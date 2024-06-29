Экскурсии от вашего отеля во Владивостоке

Найдено 47 экскурсий в категории «От вашего отеля» во Владивостоке, цены от 3 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Владивостоку и острову Русский
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Индивидуальная фото-прогулка по Владивостоку и острову Русский
Прогулка по Владивостоку и острову Русский с профессиональным фотографом. Уникальные виды, исторические места и незабываемые эмоции ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
🚗 На машине
Групповая
6 часов
21 отзыв
В тренде
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 800 за человека
Из Владивостока - на юг Приморья
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
26 500 за всё до 3 чел.
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
52 отзыва
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера
Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме...
4 июля в 10:00
9 июля в 10:00
13 500 за всё до 4 чел.
Едем на живописный остров Шкота
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
22 отзыва
Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток
Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания
Начало: У вашего отеля во Владивостоке
Сегодня в 16:30
Завтра в 06:30
12 670 за всё до 3 чел.
Приморский сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
40 отзывов
Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока
Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
15 400 за всё до 3 чел.
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией
🛫 Полеты на самолетах
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком: мосты, острова, маяк
Подарите себе возможность увидеть Владивосток с высоты птичьего полёта: мосты, острова и знаменитый маяк ждут вас
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
5715054 293 за всё до 3 чел.
Бухты Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Живописные бухты Находка, Триозерье и Ежовая: экскурсия на внедорожнике
Приглашаем в увлекательное путешествие по бухтам Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике. Почувствуйте дух приключений и красоту дикой природы
Начало: От вашей гостиницы
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
27 930 за всё до 4 чел.
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
4 500 за всё до 3 чел.
Владивосток - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Популярное предложение
Владивосток - первая встреча: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Владивосток с его захватывающими видами и историческими местами. Погрузитесь в атмосферу города-порта и ощутите его неповторимый колорит
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
3 июля в 08:00
8 600 за всё до 7 чел.
Вулканический полуостров Краббе для искушённых путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Вулканический полуостров Краббе для искушённых путешественников
Попасть в волшебный мир с потухшими вулканами, лазурным морем, гротами и причудливыми скалами
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 06:00
30 000 за всё до 6 чел.
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня: треккинг к вершине Фалаза
Покорите одну из самых живописных вершин Сихотэ-Алиня, наслаждаясь видами Ливадийского хребта и чистым горным воздухом
Начало: Возле вашей гостиницы
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
25 990 за всё до 3 чел.
Необитаемый остров Шкота и мысы Русского острова
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Необитаемый остров Шкота и мысы Русского острова
Изучить самые интересные места двух островов за 1 день на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
2 отзыва
Владивосток и остров Русский: незабываемая фото-прогулка с профессионалом
Откройте для себя красоту Владивостока и острова Русского через объектив профессиональной камеры во время уникальной фото-прогулки
Начало: Заберу из вашего отеля
Завтра в 15:00
3 июля в 15:00
12 000 за всё до 4 чел.
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
17 990 за всё до 4 чел.
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
3 июля в 10:30
4 июля в 10:30
1513312 864 за всё до 4 чел.
Остров Русский: красота и мощь
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Остров Русский: красота и мощь
Пройти по каменным лабиринтам, услышать военно-морские истории и добраться до мыса Тобизина
Начало: У вашей гостиницы
18 сен в 10:00
19 сен в 11:00
12 000 за всё до 3 чел.
Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
7%
Индивидуальная
5 часов
90 отзывов
Популярное предложение
Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 1150010 695 за всё до 3 чел.
Все видовые места Владивостока за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам
Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды
Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 900 за всё до 4 чел.
10 мест для фото на Русском Острове
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 11 999 за всё до 3 чел.
Гранд-экскурсия по Владивостоку
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 900 за всё до 5 чел.
Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Путешествие по острову Русский и мысу Тобизина с гидом
Завораживающая экскурсия на остров Русский: морской воздух, скалы и история в одном путешествии
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 6 900 за человека
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная/Шамора
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
91 отзыв
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная/Шамора
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 1120010 640 за всё до 2 чел.
Русский и Шкота: поездка по двум островам за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
7%
Фотопрогулка
7 часов
3 отзыва
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 1490013 857 за всё до 3 чел.
Остров Русский мыс Тобизина и остров Шкота
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Экскурсия по островам Владивостока: Русский, Тобизина, Шкота
Откройте для себя уникальные уголки Приморья: морские пейзажи, исторические факты и приключение вброд
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности (предпочтительно выезд до 10:00)
Сегодня в 10:00
4 июля в 08:00
16 900 за всё до 4 чел.
Лучшие фотолокации острова Русский
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Лучшие фотолокации острова Русский
Начало: Возле вашего отеля в городе Владивостоке
Расписание: Каждый день утром или после обеда
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
Топ-8 мест Владивостока для фото
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
