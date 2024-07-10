Оцените, как красив Владивосток! Вы побываете на Токаревском маяке и увидите, где начинается Японское море. Погуляете по уникальному пляжу бухты Стеклянной — в мире всего два таких места. Насладитесь панорамой Уссурийского залива и пройдёте по мысу Тобизина с его отвесными скалами и каменными пляжами. И конечно, погрузитесь в историю города.

Описание экскурсии

Токаревский маяк

Тот самый маяк с открытки, встречающий суда в проливе Босфор Восточный. Вы увидите, как сливаются два залива — Амурский и Уссурийский, разглядите остров Русский и остров Елены. И полюбуетесь проходящими мимо катерами и кораблями.

Стеклянная бухта

Перед вами — настоящая разноцветная мозаика, сверкающая в лучах солнца. Вы погуляете по пляжу и разглядите цветные стёклышки (поверьте, это настоящее удовольствие!). А мы расскажем о том, как появился уникальный пляж и где в мире есть его аналог.

Мыс Тобизина

Наконец, вас ждёт увлекательное пешее путешествие вдоль крутых скал. Вы увидите множество островов — будто на расстоянии вытянутой руки, насладитесь видом на архипелаг императрицы Евгении. Вдохнёте свежий морской бриз и послушаете крики чаек.

Организационные детали