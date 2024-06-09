Эта экскурсия — баланс между живописной природой, погружением в историю, городскими достопримечательностями и гастрономией. За 1 день вы увидите и посетите знаковые места Владивостока.
Побываете на захватывающем дух мысе Тобизина, осмотрите знаменитый маяк, прокатитесь на фуникулёре и насладитесь свежими морепродуктами под рассказы о том, как преображались эти места.
Побываете на захватывающем дух мысе Тобизина, осмотрите знаменитый маяк, прокатитесь на фуникулёре и насладитесь свежими морепродуктами под рассказы о том, как преображались эти места.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Фуникулёр — единственный в России, который используется в качестве общественного транспорта
- Смотровая площадка, с которой открывается вид на проспект Красоты, залив Золотой Рог и Золотой мост
- Новосильцевская батарея, которая когда-то защищала пролив Босфор Восточный
- Ворошиловская батарея — она до сих пор находится законсервированной
- Мыс Вятлина, один берег которого красный, а другой — белый
- Мыс Тобизина — самая южная точка Русского острова
- Мыс Басаргина, где находится бухта кораблей, стоящих на рейде
- Маяк Токаревского, который позволяет судам ориентироваться в проливе
После осмотра достопримечательностей вы отправитесь на пикник на берег моря. Свежайшие парные крабы, креветки, гребешки и многое другое — вы насладитесь этими деликатесами, полюбуетесь живописными пейзажами, а мы расскажем, как живёт город сегодня.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, пикник с морепродуктами
- Дополнительные расходы: проезд на фуникулёре в одну сторону — 15 руб. /чел.
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Vitz
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места жительства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов во Владивостоке
Давайте знакомиться! Меня зовут Анастасия. Всю жизнь живу в городе у моря, проехала Россию на автомобиле, так как обожаю путешествовать по нашей огромной, красивой и такой разной стране! Участник выставки «Россия» на ВДНХ, в ближайшей перспективе — аккредитованный гид. Много лет с удовольствием и любовью вожу индивидуальные экскурсии по Владивостоку и Приморскому краю.Задать вопрос
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