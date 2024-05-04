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​ ​Евгения Маяки Владивостока и остров Шкота Здравствуйте 👋Большое спасибо за замечательный отпуск! Я очень ценю вашу работу, организацию и профессионализм нашего гида и инструктора Ирины. Они действительно великолепно справились со своими обязанностями и помогли мне узнать так много интересного о шкотовском районе. 🙏👍

​ ​Виктория Неприступный полуостров Брюса и морской космодром Комфортный транспорт, замечательные эрудированные внимательные инструкторы. Отдельное спасибо руководителю Ирине! На экскурсиях и в путешествиях с ней много интереснейшей информации, замечательная атмосфера в группе.

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