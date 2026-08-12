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Путешествие из Владивостока на остров Русский

Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас
Остров Русский не просто остров у берегов Владивостока, это целый мир, полный тайн и красоты.

Экскурсия на остров Русский предлагает уникальный опыт: от исторических фортов и подземных лабиринтов до величественных скал
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и прозрачного моря. Вы узнаете, как природа и история переплетаются здесь, создавая неповторимую атмосферу. Мыс Тобизина откроет вам свои секреты, а локальная флора и фауна впечатлят своим разнообразием.

Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в историю и природу острова, которое оставит в вашей памяти яркие воспоминания

4.7
215 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Незабываемые виды на море и скалы
  • 🏰 Уникальные исторические форты и подземные коридоры
  • 🌿 Природные ванны и редкие виды животных
  • 🚶‍♂️ Возможность пройтись по нетуристическим тропам
  • 🏞️ Захватывающие дух виды с мыса Тобизина
  • 📜 Интересные рассказы о военной истории и климате
  • 🧗‍♂️ Экстремальные маршруты и клифф-дайвинг

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения острова Русский - июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, море тёплое, а природа радует буйством красок. В мае, июне, сентябре и октябре также можно насладиться красотами острова, но следует быть готовым к возможным дождям и прохладным вечерам. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, остров остаётся доступным для посещения, предлагая уникальные зимние пейзажи и спокойствие.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие из Владивостока на остров Русский
Путешествие из Владивостока на остров Русский
Путешествие из Владивостока на остров Русский

Что можно увидеть

  • Форт Поспелова
  • Лабиринт Неба и Земли
  • Мыс Тобизина
  • Остров Шкота
  • Маяк Токаревская Кошка
  • Новосильцевская батарея
  • Музей тихоокеанского флота
  • Памятник «Подводная лодка С-56»

Описание экскурсии

Дорога к острову

Я встречу вас у вашего отеля; в пути вас ждут рассказы о Владивостоке.
В зимний период (с ноября по апрель) мы также посетим несколько городских достопримечательностей, таких как маяк Токаревская Кошка и Новосильцевская батарея.

Знаковые места острова

Мы посетим основанный в 1903 году форт Поспелова и пройдем по подземному коридору, соединяющему его с береговой батареей. А также посмотрим на таинственный лабиринт Неба и Земли. Далее отправимся нетуристической тропой на знаменитый мыс Тобизина: вы увидите скалистые обрывы и причудливые песчаники, образованные много миллионов лет назад при помощи ветра и волн. Рассмотрите природные ванны с морской водой и, если повезет, встретите местных лис.

Расширенная программа (с островом Шкота)

С более подготовленными путешественниками мы сможем отправится на необитаемый остров Шкота, где нас будут ждать скалистые обрывы, захватывающие дух виды и головокружительные тропинки. Экскурсия с такой опцией будет длиться на 5 часов дольше и стоить на 5000 ₽ больше.

История, природа и современная жизнь

Я расскажу о роли острова Русский в военной истории Приморского края. Кроме того, поделюсь интересными фактами о его климате, штормах и растительности. Так же расскажу вам чем японское море отличается от океана и о неожиданностях открытого Японского моря, ничем не отделенного от Тихого океана, и о том, как изменился остров за последние 10 лет. Раскрою, почему он стал любимым местом приморских экстремалов и где проводятся соревнования по клифф-дайвингу.
В летний период в программу включена маска, трубка, для того чтоб вы могли самостоятельно разглядеть морских обитателей, таких как устрица, мидия, морские звезды, ежи и многие другие обитатели, о которых я расскажу подробней на самой экскурсии.

Организационные детали

  • Транспорт на полноприводном автомобиле включен в стоимость
  • Пешеходная часть составит примерно 20-60 минут в одну сторону
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге)
  • Если вы захотите включить в программу остров Шкота, то это + 5000 ₽ к стоимости и + 5 часов к продолжительности путешествия

