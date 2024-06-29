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Фотопрогулка
6 часов
Популярное предложение
Индивидуальная фото-прогулка по Владивостоку и острову Русский
Прогулка по Владивостоку и острову Русский с профессиональным фотографом. Уникальные виды, исторические места и незабываемые эмоции ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
В тренде
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
26 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера
Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме...
4 июля в 10:00
9 июля в 10:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток
Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания
Начало: У вашего отеля во Владивостоке
Сегодня в 16:30
Завтра в 06:30
12 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока
Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
15 400₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком: мосты, острова, маяк
Подарите себе возможность увидеть Владивосток с высоты птичьего полёта: мосты, острова и знаменитый маяк ждут вас
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
5715054 293₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Живописные бухты Находка, Триозерье и Ежовая: экскурсия на внедорожнике
Приглашаем в увлекательное путешествие по бухтам Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике. Почувствуйте дух приключений и красоту дикой природы
Начало: От вашей гостиницы
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
27 930₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Владивосток - первая встреча: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Владивосток с его захватывающими видами и историческими местами. Погрузитесь в атмосферу города-порта и ощутите его неповторимый колорит
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
3 июля в 08:00
8 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вулканический полуостров Краббе для искушённых путешественников
Попасть в волшебный мир с потухшими вулканами, лазурным морем, гротами и причудливыми скалами
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 06:00
30 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня: треккинг к вершине Фалаза
Покорите одну из самых живописных вершин Сихотэ-Алиня, наслаждаясь видами Ливадийского хребта и чистым горным воздухом
Начало: Возле вашей гостиницы
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
25 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Необитаемый остров Шкота и мысы Русского острова
Изучить самые интересные места двух островов за 1 день на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Владивосток и остров Русский: незабываемая фото-прогулка с профессионалом
Откройте для себя красоту Владивостока и острова Русского через объектив профессиональной камеры во время уникальной фото-прогулки
Начало: Заберу из вашего отеля
Завтра в 15:00
3 июля в 15:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
17 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
3 июля в 10:30
4 июля в 10:30
1513312 864₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров Русский: красота и мощь
Пройти по каменным лабиринтам, услышать военно-морские истории и добраться до мыса Тобизина
Начало: У вашей гостиницы
18 сен в 10:00
19 сен в 11:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
7%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 1150010 695₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам
Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды
Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 11 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по острову Русский и мысу Тобизина с гидом
Завораживающая экскурсия на остров Русский: морской воздух, скалы и история в одном путешествии
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 6 900₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная/Шамора
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 1120010 640₽ за всё до 2 чел.
скидка
7%
Фотопрогулка
7 часов
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 1490013 857₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия по островам Владивостока: Русский, Тобизина, Шкота
Откройте для себя уникальные уголки Приморья: морские пейзажи, исторические факты и приключение вброд
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности (предпочтительно выезд до 10:00)
Сегодня в 10:00
4 июля в 08:00
16 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Лучшие фотолокации острова Русский
Начало: Возле вашего отеля в городе Владивостоке
Расписание: Каждый день утром или после обеда
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
Начало: Возле вашего Отеля/Аппартаментов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
По островам Шкота и Русский за один день
Начало: Я заберу вас от вашего отеля/апартаментов
Расписание: В любой день и в любое удобное время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
18 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
10 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Джип-тур на остров Шкота с посещением береговой Батареи 982
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
25 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Триозерье - Приморские Мальдивы
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
22 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Восемь лучших мест Русского Острова
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: Ваш отель / апартаменты
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
47 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 1080010 260₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Приморский сафари-парк, бухта Стеклянная и мыс с двухтысячной купюры
Познакомиться с природой дальневосточного края и посетить яркие панорамные места
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
14 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
Отправиться из Владивостока за сивучами, кекурами, маяками и другими морскими чудесами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
49 970₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Посетить самый романтичный остров Приморского края и устроить пикник с местным деликатесами
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
3100027 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
Посмотреть на острова с воды, а затем сойти на берег и изучить их вдоль и поперёк
Начало: У вашего отеля
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
1525012 963₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Точки притяжения Владивостока
Токаревский маяк, бухта Стеклянная и мыс Тобизина в одной насыщенной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
18 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по Приморской тайге
Отправиться на прогулку по живописному таёжному лесу в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
3 июля в 08:00
19 490₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВарвара29 июня 2024Интересный маршрут, прекрасные впечатления
- ААнна28 июня 2024Замечательная экскурсия. Виды потрясающие. Переход по воде это отдельное удовольствие, дети в восторге. Погода была отличная и мы не упустили возможности искупаться. Антон прекрасный гид, интересный рассказчик, ни один вопрос не остался без ответа. Это был чудесный день, Антон, спасибо ещё раз
- ООльга27 июня 2024Добрый день. Хочу оставить отзыв на экскурсию. У нас планировалась поездка на о. Школа, но была высокая волна, испортилась погода,
- ДДмитрий27 июня 2024Спасибо большое Антону! Несмотря на мягко скажем «не летную» погоду, экскурсия на Шкоту была проведена на 5 баллов. Очень интересные
- ДДмитрий27 июня 2024Экскурсия очень понравилась - спасибо Роману-поэту за интересные и юморные рассказы и за стихи, конечно, отдельная благодарность! Понравилось, что нас
- ООлег25 июня 2024В поездке сопровождала Екатерина, очень приятная и легкая в общении, обладающая эмпатией и способностью настроиться на волну гостя. Это обстоятельство
- ННаталья23 июня 2024Я довольна выбором этой экскурсии. Она отлично помогла за короткое время познакомиться с Владивостоком. Замечу, не с историей города, а
- ААлексей23 июня 2024Великолепная экскурсия для того, чтобы за один день почувствовать красоту и очарование Владивостока и его окрестностей. Виталий отлично всё продумал
- ЮЮлия22 июня 2024Спасибо огромные Ангелине за восхитительное путешествие! Эта хрупкая, но смелая девушка и ее верный пес навсегда останутся в моей памяти! Успехов Вам в путешествиях)
- ААлеся22 июня 2024Отличная поездка, прекрасные виды, приятный, общительный, интересно рассказывающий гид Анна. Отдельная благодарность Константину, который подсказал, что на острове ожидается туман
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «От вашего отеля»
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