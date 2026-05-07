Эта водная прогулка предлагает уникальную возможность увидеть Владивосток с воды.На катере вы пройдете мимо знаменитых маяков, таких как Токаревская кошка и мыс Басаргина, а также величественных мостов - Золотого и

Русского. Прогулка позволит насладиться видами бухты Золотой Рог и морского порта, где кипит жизнь. Экскурсия проходит в живом ритме, сопровождается рассказами о морской истории и навигации. Не упустите шанс прикоснуться к морской культуре Владивостока

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В эти месяцы можно насладиться свежим морским воздухом и яркими видами. В апреле и октябре также возможны экскурсии, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В зимние месяцы прогулки ограничены из-за погодных условий, но при благоприятной погоде можно увидеть зимние пейзажи.

Сейчас июнь — это идеальное время.