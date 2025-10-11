Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВладивосток - первая встреча
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, насладитесь видами бухты Золотой Рог и откройте для себя его уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Познакомьтесь с Владивостоком на автобусе и пешком: маяки, набережная и видовые площадки. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Владивосток и остров Русский
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, прогуляйтесь к Токаревскому маяку и насладитесь видами острова Русский. Узнайте больше о городе и его истории
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Точки притяжения Владивостока
Владивосток раскрывает свои тайны: от Токаревского маяка до бухты Стеклянной и мыса Тобизина. Уникальные виды и история города ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия: Романтические истории Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, открывая тайны знаменитых особняков и историй любви
Начало: У Триумфальной арки
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе
Начало: Центр города
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Владивосток: сила высоты и стихий
Увидеть город как на ладони и сделать лучшие селфи с высоты птичьего полёта
Начало: Центральная площадь
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
9000 ₽
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Женские истории в городе с мужским характером
Поразмышлять о любви, смелости, ценностях и подвиге на автопешеходной прогулке по Владивостоку
Начало: На Светланской улице
11 дек в 10:00
13 дек в 11:30
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- кксения11 октября 2025потрясающая экскурсия. узнавать новый город, регион через истории замечательных женщин, их судьбы - это особое чувство. очень рекомендуем Екатерину, как тонкого ценителя истории и великолепного рассказчика.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Памятник Г. И. Невельскому»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в декабре 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Памятник Г. И. Невельскому" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3200 до 12 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 449 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий во Владивостоке на 2025 год по теме «Памятник Г. И. Невельскому», 449 ⭐ отзывов, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль