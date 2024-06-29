🚗 На машине Фотопрогулка 6 часов 2 отзыва Популярное предложение Индивидуальная фото-прогулка по Владивостоку и острову Русский Прогулка по Владивостоку и острову Русский с профессиональным фотографом. Уникальные виды, исторические места и незабываемые эмоции ждут вас Начало: У вашего отеля 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Групповая 6 часов 21 отзыв В тренде Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00 3 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 24 отзыва Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии Начало: У вашего отеля 26 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 52 отзыва Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам 982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме... 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 22 отзыва Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания Начало: У вашего отеля во Владивостоке 12 670 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 40 отзывов Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами Начало: У вашего отеля 15 400 ₽ за всё до 3 чел.

🛫 Полеты на самолетах 5% скидка Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком: мосты, острова, маяк Подарите себе возможность увидеть Владивосток с высоты птичьего полёта: мосты, острова и знаменитый маяк ждут вас Начало: У вашего отеля/апартаментов 57150 54 293 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 6 отзывов Живописные бухты Находка, Триозерье и Ежовая: экскурсия на внедорожнике Приглашаем в увлекательное путешествие по бухтам Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике. Почувствуйте дух приключений и красоту дикой природы Начало: От вашей гостиницы 27 930 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета Начало: У вашего отеля 4 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Популярное предложение Владивосток - первая встреча: индивидуальная экскурсия Откройте для себя Владивосток с его захватывающими видами и историческими местами. Погрузитесь в атмосферу города-порта и ощутите его неповторимый колорит Начало: У вашего отеля 8 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 5 отзывов Вулканический полуостров Краббе для искушённых путешественников Попасть в волшебный мир с потухшими вулканами, лазурным морем, гротами и причудливыми скалами Начало: У вашего отеля 30 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня: треккинг к вершине Фалаза Покорите одну из самых живописных вершин Сихотэ-Алиня, наслаждаясь видами Ливадийского хребта и чистым горным воздухом Начало: Возле вашей гостиницы 25 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Необитаемый остров Шкота и мысы Русского острова Изучить самые интересные места двух островов за 1 день на автопешеходной экскурсии Начало: У вашей гостиницы 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 5 часов 2 отзыва Владивосток и остров Русский: незабываемая фото-прогулка с профессионалом Откройте для себя красоту Владивостока и острова Русского через объектив профессиональной камеры во время уникальной фото-прогулки Начало: Заберу из вашего отеля 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой Начало: У вашего отеля 17 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки 15% скидка Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края Начало: У вашего отеля 15133 12 864 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Остров Русский: красота и мощь Пройти по каменным лабиринтам, услышать военно-морские истории и добраться до мыса Тобизина Начало: У вашей гостиницы 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 7% скидка Индивидуальная 5 часов 90 отзывов Популярное предложение Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00 от 11500 10 695 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 45 отзывов Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 10 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 26 отзывов Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города от 11 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Гранд-экскурсия по Владивостоку Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов 10 900 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 5 часов 57 отзывов Путешествие по острову Русский и мысу Тобизина с гидом Завораживающая экскурсия на остров Русский: морской воздух, скалы и история в одном путешествии Начало: Ваша гостиница, адрес размещения Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 6 900 ₽ за человека

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 6 часов 91 отзыв Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная/Шамора Начало: Ваша гостиница, адрес размещения Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 11200 10 640 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 7% скидка Фотопрогулка 7 часов 3 отзыва Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов от 14900 13 857 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 9 часов 17 отзывов Экскурсия по островам Владивостока: Русский, Тобизина, Шкота Откройте для себя уникальные уголки Приморья: морские пейзажи, исторические факты и приключение вброд Начало: Ваш отель Расписание: В любой день и в любое время по договоренности (предпочтительно выезд до 10:00) 16 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Лучшие фотолокации острова Русский Начало: Возле вашего отеля в городе Владивостоке Расписание: Каждый день утром или после обеда от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Топ-8 мест Владивостока для фото Начало: Ваш отель / апартаменты Расписание: Ежедневно 11 500 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике Начало: Возле вашего Отеля/Аппартаментов Расписание: Каждый день 17 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 1 отзыв По островам Шкота и Русский за один день Начало: Я заберу вас от вашего отеля/апартаментов Расписание: В любой день и в любое удобное время по договоренности 18 750 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города 11 300 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина Начало: Ваш отель / апартаменты Расписание: Ежедневно 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🛣 Джиппинг Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Джип-тур на остров Шкота с посещением береговой Батареи 982 Начало: Ваша гостиница 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🛣 Джиппинг Индивидуальная 11 часов 1 отзыв На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца Начало: Ваш отель / апартаменты 25 900 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Триозерье - Приморские Мальдивы Начало: Ваш отель / апартаменты 22 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 53 отзыва Восемь лучших мест Русского Острова Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Фотопрогулка 12 часов 1 отзыв Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере Начало: Ваш отель / апартаменты 47 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами Начало: Ваша гостиница, адрес размещения от 10800 10 260 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Приморский сафари-парк, бухта Стеклянная и мыс с двухтысячной купюры Познакомиться с природой дальневосточного края и посетить яркие панорамные места Начало: От вашего отеля 14 940 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🛣 Джиппинг Индивидуальная 4 часа Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике Начало: Возле вашего отеля/апартаментов 11 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 13 часов На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд Отправиться из Владивостока за сивучами, кекурами, маяками и другими морскими чудесами Начало: У вашего отеля 49 970 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 12 часов Из Владивостока - на остров Томящегося сердца Посетить самый романтичный остров Приморского края и устроить пикник с местным деликатесами Начало: У вашего отеля 31000 27 900 ₽ за всё до 3 чел.

15% скидка Индивидуальная 5 часов На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский Посмотреть на острова с воды, а затем сойти на берег и изучить их вдоль и поперёк Начало: У вашего отеля 15250 12 963 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Точки притяжения Владивостока Токаревский маяк, бухта Стеклянная и мыс Тобизина в одной насыщенной поездке Начало: У вашего отеля 9 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский Начало: Ваш отель / апартаменты 18 500 ₽ за всё до 3 чел.