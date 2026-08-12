Экскурсия на остров Русский предлагает уникальный опыт: от исторических фортов и подземных лабиринтов до величественных скал
7 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Незабываемые виды на море и скалы
- 🏰 Уникальные исторические форты и подземные коридоры
- 🌿 Природные ванны и редкие виды животных
- 🚶♂️ Возможность пройтись по нетуристическим тропам
- 🏞️ Захватывающие дух виды с мыса Тобизина
- 📜 Интересные рассказы о военной истории и климате
- 🧗♂️ Экстремальные маршруты и клифф-дайвинг
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Форт Поспелова
- Лабиринт Неба и Земли
- Мыс Тобизина
- Остров Шкота
- Маяк Токаревская Кошка
- Новосильцевская батарея
- Музей тихоокеанского флота
- Памятник «Подводная лодка С-56»
Описание экскурсии
Дорога к острову
Я встречу вас у вашего отеля; в пути вас ждут рассказы о Владивостоке.
В зимний период (с ноября по апрель) мы также посетим несколько городских достопримечательностей, таких как маяк Токаревская Кошка и Новосильцевская батарея.
Знаковые места острова
Мы посетим основанный в 1903 году форт Поспелова и пройдем по подземному коридору, соединяющему его с береговой батареей. А также посмотрим на таинственный лабиринт Неба и Земли. Далее отправимся нетуристической тропой на знаменитый мыс Тобизина: вы увидите скалистые обрывы и причудливые песчаники, образованные много миллионов лет назад при помощи ветра и волн. Рассмотрите природные ванны с морской водой и, если повезет, встретите местных лис.
Расширенная программа (с островом Шкота)
С более подготовленными путешественниками мы сможем отправится на необитаемый остров Шкота, где нас будут ждать скалистые обрывы, захватывающие дух виды и головокружительные тропинки. Экскурсия с такой опцией будет длиться на 5 часов дольше и стоить на 5000 ₽ больше.
История, природа и современная жизнь
Я расскажу о роли острова Русский в военной истории Приморского края. Кроме того, поделюсь интересными фактами о его климате, штормах и растительности. Так же расскажу вам чем японское море отличается от океана и о неожиданностях открытого Японского моря, ничем не отделенного от Тихого океана, и о том, как изменился остров за последние 10 лет. Раскрою, почему он стал любимым местом приморских экстремалов и где проводятся соревнования по клифф-дайвингу.
В летний период в программу включена маска, трубка, для того чтоб вы могли самостоятельно разглядеть морских обитателей, таких как устрица, мидия, морские звезды, ежи и многие другие обитатели, о которых я расскажу подробней на самой экскурсии.
Организационные детали
- Транспорт на полноприводном автомобиле включен в стоимость
- Пешеходная часть составит примерно 20-60 минут в одну сторону
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге)
- Если вы захотите включить в программу остров Шкота, то это + 5000 ₽ к стоимости и + 5 часов к продолжительности путешествия
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Мне повезло с погодой: была прям весна)