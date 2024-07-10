Оцените, как красив Владивосток! Вы побываете на Токаревском маяке и увидите, где начинается Японское море. Погуляете по уникальному пляжу бухты Стеклянной — в мире всего два таких места.
Насладитесь панорамой Уссурийского залива и пройдёте по мысу Тобизина с его отвесными скалами и каменными пляжами. И конечно, погрузитесь в историю города.
Насладитесь панорамой Уссурийского залива и пройдёте по мысу Тобизина с его отвесными скалами и каменными пляжами. И конечно, погрузитесь в историю города.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Токаревский маяк
Тот самый маяк с открытки, встречающий суда в проливе Босфор Восточный. Вы увидите, как сливаются два залива — Амурский и Уссурийский, разглядите остров Русский и остров Елены. И полюбуетесь проходящими мимо катерами и кораблями.
Стеклянная бухта
Перед вами — настоящая разноцветная мозаика, сверкающая в лучах солнца. Вы погуляете по пляжу и разглядите цветные стёклышки (поверьте, это настоящее удовольствие!). А мы расскажем о том, как появился уникальный пляж и где в мире есть его аналог.
Мыс Тобизина
Наконец, вас ждёт увлекательное пешее путешествие вдоль крутых скал. Вы увидите множество островов — будто на расстоянии вытянутой руки, насладитесь видом на архипелаг императрицы Евгении. Вдохнёте свежий морской бриз и послушаете крики чаек.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном Toyota Rush, по запросу предоставим детское кресло (пожалуйста, предупредите заранее)
- Пешеходная часть на мысе Тобизина — примерно час в одну сторону. При необходимости мы можем заменить посещение мыса Тобизина на мыс Вятлина
- По желанию можно включить в программу посещение острова Шкота: +4000 руб. к стоимости и +5 часов к продолжительности поездки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 68 туристов
Наша команда гидов-путешественников предоставляет уникальный и захватывающий опыт для путешественников, желающих исследовать этот красивый и исторически насыщенный город и его окрестности. Наши гиды знают все о местных достопримечательностях, культуре, историиЗадать вопрос
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