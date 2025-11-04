Мои заказы

Миллионка - город в городе

Узнайте о тайнах Миллионки, пройдя по её улочкам. Погрузитесь в атмосферу прошлого, открыв для себя интриги и истории этого уникального района
Миллионка во Владивостоке - это уникальный район, который сохранил дух конца 19 века. Здесь жили китайцы и корейцы, и до сих пор сохранились их культурные следы.

На экскурсии участники узнают о
законах и нравах того времени, а также о том, где прятали золото Колчака.

Гости увидят архитектуру старого города, попробуют настоящий зелёный чай и узнают о криминальном мире, который правил районом почти 30 лет.

Экскурсия будет интересна тем, кто хочет погрузиться в атмосферу загадочной Миллионки и узнать её тайны

5
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Прогулка по тайным улочкам
  • 🏛️ Архитектура старого города
  • 🍵 Настоящий зелёный чай
  • 🕵️‍♂️ Истории о криминальном мире
  • 🌏 Китайская и корейская диаспоры
Миллионка - город в городе© Елена
Миллионка - город в городе© Елена
Миллионка - город в городе© Елена

Что можно увидеть

  • Архитектура старого города
  • Двор-колодец
  • Местная баня

Описание экскурсии

  • Вы прогуляетесь по тайным улочкам Миллионки. Маршрут пройдёт по двум кварталам, которые связаны между собой, но даже не все местные жители знают, каким образом.
  • Посмотрите на архитектуру старого города и поймёте, как живёт Миллионка в современном мире.
  • Выпьете настоящий зелёный чай в аутентичной чайной.
  • Увидите двор-колодец по-владивостокски и местную баню.

Я расскажу:

  • О любви, страсти, интригах и других историях загадочной Миллионки.
  • Криминальном мире, который правил районом почти 30 лет.
  • Водоносах, кулях, королях и прочих персонажах Миллионного двора.
  • Китайской и корейской диаспорах во Владивостоке.
  • Культуре, быте, еде и развлечениях азиатских жителей.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет.
  • Экскурсию рекомендую для гостей 14+.
  • На маршруте есть небольшие подъёмы.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Фокина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 321 туриста
Меня зовут Елена, я профессиональный гид по Владивостоку, хорошо знаю историю города, достопримечательности и интересные места. Почему именно я? — Обожаю свой край и, как местный житель, глубоко погружена в культурную
жизнь региона. Мой опыт: 25 лет работы в туризме, аттестованный гид-экскурсовод по Приморскому краю. Родилась и выросла во Владивостоке, моя семья живет здесь уже с конца 19 столетия. Больше всего люблю исторические экскурсии по городу и окрестностям — пешеходные или на собственной машине. Готова поделиться своими знаниями и любовью к родному краю!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Миллионка - город в городе (Оксана)Миллионка - город в городе (Оксана)Миллионка - город в городе (Оксана)Миллионка - город в городе (Оксана)Миллионка - город в городе (Оксана)Миллионка - город в городе (Оксана)Миллионка - город в городе (Ирина)Миллионка - город в городе (Ирина)Миллионка - город в городе (Ирина)Миллионка - город в городе (Михаил)Миллионка - город в городе (Михаил)Миллионка - город в городе (Михаил)Миллионка - город в городе (Михаил)Миллионка - город в городе (Михаил)Миллионка - город в городе (Михаил)Миллионка - город в городе (Михаил)Миллионка - город в городе (Михаил)Миллионка - город в городе (Любовь)Миллионка - город в городе (Любовь)Миллионка - город в городе (Любовь)Миллионка - город в городе (Любовь)Миллионка - город в городе (Любовь)Миллионка - город в городе (Екатерина)Миллионка - город в городе (Екатерина)Миллионка - город в городе (Екатерина)Миллионка - город в городе (Татьяна)Миллионка - город в городе (Татьяна)Миллионка - город в городе (Татьяна)Миллионка - город в городе (Татьяна)Миллионка - город в городе (Татьяна)
А
Алина
5 ноя 2025
Замечательная экскурсия, прошла очень динамично, мы узнали много интересного о моём родном городе! Время пролетело незаметно.
Спасибо огромное!
Дата посещения: 4 ноября 2025
Олеся
Олеся
26 окт 2025
Великолепная экскурсия! Великолепный гид! Я будто переместилась в те времена. Спасибо огромное Елене, что моя челюсть периодески падала со звуком "да ладно?!?". Так круто, что гид знает свое дело, настолько интересно было всё! Спасибо!!
Т
Татьяна
22 окт 2025
Отличная насыщенная экскурсия по дворам и дворикам, куча интересных историй! Елена прекрасный рассказчик, спасибо!
И
Ирина
15 окт 2025
Прекрасный эрудированный гид! узнала много интересного. И просто очень было приятно пройтись с Еленой по Миллионке). Гид который не смотрит на часы и хочет как можно больше рассказать, даже в ущерб своему времени. рекомендую искренне.
Ю
Юлия
14 окт 2025
Гид интересно преподносит информацию, рассказала много интересного.
Л
Любовь
12 окт 2025
12.10.25. побывали на экскурсии по Миллионке с Еленой. На экскурсии мы узнали много исторических фактов и историй. Елена проффессионал своего дела. Спасибо за интересно проведенное время.
Оксана
Оксана
11 окт 2025
Несмотря на то, что я была одна, Елена не отменила экскурсию и провела ее для меня индивидуально.
Миллионка до сих пор живет своей отдельной жизнью.
Было интересно узнать историю этого места и увидеть совсем другой Владивосток.
Елена, спасибо за экскурсию!
P.S. утка по-пекински была действительно хороша👌
Несмотря на то, что я была одна, Елена не отменила экскурсию и провела ее для меня индивидуально.Несмотря на то, что я была одна, Елена не отменила экскурсию и провела ее для меня индивидуально.Несмотря на то, что я была одна, Елена не отменила экскурсию и провела ее для меня индивидуально.Несмотря на то, что я была одна, Елена не отменила экскурсию и провела ее для меня индивидуально.Несмотря на то, что я была одна, Елена не отменила экскурсию и провела ее для меня индивидуально.Несмотря на то, что я была одна, Елена не отменила экскурсию и провела ее для меня индивидуально.
И
Ирина
29 сен 2025
Мне было сложно успевать за мыслями Елены. Структуры мне лично не хватило.

