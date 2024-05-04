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Групповая
14 часов
Популярное предложение
Самая кошачья экскурсия (автобус + катер)
Начало: Площадь Луговая
Расписание: В июне по пятницам в 07:30В июле, августе, сентябре по четвергам в 07:30
28 июня в 07:30
4 июля в 07:30
7 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
29 июня в 07:00
2 июля в 07:00
6 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Остров Фуругельма - самый южный остров России
Начало: Ост. Луговая
Расписание: В июне по воскресеньям в 07:00 / В июле, августе, сентябре по средам и воскресеньям в 07:00
30 июня в 07:00
3 июля в 07:00
13 000₽ за человека
Групповая
18 часов
Три границы + полуостров Краббе
Начало: Владивосток
Расписание: По четвергам в июле и августе в 05:00
4 июля в 05:00
11 июля в 05:00
7 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Маяки Владивостока и остров Шкота
Начало: Маяк Токоревского
Расписание: По понедельникам в 08:45
1 июля в 09:00
8 июля в 09:00
6 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: В июне по пятницам и воскресеньям в 07:00
28 июня в 07:00
30 июня в 07:00
6 500₽ за человека
Групповая
15 часов
Вся красота полуострова Гамова: тюлени и пляж с черным песком
Начало: Ост. Луговая
Расписание: В июле, августе, сентябре по средам, пятницам и воскресеньям в 06:30
3 июля в 06:30
5 июля в 06:30
6 500₽ за человека
Групповая
9 часов
К скалам острова Шкота на сапах
Начало: Площадь Луговая
Расписание: По воскресеньям в июне, июле, августе и сентябре в 08:00.
30 июня в 08:00
7 июля в 08:00
5 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Остров Рикорда на катере
Начало: Причал у маяка Токаревского
Расписание: В июле, августе по субботам в 07:45.
6 июля в 07:45
13 июля в 07:45
6 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Мыс Сосновый на катере
Начало: Пирс в г. Владивосток
Расписание: По субботам в июне и в сентябре в 06:45
29 июня в 06:45
7 сен в 06:45
8 500₽ за человека
Групповая
13 часов
Дальневосточное SPA: купание с тюленями и дальневосточная кухня
Начало: Ост. Луговая
Расписание: По средам в июле и августе в 07:00.
3 июля в 07:00
10 июля в 07:00
15 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Морское путешествие на полуострова Гамова и Краббе
Начало: Ост. Луговая
Расписание: По субботам в июле и августе в 07:00
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
9 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Остров Желтухина. Пляж с розовой галькой
Начало: Причал у маяка Токаревского
Расписание: По воскресеньям в июле и августе в 07:45
7 июля в 07:45
14 июля в 07:45
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 мая 2024Организация туров у них просто великолепна. Я уже не раз с ними ездила. Их рассказы о местной истории так увлекательны,
- ЕЕлена10 марта 2024Поездка на Землю леопарда и к трем границам была великолепна. Ирина все подробно объясняла и проявляла внимание к каждому участнику.
- Мария10 марта 20248 марта мы отправились в поход на мыс Брюса, мыс Парящей черепахи и посетили гостиничный комплекс Теплое море. Наш инструктор
- Валентина7 ноября 2023Здравствуйте! Поход был замечательным, даже ребенок остался доволен. И в течение двух дней после него мы обсуждали только маяки.
- Евгения29 октября 2023Здравствуйте 👋Большое спасибо за замечательный отпуск! Я очень ценю вашу работу, организацию и профессионализм нашего гида и инструктора Ирины. Они действительно великолепно справились со своими обязанностями и помогли мне узнать так много интересного о шкотовском районе. 🙏👍
- Виктория18 октября 2023Комфортный транспорт, замечательные эрудированные внимательные инструкторы. Отдельное спасибо руководителю Ирине! На экскурсиях и в путешествиях с ней много интереснейшей информации, замечательная атмосфера в группе.
- Беги10 октября 2023Большое спасибо за замечательное путешествие на полуостров Краббе с инструктором Ириной! Мы с удовольствием слушали рассказы о родных местах, даже
- Оксана10 октября 2023Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ирине! Она поделилась столь многогранной и интересной информацией о таком небольшом полуострове. Сказать, что
- ТТатьяна18 сентября 2023Организация на высшем уровне, всегда предоставляют полную информацию о предстоящем походе за день до начала. В воскресенье мы отправились в трекинг по полуострову Краббе, и это было просто замечательно!
- Ксения21 августа 2023Посетила остров Путятина, мыс Брюса, Триозерье, Гамова и планирую множество других путешествий и приключений. Разнообразие экскурсий поражает: пешие маршруты, пляжный
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