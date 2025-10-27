Мои заказы

Загадочный квартал: тайны Миллионки

Прогулка по историческому китайскому кварталу Владивостока, где сохранилась уникальная атмосфера. Откройте для себя Миллионку и её секреты
Китайский квартал Миллионка во Владивостоке - это место, где история оживает на каждом шагу. Узкие переулки и скрытые дворы хранят тайны прошлого.

На экскурсии вы узнаете, как появился этот квартал, почему
китайские мигранты выбирали именно это место для жизни, и как развивалась его криминальная история.

Прогулка по Миллионке подарит вам возможность увидеть сохранившиеся здания и узнать о легендарных хунхузах. Завершится экскурсия в самом живописном уголке квартала

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная атмосфера китайского квартала
  • 🏮 Исторические факты и легенды
  • 🎭 Посещение китайского театра
  • 🚶‍♂️ Прогулка по узким переулкам
  • 🎨 Современное искусство в Миллионном дворе
Загадочный квартал: тайны Миллионки
Загадочный квартал: тайны Миллионки© Мария
Загадочный квартал: тайны Миллионки© Мария
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя19
ноя20
ноя22
ноя
Время начала: 10:30, 12:00, 14:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Улица Светланская
  • Улица Адмирала Фокина
  • Семёновская улица
  • Миллионный двор
  • Китайский театр

Описание экскурсии

  • Прогулку по Миллионке начнём с улицы Светланской — места самой ранней застройки Чайна-тауна.
  • Пройдём на парадную улицу Адмирала Фокина — самую презентабельную тогда и сейчас.
  • Попадём в уютные и колоритные дворы, с непривычной для русского человека архитектурой.
  • Затем перейдём на соседнюю Семёновскую, ту самую, откуда началась история криминальной и тайной Миллионки.
  • Рассмотрим сохранившийся Миллионный двор — сердце квартала. Вы познакомитесь с местными обитателями, ожившими благодаря современному искусству.
  • Следующая точка маршрута — южное здание китайского театра.
  • А закончим прогулку во дворе самого живописного китайского закоулка.

На экскурсии вы услышите:

  • как во Владивостоке появился китайский квартал.
  • почему китайские мигранты селились на Тихоокеанском побережье Российской Империи.
  • как и в каких условиях они жили, каким развлечениям предавались, пытаясь скрасить свои тяжёлые будни.
  • о самых жестоких китайских бандитах — хунхузах: их криминальной деятельности и японском шпионаже.
  • чем закончилась история легендарной Миллионки.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 26 туристов
Меня зовут Мария. Я — аккредитованный гид-экскурсовод по Владивостоку. Очень люблю этот город, есть в нём такое, что отличает его от всех других городов России. Я стараюсь передать атмосферу старого Владивостока, желание открывать новое и интересное, ведь экскурсия — это маленькое путешествие во времени, а Владивосток просто создан для путешествий, настолько богатая и уникальная у него история.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Д
Дмитрий
27 окт 2025
Это, пожалуй, была одна из лучших городских экскурсий, на которых мы когда-либо были. Очень приятно быть на экскурсиях, когда гид настолько увлечен темой. Мария приоткрыла для нас такую загадочную и
читать дальше

интересную страницу истории Владивостока. Мы успели многое узнать об этом необычном месте, о его истории и современности, поиграли в азартные игры, погадали на будущее. Время пролетело незаметно и было немного жаль, что уже все закончилось. Большое спасибо!

А
Анастасия
24 окт 2025
Родители ходили и остались под впечатлением, спасибо!
Борис
Борис
22 сен 2025
Мария действително знает город и его историю. Очень интересно рассказывает, развёрнуто может ответить на любой вопрос про город, его жителей, памятники, историю в том числе не связанные с маршрутом. Во
читать дальше

время экскурсии Мария показывала архивные фотографии, что помогло увидеть район и город такими, какими они были 100 лет назад. 2 часа пролетели незаметно, мы даже про фотографирование забыли, настолько интересным был рассказ и настолько у нас получилось поймать настроение и атмосферу Миллионки.

М
Максим
3 сен 2025
Мария, спасибо за жкскурсию и мини квэсты. Очень все понравилось. Профессионально, вовлеченно.
Д
Дмитрий
29 апр 2025
По счастливой случайности групповая экскурсия превратилась для нас в индивидуальную, и мы нисколько не пожалели об этом!
Хотим отдельно поблагодарить нашего гида Марию за прекрасную подачу материала. Экскурсия получилась очень насыщенной:
читать дальше

мы узнали не только исторические факты, но и интересные городские легенды той эпохи. Мария — замечательный рассказчик, умеет увлечь и создать комфортную атмосферу. С ней было приятно и познавательно провести эти два часа.
Благодаря этой экскурсии мы заглянули на темную сторону города конца 19, начала 20 века и ещё больше прониклись его историей. Очень рекомендуем!

Султанова
Султанова
26 апр 2025
Получилась отличная прогулка по Миллионке не смотря на погоду. И она стала индивидуальной, тк больше никто не пришёл. Ходили по лабиринтам района и я узнала интересные истории, мне такое нравится. Рекомендую.
Плюс был интерактив.
Мария, желаю вам дальше развивать свои экскурсии)
Входит в следующие категории Владивостока