Милый, приветливый, отвечающий на все вопросы экскурсовод! В целом интересно и познавательно.
Мне было сложно успевать за мыслями Елены. Структуры мне лично не хватило.Мне было сложно успевать за мыслями Елены. Структуры мне лично не хватило.Мне было сложно успевать за мыслями Елены. Структуры мне лично не хватило.
Ю
Юлия
24 сен 2025
Мило, но слегка сумбурно. Хорошая подготовка, прекрасная речь, личное окрашивание событий. Не хватало стройности рассказу
Б
Богуто
21 сен 2025
Отличная экскурсия!
Михаил
Михаил
19 сен 2025
Познавательная экскурсия с погружением в эпоху конца XIX – начала XX вв. Экскурсовод Елена рассказала много интересного, с готовностью отвечала на все вопросы и была очень доброжелательна.
Познавательная экскурсия с погружением в эпоху конца XIX – начала XX вв. Экскурсовод Елена рассказала многоПознавательная экскурсия с погружением в эпоху конца XIX – начала XX вв. Экскурсовод Елена рассказала многоПознавательная экскурсия с погружением в эпоху конца XIX – начала XX вв. Экскурсовод Елена рассказала многоПознавательная экскурсия с погружением в эпоху конца XIX – начала XX вв. Экскурсовод Елена рассказала многоПознавательная экскурсия с погружением в эпоху конца XIX – начала XX вв. Экскурсовод Елена рассказала многоПознавательная экскурсия с погружением в эпоху конца XIX – начала XX вв. Экскурсовод Елена рассказала многоПознавательная экскурсия с погружением в эпоху конца XIX – начала XX вв. Экскурсовод Елена рассказала многоПознавательная экскурсия с погружением в эпоху конца XIX – начала XX вв. Экскурсовод Елена рассказала много
Любовь
Любовь
17 сен 2025
Очень понравилась прогулка по миллионке с Еленой. Она много знает про свой родной город и с удовольствием делится с гостями города своими знаниями, передает атмосферу и дух места. Также не стесняйтесь спросить у нее, где вкусно поесть и что-то нужное купить. Уверена, что получите полезный совет. Спасибо, Елена!
Очень понравилась прогулка по миллионке с Еленой. Она много знает про свой родной город и сОчень понравилась прогулка по миллионке с Еленой. Она много знает про свой родной город и сОчень понравилась прогулка по миллионке с Еленой. Она много знает про свой родной город и сОчень понравилась прогулка по миллионке с Еленой. Она много знает про свой родной город и сОчень понравилась прогулка по миллионке с Еленой. Она много знает про свой родной город и с
Екатерина
Екатерина
17 сен 2025
Класс!
Класс!Класс!Класс!
Татьяна
Татьяна
8 сен 2025
Очень интересная, полная информация и при этом совсем не утомительная экскурсия. Ходили компанией из 5 взрослых, и всем понравилось
Очень интересная, полная информация и при этом совсем не утомительная экскурсия. Ходили компанией из 5 взрослых, и всем понравилосьОчень интересная, полная информация и при этом совсем не утомительная экскурсия. Ходили компанией из 5 взрослых, и всем понравилосьОчень интересная, полная информация и при этом совсем не утомительная экскурсия. Ходили компанией из 5 взрослых, и всем понравилосьОчень интересная, полная информация и при этом совсем не утомительная экскурсия. Ходили компанией из 5 взрослых, и всем понравилосьОчень интересная, полная информация и при этом совсем не утомительная экскурсия. Ходили компанией из 5 взрослых, и всем понравилось
Татьяна
Татьяна
22 авг 2025
Интересно, содержательно, самобытно. Елена Васильевна, приятный рассказчик и собеседник.
Интересно, содержательно, самобытно. Елена Васильевна, приятный рассказчик и собеседник.Интересно, содержательно, самобытно. Елена Васильевна, приятный рассказчик и собеседник.Интересно, содержательно, самобытно. Елена Васильевна, приятный рассказчик и собеседник.Интересно, содержательно, самобытно. Елена Васильевна, приятный рассказчик и собеседник.Интересно, содержательно, самобытно. Елена Васильевна, приятный рассказчик и собеседник.Интересно, содержательно, самобытно. Елена Васильевна, приятный рассказчик и собеседник.Интересно, содержательно, самобытно. Елена Васильевна, приятный рассказчик и собеседник.Интересно, содержательно, самобытно. Елена Васильевна, приятный рассказчик и собеседник.Интересно, содержательно, самобытно. Елена Васильевна, приятный рассказчик и собеседник.Интересно, содержательно, самобытно. Елена Васильевна, приятный рассказчик и собеседник.

