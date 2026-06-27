Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправляемся в путешествие на край острова Русский. Пройдем по «Тропе Смелых», к арке «Трезубец Посейдона» и загадочному пляжу «Красная галька». Вы увидите заброшенные форты, старый маяк и остатки рыбных промыслов.



Это мир, где дикая природа встречается с историей: скалы, океан и безмолвные свидетели ушедших эпох. 5 48 отзывов

Анна Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -10% 14 444 ₽ выгода 1444.40 ₽ 12 999.60 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 48 отзывов 5 часов 1-7 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Забудьте о суете материка. Всего за одну поездку вас ждет погружение в мир, где время остановилось, а природа творила свою величественную симфонию веками. Наш путь пройдет через весь остров Русский, к его самому сердцу — таинственной галечной косе, тонкой нитью связавшей его с загадочным островом Шкота. Мы отправимся навстречу самым ярким сокровищам острова. Нас ждет путешествие сквозь время и стихии: по «Тропе Смелых», где отвага встречается с бескрайним простором океана; к могучей арке «Трезубец Посейдона» — творению ветра и волн, скале, что бросает вызов самой стихии; на загадочный пляж «Красная галька», где земля обретает огненный оттенок, а море шлифует тысячи древних камней; в мир фортификационных сооружений, безмолвных стражей ушедших эпох, чьи каменные стены хранят истории былого могущества; к заброшенным чанам для засолки рыбы — немым свидетелям кипевшей здесь когда-то жизни и морского промысла; к главному символу острова — старому маяку, одинокому стражу залива Петра Великого. Мы проведем вас по самым живописным уголкам этого царства, где скалы, подобные исполинам, встречают яростные волны Японского моря, а тайга шепчет древние легенды. Вы услышите дыхание истории — о моряках, исследователях и отважных смотрителях, чья жизнь была неразрывно связана с этим клочком земли.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Золотой Мост

Русский Мост

Кампус ДВФУ

Приморский Океанариум

Ворошиловская батарея

Остров Шкота

Форт №10 Князя Олега

Назимовская Батарея (Фото с 2000-ой купюры) Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Возле вашего отеля / аппартаментов Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.