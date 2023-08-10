Отправляемся исследовать одну из бухт акватории Владивостока.



И не на моторной лодке, а на редком плавательном средстве — водном велосипеде! Тут сплошные плюсы: вы наслаждаетесь живописными пейзажами, но не пассивно, а с лёгкой кардионагрузкой. А ещё это экологично и просто весело. Маршрут зависит от погоды, но в любом случае будет красиво!