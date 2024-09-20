Приглашаем вас на пешеходную прогулку по Миллионке или старому Китайскому кварталу — самому интересному и загадочному району столицы Приморского края. Мы вам покажем удивительные места и поможем ощутить неповторимую атмосферу Миллионки.

Описание экскурсии

Погрузитесь в увлекательное путешествие по лабиринтам «чайна-тауна» в самом сердце Владивостока. Сквозь арки и узкие переулки, поднимаясь на воздушные мостики, вы откроете для себя удивительную историю Миллионки, полную тайн и загадок. Даже если вы уже не раз бывали на этих улочках, мы расскажем вам о ее судьбе с момента появления до наших дней, поделимся секретами и историями о героях трущоб.

Уникальная атмосфера

Вас ждут удивительные места, которые помогут вам ощутить неповторимую атмосферу Миллионки. Вы сможете:

Узнать о происхождении китайского квартала в центре Владивостока.

Познакомиться с манзами и хунхузы.

Узнать, откуда появилось интересное название «Миллионка».

Открыть для себя тайны, которые жители района старались скрыть.

Узнать, как немецкие предприниматели оказались в центре китайского квартала.

История и современность

На улочках и переулках Миллионки вы встретите ее жителей и сможете приоткрыть завесу прошлого, проходя через настоящее. Вас ждут:

Дворы и переходы, которые хранят в себе историю.

Балконы-призраки и старые колодцы, укрытые от любопытных глаз.

Информация о резких переменах в жизни квартала в 30-е годы.

Своими глазами вы увидите, как прошлое и настоящее пересекаются, ярко отражаясь в облике зданий. Это путешествие станет для вас не только познавательным, но и вдохновляющим!