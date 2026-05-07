Эта водная прогулка предлагает уникальную возможность увидеть Владивосток с воды.
На катере вы пройдете мимо знаменитых маяков, таких как Токаревская кошка и мыс Басаргина, а также величественных мостов - Золотого и
На катере вы пройдете мимо знаменитых маяков, таких как Токаревская кошка и мыс Басаргина, а также величественных мостов - Золотого и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные виды на Владивосток с воды
- 🗺️ Интересные истории о маяках и мостах
- 🏞️ Захватывающие пейзажи бухты Золотой Рог
- 🚢 Возможность увидеть морской порт в действии
- 🌉 Знакомство с символами города - мостами
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В эти месяцы можно насладиться свежим морским воздухом и яркими видами. В апреле и октябре также возможны экскурсии, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В зимние месяцы прогулки ограничены из-за погодных условий, но при благоприятной погоде можно увидеть зимние пейзажи.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Маяк на Токаревской кошке
- Маяк на мысе Басаргина
- Маяк на острове Скрыплёва
- Золотой мост
- Русский мост
- Бухта Золотой Рог
Описание экскурсии
Маяки Владивостока — морская история и навигация
- Маяк на Токаревской кошке с 1910 года. Находится на косе, которую во время отлива можно пройти пешком
- Маяк на мысе Басаргина — самый труднодоступный из трёх маяков. Расположен на отвесных скалах
- Маяк на острове Скрыплёва. Находится на одноимённом острове у входа в пролив Босфор Восточный
Приморский океанариум (бухта Парис)
Один из крупнейших океанариумов в России и Азии с уникальной архитектурой в виде раковины.
Бухта Золотой Рог — сердце Владивостока
- Морской торговый порт: грузовые краны, суда, торговая активность
- Морской вокзал — архитектурная жемчужина и начало многих морских маршрутов
- Корабельная набережная и набережная Цесаревича — прекрасные места для прогулки вдоль воды
- Учебное парусное судно «Надежда» (если будет в порту) — романтика морей, традиции и преемственность
- Отель Vladivostok Grand Hotel & SPA — современная туристическая инфраструктура Владивостока
Золотой мост и Русский мост
Соединяют части Владивостока. Символизируют преодоление разобщённости, связи между островом и материком, между прошлым и будущим.
Организационные детали
- Мы выдадим вам спасательные жилеты, шапки и пледы
- Возможна отмена выхода в море из-за неблагоприятных погодных условий
- С вами будет опытный капитан-гид из нашей команды
ежедневно в 14:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 26 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4900 ₽
|Детский до 7 лет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Токаревской кошке, за опорой ЛЭП
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 5029 туристов
Однажды я купила билет до Владивостока и решила найти катерный тур по островам Японского моря. Посетив Приморье и его красивые места, я так влюбилась в море и бешеную энергетику стихии,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная прогулка на катере к маякам и мостам Владивостока. Интересный рассказ капитана Павла о местах, которые мы проходили мимо. Близко подошли к маяку Басаргина, видели кита. Всё очень здорово прошло.
Вам был полезен этот отзыв?
Сегодня были на экскурсии с капитаном Артемом. Экскурсия супер!!! На протяжении всех 3х часов Артем нам рассказывал о том где проходим, какие суда проходят мимо или стоят рядом, давал огромное
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень классная экскурсия, гид Артём мастер своего дела, все показал и рассказал. Боцман Нола покорила и не оставила никого равнодушными) организация, безопасность, чистота катера на высоте! Маршрут интересный и понятный, охватили все нужное.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Всё очень понравилось. Спасибо организаторам за экскурсию и что отнеслись с пониманием к нам! Эта экскурсия останется в памяти на всю жизнь! Если получится ещё раз побывать у Вас в гостях, обязательно поедем на экскурсию. Спасибо большое!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Очень классная и интересная экскурсия, нам даже посчастливилось встретить кита! 😍 спасибо нашему капитану Артёму и боцману Ноле! За увлекательную прогулку по красивым местам акватории Владивостока 🥰 всем рекомендуем!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Ш
Прекрасная обзорная экскурсия, позволяющая оценить масштаб города с воды!
Увидели множество очень красивых локаций.
По ходу экскурсии капитан Артем интересно рассказывал историю становления города Владивостока и Приморского края.
Рекомендуем в качестве комфортной по времени, но очень познавательной экскурсии, для желающих увидеть город с воды!
Увидели множество очень красивых локаций.
По ходу экскурсии капитан Артем интересно рассказывал историю становления города Владивостока и Приморского края.
Рекомендуем в качестве комфортной по времени, но очень познавательной экскурсии, для желающих увидеть город с воды!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Маяки и мосты Владивостока: экскурсия на катере»
Групповая
до 13 чел.
Море, закат, Владивосток. Вечерняя экскурсия на катере
Проведите вечер на катере, наслаждаясь закатом и видами на Владивосток. Прогулка по проливу Босфор Восточный и Золотому Рогу, огни мостов и набережных ждут вас
Начало: На косе Токаревского маяка, за опорой ЛЭП
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Исследовать живописные локации в окрестностях города за 3 часа
Начало: О. Русский ул. Поселок канал 30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 15 чел.
Владивосток: море, форты, маяки
Откройте для себя морскую романтику Владивостока: маяки, мосты и крепости на фоне живописных пейзажей. Увлекательное путешествие на комфортабельном авто
Начало: Возле площади Борцов за Власть Советов
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4256 ₽ за человека
-
20%
Групповая
до 13 чел.
Вечерняя экскурсия по акватории Владивостока на катере
Начало: Токаревская кошка, лавочки за опорой ЛЭП на насыпн...
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
3500 ₽
4375 ₽ за человека
4900 ₽ за человека