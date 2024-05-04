New – экскурсии во Владивостоке

Найдено 13 экскурсий в категории «New» во Владивостоке, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самая кошачья экскурсия (автобус + катер)
🚤 На катере
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Самая кошачья экскурсия (автобус + катер)
Начало: Площадь Луговая
Расписание: В июне по пятницам в 07:30В июле, августе, сентябре по четвергам в 07:30
28 июня в 07:30
4 июля в 07:30
7 800 за человека
Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
14 часов
9 отзывов
Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
29 июня в 07:00
2 июля в 07:00
6 000 за человека
Остров Фуругельма - самый южный остров России
🚤 На катере
Групповая
14 часов
1 отзыв
Остров Фуругельма - самый южный остров России
Начало: Ост. Луговая
Расписание: В июне по воскресеньям в 07:00 / В июле, августе, сентябре по средам и воскресеньям в 07:00
30 июня в 07:00
3 июля в 07:00
13 000 за человека
Три границы + полуостров Краббе
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
18 часов
3 отзыва
Три границы + полуостров Краббе
Начало: Владивосток
Расписание: По четвергам в июле и августе в 05:00
4 июля в 05:00
11 июля в 05:00
7 000 за человека
Маяки Владивостока и остров Шкота
🚤 На катере
Групповая
10 часов
3 отзыва
Маяки Владивостока и остров Шкота
Начало: Маяк Токоревского
Расписание: По понедельникам в 08:45
1 июля в 09:00
8 июля в 09:00
6 000 за человека
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
13 часов
8 отзывов
Популярное предложение
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: В июне по пятницам и воскресеньям в 07:00
28 июня в 07:00
30 июня в 07:00
6 500 за человека
Вся красота полуострова Гамова: тюлени и пляж с черным песком
🚤 На катере
Групповая
15 часов
Вся красота полуострова Гамова: тюлени и пляж с черным песком
Начало: Ост. Луговая
Расписание: В июле, августе, сентябре по средам, пятницам и воскресеньям в 06:30
3 июля в 06:30
5 июля в 06:30
6 500 за человека
К скалам острова Шкота на сапах
🚌 На автобусе
🏄 SUP-прогулки
Групповая
9 часов
К скалам острова Шкота на сапах
Начало: Площадь Луговая
Расписание: По воскресеньям в июне, июле, августе и сентябре в 08:00.
30 июня в 08:00
7 июля в 08:00
5 000 за человека
Остров Рикорда на катере
🚤 На катере
Групповая
11 часов
Остров Рикорда на катере
Начало: Причал у маяка Токаревского
Расписание: В июле, августе по субботам в 07:45.
6 июля в 07:45
13 июля в 07:45
6 000 за человека
Мыс Сосновый на катере
🚤 На катере
Групповая
13 часов
Мыс Сосновый на катере
Начало: Пирс в г. Владивосток
Расписание: По субботам в июне и в сентябре в 06:45
29 июня в 06:45
7 сен в 06:45
8 500 за человека
Дальневосточное SPA: купание с тюленями и дальневосточная кухня
🚤 На катере
Групповая
13 часов
Дальневосточное SPA: купание с тюленями и дальневосточная кухня
Начало: Ост. Луговая
Расписание: По средам в июле и августе в 07:00.
3 июля в 07:00
10 июля в 07:00
15 000 за человека
Морское путешествие на полуострова Гамова и Краббе
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
14 часов
Морское путешествие на полуострова Гамова и Краббе
Начало: Ост. Луговая
Расписание: По субботам в июле и августе в 07:00
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
9 000 за человека
Остров Желтухина. Пляж с розовой галькой
🚤 На катере
Групповая
12 часов
Остров Желтухина. Пляж с розовой галькой
Начало: Причал у маяка Токаревского
Расписание: По воскресеньям в июле и августе в 07:45
7 июля в 07:45
14 июля в 07:45
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 мая 2024
    Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
    Организация туров у них просто великолепна. Я уже не раз с ними ездила. Их рассказы о местной истории так увлекательны,
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    они умеют подавать материал очень интересно. И во время маршрута вы всегда будете под присмотром (их страховка и помощь всегда под рукой). Кроме того, у них хороший и комфортный транспорт. .

