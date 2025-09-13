Мои заказы

Что посмотреть во Владивостоке – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Что посмотреть во Владивостоке» во Владивостоке, цены от 5695 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Морская прогулка во Владивостоке: под мостами и закатными огнями + дегустация
На катере
2 часа
-
15%
16 отзывов
Водная прогулка
Морская прогулка: мосты и закат
Насладитесь уникальными видами Владивостока с воды. Под мостами, закатные огни и дегустация морских деликатесов ждут вас
Начало: На одном из пирсов города
Расписание: ежедневно в 19:15
Завтра в 19:15
14 сен в 20:00
5695 ₽6700 ₽ за человека
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
На машине
8 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшие панорамы Владивостока и остров Русский: экскурсия за 1 день
Погрузитесь в красоту Приморского края с экскурсией, которая откроет вам секретные места и захватывающие виды Владивостока
Завтра в 09:00
26 сен в 09:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Дайвинг у островов Приморья
12 часов
Водная прогулка
Дайвинг у островов Приморья
Увидеть подводный мир Японского моря, а также лежбища пёстрых нерп и морских львов
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
45 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Что посмотреть во Владивостоке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морская прогулка во Владивостоке: под мостами и закатными огнями + дегустация
  2. Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
  3. Дайвинг у островов Приморья
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Бухта Теляковского
  6. Набережная
  7. Полуостров Гамова
  8. Остров Аскольд
  9. Кравцовские водопады
  10. Нагорный парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в сентябре 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Что посмотреть во Владивостоке" можно забронировать 3 экскурсии от 5695 до 45 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