11 500 за всё до 3 чел.
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
Начало: Возле вашего Отеля/Аппартаментов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 3 чел.
По островам Шкота и Русский за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
По островам Шкота и Русский за один день
Начало: Я заберу вас от вашего отеля/апартаментов
Расписание: В любой день и в любое удобное время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
18 750 за всё до 3 чел.
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 300 за всё до 3 чел.
ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
10 900 за всё до 3 чел.
Джип-тур на остров Шкота с посещением береговой Батареи 982
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Джип-тур на остров Шкота с посещением береговой Батареи 982
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
25 900 за всё до 3 чел.
Триозерье - Приморские Мальдивы
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Триозерье - Приморские Мальдивы
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
22 500 за всё до 3 чел.
Восемь лучших мест Русского Острова
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
53 отзыва
Восемь лучших мест Русского Острова
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
1 отзыв
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: Ваш отель / апартаменты
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
47 000 за всё до 4 чел.
Топ локации VL: Токаревский Маяк, Остров Русский/Тобизина, бухта Стеклянная
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 1080010 260 за всё до 2 чел.
Приморский сафари-парк, бухта Стеклянная и мыс с двухтысячной купюры
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Приморский сафари-парк, бухта Стеклянная и мыс с двухтысячной купюры
Познакомиться с природой дальневосточного края и посетить яркие панорамные места
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
14 940 за всё до 4 чел.
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 999 за всё до 3 чел.
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
Отправиться из Владивостока за сивучами, кекурами, маяками и другими морскими чудесами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
49 970 за всё до 4 чел.
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Посетить самый романтичный остров Приморского края и устроить пикник с местным деликатесами
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
3100027 900 за всё до 3 чел.
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
Посмотреть на острова с воды, а затем сойти на берег и изучить их вдоль и поперёк
Начало: У вашего отеля
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
1525012 963 за всё до 3 чел.
Точки притяжения Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Точки притяжения Владивостока
Токаревский маяк, бухта Стеклянная и мыс Тобизина в одной насыщенной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
18 500 за всё до 3 чел.
Треккинг по Приморской тайге
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по Приморской тайге
Отправиться на прогулку по живописному таёжному лесу в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
3 июля в 08:00
19 490 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Варвара
    29 июня 2024
    Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
    Интересный маршрут, прекрасные впечатления
  • А
    Анна
    28 июня 2024
    Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
    Замечательная экскурсия. Виды потрясающие. Переход по воде это отдельное удовольствие, дети в восторге. Погода была отличная и мы не упустили возможности искупаться. Антон прекрасный гид, интересный рассказчик, ни один вопрос не остался без ответа. Это был чудесный день, Антон, спасибо ещё раз
    Замечательная экскурсия. Виды потрясающие. Переход по воде это отдельное удовольствие, дети в восторгеЗамечательная экскурсия. Виды потрясающие. Переход по воде это отдельное удовольствие, дети в восторгеЗамечательная экскурсия. Виды потрясающие. Переход по воде это отдельное удовольствие, дети в восторгеЗамечательная экскурсия. Виды потрясающие. Переход по воде это отдельное удовольствие, дети в восторгеЗамечательная экскурсия. Виды потрясающие. Переход по воде это отдельное удовольствие, дети в восторгеЗамечательная экскурсия. Виды потрясающие. Переход по воде это отдельное удовольствие, дети в восторгеЗамечательная экскурсия. Виды потрясающие. Переход по воде это отдельное удовольствие, дети в восторгеЗамечательная экскурсия. Виды потрясающие. Переход по воде это отдельное удовольствие, дети в восторгеЗамечательная экскурсия. Виды потрясающие. Переход по воде это отдельное удовольствие, дети в восторгеЗамечательная экскурсия. Виды потрясающие. Переход по воде это отдельное удовольствие, дети в восторге
  • О
    Ольга
    27 июня 2024
    Едем на живописный остров Шкота
    Добрый день. Хочу оставить отзыв на экскурсию. У нас планировалась поездка на о. Школа, но была высокая волна, испортилась погода,
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    шёл дождь и был сильный ветер. Было решено, что на остров идти небезопасно, экскурсовод Алина предложила посетить Мыс Тобизина. Экскурсия очень понравилась. Посмотрели такие величественные красоты, что не передать словами. Просто восторг от моря, утёсов и всего, что увидели вокруг. Наснимали много фото и видео, т. к. очень много восхитительных локаций. Очень много всего хотелось снимать и фотографировать. Вечером ещё раз всë пересмотрела-восторг, восторг и ещё раз восторг🤩. Даже моя 15 летняя дочь, которая изначально не была в восторге от задумки родителей ходить по горам, осталась очень довольна. Вечером долго делилась восторженными впечатлениями с друзьями по телефону. Отдельное огромное спасибо нашему году Алине - забрала нас от места жительства, пока ехали рассказывала интересные факты про мосты, о. Русский, Владивосток, про все те места, где проходили и проезжали. Молодец! Знает своё дело, интересный собеседник. Постоянно интересовалась, как себя чувствуем, не устали ли, всё ли в порядке. Очень довольны, что нашим гидом была именно она. Отдельно хочу сказать про её напарника-добермана. Добрейшее животное! Культурный, милый, умный пёс. На мысе постоянно проверял все ли участники экскурсии на месте, никто ли не отстал. С ним получились отличные фотографии. От экскурсии мы в полном восторге. В конце экскурсии - маленький бонус - видели очень близко лису🦊. Перед поездкой во Владивосток долго выбирали компанию по организации экскурсий, очень довольны, что остановились на Трипстер. В следующий раз обязательно обратимся именно сюда, ведь ещё столько всего интересного хочется посмотреть. Однозначно рекомендую!!!

