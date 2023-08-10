Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения
Отправляемся исследовать одну из бухт акватории Владивостока.
И не на моторной лодке, а на редком плавательном средстве — водном велосипеде! Тут сплошные плюсы: вы наслаждаетесь живописными пейзажами, но не пассивно, а с лёгкой кардионагрузкой. А ещё это экологично и просто весело. Маршрут зависит от погоды, но в любом случае будет красиво!
И не на моторной лодке, а на редком плавательном средстве — водном велосипеде! Тут сплошные плюсы: вы наслаждаетесь живописными пейзажами, но не пассивно, а с лёгкой кардионагрузкой. А ещё это экологично и просто весело. Маршрут зависит от погоды, но в любом случае будет красиво!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Перед выходом в море мы проведём 10-минутный инструктаж, выдадим спасательные жилеты. Водный велосипед значительно устойчивее сап-досок и байдарок, перевернуться на нём практически невозможно.
Во время прогулки вас будет сопровождать инструктор. Продолжительность — 2–2,5 часа. Также мы выделим время для купания и отдыха! Прогулки проходят с мая по октябрь, но для отдельных групп мы можем провести их и зимой.
Варианты маршрутов (выбираем в зависимости от погоды)
- Маяк Басаргина — одна из визитных карточек Владивостока. Это маяк закрытого типа, до него невозможно добраться по суше.
- Русский мост. Вы сможете пройти под вторым по высоте вантовым мостом в мире!
- Остров Елены. Сначала наслаждаемся видами Владивостока и Токаревского маяка, а затем любуемся скальной частью острова Елены с небольшим птичьим базаром. На местный дикий пляж можно попасть только с воды!
- Мыс Тобизина. Открыточное место с ну очень красивыми скалами, голубой чистейшей водой и огромным гротом.
- Бухты Новик и Труда. Тишина, яхты… Мы осмотрим с воды несколько затонувших кораблей и покупаемся на маленьком острове Папенберг.
- Бухта Парис — живописное место с аутентичным скалистым островком посередине.
Организационные детали
- Участвовать может любой желающий с 12 лет. 1 человек — 1 велосипед. Ограничение по весу — 120 кг.
- Прогулки проходят в разных локациях согласно погодным условиям. Как правило, расписание известно на 3–4 дня вперёд. При дожде и сильном ветре прогулка может быть перенесена или отменена.
- Все локации расположены в 10–20 мин. езды от города. За день до прогулки мы вышлем вам геолокацию и инструкцию, как добраться. Вы можете воспользоваться общественным транспортом или такси.
Рекомендации по одежде
- Подойдёт любая спортивная одежда по погоде. Обязательно возьмите с собой головной убор. По желанию: очки, средства СПФ, купальники, полотенце.
- Также вам необходимо иметь обувь, которую можно намочить: подойдут резиновые тапочки, кроксы, аква-тапки либо просто кроссовки. Если у вас нет с собой такой обуви, мы выдадим вам водонепроницаемые чехлы.
ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе острова Русский
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Evgeniya — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 99 туристов
Привет! Мы первые, кто начал заниматься прогулками на водных велосипедах в России! Первый велосипед мы привезли и доработали еще в 2020 году. Мы влюблены в море, наш красивый город и наше дело. Будем рады подарить вам приятное времяпрепровождения!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
10 авг 2023
Большое спасибо за экскурсию, это было очень занимательно, не смотря на свой возраст получила большое удовоствие. Большое спасибо за чуткое отношение, за фотографии, за удовольствие от экскурсии. СПАСИБО. Всем рекомендую.
Н
Нелли
6 авг 2023
Всем привет)
Нам с подружкой очень понравилась экскурсия!
Не сортов на то что не было особо физической подготовки мы это сделали!
Красивый обзор открывается когда на водных великах уплываешь подальше от берега 👌
Нам с подружкой очень понравилась экскурсия!
Не сортов на то что не было особо физической подготовки мы это сделали!
Красивый обзор открывается когда на водных великах уплываешь подальше от берега 👌
М
Мария
5 авг 2023
Отлично провели время! Прекрасная организация и сопровождение во время заплыва, отличное настроение! 😃
Спасибо Евгении и ее команде!
Настоятельно рекомендую 😉
Спасибо Евгении и ее команде!
Настоятельно рекомендую 😉
А
Анна
1 авг 2023
Отличная морская прогулка! Прекрасные виды, купание в чистейшем море, свежий воздух. Неспешная прогулка позволяет сполна насладиться моментом, близость моря, скал, птиц, прозрачность воды завораживает. Очень рекомендую! Спасибо организаторам!!
Н
Наталья
28 июля 2023
Организация тура на высоте, за несколько дней с нами регулярно связывались, сообщить куда и как добраться. На велосипедах намного удобнее, чем на сапах передвигаться. Евгения сделала для нас отличные фото и видео на свой телефон. Рекомендую.
Олеся
26 июля 2023
Отличная прогулка! Спасибо большое. Велосипеды легкие и ими несложно управлять даже детям. Красивые виды вокруг, чистое море. Очень понравися сам процесс путешествия по морю. Выбираете комфортный для себя темп и спокойно катаетесь. Купаетесь в бухточках, сколько захотите. Евгения рассказывает о местной природе и никого никуда не торопит. Подойдет всем, кто любит активный отдых.
Татьяна
20 июля 2023
Выбрали маршрут где меньше людей и лодок и ни разу не пожалели: только мы, птицы и красооотаааа
Н
Наталья
16 июля 2023
Хорошая экскурсия, новые ощущения от морских велосипедов. Рекомендую
Лена
14 июля 2023
С мужем стали участниками необычной прогулки. Очень понравились добрые и приветливые организаторы: Евгения и Дмитрий. Респект, ребята!
Сам маршрут, красивые виды, прекрасная погода. Передвижение на водном велосипеде легкое и безопасное. Будем рекомендовать!
Сам маршрут, красивые виды, прекрасная погода. Передвижение на водном велосипеде легкое и безопасное. Будем рекомендовать!
Мария
4 июля 2023
Это великолепнейшее приключение😍 всем рекомендую) незабываемая поездка на водных велосипедах) все легко и непренужденно) виды захватывающие) Евгения обворожительная) эта экскурсия must have во Владивостоке❤️
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