиться гребешками на берегу моря
Эта экскурсия — баланс между живописной природой, погружением в историю, городскими достопримечательностями и гастрономией. За 1 день вы увидите и посетите знаковые места Владивостока.

Побываете на захватывающем дух мысе Тобизина, осмотрите знаменитый маяк, прокатитесь на фуникулёре и насладитесь свежими морепродуктами под рассказы о том, как преображались эти места.
Владивосток: природа, история, морепродукты
Владивосток: природа, история, морепродукты
Владивосток: природа, история, морепродукты
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Фуникулёр — единственный в России, который используется в качестве общественного транспорта
  • Смотровая площадка, с которой открывается вид на проспект Красоты, залив Золотой Рог и Золотой мост
  • Новосильцевская батарея, которая когда-то защищала пролив Босфор Восточный
  • Ворошиловская батарея — она до сих пор находится законсервированной
  • Мыс Вятлина, один берег которого красный, а другой — белый
  • Мыс Тобизина — самая южная точка Русского острова
  • Мыс Басаргина, где находится бухта кораблей, стоящих на рейде
  • Маяк Токаревского, который позволяет судам ориентироваться в проливе

После осмотра достопримечательностей вы отправитесь на пикник на берег моря. Свежайшие парные крабы, креветки, гребешки и многое другое — вы насладитесь этими деликатесами, полюбуетесь живописными пейзажами, а мы расскажем, как живёт город сегодня.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, пикник с морепродуктами
  • Дополнительные расходы: проезд на фуникулёре в одну сторону — 15 руб. /чел.
  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Vitz
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места жительства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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