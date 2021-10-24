Путешествие из Владивостока на остров Русский

Мыс Тобизина, форт Поспелова, загадочный лабиринт и шикарные панорамы за один день

5
11 отзывов
Остров Русский — «визитная карточка» Приморского края.

Вы оцените его главные достопримечательности: форты, подземные коридоры, лабиринты, море и скалы.

Поймете, почему он притягивает путешественников со всего мира и услышите об особенностях его климата.

Впечатлитесь грандиозным мысом Тобизина и узнаете, как его используют местные экстремалы.
Путешествие из Владивостока на остров Русский
Путешествие из Владивостока на остров Русский
Путешествие из Владивостока на остров Русский
Путешествие из Владивостока на остров Русский
Путешествие из Владивостока на остров Русский
Путешествие из Владивостока на остров Русский
Путешествие из Владивостока на остров Русский
Путешествие из Владивостока на остров Русский
Путешествие из Владивостока на остров Русский
Путешествие из Владивостока на остров Русский

Что вас ожидает

Знаковые места острова

Мы посетим основанный в 1903 году форт Поспелова и пройдем по подземному коридору, соединяющему его с береговой батареей. А также посмотрим на таинственный лабиринт Неба и Земли. Далее отправимся на знаменитый мыс Тобизина: вы увидите скалистые обрывы и причудливые песчаники, образованные много миллионов лет назад при помощи ветра и волн. Рассмотрите природные ванны с морской водой и, если повезет, встретите местных лис.

История, природа и современная жизнь

Я расскажу о роли острова Русский в военной истории Приморского края. Кроме того, поделюсь интересными фактами о его климате, штормах и растительности. О неожиданностях открытого Японского моря, ничем не отделенного от Тихого океана, и о том, как изменился остров за последние 10 лет. Раскрою, почему он стал любимым местом приморских экстремалов и где проводятся соревнования по клифф-дайвингу.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Дмитрий
Дмитрий
Всем привет! Я Дима, живу во Владивостоке с рождения, знаю все дороги и тропы Приморского края. Катаюсь на сноуборде, увлекаюсь походами в горы, фрирайдом, дайвингом и прогулками на сапах. С радостью поделюсь самыми живописными местами нашего региона!
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11 реальных отзывов от туристов

Е
24 окт 2021
Замечательная познавательная экскурсия. Море впечатлений. Слушать Дмитрия очень интересно.
Дмитрий
19 окт 2021
Большое спасибо.
Спасибо Дмитрию и его знакомому Алексею.
Очень качественно провели время.
Денис
12 окт 2021
Замечательно! Дмитрию спасибо за отличную компанию.
Д
6 окт 2021
Просто прекрасно! Это одно из самых ярких моих впечатлений! Путешествовал с супругой и очень рад, что Дмитрий провез нас по самым непроездным местам! И еще… показал лису - она вышла к нашему всепроходимому внедорожнику. Незабываемо! Хочется повторить! Огромное спасибо!
Елена
4 окт 2021
Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию на остров Русский. Он не только прекрасно владеет информацией об истории Приморского края, но и бережно относится к природе края: пакет мусора был собран и вывезен с острова. На все вопросы, которые мы задали, получили исчерпывающие ответы. Туда, куда практически не возможно было проехать, мы благополучно добрались. Природа Приморья великолепна, море восхитительно! Это надо видеть!
Т
25 сен 2021
Остров Русский великолепен! Очень красивые виды открываются с мыса Тобизина, всем рекомендую, впечатляет 😻😻 Дима, спасибо за экскурсию!
Т
15 сен 2021
Дмитрий приумножил наши эмоции от великолепия природы острова Русский. Владеет интересной информацией об исторических событиях острова и Приморского края в целом. Пунктуален, не навязчив, и самое главное у него есть автомобиль, которой проедет там, где все остальные идут пешком. Рекомендую.
Е
15 сен 2021
Прекрасная возможность посмотреть максимум при минимуме времени и получить шикарные эмоции. Дмитрий, огромное Вам, спасибо! Вы большой молодец и прекрасный собеседник! Отдельный респект и любовь Вашему автомобилю! Буду рекомендовать Вас своим друзьям и знакомым!
Л
14 сен 2021
Побывали в диких, но безлюдных и очень красивых местах Владивостока. Если захотите увидеть красивую природу, то вам сюда.
Y
11 сен 2021
Все отлично, большое спасибо за экскурсию)
Е
29 авг 2021
Спасибо большое Дмитрию за то, что показал такие невероятные места. Незабываемые виды, чистая вода, возможность искупаться в таком необычном месте:) ну и конечно доля экстрима, когда идёшь вдоль обрыва, иногда придерживаясь за верёвочку. Отдельная благодарность его машине, по виду которой и не скажешь, что она способна заехать в такие места:)

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