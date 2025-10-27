Китайский квартал Миллионка во Владивостоке - это место, где история оживает на каждом шагу. Узкие переулки и скрытые дворы хранят тайны прошлого.
На экскурсии вы узнаете, как появился этот квартал, почему
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная атмосфера китайского квартала
- 🏮 Исторические факты и легенды
- 🎭 Посещение китайского театра
- 🚶♂️ Прогулка по узким переулкам
- 🎨 Современное искусство в Миллионном дворе
Что можно увидеть
- Улица Светланская
- Улица Адмирала Фокина
- Семёновская улица
- Миллионный двор
- Китайский театр
Описание экскурсии
- Прогулку по Миллионке начнём с улицы Светланской — места самой ранней застройки Чайна-тауна.
- Пройдём на парадную улицу Адмирала Фокина — самую презентабельную тогда и сейчас.
- Попадём в уютные и колоритные дворы, с непривычной для русского человека архитектурой.
- Затем перейдём на соседнюю Семёновскую, ту самую, откуда началась история криминальной и тайной Миллионки.
- Рассмотрим сохранившийся Миллионный двор — сердце квартала. Вы познакомитесь с местными обитателями, ожившими благодаря современному искусству.
- Следующая точка маршрута — южное здание китайского театра.
- А закончим прогулку во дворе самого живописного китайского закоулка.
На экскурсии вы услышите:
- как во Владивостоке появился китайский квартал.
- почему китайские мигранты селились на Тихоокеанском побережье Российской Империи.
- как и в каких условиях они жили, каким развлечениям предавались, пытаясь скрасить свои тяжёлые будни.
- о самых жестоких китайских бандитах — хунхузах: их криминальной деятельности и японском шпионаже.
- чем закончилась история легендарной Миллионки.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 26 туристов
Меня зовут Мария. Я — аккредитованный гид-экскурсовод по Владивостоку. Очень люблю этот город, есть в нём такое, что отличает его от всех других городов России. Я стараюсь передать атмосферу старого Владивостока, желание открывать новое и интересное, ведь экскурсия — это маленькое путешествие во времени, а Владивосток просто создан для путешествий, настолько богатая и уникальная у него история.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
27 окт 2025
Это, пожалуй, была одна из лучших городских экскурсий, на которых мы когда-либо были. Очень приятно быть на экскурсиях, когда гид настолько увлечен темой. Мария приоткрыла для нас такую загадочную и
А
Анастасия
24 окт 2025
Родители ходили и остались под впечатлением, спасибо!
Борис
22 сен 2025
Мария действително знает город и его историю. Очень интересно рассказывает, развёрнуто может ответить на любой вопрос про город, его жителей, памятники, историю в том числе не связанные с маршрутом. Во
М
Максим
3 сен 2025
Мария, спасибо за жкскурсию и мини квэсты. Очень все понравилось. Профессионально, вовлеченно.
Д
Дмитрий
29 апр 2025
По счастливой случайности групповая экскурсия превратилась для нас в индивидуальную, и мы нисколько не пожалели об этом!
Хотим отдельно поблагодарить нашего гида Марию за прекрасную подачу материала. Экскурсия получилась очень насыщенной:
Султанова
26 апр 2025
Получилась отличная прогулка по Миллионке не смотря на погоду. И она стала индивидуальной, тк больше никто не пришёл. Ходили по лабиринтам района и я узнала интересные истории, мне такое нравится. Рекомендую.
Плюс был интерактив.
Мария, желаю вам дальше развивать свои экскурсии)
