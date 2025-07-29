Наша экскурсия — про редкую красоту и дикую нетронутую природу. Под крики чаек и брызги солёного ветра вы насладитесь пейзажами острова Шкота с воды и земли. На островах Верховского полюбуетесь его хозяевами-лежебоками. Увидите самый первый и самый узнаваемый маяки Приморья. И удивитесь — какие невероятные места есть рядом с Владивостоком!
Описание экскурсии
08:30 — сбор группы во Владивостоке
08:45 — выход в море на прогулочном катере
- Токаревский маяк, пролив Босфор Восточный, Русский мост и маяк Басаргина — гид расскажет историю маяков, а опытный капитан выберет лучший ракурс для фотографий с учётом волнения моря
- Остров Скрыплева и первый маяк Приморья
- Русский остров, бухты Ахлестышева, Богдановича, Новый Джигит и мыс Тобизина
- Остров Шкота с воды — скалистые берега, гроты, кекуры
- Острова Верховского и лежбище тюленей — заставить их позировать мы не сможем, но будем надеяться, что удастся сделать хорошие кадры
- Остров Шкота — высадка на берег и прогулка к маяку (7 км). По пути увидите заброшенные бетонные чаны для засолки рыбы, руины казарменных построек, остатки целеуказательного поста Ворошиловской батареи
17:30 — посадка на катер. Обратный путь вдоль побережья Русского острова по Амурскому заливу — мимо островов Энгельма, Лаврова, Попова, затем через пролив Старка
18:20 — возвращение во Владивосток
Маршрут может меняться в зависимости от состояния моря.
Организационные детали
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
- Прогулка проходит на катерах Nissan Suncat. В катер вмещается 10-12 человек. Часть группы располагается в каюте, часть на открытой палубе
- Перед морской прогулкой проводится инструктаж, а на борту всегда есть спасательные жилеты
- В программе предусмотрено время на купание, пляжи на острове галечные
- Помимо опытного капитана, в поездке с вами буду я или другой гид из нашей команды
в понедельник в 08:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|9500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Токаревского маяка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:45
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1003 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
м
Хорошая экскурсия для ознакомления с воды со всеми достопримечательностями акватории Владивостока. Очень красивый остров Шкота, куда не доберёшься самостоятельно. И конечно котики!
+2
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И
Все хорошо, только не повезло с туманом
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М
Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом Натальей! Впечатления ВАУ! Комфортабельный катер с супер профессионалом капитаном Игорем! Спасибо, прокатили с ветерком!))
Виды вокруг- потрясающие!! Советую!
Виды вокруг- потрясающие!! Советую!
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