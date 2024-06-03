Прогулки на катере во Владивостоке

Найдено 23 экскурсии в категории «На катере» во Владивостоке, цены от 2 960 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
«Бухта Улисс и база подводных лодок и ракетных катеров»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
26 000 за всё до 10 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
44 отзыва
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
«На катере вокруг островов Дальнего Востока»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за всё до 4 чел.
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2 отзыва
В тренде
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
«На катере вы отправитесь к скалам мыса Тобизина, маяку острова Шкота и морским котикам-лежебокам на Камнях Верховского»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за человека
Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
Добраться до самого южного острова России, посетить лежбище котиков и отдохнуть на сказочном пляже
«Держим курс на Фуругельма, но не забудем на катере пройти мимо лежбища морских котиков»
Сегодня в 11:30
Завтра в 06:00
от 3970035 730 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
2 часа
19 отзывов
Популярное предложение
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
Начало: Ул. Катерная, 2В
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
от 37002 960 за человека
Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
🚤 На катере
Групповая
10 часов
230 отзывов
Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
Начало: Улица Катерная, 6В, Владивосток
«Лучше всего такие места рассматривать с борта катера»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за человека
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка
«На катере по Японскому морю Отдать швартовы»
Расписание: 10-11 в любой день по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000 за всё до 8 чел.
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
13 часов
7 отзывов
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
«Катерная экскурсия вокруг полуострова Гамова открывает новые ракурсы и виды даже бывалым туристам»
Расписание: по пятницам в 07:00
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
6 500 за человека
Остров Аскольд: тюлени и маяки (автобус + катер)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
14 часов
11 отзывов
Популярное предложение
Остров Аскольд: тюлени и маяки (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
«Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и фото/видеоаппаратуру упаковать в защитный чехол»
Расписание: По средам и субботам в 07:00
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
5 500 за человека
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
Начало: Ул. Катерная, 6в
«Морское приключение из Владивостока на остров Аскольд начинается с инструктажа, а далее быстроходный катер отвезет нас на остров, в пути 2 часа»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65 000 за всё до 12 чел.
На катере к морским котикам
🚤 На катере
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
На катере к морским котикам
Начало: Центр города
«Мы отправимся на индивидуальную катерную экскурсию на остров Аскольд и познакомимся с его историей, богатой флорой и фауной»
Расписание: Ежедневно 7:00 - 10:00
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
4500042 750 за всё до 4 чел.
Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
14 часов
9 отзывов
Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
«Важная информация: Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и фото/видеоаппаратуру упаковать в защитный чехол»
Расписание: по субботам в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
6 000 за человека
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
Отличная возможность встретить закат и посмотреть на ночной город с моря
Начало: На Катерной улице
«Прогулка проходит на быстроходном комфортабельном катере»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
20 000 за всё до 6 чел.
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
Начало: Бухта Улисс
«Остров Скрыплева и таинственный маяк Рано утром мы выйдем с причала в сторону острова Аскольд на комфортном, скоростном катере»
Расписание: Ежедневно в будние (кроме среды) в 7:00
8 авг в 08:00
49 000 за всё до 10 чел.
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Наслаждаться морскими видами целых 5 часов
Начало: Ул. Катерная 6В
«🚤 Морская прогулкаБлагодаря скоростному катеру мы успеем целиком обойти остров Русский, площадь которого — без малого 100 км²»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
42 000 за всё до 10 чел.
Морская прогулка на край земли
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка на край земли
Начало: Удобное вам
«Наш круиз на катере откроет перед вами красоты водных просторов Приморья»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе
Начало: В бухте Улисс
«На катере мы пройдём мимо промышленных кораблей, по сравнению с которыми почувствуем себя просто маленькими рыбками»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
3312029 808 за всё до 10 чел.
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
Увидеть очаровательных морских животных, искупаться в бухтах и услышать историю о морской капусте
Начало: В удобном для вас месте во Владивостоке
«От Владивостока до посёлка Дунай, где вы пересядете на катер, мы отвезём вас на автомобиле (Nissan Note, Toyota Rush, Toyota Allion, Suzuki Escudo или другом)»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4700042 300 за всё до 4 чел.
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
Отправиться из Владивостока за сивучами, кекурами, маяками и другими морскими чудесами
Начало: У вашего отеля
«Катер оборудован всем необходимым для безопасности»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
49 970 за всё до 4 чел.
По Японскому морю - на прогулочном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
По Японскому морю - на прогулочном катере
Отвлечься от рутины и забот на комфортабельном судне со всеми удобствами
Начало: На проспекте 100-летия Владивостока
«В вашем распоряжении будет прогулочный катер со всем необходимым для отдыха: гриль, кофеварка, удочка, сап-сёрф с веслом, ласты и маски»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000 за всё до 8 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: По договорённости с гидом
«С катера бухты и скалистые берега островов покажутся ещё более мистическими»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
49 000 за всё до 4 чел.
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: Ваш отель / апартаменты
«Вас ждет морской круиз на быстром катере к историческому острову Аскольд, где в 1868 году добывали золото и воевали за него»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
47 000 за всё до 4 чел.
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
🚤 На катере
скидка
15%
Групповая
2 часа
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
В уютной мини-группе отправиться к лучшим видам на город, бухты, мосты и маяк
Начало: На Катерной улице
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
36003 060 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
    Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову.
    Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
    Увидел ночной Владивосток со стороны бухты Золотой рог. Показалось только дороговатым данная экскурсия, но я в ценообразовании водных экскурсий не гуру. Возможно, цена и нормальная для такого катера
  • В
    Вячеслав
    28 мая 2024
    Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
    Были на морской прогулке 25.05.2024. Нашем гидом был Сергей, которому вместе с капитаном отдельное спасибо за проведенный отдых. Все то
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    что нами было увиденно словами не описать, это надо видеть воотчую. Какая все таки необычайно красивая наша страна. Компании Спутник8 отдельный респект за организацию. Всем советую. P.S. не берите много еды, ее просто некогда кушать. Если экскурсия будет в солнечный день крем от загара обязательно.