  • Е
    Елена
    10 марта 2024
    Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
    Поездка на Землю леопарда и к трем границам была великолепна. Ирина все подробно объясняла и проявляла внимание к каждому участнику.
  • ​Мария
    10 марта 2024
    Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
    8 марта мы отправились в поход на мыс Брюса, мыс Парящей черепахи и посетили гостиничный комплекс Теплое море. Наш инструктор
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    Ирина оказалась замечательным гидом, она интересно рассказывала и делилась множеством полезных советов, как не уставать на подъемах. Ирина всегда напоминала о технике безопасности. Приятным сюрпризом стал подарок в честь праздника. Маршрут был лёгким и очень увлекательным.

  • ​Валентина
    7 ноября 2023
    Маяки Владивостока и остров Шкота
    Здравствуйте! Поход был замечательным, даже ребенок остался доволен. И в течение двух дней после него мы обсуждали только маяки.
  • ​Евгения
    29 октября 2023
    Маяки Владивостока и остров Шкота
    Здравствуйте 👋Большое спасибо за замечательный отпуск! Я очень ценю вашу работу, организацию и профессионализм нашего гида и инструктора Ирины. Они действительно великолепно справились со своими обязанностями и помогли мне узнать так много интересного о шкотовском районе. 🙏👍
  • ​Виктория
    18 октября 2023
    Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
    Комфортный транспорт, замечательные эрудированные внимательные инструкторы. Отдельное спасибо руководителю Ирине! На экскурсиях и в путешествиях с ней много интереснейшей информации, замечательная атмосфера в группе.
  • ​Беги
    10 октября 2023
    Три границы + полуостров Краббе
    Большое спасибо за замечательное путешествие на полуостров Краббе с инструктором Ириной! Мы с удовольствием слушали рассказы о родных местах, даже
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    будучи из другой части России. Ирина подробно и интересно рассказывала нам о военных событиях, природных объектах, исторических фактах и животных, обитающих в этом районе. Кроме того, само место невероятно красивое, и мы обязательно захотим вернуться сюда ещё раз.

  • ​Оксана
    10 октября 2023
    Три границы + полуостров Краббе
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ирине! Она поделилась столь многогранной и интересной информацией о таком небольшом полуострове. Сказать, что
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    это красивое место, просто недостаточно. Надо самому увидеть! Впечатления от Кекур великолепны! Камни Бухты Агатовой действительно заслуживают особого внимания. И как же впечатляющ Дракон! Маршрут лёгкий, хотя ехать приходится немного далеко. Но как здорово, что в нашем крае существуют такие удивительные места!

  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2023
    Три границы + полуостров Краббе
    Организация на высшем уровне, всегда предоставляют полную информацию о предстоящем походе за день до начала. В воскресенье мы отправились в трекинг по полуострову Краббе, и это было просто замечательно!
  • ​Ксения
    21 августа 2023
    Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
    Посетила остров Путятина, мыс Брюса, Триозерье, Гамова и планирую множество других путешествий и приключений. Разнообразие экскурсий поражает: пешие маршруты, пляжный
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    отдых, горные восхождения, городские прогулки. Опытные гиды обеспечивают бережное отношение к туристам. Чувствуешь себя в безопасности и в надежных руках. Всегда проводят инструктаж по безопасности, рассказывают множество интересных исторических и житейских фактов. Бережно и уважительно относятся к природе. Советую от души ❤

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «New»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Самая кошачья экскурсия (автобус + катер)
  2. Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
  3. Остров Фуругельма - самый южный остров России
  4. Три границы + полуостров Краббе
  5. Маяки Владивостока и остров Шкота
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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