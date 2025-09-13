-
Водная прогулка
Морская прогулка: мосты и закат
Насладитесь уникальными видами Владивостока с воды. Под мостами, закатные огни и дегустация морских деликатесов ждут вас
Начало: На одном из пирсов города
Расписание: ежедневно в 19:15
Завтра в 19:15
14 сен в 20:00
5695 ₽
6700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшие панорамы Владивостока и остров Русский: экскурсия за 1 день
Погрузитесь в красоту Приморского края с экскурсией, которая откроет вам секретные места и захватывающие виды Владивостока
Завтра в 09:00
26 сен в 09:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Дайвинг у островов Приморья
Увидеть подводный мир Японского моря, а также лежбища пёстрых нерп и морских львов
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
45 000 ₽ за человека
