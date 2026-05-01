Маяки Владивостока

Путешествие на катере к морским воротам города
За три часа вы пройдёте по живописной акватории Владивостока, побываете у знаменитых маяков и погрузитесь в морскую историю Приморья.

Вас ждёт неспешное путешествие с видами на мосты, острова и бухты, которые навсегда останутся в памяти.
Описание экскурсии

Во время прогулки вы:

  • Увидите легендарные маяки — Токаревский, Скрыплева, Басаргина и Шкотовский створ, — каждый из которых имеет своё значение.
  • Изучите бухту Новик — одну из крупнейших на острове Русский. Её длина составляет около 12 км, а сама она так глубоко врезается в сушу, что почти разрезает остров надвое.
  • Проплывёте по рукотворному каналу, минуя старый маяк и живописные острова Елены и Уши.
  • Узнаете, как создавались морские ворота Владивостока, зачем маяки обозначают вход в порт и какие тайны до сих пор хранят эти строгие башни.
  • Полюбуетесь панорамами пролива Босфор Восточный и Русского моста.
  • Разберётесь, кто такой Отто Линдхольм и почему он построил маяк за свой счёт.
  • Рассмотрите редкие исторические фотографии.
  • Откроете для себя малоизвестные факты о морских традициях и людях, посвятивших жизнь службе на маяках.

Организационные детали

  • Программа 6+.
  • У капитана есть лицензия на перевозки, на борту — спасательные жилеты.
  • Прогулка может быть проведена в индивидуальном формате — подробности в переписке.
  • Вас будет сопровождать опытный капитан из нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Остров Русский, бухта Новик
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 554 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и
вы обязательно полюбите наш край, очаруетесь его девственной природой, необузданным и таким ласковым морем, рассветами и закатами. Мы покажем вам острова и заповедники, город и горы, тайгу и сакуру. Ждём вас!

