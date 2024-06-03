1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
«Бухта Улисс и база подводных лодок и ракетных катеров»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
26 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
«На катере вокруг островов Дальнего Востока»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
В тренде
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
«На катере вы отправитесь к скалам мыса Тобизина, маяку острова Шкота и морским котикам-лежебокам на Камнях Верховского»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
Добраться до самого южного острова России, посетить лежбище котиков и отдохнуть на сказочном пляже
«Держим курс на Фуругельма, но не забудем на катере пройти мимо лежбища морских котиков»
Сегодня в 11:30
Завтра в 06:00
от 3970035 730₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
Начало: Ул. Катерная, 2В
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
от 37002 960₽ за человека
Групповая
10 часов
Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
Начало: Улица Катерная, 6В, Владивосток
«Лучше всего такие места рассматривать с борта катера»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка
«На катере по Японскому морю Отдать швартовы»
Расписание: 10-11 в любой день по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
13 часов
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
«Катерная экскурсия вокруг полуострова Гамова открывает новые ракурсы и виды даже бывалым туристам»
Расписание: по пятницам в 07:00
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
6 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Популярное предложение
Остров Аскольд: тюлени и маяки (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
«Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и фото/видеоаппаратуру упаковать в защитный чехол»
Расписание: По средам и субботам в 07:00
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
Начало: Ул. Катерная, 6в
«Морское приключение из Владивостока на остров Аскольд начинается с инструктажа, а далее быстроходный катер отвезет нас на остров, в пути 2 часа»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65 000₽ за всё до 12 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
На катере к морским котикам
Начало: Центр города
«Мы отправимся на индивидуальную катерную экскурсию на остров Аскольд и познакомимся с его историей, богатой флорой и фауной»
Расписание: Ежедневно 7:00 - 10:00
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
4500042 750₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
«Важная информация: Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и фото/видеоаппаратуру упаковать в защитный чехол»
Расписание: по субботам в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
Отличная возможность встретить закат и посмотреть на ночной город с моря
Начало: На Катерной улице
«Прогулка проходит на быстроходном комфортабельном катере»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
Начало: Бухта Улисс
«Остров Скрыплева и таинственный маяк Рано утром мы выйдем с причала в сторону острова Аскольд на комфортном, скоростном катере»
Расписание: Ежедневно в будние (кроме среды) в 7:00
8 авг в 08:00
49 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Наслаждаться морскими видами целых 5 часов
Начало: Ул. Катерная 6В
«🚤 Морская прогулкаБлагодаря скоростному катеру мы успеем целиком обойти остров Русский, площадь которого — без малого 100 км²»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
42 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка на край земли
Начало: Удобное вам
«Наш круиз на катере откроет перед вами красоты водных просторов Приморья»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе
Начало: В бухте Улисс
«На катере мы пройдём мимо промышленных кораблей, по сравнению с которыми почувствуем себя просто маленькими рыбками»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
3312029 808₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
Увидеть очаровательных морских животных, искупаться в бухтах и услышать историю о морской капусте
Начало: В удобном для вас месте во Владивостоке
«От Владивостока до посёлка Дунай, где вы пересядете на катер, мы отвезём вас на автомобиле (Nissan Note, Toyota Rush, Toyota Allion, Suzuki Escudo или другом)»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4700042 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
Отправиться из Владивостока за сивучами, кекурами, маяками и другими морскими чудесами
Начало: У вашего отеля
«Катер оборудован всем необходимым для безопасности»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
49 970₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По Японскому морю - на прогулочном катере
Отвлечься от рутины и забот на комфортабельном судне со всеми удобствами
Начало: На проспекте 100-летия Владивостока
«В вашем распоряжении будет прогулочный катер со всем необходимым для отдыха: гриль, кофеварка, удочка, сап-сёрф с веслом, ласты и маски»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: По договорённости с гидом
«С катера бухты и скалистые берега островов покажутся ещё более мистическими»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
49 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: Ваш отель / апартаменты
«Вас ждет морской круиз на быстром катере к историческому острову Аскольд, где в 1868 году добывали золото и воевали за него»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
47 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
В уютной мини-группе отправиться к лучшим видам на город, бухты, мосты и маяк
Начало: На Катерной улице
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
36003 060₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 июня 2024Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову.
- ААндрей29 мая 2024Увидел ночной Владивосток со стороны бухты Золотой рог. Показалось только дороговатым данная экскурсия, но я в ценообразовании водных экскурсий не гуру. Возможно, цена и нормальная для такого катера
- ВВячеслав28 мая 2024Были на морской прогулке 25.05.2024. Нашем гидом был Сергей, которому вместе с капитаном отдельное спасибо за проведенный отдых. Все то
- ЕЕвгения27 мая 2024Спасибо вам огромное за такую прогулку, мы в полном восторге от увиденного. Очень красивые пейзажи, увидели морских котиков, погуляли по
- AAlex26 мая 2024Наверное одна из лучших экскурсий на трипстере во Владивостоке, но уж в балансе цены = качество, так точно! Хорошая программа, великолепные
- ДДина25 мая 2024В восторге от проведенного дня! Организация, отношение, информация! Браво команде Сергею и Александру!!! Красоты моря, острова, дальневосточные нерпы, белые маки!!! И даже белуха!!! Удачи и процветания)))
- Александр22 мая 2024Мы совершили захватывающее морское путешествие вокруг острова Аскольд, оставив в сердцах незабываемые впечатления. На протяжении дня мы увидели много прекрасных
- ООксана20 мая 2024Мы отправились на морское приключение, все очень хорошо организовано, чётко и заранее предупредили о погодных условиях, согласовали перенос времени, чтобы
- ООльга17 мая 2024Спасибо Ольге за один из самых ярких дней нашей семьи. Он точно останется в памяти навсегда Очень всем рекомендую
- ГГалина17 мая 2024Отправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней было очень комфортно, интересно и
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На катере»
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- Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
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