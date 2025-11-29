В уютной компании мы совершим несложный и при этом насыщенный треккинг к южной точке острова Русский — мысу Тобизина.
Вы пройдете вдоль отвесных скал, узнаете о местной флоре и фауне, искупаетесь в море, а если повезет, то встретите лисичек!
Вы пройдете вдоль отвесных скал, узнаете о местной флоре и фауне, искупаетесь в море, а если повезет, то встретите лисичек!
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииТреккинг к мысу Тобизина. Добравшись на автомобиле к точке старта, мы отправимся к мысу по живописной природной тропе. Фотогеничные панорамы Японского моря, диких волн и головокружительных отвесных скал — прилагаются! О природе Приморья — и не только. В пути мы с удовольствием расскажем об этих местах с позиции местных жителей: поговорим о силе притяжения моря, о том, почему люди выбирают жизнь на Русском острове и как он изменился за последние годы. И конечно, вы узнаете интересные факты об уникальной растительности и животных Приморья. А если нам повезет, то встретим на пути главных обитателей мыса, любопытных лисичек. Помедитировать на краю земли. В самой южной точке острова Русский у вас будет свободное время, чтобы выбрать лучшие ракурсы для фото, насладиться уединением и слиянием с дикой природой. В теплое время сможем искупаться в чистой голубой воде Японского моря. Важная информация: Пеший маршрут составит 5 км. туда-обратно, надевайте кроссовки и берите с собой рюкзаки. Рекомендуем взять воду (не менее 1,5 литра на человека), перекус, купальные принадлежности, головной убор, солнцезащитный крем, резиновые тапочки для захода в воду и дождевик.
По выходным с 16:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Тобизина
- Мыс Вятлина
- Остров Шкота
- Русский мост
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Кинотеатр Уссури, ул. Светланская, 31
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным с 16:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Пеший маршрут составит 5 км туда-обратно, надевайте кроссовки и берите с собой рюкзаки
- Рекомендуем взять воду (не менее 1,5 литра на человека), перекус, купальные принадлежности, головной убор, солнцезащитный крем, резиновые тапочки для захода в воду и дождевик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие на мыс Тобизина
Индивидуальная экскурсия на мыс Тобизина для тех, кто ценит природу и захватывающие виды. Без спешки и с комфортом, наслаждайтесь каждым моментом
Завтра в 10:30
30 ноя в 10:00
14 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Русский и мыс Тобизина
Погрузитесь в атмосферу острова Русский, узнайте историю Владивостокской крепости и насладитесь природой мыса Тобизина
Начало: По договорённости в г. Владивосток
Завтра в 05:00
30 ноя в 05:00
12 100 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Из Владивостока - на мыс Тобизина
Путешествие на мыс Тобизина подарит незабываемые впечатления от видов на Японское море и уникальные геологические слои
Начало: На площади Борцам Революции
6 дек в 10:00
14 дек в 10:00
3200 ₽ за человека