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1911 туристов
Живу во Владивостоке с рождения, зимой путешествую по России. Проехал всю страну на авто от Камчатки до Сочи. На Трипстере представляю команду гидов. Катаюсь на сноуборде, увлекаюсь походами в горы, фрирайдом, дайвингом и прогулками на сапах.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 215 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5
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Софья
Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от поездки с индивидуальной экскурсией на остров Русский в Приморском крае. Повезло с погодой: не было дождя и палящего солнца, но мы с мамой всё-таки
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сгорели (если солнца не видно, это не значит, что его нет))))). Рекомендую надевать лёгкую, но закрытую одежду, удобную обувь и взять с собой небольшой перекус и воду. Предстоит много ходить, есть точки, где передвигаться будет непросто, но даже моя мама справилась, хотя ей почти 70.)))
Необъятные просторы, чистое море, бухты, мыс Тобизина, форт Поспелова, морские звёзды и ежи! На маршруте есть возможность искупаться: берите купальники и плавки.
Теперь, благодаря нашему гиду Кристине, это ещё одно место, куда есть желание вернуться и изучить его внимательнее. Прогулка по острову заняла весь день (больше 5 часов вместе с дорогой), но было так легко, интересно и непринужденно вести беседу с гидом, что в следующий раз обязательно обращусь именно к Кристине, которая, к тому же, ещё и прекрасно водит машину, что немаловажно.
Спасибо, Кристина, за такую приятную компанию!

Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от поездки с индивидуальной экскурсией на остров Русский в Приморском крае.
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Софья
Отличная экскурсия с потрясающими видами. Обязательна удобная обувь, лучше трекинговые ботинки, берите достаточное количество воды. Дополнительно брали экскурсию и на о. Шкота, переход на остров был вброд, но мы нисколько не пожалели – виды потрясающие! Спасибо нашему гиду Денису за наше маленькое путешествие)
Отличная экскурсия с потрясающими видами. Обязательна удобная обувь, лучше трекинговые ботинки, берите достаточное количество воды. Дополнительно
Отличная экскурсия с потрясающими видами. Обязательна удобная обувь, лучше трекинговые ботинки, берите достаточное количество воды. Дополнительно
Отличная экскурсия с потрясающими видами. Обязательна удобная обувь, лучше трекинговые ботинки, берите достаточное количество воды. Дополнительно
Отличная экскурсия с потрясающими видами. Обязательна удобная обувь, лучше трекинговые ботинки, берите достаточное количество воды. Дополнительно
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Кристина
Экскурсия была супер! Виды шикарные! Застали цветение рододендрона - красота невероятная 🌸 Мыс Тобизина - просто дух захватывает!
Экскурсия была супер! Виды шикарные! Застали цветение рододендрона - красота невероятная 🌸 Мыс Тобизина - просто дух захватывает!
Экскурсия была супер! Виды шикарные! Застали цветение рододендрона - красота невероятная 🌸 Мыс Тобизина - просто дух захватывает!
Экскурсия была супер! Виды шикарные! Застали цветение рододендрона - красота невероятная 🌸 Мыс Тобизина - просто дух захватывает!
Экскурсия была супер! Виды шикарные! Застали цветение рододендрона - красота невероятная 🌸 Мыс Тобизина - просто дух захватывает!
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Н
огромное спасибо Кристине за приключение.
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К
Вчера мы посетили остров Русский и остались очень довольны) удивительной красоты природа, замечательная экскурсия) и фоточки классные нам Кристина сделала))
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Е
Всем привет! Я приехала во Владивосток на несколько дней и очень рада, что один из дней провела в компании Алины и суперского доберманчика Марка))
Мне повезло с погодой: была прям весна)
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солнышко, отсутствие ветра и просыпающаяся после зимы природа Мы посетили все острова, насладились океаном, тишиной и восхитительной красотой природы… я взяла допом остров Шкота! И все всем советую) такие виды вы не найдете нигде))
Алина мастерски вела машину по самым сложным маршрутам, сопровождая это все интересными рассказами про Владивосток. После экскурсии подсказала где можно купить подарки из Владика. . а с этим туристу сложно)) мало того что подсказала, так еще и привезла и помогла с выбором 😃 А фотки получились - просто великолепными💚 Фотки с Марком покорили моё сердечко)) теперь стоят у меня на аватарке) супер фотогеничный малыш 😃

Всем привет! Я приехала во Владивосток на несколько дней и очень рада, что один из дней провела в компании Алины и суперского доберманчика Марка))
Всем привет! Я приехала во Владивосток на несколько дней и очень рада, что один из дней провела в компании Алины и суперского доберманчика Марка))
Всем привет! Я приехала во Владивосток на несколько дней и очень рада, что один из дней провела в компании Алины и суперского доберманчика Марка))
Всем привет! Я приехала во Владивосток на несколько дней и очень рада, что один из дней провела в компании Алины и суперского доберманчика Марка))
Всем привет! Я приехала во Владивосток на несколько дней и очень рада, что один из дней провела в компании Алины и суперского доберманчика Марка))
Всем привет! Я приехала во Владивосток на несколько дней и очень рада, что один из дней провела в компании Алины и суперского доберманчика Марка))
Всем привет! Я приехала во Владивосток на несколько дней и очень рада, что один из дней провела в компании Алины и суперского доберманчика Марка))
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