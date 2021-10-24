Что вас ожидает

Знаковые места острова

Мы посетим основанный в 1903 году форт Поспелова и пройдем по подземному коридору, соединяющему его с береговой батареей. А также посмотрим на таинственный лабиринт Неба и Земли. Далее отправимся на знаменитый мыс Тобизина: вы увидите скалистые обрывы и причудливые песчаники, образованные много миллионов лет назад при помощи ветра и волн. Рассмотрите природные ванны с морской водой и, если повезет, встретите местных лис.

История, природа и современная жизнь

Я расскажу о роли острова Русский в военной истории Приморского края. Кроме того, поделюсь интересными фактами о его климате, штормах и растительности. О неожиданностях открытого Японского моря, ничем не отделенного от Тихого океана, и о том, как изменился остров за последние 10 лет. Раскрою, почему он стал любимым местом приморских экстремалов и где проводятся соревнования по клифф-дайвингу.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.