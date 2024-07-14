Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.

Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.

На маршруте вам пригодятся: питьевая вода (минимум 1 л на человека), купальник, головной убор, солнцезащитные очки и крем (если боитесь обгореть, берите лёгкие хлопковые белые рубашки или лайкровые рубашки для сёрфинга, они дышат и не дадут коже сгореть), перекус, полотенце, акватапки (для выхода на берег), гермомешок для вещей, гермочехол для телефона.

Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.

Что вас ожидает: На этом маршруте мы проедем на автобусе на Русский остров, где возьмём морской старт из бухты Новый Джигит на сап-досках. Обращаем внимание на то, что на маршруте нет привычной городской инфраструктуры, отсутствуют туалеты, мусорные баки, магазины, кафе. Остров Шкота красив в любое время года, а в июне его украшают амурские белые маки. Крутые красные скалы, таинственные гроты, чистая прозрачная вода – уже за этим стоит отправиться на остров Шкота и изучить его с воды. Во время прогулки вдоль побережья мы будем видеть живописное морское дно и всё разнообразие Японского моря на мели: морские ежи, ракушки, морская трава, кораллы, крабики. Во время прогулки будем заходить в разные гроты и лагуны, чтобы оценить их масштаб и делать фотографии на память. На маршруте сделаем привал в большой бухте Красных камней (пикник из собственных продуктов). А после прогуляемся к визитной карточке острова Шкота — скале Арка. Летом она стоит у побережья в море, имеет два «окошка» и является самым фотогеничным кекуром на острове. Проще всего к ней попасть именно с воды. Если вы решили попробовать походить по морю на сап-доске впервые, но боитесь, знайте, что вам не о чем беспокоиться — наш инструктор проведёт для всех инструктаж по технике безопасности, расскажет и покажет, как пользоваться сапом, веслом и страховочным лишем, объяснит, как правильно грести, вставать на ноги на доске, а также забираться обратно сап, если вдруг вы не удержите равновесие и погрузитесь в воду. Каждому участнику выдаётся спасательный жилет и гидрокостюм (при необходимости). Кроме того, инструктор всю прогулку будет находиться рядом, подскажет и поможет вам. Важная информация: