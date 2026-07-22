Отправляйтесь на увлекательную морскую прогулку на водном велосипеде в мини-группе. Исследуйте живописные бухты Владивостока, наслаждаясь природой и лёгкой кардионагрузкой. Маршрут зависит от погоды, но всегда будет красивым. Прогулка длится 2-2,5

часа, включает время для купания и отдыха. Инструктор сопровождает вас на протяжении всего маршрута. Прогулки проходят с мая по октябрь, но возможны и зимой для отдельных групп. Участвовать могут все желающие от 12 лет, с ограничением по весу до 120 кг. Подробности и геолокация отправляются за день до мероприятия

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки на велосипеде во Владивостоке - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, море тёплое, а вероятность дождей минимальна. Май и октябрь также подходят для прогулок, но температура воды и воздуха может быть ниже, что ограничивает комфорт купания. Зимой прогулки возможны для отдельных групп, но условия могут быть более суровыми, что добавляет экстремальности и требует подготовки.

Сейчас август — это идеальное время.