  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
    Спасибо вам огромное за такую прогулку, мы в полном восторге от увиденного. Очень красивые пейзажи, увидели морских котиков, погуляли по
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    острову, забрались на самые его вершины и шли по краю к маяку. По дороге на ферму нам встретилась Белуха, увидели как выращивают моллюски и даже попробовали их)) Будем ещё в Владивостоке, обязательно поедем на прогулку ещё.

  • A
    Alex
    26 мая 2024
    Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
    Наверное одна из лучших экскурсий на трипстере во Владивостоке, но уж в балансе цены = качество, так точно! Хорошая программа, великолепные
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    виды с о. Шкота, возможность увидеть морских котиков, а также сходить на экскурсию на мореферму. Виды с катера открываются шикарные на сам о. Русский и на его окрестности. Мастхев для посещения, с собой не забудьте взять воду)) Из минусов, наверное, все таки имеет смысл подольше побыть на о. Шкота, чем на мореферме.

  • Д
    Дина
    25 мая 2024
    Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
    В восторге от проведенного дня! Организация, отношение, информация! Браво команде Сергею и Александру!!! Красоты моря, острова, дальневосточные нерпы, белые маки!!! И даже белуха!!! Удачи и процветания)))
    В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!
  • ​Александр
    22 мая 2024
    Остров Аскольд: тюлени и маяки (автобус + катер)
    Мы совершили захватывающее морское путешествие вокруг острова Аскольд, оставив в сердцах незабываемые впечатления. На протяжении дня мы увидели много прекрасных
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    мест: маяк на мысе Елагина, бухту Наездник, где мы совершили высадку, и бухту Юго-Восточную, где мы окунулись в море. По всему острову мы провели пешую экскурсию, наслаждаясь видами природы: широколиственными лесами, зарослями ковыля и тропинками среди обрывов. На закате мы осмотрели Мыс Пальчатый и руины зданий возле него, наслаждаясь великолепными видами, не уступающими красотам Крыма. На обратном пути море было спокойным и прозрачным, словно застывшее стекло, а на скалистых обрывах мы увидели оленей, пасущихся, словно провожая нас. Рекомендую эту экскурсию всем, кто ещё не побывал на острове Аскольд, чтобы ощутить всю его величественную и не тронутую человеком красоту.

  • О
    Оксана
    20 мая 2024
    Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
    Мы отправились на морское приключение, все очень хорошо организовано, чётко и заранее предупредили о погодных условиях, согласовали перенос времени, чтобы
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    избежать сильного ветра. Наш гид была Елена и капитан Артем. На борту предоставляют желеты, пледы и шапки, но Артём зная свое дело предупреждал, где есть ветер и где нет, куда лучше сесть, в общем не замёрзли. Прогулка выдалась чудесная, посмотрели морских котиков, отлично прогулялись по острову Шкота, хотя прогулка была 6 км, они пролетели очень быстро и незаметно) Далее направились на морскую ферму и по пути удалось повстречать белуху, вдоволь насмотревшись, отправились на ферму. После фермы нас все-таки застал ветер и волны, но мы отлично добрались обратно. Очень приятные впечатления от прогулки! Молодцы! Приятно доверять профессионалам)

  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
    Спасибо Ольге за один из самых ярких дней нашей семьи. Он точно останется в памяти навсегда Очень всем рекомендую
  • Г
    Галина
    17 мая 2024
    Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
    Отправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней было очень комфортно, интересно и
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    познавательно) Сколько незабываемых впечатлений и эмоций мы получили от этой поездки-не передать словами! От всех локаций нашего путешествия просто дух захватывает! Милейшие нерпы, лежбище морских львов, птичий базар, косули- и это далеко не все! Отдельное спасибо нашему капитану Виталию-с ним было не страшно бороться с волнами, он профессионал своего дела, надежный и легкий в общении, а сколько историй рассказал!) Всем рекомендую данную экскурсию, она не просто стоит своих денег, она с лихвой окупается видами, впечатлениями, эмоциями, фото, новыми знаниями и проверкой своих возможностей! Спасибо за это замечательное приключение ❤️‍🔥 P.S. Не переживайте если у вас нет с собой ветрозащитных курток,рюкзаков и т. д.-ребята с радостью вам помогут и обо всем позаботятся😉

    Отправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней было

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
  2. Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
  3. Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
  4. Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
  5. Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "На катере" можно забронировать 23 экскурсии от 2 960 до 65 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 376 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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