Миллионка во Владивостоке - это уникальный район, который сохранил дух конца 19 века. Здесь жили китайцы и корейцы, и до сих пор сохранились их культурные следы.
На экскурсии участники узнают о
На экскурсии участники узнают о
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Прогулка по тайным улочкам
- 🏛️ Архитектура старого города
- 🍵 Настоящий зелёный чай
- 🕵️♂️ Истории о криминальном мире
- 🌏 Китайская и корейская диаспоры
Что можно увидеть
- Архитектура старого города
- Двор-колодец
- Местная баня
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по тайным улочкам Миллионки. Маршрут пройдёт по двум кварталам, которые связаны между собой, но даже не все местные жители знают, каким образом.
- Посмотрите на архитектуру старого города и поймёте, как живёт Миллионка в современном мире.
- Выпьете настоящий зелёный чай в аутентичной чайной.
- Увидите двор-колодец по-владивостокски и местную баню.
Я расскажу:
- О любви, страсти, интригах и других историях загадочной Миллионки.
- Криминальном мире, который правил районом почти 30 лет.
- Водоносах, кулях, королях и прочих персонажах Миллионного двора.
- Китайской и корейской диаспорах во Владивостоке.
- Культуре, быте, еде и развлечениях азиатских жителей.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет.
- Экскурсию рекомендую для гостей 14+.
- На маршруте есть небольшие подъёмы.
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Фокина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 321 туриста
Меня зовут Елена, я профессиональный гид по Владивостоку, хорошо знаю историю города, достопримечательности и интересные места. Почему именно я? — Обожаю свой край и, как местный житель, глубоко погружена в культурную
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Алина
5 ноя 2025
Замечательная экскурсия, прошла очень динамично, мы узнали много интересного о моём родном городе! Время пролетело незаметно.
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
Дата посещения: 4 ноября 2025
Олеся
26 окт 2025
Великолепная экскурсия! Великолепный гид! Я будто переместилась в те времена. Спасибо огромное Елене, что моя челюсть периодески падала со звуком "да ладно?!?". Так круто, что гид знает свое дело, настолько интересно было всё! Спасибо!!
Т
Татьяна
22 окт 2025
Отличная насыщенная экскурсия по дворам и дворикам, куча интересных историй! Елена прекрасный рассказчик, спасибо!
И
Ирина
15 окт 2025
Прекрасный эрудированный гид! узнала много интересного. И просто очень было приятно пройтись с Еленой по Миллионке). Гид который не смотрит на часы и хочет как можно больше рассказать, даже в ущерб своему времени. рекомендую искренне.
Ю
Юлия
14 окт 2025
Гид интересно преподносит информацию, рассказала много интересного.
Л
Любовь
12 окт 2025
12.10.25. побывали на экскурсии по Миллионке с Еленой. На экскурсии мы узнали много исторических фактов и историй. Елена проффессионал своего дела. Спасибо за интересно проведенное время.
Оксана
11 окт 2025
Несмотря на то, что я была одна, Елена не отменила экскурсию и провела ее для меня индивидуально.
Миллионка до сих пор живет своей отдельной жизнью.
Было интересно узнать историю этого места и увидеть совсем другой Владивосток.
Елена, спасибо за экскурсию!
P.S. утка по-пекински была действительно хороша👌
Миллионка до сих пор живет своей отдельной жизнью.
Было интересно узнать историю этого места и увидеть совсем другой Владивосток.
Елена, спасибо за экскурсию!
P.S. утка по-пекински была действительно хороша👌
И
Ирина
29 сен 2025
Мне было сложно успевать за мыслями Елены. Структуры мне лично не хватило.
Милый, приветливый, отвечающий на все вопросы экскурсовод! В целом интересно и познавательно.
Милый, приветливый, отвечающий на все вопросы экскурсовод! В целом интересно и познавательно.
Ю
Юлия
24 сен 2025
Мило, но слегка сумбурно. Хорошая подготовка, прекрасная речь, личное окрашивание событий. Не хватало стройности рассказу
Б
Богуто
21 сен 2025
Отличная экскурсия!
Михаил
19 сен 2025
Познавательная экскурсия с погружением в эпоху конца XIX – начала XX вв. Экскурсовод Елена рассказала много интересного, с готовностью отвечала на все вопросы и была очень доброжелательна.
Любовь
17 сен 2025
Очень понравилась прогулка по миллионке с Еленой. Она много знает про свой родной город и с удовольствием делится с гостями города своими знаниями, передает атмосферу и дух места. Также не стесняйтесь спросить у нее, где вкусно поесть и что-то нужное купить. Уверена, что получите полезный совет. Спасибо, Елена!
Екатерина
17 сен 2025
Класс!
Татьяна
8 сен 2025
Очень интересная, полная информация и при этом совсем не утомительная экскурсия. Ходили компанией из 5 взрослых, и всем понравилось
Татьяна
22 авг 2025
Интересно, содержательно, самобытно. Елена Васильевна, приятный рассказчик и собеседник.
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Групповая
до 15 чел.
Китайский квартал: Миллионка вне закона
Путешествие в прошлое Владивостока через криминальные истории Китайского квартала. Узнайте о банковках, морфиниловках и судьбе короля Миллионки
Начало: На улице Фокина
Расписание: во вторник, среду и субботу в 16:00, в пятницу в 11:00
14 ноя в 11:00
15 ноя в 16:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды и мифы Миллионки: уникальное путешествие по Владивостоку
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Миллионке, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На улице Фокина
17 ноя в 10:00
18 ноя в 10:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мир японской диаспоры во Владивостоке
Погрузитесь в атмосферу японской культуры Владивостока, узнав о влиянии Японии на город, сохранившихся кварталах и уникальных традициях
Начало: На ул. Светланская
17 ноя в 11:00
18 ноя в 11:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.