Лучшее время для посещения острова Русский - июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, море тёплое, а природа радует буйством красок. В мае, июне, сентябре и октябре также можно насладиться красотами острова, но следует быть готовым к возможным дождям и прохладным вечерам. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, остров остаётся доступным для посещения, предлагая уникальные зимние пейзажи и спокойствие.

Остров Русский не просто остров у берегов Владивостока, это целый мир, полный тайн и красоты.Экскурсия на остров Русский предлагает уникальный опыт: от исторических фортов и подземных лабиринтов до величественных скал

и прозрачного моря. Вы узнаете, как природа и история переплетаются здесь, создавая неповторимую атмосферу. Мыс Тобизина откроет вам свои секреты, а локальная флора и фауна впечатлят своим разнообразием. Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в историю и природу острова, которое оставит в вашей памяти яркие воспоминания

Описание экскурсии

Дорога к острову

Я встречу вас у вашего отеля; в пути вас ждут рассказы о Владивостоке.

В зимний период (с ноября по апрель) мы также посетим несколько городских достопримечательностей, таких как маяк Токаревская Кошка и Новосильцевская батарея.

Знаковые места острова

Мы посетим основанный в 1903 году форт Поспелова и пройдем по подземному коридору, соединяющему его с береговой батареей. А также посмотрим на таинственный лабиринт Неба и Земли. Далее отправимся нетуристической тропой на знаменитый мыс Тобизина: вы увидите скалистые обрывы и причудливые песчаники, образованные много миллионов лет назад при помощи ветра и волн. Рассмотрите природные ванны с морской водой и, если повезет, встретите местных лис.

Расширенная программа (с островом Шкота)

С более подготовленными путешественниками мы сможем отправится на необитаемый остров Шкота, где нас будут ждать скалистые обрывы, захватывающие дух виды и головокружительные тропинки. Экскурсия с такой опцией будет длиться на 5 часов дольше и стоить на 5000 ₽ больше.

История, природа и современная жизнь

Я расскажу о роли острова Русский в военной истории Приморского края. Кроме того, поделюсь интересными фактами о его климате, штормах и растительности. Так же расскажу вам чем японское море отличается от океана и о неожиданностях открытого Японского моря, ничем не отделенного от Тихого океана, и о том, как изменился остров за последние 10 лет. Раскрою, почему он стал любимым местом приморских экстремалов и где проводятся соревнования по клифф-дайвингу.

В летний период в программу включена маска, трубка, для того чтоб вы могли самостоятельно разглядеть морских обитателей, таких как устрица, мидия, морские звезды, ежи и многие другие обитатели, о которых я расскажу подробней на самой экскурсии.

Организационные детали