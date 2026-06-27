Мы отправляемся в путешествие на край острова Русский. Пройдем по «Тропе Смелых», к арке «Трезубец Посейдона» и загадочному пляжу «Красная галька». Вы увидите заброшенные форты, старый маяк и остатки рыбных промыслов.
Это мир, где дикая природа встречается с историей: скалы, океан и безмолвные свидетели ушедших эпох.
Это мир, где дикая природа встречается с историей: скалы, океан и безмолвные свидетели ушедших эпох.
Описание экскурсииЗабудьте о суете материка. Всего за одну поездку вас ждет погружение в мир, где время остановилось, а природа творила свою величественную симфонию веками. Наш путь пройдет через весь остров Русский, к его самому сердцу — таинственной галечной косе, тонкой нитью связавшей его с загадочным островом Шкота. Мы отправимся навстречу самым ярким сокровищам острова. Нас ждет путешествие сквозь время и стихии: по «Тропе Смелых», где отвага встречается с бескрайним простором океана; к могучей арке «Трезубец Посейдона» — творению ветра и волн, скале, что бросает вызов самой стихии; на загадочный пляж «Красная галька», где земля обретает огненный оттенок, а море шлифует тысячи древних камней; в мир фортификационных сооружений, безмолвных стражей ушедших эпох, чьи каменные стены хранят истории былого могущества; к заброшенным чанам для засолки рыбы — немым свидетелям кипевшей здесь когда-то жизни и морского промысла; к главному символу острова — старому маяку, одинокому стражу залива Петра Великого. Мы проведем вас по самым живописным уголкам этого царства, где скалы, подобные исполинам, встречают яростные волны Японского моря, а тайга шепчет древние легенды. Вы услышите дыхание истории — о моряках, исследователях и отважных смотрителях, чья жизнь была неразрывно связана с этим клочком земли.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотой Мост
- Русский Мост
- Кампус ДВФУ
- Приморский Океанариум
- Ворошиловская батарея
- Остров Шкота
- Форт №10 Князя Олега
- Назимовская Батарея (Фото с 2000-ой купюры)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля / аппартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 48 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень крутая экскурсия! Шикарные виды, маяк, тропический лес. Переход по воде - отдельная история! Спасибо команде ❤️
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п
Это была наша первая поездка на остров Шкота, и мы ни разу не пожалели, что выбрали именно Гранд-тур. Программа оказалась невероятно насыщенной, но при этом не изматывающей — мы успели
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И
Гранд-тур стал для нас настоящим открытием! Никогда не думали, что остров Шкота может быть настолько разнообразным и красивым. Мы увидели и суровые скалы, и уютные песчаные бухты, и густые леса.
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А
Потрясающая экскурсия, которая позволила нам по-настоящему влюбиться в остров Шкота. Виды, открывающиеся со смотровых площадок, просто захватывают дух — ради этого одного стоило ехать. Гид — профессионал высокого класса, чувствуется его глубокая личная привязанность к этим местам, и это передается всем туристам. Организация на высшем уровне, транспорт комфортный, время пролетело совершенно незаметно. Спасибо за экскурсию!
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К
Хочу выразить огромную благодарность организаторам за этот тур. Это был идеальный способ сбежать от городской суеты и погрузиться в атмосферу спокойствия и природной гармонии. Остров Шкота покорил нас своей суровой, но очень притягательной красотой. Отдельное спасибо гиду Андрею— он не просто рассказывал факты, а делился историями, легендами и своими личными впечатлениями, что сделало экскурсию очень душевной.
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А
Мы в полном восторге! Экскурсия превзошла все наши самые смелые ожидания. Думали, что просто покатаемся по острову, но получили глубокое и содержательное путешествие в его историю и культуру. Гид смог увлечь даже детей, которые обычно быстро устают от долгих рассказов. Очень понравилось, что было достаточно времени, чтобы спокойно все рассмотреть, вдохнуть свежий воздух и сделать отличные кадры.
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