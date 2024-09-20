Приглашаем вас на пешеходную прогулку по Миллионке или старому Китайскому кварталу — самому интересному и загадочному району столицы Приморского края. Мы вам покажем удивительные места и поможем ощутить неповторимую атмосферу Миллионки.
4.8
12 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 15:00
Описание экскурсии
Погрузитесь в увлекательное путешествие по лабиринтам «чайна-тауна» в самом сердце Владивостока. Сквозь арки и узкие переулки, поднимаясь на воздушные мостики, вы откроете для себя удивительную историю Миллионки, полную тайн и загадок. Даже если вы уже не раз бывали на этих улочках, мы расскажем вам о ее судьбе с момента появления до наших дней, поделимся секретами и историями о героях трущоб.
Уникальная атмосфера
Вас ждут удивительные места, которые помогут вам ощутить неповторимую атмосферу Миллионки. Вы сможете:
Узнать о происхождении китайского квартала в центре Владивостока.
Познакомиться с манзами и хунхузы.
Узнать, откуда появилось интересное название «Миллионка».
Открыть для себя тайны, которые жители района старались скрыть.
Узнать, как немецкие предприниматели оказались в центре китайского квартала.
История и современность
На улочках и переулках Миллионки вы встретите ее жителей и сможете приоткрыть завесу прошлого, проходя через настоящее. Вас ждут:
Дворы и переходы, которые хранят в себе историю.
Балконы-призраки и старые колодцы, укрытые от любопытных глаз.
Информация о резких переменах в жизни квартала в 30-е годы.
Своими глазами вы увидите, как прошлое и настоящее пересекаются, ярко отражаясь в облике зданий. Это путешествие станет для вас не только познавательным, но и вдохновляющим!
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Адмирала Фокина №10
Завершение: Ул. Адмирала Фокина 10
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Ольга
20 сен 2024
Е
Елена
17 сен 2024
Спасибо за экскурсию! Всё очень понравилось. Много нового и интересного. Спасибо.
Т
Тымкова
12 сен 2024
Отличная экскурсия. Очень интересный рассказ про жизнь китайского квартала.
С
Степанова
12 сен 2024
Замечательная прогулка по городу с гидом Юлей. Много старых фото показала, рассказала историю. Буду обязательно рекомендовать
Е
Елена
5 сен 2024
Экскурсия понравилась, интересно и познавательно. Экскурсовод Юлия постаралась дать максимум информации об историческом прошломороде, об этническом и социальном составе жителей
К
Комарова
27 авг 2024
Е
Елена
20 авг 2024
Экскурсовод Юлия. Все подробно рассказала, особенно впечатлили фото прошлого века (папку Юлия регулярно доставала и показывала нам исторические фото). Хорошо, что группа небольшая, всего 6 человек. Цена экскурсии очень демократичная. Благодарю 💗
И
Ильмира
13 авг 2024
Д
Дарья
11 авг 2024
Отличная экскурсия, самим здесь гулять было бы точно не так интересно. А с экскурсией нам показали то, что мы сами бы не нашли. Познавательный рассказ, хорошая организация. Большое спасибо!