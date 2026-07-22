Отправляйтесь на увлекательную морскую прогулку на водном велосипеде в мини-группе. Исследуйте живописные бухты Владивостока, наслаждаясь природой и лёгкой кардионагрузкой. Маршрут зависит от погоды, но всегда будет красивым. Прогулка длится 2-2,5
5 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Активный отдых
- 🌿 Экологичность
- 📸 Живописные виды
- 🏊♂️ Время для купания
- 👨🏫 Сопровождение инструктора
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки на велосипеде во Владивостоке - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, море тёплое, а вероятность дождей минимальна. Май и октябрь также подходят для прогулок, но температура воды и воздуха может быть ниже, что ограничивает комфорт купания. Зимой прогулки возможны для отдельных групп, но условия могут быть более суровыми, что добавляет экстремальности и требует подготовки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Маяк Басаргина
- Русский мост
- Остров Елены
- Мыс Тобизина
- Бухты Новик и Труда
- Бухта Парис
Описание экскурсии
Перед выходом в море мы проведём 10-минутный инструктаж, выдадим спасательные жилеты. Водный велосипед значительно устойчивее сап-досок и байдарок, перевернуться на нём практически невозможно.
Во время прогулки вас будет сопровождать инструктор. Продолжительность — 2–2,5 часа. Также мы выделим время для купания и отдыха! Прогулки проходят с мая по октябрь, но для отдельных групп мы можем провести их и зимой.
Варианты маршрутов (выбираем в зависимости от погоды)
- Маяк Басаргина — одна из визитных карточек Владивостока. Это маяк закрытого типа, до него невозможно добраться по суше.
- Русский мост. Вы сможете пройти под вторым по высоте вантовым мостом в мире!
- Остров Елены. Сначала наслаждаемся видами Владивостока и Токаревского маяка, а затем любуемся скальной частью острова Елены с небольшим птичьим базаром. На местный дикий пляж можно попасть только с воды!
- Мыс Тобизина. Открыточное место с ну очень красивыми скалами, голубой чистейшей водой и огромным гротом.
- Бухты Новик и Труда. Тишина, яхты… Мы осмотрим с воды несколько затонувших кораблей и покупаемся на маленьком острове Папенберг.
- Бухта Парис — живописное место с аутентичным скалистым островком посередине.
Организационные детали
- Участвовать может любой желающий с 12 лет. 1 человек — 1 велосипед. Ограничение по весу — 120 кг.
- Прогулки проходят в разных локациях согласно погодным условиям. Как правило, расписание известно на 3–4 дня вперёд. При дожде и сильном ветре прогулка может быть перенесена или отменена.
- Все локации расположены в 10–20 мин. езды от города. За день до прогулки мы вышлем вам геолокацию и инструкцию, как добраться. Вы можете воспользоваться общественным транспортом или такси.
Рекомендации по одежде
- Подойдёт любая спортивная одежда по погоде. Обязательно возьмите с собой головной убор. По желанию: очки, средства СПФ, купальники, полотенце.
- Также вам необходимо иметь обувь, которую можно намочить: подойдут резиновые тапочки, кроксы, аква-тапки либо просто кроссовки. Если у вас нет с собой такой обуви, мы выдадим вам водонепроницаемые чехлы.
ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 16 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе острова Русский
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 583 туристов
Привет! Мы первые, кто начал заниматься прогулками на водных велосипедах в России! Первый велосипед мы привезли и доработали еще в 2020 году. Мы влюблены в море, наш красивый город и наше дело. Будем рады подарить вам приятное времяпрепровождения!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 84 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличное путешествие,опытные инструкторы,красивые виды
Вам был полезен этот отзыв?
Всё прошло отлично, будет что вспомнить, спасибо Евгении и Дмитрию
Вам был полезен этот отзыв?
А
Если вы любите природу, хорошую компанию и ЛЕГКУЮфизическую нагрузку, то точно не пожалеете. У меня даже дети-подростки после окончания прогулки не схватили телефоны, а еще час выражали восторг. Не буду
Вам был полезен этот отзыв?
Были в апреле 2026 года.
Однозначно РЕКОМЕНДУЮ!
Прекрасно покатались по водной глади залива. Чистая вода позволила рассмотреть морское дно, усеянное ежами, трепангом, звездами, гребешками. Евгения с напарником направляла, подсказывала, оберегала нас. А главное, постоянно фотографировали и снимали на камеру. Потом отснятый материал подарили. Дома пересматривали и снова испытывали восторг от экскурсии. Безопасность на высшем уровне!
Однозначно РЕКОМЕНДУЮ!
Прекрасно покатались по водной глади залива. Чистая вода позволила рассмотреть морское дно, усеянное ежами, трепангом, звездами, гребешками. Евгения с напарником направляла, подсказывала, оберегала нас. А главное, постоянно фотографировали и снимали на камеру. Потом отснятый материал подарили. Дома пересматривали и снова испытывали восторг от экскурсии. Безопасность на высшем уровне!
Вам был полезен этот отзыв?
Всё прошло замечательно! Это было просто супер!!! Очень крутая прогулка! Евгения замечательно провела это мероприятие! Я советую всем! Евгения, как гид - профессиональная, внимательная! Если вдруг у вас есть сомнения, то - зря. Это ваш шанс узнать новое и получить невероятные шикарные впечатления! Сделайте это! И не пожалеете!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Отличное времяпровождение. Организаторы красавчики. Благодарим Дмитрия и Евгению за организацию и новые впечатления. Ещё и фотографии сделали для нас отличные)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе»
Групповая
до 13 чел.
Лучший выборМорское путешествие по островам Японского моря
Розовые пещеры, морские котики и вкусный перекус - групповая поездка с остановкой на о. Шкота
Начало: На ул. Набережная 13
Расписание: ежедневно в 07:30
11 авг в 07:30
12 авг в 07:30
8900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборМорская рыбалка на камбалу
Готовы к захватывающей рыбалке на камбалу? Быстроходный катер доставит вас к лучшим местам в Уссурийском заливе. Насладитесь уловом и пикником на борту
Начало: Остров Русский, бухта Новик
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фотоприключение на катере
Провести день на просторах Японского моря, увидеть морских животных и исследовать секретные места
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 65 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Лучший выборМорское приключение, морские котики и морепродукты во Владивостоке
Начало: Маяк Токаревского, г. Владивосток
Расписание: Ежедневно в 8:00
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
8950 ₽ за человека
5000 ₽ за человека