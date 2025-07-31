Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Погрузитесь в мир острова Русский: красивые пейзажи, исторические места и увлекательные задания для детей. Семейное приключение ждёт вас
Путешествие по острову Русский предлагает уникальную возможность для семейного отдыха.
Участники смогут насладиться видами мысов и бухт, изучить флору и фауну региона, а также узнать о военном прошлом острова. Дети получат навыки ориентирования по компасу и карте. Включает посещение мыса Шмидта, Форта Поспелова и пляжа каменных пирамид. Завершение экскурсии на берегу бухты Новик с возможностью попробовать местные морепродукты
Летние месяцы идеально подходят для экскурсии на остров Русский. В это время можно насладиться пешими прогулками, купанием и пикниками на свежем воздухе. Тёплая погода делает путешествие комфортным и увлекательным для всей семьи.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мыс Шмидта
Форт Поспелова
Бухта Новик
Описание экскурсии
Программа путешествия
1️⃣ Первая остановка — мыс Шмидта, с которого вам откроется панорама мыса Тобизина, мыса Вятлина, острова Шкота и архипелага островов Императрицы Евгении.
2️⃣ Полюбовавшись видами, приступаем к активной части:
воспользуемся специальными приборами — бумажной картой острова и компасом;
проговорим основные моменты ориентирования по местности, сориентируем карту к компасу, зафиксируем азимут на мыс Вятлина;
по лесной местности, мимо полян из ароматных цветов, с видами на бухты, утёсы и морские волны мы дойдём до оконечности мыса, где находится уютный «пляж каменных пирамид»;
на пляже устроим пикник, каждый сможет построить свою пирамидку и искупаться;
а я обязательно расскажу вам про флору приморского края, покажу наши основные эндемики.
3️⃣ После небольшого похода мы направимся к старинной морской крепости — Форту Поспелова (1903 г.). Здесь мы:
увидим, как раньше укреплялись границы России;
представим себя участниками давних событий, пройдя по внутреннему дворику форта;
найдём бойницы стрелкового капонира;
зайдём в заброшенные казармы;
пройдём по лабиринту и спустимся в подземный тоннель.
Приятный бонус: с форта открывается один из лучших панорамных видов на Русский мост, город и остров.
4️⃣ Завершим наше путешествие на берегу бухты Новик, где есть кафе с живой морекультурой в аквариуме: краб, гребешок и устрицы. Я расскажу про каждое животное, а вы, при желании, сможете поесть в кафе и прогуляться по уютной семейной набережной с качелями и пирсами.
Кому подойдёт эта экскурсия
✔️ Программа рассчитана на родителей с детьми старше 6 лет. Если детки 10+, то поход на мыс Вятлина можно заменить/совместить с походом на мыс Тобизина. Если ваши дети младше 6 лет, то программу отдыха можно обсудить в переписке.
✔️ Эта экскурсия для вас, если вы любите много ходить пешком. За день мы пройдём около 8 км по пересечённой местности с подъёмами и спусками. Например, к пляжу пирамид нужно спускаться по верёвке. Спуск оттестирован на многих детях. Но при желании его можно заменить на пляж бухты Богдановича, где нет спуска по верёвке.
Организационные детали
Обратите внимание: у экскурсии ранний выезд
Я заберу вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании отвезу обратно
Вход на Форт Поспелова оплачивается дополнительно: 100 руб. /взрослый, 50 руб. /ребёнок
Горячий чай из термоса и приморские плюшки включены в стоимость
Рекомендую надеть удобную обувь и взять с собой: сменную обувь для купания и полотенце (летом), солнцезащитные вещи и крем, воду и перекус
Перед началом путешествия мы можем заехать за едой в супермаркет. Сообщите мне заранее, если вам нужна такая остановка.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 853 туристов
Я — дипломированный гид и коренная жительница Владивостока, влюблённая в свой город. Моё профессиональное образование, полученное в 2021 году, и многолетний опыт в event-сфере помогают мне создавать насыщенные и полезные читать дальшеуменьшить
экскурсии.
Я провожу полноценные обзорные знакомства с Владивостоком, островом Русский, Артёмом, а также организую поездки в Находку и Сафари-парк. Мой главный формат — индивидуальные экскурсии на автомобиле по маршрутам, подобранным под ваши интересы.
