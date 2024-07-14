Остров Шкота, пожалуй, самый красивый и интересный среди островов Архипелага Императрицы Евгении.
Он расположен вблизи острова Русский, здесь можно насладиться роскошным побережьем Японского моря, красотой и чистотой воды, высокими скалами, интересными кекурами, например, Аркой, галечными пляжами, объектами военной истории Владивостока и заброшенным маяком.
Он расположен вблизи острова Русский, здесь можно насладиться роскошным побережьем Японского моря, красотой и чистотой воды, высокими скалами, интересными кекурами, например, Аркой, галечными пляжами, объектами военной истории Владивостока и заброшенным маяком.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: На этом маршруте мы проедем на автобусе на Русский остров, где возьмём морской старт из бухты Новый Джигит на сап-досках. Обращаем внимание на то, что на маршруте нет привычной городской инфраструктуры, отсутствуют туалеты, мусорные баки, магазины, кафе. Остров Шкота красив в любое время года, а в июне его украшают амурские белые маки. Крутые красные скалы, таинственные гроты, чистая прозрачная вода – уже за этим стоит отправиться на остров Шкота и изучить его с воды. Во время прогулки вдоль побережья мы будем видеть живописное морское дно и всё разнообразие Японского моря на мели: морские ежи, ракушки, морская трава, кораллы, крабики. Во время прогулки будем заходить в разные гроты и лагуны, чтобы оценить их масштаб и делать фотографии на память. На маршруте сделаем привал в большой бухте Красных камней (пикник из собственных продуктов). А после прогуляемся к визитной карточке острова Шкота — скале Арка. Летом она стоит у побережья в море, имеет два «окошка» и является самым фотогеничным кекуром на острове. Проще всего к ней попасть именно с воды. Если вы решили попробовать походить по морю на сап-доске впервые, но боитесь, знайте, что вам не о чем беспокоиться — наш инструктор проведёт для всех инструктаж по технике безопасности, расскажет и покажет, как пользоваться сапом, веслом и страховочным лишем, объяснит, как правильно грести, вставать на ноги на доске, а также забираться обратно сап, если вдруг вы не удержите равновесие и погрузитесь в воду. Каждому участнику выдаётся спасательный жилет и гидрокостюм (при необходимости). Кроме того, инструктор всю прогулку будет находиться рядом, подскажет и поможет вам. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- На маршруте вам пригодятся: питьевая вода (минимум 1 л на человека), купальник, головной убор, солнцезащитные очки и крем (если боитесь обгореть, берите лёгкие хлопковые белые рубашки или лайкровые рубашки для сёрфинга, они дышат и не дадут коже сгореть), перекус, полотенце, акватапки (для выхода на берег), гермомешок для вещей, гермочехол для телефона.
- Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.
По воскресеньям в июне, июле, августе и сентябре в 08:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
- Сап-борды
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Площадь Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в июне, июле, августе и сентябре в 08:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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