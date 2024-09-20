Миллионка - путешествие в прошлое

Приглашаем вас на пешеходную прогулку по Миллионке или старому Китайскому кварталу — самому интересному и загадочному району столицы Приморского края. Мы вам покажем удивительные места и поможем ощутить неповторимую атмосферу Миллионки.
4.8
12 отзывов
Миллионка - путешествие в прошлое
Миллионка - путешествие в прошлое
Миллионка - путешествие в прошлое
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 15:00

Описание экскурсии

Погрузитесь в увлекательное путешествие по лабиринтам «чайна-тауна» в самом сердце Владивостока. Сквозь арки и узкие переулки, поднимаясь на воздушные мостики, вы откроете для себя удивительную историю Миллионки, полную тайн и загадок. Даже если вы уже не раз бывали на этих улочках, мы расскажем вам о ее судьбе с момента появления до наших дней, поделимся секретами и историями о героях трущоб.

Уникальная атмосфера

Вас ждут удивительные места, которые помогут вам ощутить неповторимую атмосферу Миллионки. Вы сможете:

  • Узнать о происхождении китайского квартала в центре Владивостока.
  • Познакомиться с манзами и хунхузы.
  • Узнать, откуда появилось интересное название «Миллионка».
  • Открыть для себя тайны, которые жители района старались скрыть.
  • Узнать, как немецкие предприниматели оказались в центре китайского квартала.

История и современность

На улочках и переулках Миллионки вы встретите ее жителей и сможете приоткрыть завесу прошлого, проходя через настоящее. Вас ждут:

  • Дворы и переходы, которые хранят в себе историю.
  • Балконы-призраки и старые колодцы, укрытые от любопытных глаз.
  • Информация о резких переменах в жизни квартала в 30-е годы.

Своими глазами вы увидите, как прошлое и настоящее пересекаются, ярко отражаясь в облике зданий. Это путешествие станет для вас не только познавательным, но и вдохновляющим!

Понедельник, среда, суббота в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Детский (до 14 лет)1 000 ₽
Пенсионный по возрасту1 000 ₽
Детский до 3х лет0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Адмирала Фокина №10
Завершение: Ул. Адмирала Фокина 10
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
1
2
1
О
20 сен 2024
Е
17 сен 2024
Спасибо за экскурсию!
Всё очень понравилось. Много нового и интересного. Спасибо.
Т
12 сен 2024
Отличная экскурсия. Очень интересный рассказ про жизнь китайского квартала.
С
12 сен 2024
Замечательная прогулка по городу с гидом Юлей. Много старых фото показала, рассказала историю. Буду обязательно рекомендовать
Е
5 сен 2024
Экскурсия понравилась, интересно и познавательно. Экскурсовод Юлия постаралась дать максимум информации об историческом прошломороде, об этническом и социальном составе жителей
К
27 авг 2024
Е
20 авг 2024
Экскурсовод Юлия. Все подробно рассказала, особенно впечатлили фото прошлого века (папку Юлия регулярно доставала и показывала нам исторические фото). Хорошо, что группа небольшая, всего 6 человек. Цена экскурсии очень демократичная.
Благодарю 💗
И
13 авг 2024
Д
11 авг 2024
Отличная экскурсия, самим здесь гулять было бы точно не так интересно. А с экскурсией нам показали то, что мы сами бы не нашли. Познавательный рассказ, хорошая организация. Большое спасибо!

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии из Владивостока

Городские легенды Владивостока
Пешая
79 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Владивосток: от вилл до китайского квартала
Ощутите дух старого Владивостока за пару часов. Узнайте о людях, оставивших след в истории, и посетите ключевые места города
Начало: На ж/д станции Владивостока
Расписание: в понедельник в 17:00, в среду и пятницу в 15:00
2 окт в 15:00
4 окт в 15:00
1 600 за человека
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
Пешая
196 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
История китайского квартала «Миллионка» во Владивостоке
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, исследуя историю и культуру китайского квартала «Миллионка»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
5 300 за всё до 8 чел.
Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок
Пешая
70 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Владивосток: Историческое путешествие «Город трех границ»
Погрузитесь в историю Владивостока, где культуры мира встретились и оставили неизгладимый след
Начало: На ул. Светланской, у дома №20
3 окт в 11:00
6 окт в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
ХорошоТам