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🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 17 отзывов Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания Начало: У вашего отеля во Владивостоке 12 670 ₽ за всё до 3 чел.

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🚤 На катере Групповая 10 часов 2 отзыва В тренде Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме Начало: На ул. Катерной, 6в 6 000 ₽ за человека

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🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой Увидеть рыжие скалы и гроты и побывать на «Трезубце Посейдона» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком: мосты, острова, маяк Подарите себе возможность увидеть Владивосток с высоты птичьего полёта: мосты, острова и знаменитый маяк ждут вас Начало: У вашего отеля/апартаментов 57 150 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Необитаемый остров Шкота и мысы Русского острова Изучить самые интересные места двух островов за 1 день на автопешеходной экскурсии Начало: У вашей гостиницы 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

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15% скидка Групповая 7 часов 22 отзыва Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В Расписание: Каждый день в 9:00 от 6900 5 865 ₽ за человека

🚤 На катере Групповая 10 часов 230 отзывов Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока Начало: Улица Катерная, 6В, Владивосток Расписание: Ежедневно в 9:00 5 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 5 часов 18 отзывов Поход на остров Шкота Начало: Ул Светланская 31. Кинотеатр «Уссури» Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 5 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Фотопрогулка 5 часов 3 отзыва Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов от 14 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Остров Шкота: приключенческая экскурсия в мир дикой природы Остров Шкота во Владивостоке: приключение среди дикой природы и забытых руин. Откройте уединенный мир Начало: Оговаривается индивидуально 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 14 отзывов Экскурсия по островам Владивостока: Русский, Тобизина, Шкота Откройте для себя уникальные уголки Приморья: морские пейзажи, исторические факты и приключение вброд Начало: Ваш отель Расписание: В любой день и в любое время по договоренности (предпочтительно выезд до 10:00) 16 900 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 9 часов 42 отзыва Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре Начало: Остановка «Центр», Владивосток Расписание: По договоренности от 17 590 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Джип-тур на о. Шкота + посещение морефермы и морского бассейна Начало: Центральная площадь, Владивосток Расписание: В любое удобное время 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв В путешествие по островам: острова Русский и Шкота Начало: Удобное вам Расписание: по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 10:00 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов Остров Шкота и 982-я орудийная батарея Начало: По желанию заказчика, в пределах Владивостока 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 5 часов Вокруг острова Русский - на скоростном катере Наслаждаться морскими видами целых 5 часов Начало: Ул. Катерная 6В 42 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Загадочный остров Шкота Начало: По договоренности 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский Начало: Ваш отель / апартаменты 18 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 3 часа Морская прогулка на край земли Начало: Удобное вам 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов Путешествие на остров Шкота Начало: Ваш адрес во Владивостоке Расписание: Каждый день, утренний выезд 19 000 ₽ за всё до 4 чел.