Мой подход строится на трёх принципах: честность, безопасность и глубокое погружение через увлекательные истории, а не сухие факты. Моя миссия — с искренней любовью показать вам всю мощь и красоту Приморья, чтобы вы уехали с яркими впечатлениями и ощущением, что ваше время было потрачено с пользой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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Azat
Рады были сходить с прекрасной Натальей на такую классную экскурсию. Накануне думали о переносе из-за дождя. Решили всё же идти и не прогадали. Наталья сказала, что большая редкость – так читать дальшеуменьшить
мало людей на мысе Тобизина и на других локациях. Было тепло и в дождевиках вполне комфортно). На форте Поспелова был крутой рассказ о создании оборонительных сооружений на острое Русский в разное время, в ресторане «Новик» перекусили и поговорили о разных обитателях моря прямо у аквариума. Сходили на мыс Тобизина. Поговорили о растениях региона, в том числе и об эндемиках. В общем, очень разноплановая, хорошо скомпонованная экскурсия. Понравилось и сыну 9 лет, и нам, взрослым. Отлично подходит для первого знакомства с островом Русский. Спасибо за классный день!
+1
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Евгения
Провели прекрасный день нашей семьей с 2мя детьми 8 и 10 лет на острове Русский вместе с Наташей.
Экскурсия была замечательной и адаптивной под наши интересы. За целый день на острове читать дальшеуменьшить
мы любовались величественной природой, изучали бумажные карты, учинились ориентироваться по настоящему компасу, увидели краснокнижные цветы на лесных дорожках, перебрались по веревке и поплавали на безлюдном пляже, устроили пикник на берегу, доехали до серф-лагеря и катались на сапах, исследовали форт с сохранившимися подземельями, прошли через лабиринт избавления от тревог и увидели лучшую панораму на русский мост, а еще услышали много интересного про регион от Наташи. За весь день нагулялись и зажарились на солнышке во время прогулки, но набрались незабываемых впечатлений. Это был прекрасный день во Владивостоке 💙. Рекомендую экскурсию с детьми! Наталья - прекрасный гид и уверена, что другие экскурсии не менее интересные в ее сопровождении. Большое спасибо!
+1
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Лидия
Это был отличный день на природе! Наталья прекрасный человек и очень грамотный организатор, маршрут продуман до мелочей. Интересно было как взрослым, так и детям, к которым Наталья очень быстро нашла читать дальшеуменьшить
подход. Один компас чего стоит:) Природа и история Приморского края впечатляют и вдохновляют, а когда изучаешь её с таким энтузиастом и фанатом своего дела, то это просто восторг! Наташа помимо интересного рассказа обращала наше внимание на интересные растения и птиц, к нам даже вышла любопытная лисичка… одним словом, впечатлений море:)
+1
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Я
Янкова
Экскурсия нам понравилась, выбирали экскурсию специально адаптированную для активного отдыха ребенку. Гид Наташа прекрасно ладит с детьми и подстраивается под ребенка. Экскурсия "подстраивается" конкретно под вас, что вам интересно или читать дальшеуменьшить
вдруг не заинтересовало и экскурсия становится не интересной и тогда предлагаются альтернативы (Наташа чутко смотрит за тем, чтобы все были довольны и заинтересованы). Очень много интересных исторических фактов, рассказанных простым, понятном языком. Экскурсию с данным гидом туристам с детьми рекомендую! Ребенок точно останется доволен!
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А
Александра
Отличная экскурсия! Наталья способна увлечь не только взрослых, но и детей. Это очень важно, если вы идёте с детьми. Нашим было интересно именно потому, что гид несколько раз обращалась именно к детям и давала информацию интересную для них. Маршрут прекрасен. Конечная точка (Мыс Тобизина) фантастической красоты место. Очень рекомендую!
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Н
Наталья
Замечательная экскурсия! Удивительное сочетание похода, историии, отдыха! Очень много нового узнала об истории города и края в целом. Наталья - человек искренне любящий своё дело, большой профессионал! Я и мои дети очень довольны и полны впечатлений от экскурсии. Наталья, спасибо большое!
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