Наша экскурсия — про редкую красоту и дикую нетронутую природу. Под крики чаек и брызги солёного ветра вы насладитесь пейзажами острова Шкота с воды и земли. На островах Верховского полюбуетесь его хозяевами-лежебоками. Увидите самый первый и самый узнаваемый маяки Приморья. И удивитесь — какие невероятные места есть рядом с Владивостоком!

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

08:30 — сбор группы во Владивостоке

08:45 — выход в море на прогулочном катере

Токаревский маяк, пролив Босфор Восточный, Русский мост и маяк Басаргина — гид расскажет историю маяков, а опытный капитан выберет лучший ракурс для фотографий с учётом волнения моря

— гид расскажет историю маяков, а опытный капитан выберет лучший ракурс для фотографий с учётом волнения моря Остров Скрыплева и первый маяк Приморья

Русский остров, бухты Ахлестышева, Богдановича, Новый Джигит и мыс Тобизина

Остров Шкота с воды — скалистые берега, гроты, кекуры

— скалистые берега, гроты, кекуры Острова Верховского и лежбище тюленей — заставить их позировать мы не сможем, но будем надеяться, что удастся сделать хорошие кадры

— заставить их позировать мы не сможем, но будем надеяться, что удастся сделать хорошие кадры Остров Шкота — высадка на берег и прогулка к маяку (7 км). По пути увидите заброшенные бетонные чаны для засолки рыбы, руины казарменных построек, остатки целеуказательного поста Ворошиловской батареи

17:30 — посадка на катер. Обратный путь вдоль побережья Русского острова по Амурскому заливу — мимо островов Энгельма, Лаврова, Попова, затем через пролив Старка

18:20 — возвращение во Владивосток

Маршрут может меняться в зависимости от состояния моря.

Организационные детали