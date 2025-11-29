Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В уютной компании мы совершим несложный и при этом насыщенный треккинг к южной точке острова Русский — мысу Тобизина.



Вы пройдете вдоль отвесных скал, узнаете о местной флоре и фауне, искупаетесь в море, а если повезет, то встретите лисичек!

Юлия Ваш гид во Владивостоке Групповая экскурсия Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-6 человек Когда По выходным с 16:00 4700 ₽ за человека

Описание экскурсии Треккинг к мысу Тобизина. Добравшись на автомобиле к точке старта, мы отправимся к мысу по живописной природной тропе. Фотогеничные панорамы Японского моря, диких волн и головокружительных отвесных скал — прилагаются! О природе Приморья — и не только. В пути мы с удовольствием расскажем об этих местах с позиции местных жителей: поговорим о силе притяжения моря, о том, почему люди выбирают жизнь на Русском острове и как он изменился за последние годы. И конечно, вы узнаете интересные факты об уникальной растительности и животных Приморья. А если нам повезет, то встретим на пути главных обитателей мыса, любопытных лисичек. Помедитировать на краю земли. В самой южной точке острова Русский у вас будет свободное время, чтобы выбрать лучшие ракурсы для фото, насладиться уединением и слиянием с дикой природой. В теплое время сможем искупаться в чистой голубой воде Японского моря. Важная информация: Пеший маршрут составит 5 км. туда-обратно, надевайте кроссовки и берите с собой рюкзаки. Рекомендуем взять воду (не менее 1,5 литра на человека), перекус, купальные принадлежности, головной убор, солнцезащитный крем, резиновые тапочки для захода в воду и дождевик.

