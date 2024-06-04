Остров Шкота – экскурсии во Владивостоке

Найдено 29 экскурсий в категории «Остров Шкота» во Владивостоке, цены от 5 490 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие из Владивостока на остров Русский
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
178 отзывов
Популярное предложение
Путешествие из Владивостока на остров Русский: история и природа
Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1186010 674 за всё до 4 чел.
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
22 отзыва
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 490 за человека
Едем на живописный остров Шкота
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток
Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания
Начало: У вашего отеля во Владивостоке
Сегодня в 15:30
Завтра в 17:30
12 670 за всё до 3 чел.
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера
Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме...
24 июня в 10:00
26 июня в 10:00
13 500 за всё до 4 чел.
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2 отзыва
В тренде
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за человека
Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
178 отзывов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
1927017 343 за всё до 6 чел.
На остров Шкота - с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
11 отзывов
Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
15 990 за всё до 3 чел.
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
6 часов
12 отзывов
Популярное предложение
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
1491012 674 за всё до 6 чел.
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Увидеть рыжие скалы и гроты и побывать на «Трезубце Посейдона»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
12 000 за всё до 4 чел.
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком: мосты, острова, маяк
Подарите себе возможность увидеть Владивосток с высоты птичьего полёта: мосты, острова и знаменитый маяк ждут вас
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
57 150 за всё до 3 чел.
Необитаемый остров Шкота и мысы Русского острова
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Необитаемый остров Шкота и мысы Русского острова
Изучить самые интересные места двух островов за 1 день на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4934044 406 за всё до 4 чел.
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
🚗 На машине
Сёрфинг
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Приручить доску и волны Японского моря, а также побывать на мысе Тобизина или на острове Шкота
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 17 000 за всё до 2 чел.
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
скидка
15%
Групповая
7 часов
22 отзыва
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 69005 865 за человека
Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
🚤 На катере
Групповая
10 часов
230 отзывов
Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
Начало: Улица Катерная, 6В, Владивосток
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за человека
Поход на остров Шкота
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
18 отзывов
Поход на остров Шкота
Начало: Ул Светланская 31. Кинотеатр «Уссури»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 500 за человека
Русский и Шкота: поездка по двум островам за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
3 отзыва
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 14 900 за всё до 3 чел.
Необитаемый остров Шкота
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Остров Шкота: приключенческая экскурсия в мир дикой природы
Остров Шкота во Владивостоке: приключение среди дикой природы и забытых руин. Откройте уединенный мир
Начало: Оговаривается индивидуально
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Остров Русский мыс Тобизина и остров Шкота
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Экскурсия по островам Владивостока: Русский, Тобизина, Шкота
Откройте для себя уникальные уголки Приморья: морские пейзажи, исторические факты и приключение вброд
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности (предпочтительно выезд до 10:00)
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
16 900 за всё до 4 чел.
Остров Шкота, Русский и мыс Тобизина на внедороднике
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
42 отзыва
Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина
Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре
Начало: Остановка «Центр», Владивосток
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 17 590 за всё до 4 чел.
Джип-тур на о. Шкота + посещение морефермы и морского бассейна
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Джип-тур на о. Шкота + посещение морефермы и морского бассейна
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
В путешествие по островам: острова Русский и Шкота
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
В путешествие по островам: острова Русский и Шкота
Начало: Удобное вам
Расписание: по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 10:00
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Остров Шкота и 982-я орудийная батарея
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
Остров Шкота и 982-я орудийная батарея
Начало: По желанию заказчика, в пределах Владивостока
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 5 чел.
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Наслаждаться морскими видами целых 5 часов
Начало: Ул. Катерная 6В
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
42 000 за всё до 10 чел.
Загадочный остров Шкота
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Загадочный остров Шкота
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
15 500 за всё до 4 чел.
3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
18 500 за всё до 3 чел.
Морская прогулка на край земли
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка на край земли
Начало: Удобное вам
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на остров Шкота
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на остров Шкота
Начало: Ваш адрес во Владивостоке
Расписание: Каждый день, утренний выезд
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 4 чел.
Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
Групповая
10 часов
Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
Полакомиться морепродуктами с бокалом вина и восхититься невероятной природой Дальнего Востока
Начало: На улице Катерной
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
12 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Гид Екатерина нам очень понравилась. Активная, инициативная, отлично знает предмет экскурсии, прекрасно ориентируется в исторических фактах, детально, с увлечением рассказывает
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    историю края. Судя по всему настоящий патриот Приморья. Отлично водит автомобиль, в т. ч. по бездорожье. Кипит идеями… Рекомендую, не пожалеете.

