Путь до островов Энгельма и Лаврова будет проходить по мосту на о. Русский с посещением форта Поспелова, на котором расположена видовая площадка с видами на мост о. Русский, кампус ДВФУ, океанариум и г. Владивосток.
Попасть на острова можно по суше, которые расположены в 18км к юго-западу от центра Владивостока на автомобиле, далее поход пешком.
Вас ждут природа, море, видовые площадки и посещение морефермы с экскурсией, где Вам расскажут, как выращивают трепанг, гребешок, устриц.
Попасть на острова можно по суше, которые расположены в 18км к юго-западу от центра Владивостока на автомобиле, далее поход пешком.
Вас ждут природа, море, видовые площадки и посещение морефермы с экскурсией, где Вам расскажут, как выращивают трепанг, гребешок, устриц.
Ближайшие даты:
28
мая
мая
Что вас ожидает:
- Мост на о. Русский
- Форт Поспелова
- Поход на острова Энгельма и Лаврова
- Посещение морефермы (экскурсия)
- Обед в кафе на мореферме (оплачивается отдельно)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы увидите:
- мост на о. Русский.
- форт Поспелова.
- поход на острова Энгельма и Лаврова.
- посещение морефермы (экскурсия).
- обед в кафе на мореферме (оплачивается отдельно).
каждый день 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги Гида
- Авто комфорт класса
- Что не входит
- Обед в кафе на мореферме (оплачивается отдельно)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираю в любом месте в пределах городаЗавершение: В любом месте по желанию туриста
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день 9:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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