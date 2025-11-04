А Алина Замечательная экскурсия, прошла очень динамично, мы узнали много интересного о моём родном городе! Время пролетело незаметно.

Спасибо огромное!

Олеся Великолепная экскурсия! Великолепный гид! Я будто переместилась в те времена. Спасибо огромное Елене, что моя челюсть периодески падала со звуком "да ладно?!?". Так круто, что гид знает свое дело, настолько интересно было всё! Спасибо!!

Т Татьяна Отличная насыщенная экскурсия по дворам и дворикам, куча интересных историй! Елена прекрасный рассказчик, спасибо!

И Ирина Прекрасный эрудированный гид! узнала много интересного. И просто очень было приятно пройтись с Еленой по Миллионке). Гид который не смотрит на часы и хочет как можно больше рассказать, даже в ущерб своему времени. рекомендую искренне.

Ю Юлия Гид интересно преподносит информацию, рассказала много интересного.

Л Любовь 12.10.25. побывали на экскурсии по Миллионке с Еленой. На экскурсии мы узнали много исторических фактов и историй. Елена проффессионал своего дела. Спасибо за интересно проведенное время.

Оксана Несмотря на то, что я была одна, Елена не отменила экскурсию и провела ее для меня индивидуально.

Миллионка до сих пор живет своей отдельной жизнью.

Было интересно узнать историю этого места и увидеть совсем другой Владивосток.

Елена, спасибо за экскурсию!

P.S. утка по-пекински была действительно хороша👌

И Ирина Мне было сложно успевать за мыслями Елены. Структуры мне лично не хватило.



Милый, приветливый, отвечающий на все вопросы экскурсовод! В целом интересно и познавательно.

Ю Юлия Мило, но слегка сумбурно. Хорошая подготовка, прекрасная речь, личное окрашивание событий. Не хватало стройности рассказу

Б Богуто Отличная экскурсия!

Михаил Познавательная экскурсия с погружением в эпоху конца XIX – начала XX вв. Экскурсовод Елена рассказала много интересного, с готовностью отвечала на все вопросы и была очень доброжелательна.

Любовь Очень понравилась прогулка по миллионке с Еленой. Она много знает про свой родной город и с удовольствием делится с гостями города своими знаниями, передает атмосферу и дух места. Также не стесняйтесь спросить у нее, где вкусно поесть и что-то нужное купить. Уверена, что получите полезный совет. Спасибо, Елена!

Екатерина Класс!

Татьяна Очень интересная, полная информация и при этом совсем не утомительная экскурсия. Ходили компанией из 5 взрослых, и всем понравилось