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Сам треккинг очень комфортный и легкий. Я немного переживала, что меня снесёт течением при переходе через косу (во мне всего
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    49 кг), но справилась. .) На обратном пути океан так сильно не тянул. Накануне прошли сильные дожди, и в целом погода была пасмурная, так что вначале пути из-за ручьев переходили по камням и по окраинам тропинки, так что непромокаемые кроссовки сильно выручили меня. В этом месте природа живёт и дышит своей жизнью и превалирует над человеком, поэтому явно чувствуешь себя в гостях. Нам попадались полянки цветущих дальневосточных маков 🤗 Захватывающим кажется переход на мысик, но если смотреть под ноги гида, а не на обрывы по сторонам, то всё okay 😉 Исключительная благодарность Михаилу за то, что треккинг состоялся, несмотря на то, что получился индивидуальным. Из-за ненастья все мои катерные экскурсии были отменены, и я переживала, что останусь совсем без выходов и выездов из города. Внимательный ко всему гид, и теперь я с лёгкостью узнаю монгольский дуб!

  • М
    Марина
    31 мая 2024
    Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Однозначно считаю, что нам очень повезло с Екатериной. Экскурсия очень активная, содержательная, при этом всё проходило максимально комфортно. Было достаточно
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    ветрено, Екатерина нас согрела куртками и дождевиками, угостила чаем из термоса, это очень было приятно. Большое спасибо за позитив, внимание, заботу и такую насыщенную программу!

  • И
    Ивета
    29 мая 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+
    Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Остров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. Михаил не только показал великолепие острова, он рассказал о растениях и животных острова. Рекомендую к посещению. Благодарю Михаила за чудесную поездку.
    Остров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. Михаил
  • М
    Маргарита
    29 мая 2024
    Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Спасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском крае. Потрясающий по красоте маршрут! Если есть силы, обязательно посетите остров Шкота.
    Спасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском краеСпасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском краеСпасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском краеСпасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском крае
  • В
    Вячеслав
    28 мая 2024
    Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
    Были на морской прогулке 25.05.2024. Нашем гидом был Сергей, которому вместе с капитаном отдельное спасибо за проведенный отдых. Все то
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    что нами было увиденно словами не описать, это надо видеть воотчую. Какая все таки необычайно красивая наша страна. Компании Спутник8 отдельный респект за организацию. Всем советую. P.S. не берите много еды, ее просто некогда кушать. Если экскурсия будет в солнечный день крем от загара обязательно.

  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
    Отличный гид. Рассказал много интересного. Шикарные виды. Очень понравилось переходить вброд на остров Шкота. Антон очень любит свой край и
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    это чувствуется в его рассказах. Очень деликатный, терпеливый, доброжелательный. Обязательно дополните экскурсию Мысом Тобизина. В конце прогулки нас ждал ужин с великолепным видом.

  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
    Спасибо вам огромное за такую прогулку, мы в полном восторге от увиденного. Очень красивые пейзажи, увидели морских котиков, погуляли по
    читать дальше

    острову, забрались на самые его вершины и шли по краю к маяку. По дороге на ферму нам встретилась Белуха, увидели как выращивают моллюски и даже попробовали их)) Будем ещё в Владивостоке, обязательно поедем на прогулку ещё.

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь! Индивидуальный подход, позитивный настрой
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    и незабываемые эмоции, впечатления и конечно же кадры🤩 Живописный маршрут и куча бонусов в виде интересных так сказать укромных от всех глаз мест. Потрясающий день не смотря на дождь и ветер. Спасибо за маленькое волшебное путешествие! 😁

    Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Остров Шкота»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. Путешествие из Владивостока на остров Русский
  2. Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
  3. Едем на живописный остров Шкота
  4. Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
  5. Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Остров Шкота" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 5 490 до 57 150 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 819 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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