    Добрый день. Хочу оставить отзыв на экскурсию. У нас планировалась поездка на о. Школа, но былаДобрый день. Хочу оставить отзыв на экскурсию. У нас планировалась поездка на о. Школа, но былаДобрый день. Хочу оставить отзыв на экскурсию. У нас планировалась поездка на о. Школа, но былаДобрый день. Хочу оставить отзыв на экскурсию. У нас планировалась поездка на о. Школа, но былаДобрый день. Хочу оставить отзыв на экскурсию. У нас планировалась поездка на о. Школа, но былаДобрый день. Хочу оставить отзыв на экскурсию. У нас планировалась поездка на о. Школа, но была
  • Д
    Дмитрий
    27 июня 2024
    Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
    Спасибо большое Антону! Несмотря на мягко скажем «не летную» погоду, экскурсия на Шкоту была проведена на 5 баллов. Очень интересные
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    рассказы, умение подстроиться под любые обстоятельства. Апофеозом был обед (полевая кухня на горелке) под плащ-палаткой, на крыше заброшенного военного объекта, с потрясающими видами под дождем. Отдельный респект Антону - после завершения экскурсии мы вместе собрали огромный мешок мусора, который потом Антон отвез на материк.

    Спасибо большое Антону! Несмотря на мягко скажем «не летную» погоду, экскурсия на Шкоту была проведена наСпасибо большое Антону! Несмотря на мягко скажем «не летную» погоду, экскурсия на Шкоту была проведена наСпасибо большое Антону! Несмотря на мягко скажем «не летную» погоду, экскурсия на Шкоту была проведена наСпасибо большое Антону! Несмотря на мягко скажем «не летную» погоду, экскурсия на Шкоту была проведена на
  • Д
    Дмитрий
    27 июня 2024
    Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
    Экскурсия очень понравилась - спасибо Роману-поэту за интересные и юморные рассказы и за стихи, конечно, отдельная благодарность! Понравилось, что нас
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    не торопили и давали достаточно времени, чтобы посмотреть все локации. Мы провели на экскурсии гораздо больше заявленного времени, но это же здорово! Роман - вы классный!

  • О
    Олег
    25 июня 2024
    Из Владивостока - на юг Приморья
    В поездке сопровождала Екатерина, очень приятная и легкая в общении, обладающая эмпатией и способностью настроиться на волну гостя. Это обстоятельство
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    сделало поездку непринужденной и не утомительной. Ну а завораживающая красота здешних мест вряд ли кого может оставить равнодушным. Рекомендую для посещения

  • Н
    Наталья
    23 июня 2024
    По Владивостоку и острову Русский
    Я довольна выбором этой экскурсии. Она отлично помогла за короткое время познакомиться с Владивостоком. Замечу, не с историей города, а
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    именно с городом - таким разным, таким ярким! Виталий не перегружает рассказ историческими фактами и академическими деталями, но он знает и любит свой город. За один день он отвез нас в самые недосягаемые для обычного туриста места - показал город с разных обзорных точек. Мы вместе с ним любовались переливающимся стеклянным пляжем, приманивали лису на острове Русский, фотографировали чаек. Да, ведь Виталий и сам профессиональный фотограф. Так что, нам он подарил экскурсию и памятную фотосессию "два в одном! Я благодарю Виталия и рекомендую его экскурсию.

  • А
    Алексей
    23 июня 2024
    По Владивостоку и острову Русский
    Великолепная экскурсия для того, чтобы за один день почувствовать красоту и очарование Владивостока и его окрестностей. Виталий отлично всё продумал
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    и показал город со всех сторон - от уютных старых двориков до туманных фортов. Маршрут очень хорош, плюс по погоде и обстоятельствам может включать в себя дополнительные интересные места. Очень приятные впечатления остались от организации, рассказов и конечно в целом от города. Огромное спасибо, Виталий! Удачи вам и процветания прекрасному городу!

  • Ю
    Юлия
    22 июня 2024
    Едем на живописный остров Шкота
    Спасибо огромные Ангелине за восхитительное путешествие! Эта хрупкая, но смелая девушка и ее верный пес навсегда останутся в моей памяти! Успехов Вам в путешествиях)
    Спасибо огромные Ангелине за восхитительное путешествие! Эта хрупкая, но смелая девушка и ее верный пес навсегдаСпасибо огромные Ангелине за восхитительное путешествие! Эта хрупкая, но смелая девушка и ее верный пес навсегда
  • А
    Алеся
    22 июня 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Отличная поездка, прекрасные виды, приятный, общительный, интересно рассказывающий гид Анна. Отдельная благодарность Константину, который подсказал, что на острове ожидается туман
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    в тот день, в который я планировала ехать, и предложил поехать в другой день. Благодаря этому мы осмотрели остров в солнечный, ясный день и остались очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «От вашего отеля»

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