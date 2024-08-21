Гастро-экскурсия на остров Русский

Индивидуальная экскурсия из Владивостока: Гастро-путешествие на остров Русский
Вас ждет увлекательное гастрономическое путешествие на остров Русский.

В нашей программе — пеший поход на мыс Тобизина, бескрайние просторы и романтика острова, живописный пляж и совместное приготовление блюд национальной кухни. Вы отдохнете и телом, и душой!
Гастро-экскурсия на остров Русский
Гастро-экскурсия на остров Русский
Гастро-экскурсия на остров Русский
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Об экскурсии Мы отправимся <на внедорожнике в труднодоступные места острова Русский. Устроим увлекательный поход на мыс Тобизина, отдохнем на живописном пляже и насладимся совместной готовкой и дегустацией блюд дальневосточной кухни. Вас ждет море эмоций, невероятные красоты, отличное настроение и вкусная еда. Это путешествие запомнится Вам надолго! Важная информация Возьмите с собой купальные принадлежности, шлепанцы, полотенце, крем от загара.

Ежедневно с 8:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мыс Тобизина
  • Мыс Вятлина
  • Бухта Ахлёстышева
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Вода
Что не входит в цену
  • Питание (2000р/чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Светланская, д. 31
Завершение: Ул. Светланская, 31
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В стоимость включено: трансфер, продукты
  • С собой взять плавательную одежду, шлепанцы, полотенце, крем от загара
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Владивостока

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