Путь до островов Энгельма и Лаврова будет проходить по мосту на о. Русский с посещением форта Поспелова, на котором расположена видовая площадка с видами на мост о. Русский, кампус ДВФУ, океанариум и г. Владивосток.



Попасть на острова можно по суше, которые расположены в 18км к юго-западу от центра Владивостока на автомобиле, далее поход пешком.



Вас ждут природа, море, видовые площадки и посещение морефермы с экскурсией, где Вам расскажут, как выращивают трепанг, гребешок, устриц.