С воды вы полюбуетесь островами Русский и Попова. Увидите необитаемые острова Шкота, Наумова, Малый, Папенберга, Елены и Уши. Остановимся у острова Клыкова, где отдыхают тюлени.
Описание экскурсии
Организационные детали
Катер: 24-футовый семейный круизно-рыболовный катер «Дальневосточник», длина — 7,3 м, ширина — 2,45 м, скорость — до 40 км/ч.
На борту: каюта с задней дверью и отдельным небольшим туалетом, закрытая рубка со скамьёй, тент, удобные раскладные стулья со спинками, спасательные жилеты и круги.
С собой: перекус, вода, купальные принадлежности, ветровка.
Правила перевозки
- Курение на катере запрещено
- На борту мы находимся в трезвом состоянии, без похмелья
- Возможна отмена прогулки из-за погодных условий
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В бухте Труда на острове Русский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 99 туристов
Я владелец катера. Живу во Владивостоке и очень его люблю. Увлекаюсь фридайвингом, рыбалкой. В последнее время всё больше соотечественников выбирают наш город для туризма. Я помогу вам увидеть всю красоту города и острова в заливе Петра Великого.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это была одна из лучших морских прогулок в моей жизни!
Во-первых, катер очень комфортный. Он устойчивый, просторный, есть и открытая палуба, и каюта на случай прохладной погоды.
Во-вторых, виды — шикарные открытки
Во-первых, катер очень комфортный. Он устойчивый, просторный, есть и открытая палуба, и каюта на случай прохладной погоды.
Во-вторых, виды — шикарные открытки
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