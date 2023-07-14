Исследовать живописную местность в увлекательном формате с реквизитом и заданиями
Вы не только увидите красивейшие места — мысы, бухты, утёсы, но и узнаете много интересного о флоре, фауне и военном прошлом острова. А дети получат полезные навыки ориентации по компасу и карте!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Программа путешествия
1️⃣ Первая остановка — мыс Шмидта, с которого вам откроется панорама мыса Тобизина, мыса Вятлина, острова Шкота и архипелага островов Императрицы Евгении.
2️⃣ Полюбовавшись видами, приступаем к активной части:
- воспользуемся специальными приборами — бумажной картой острова и компасом;
- проговорим основные моменты ориентирования по местности, сориентируем карту к компасу, зафиксируем азимут на мыс Вятлина;
- по лесной местности, мимо полян из ароматных цветов, с видами на бухты, утёсы и морские волны мы дойдём до оконечности мыса, где находится уютный «пляж каменных пирамид»;
- на пляже устроим пикник, каждый сможет построить свою пирамидку и искупаться;
- а я обязательно расскажу вам про флору приморского края, покажу наши основные эндемики.
3️⃣ После небольшого похода мы направимся к старинной морской крепости — Форту Поспелова (1903 г.). Здесь мы:
- увидим, как раньше укреплялись границы России;
- представим себя участниками давних событий, пройдя по внутреннему дворику форта;
- найдём бойницы стрелкового капонира;
- зайдём в заброшенные казармы;
- пройдём по лабиринту и спустимся в подземный тоннель.
Приятный бонус: с форта открывается один из лучших панорамных видов на Русский мост, город и остров.
4️⃣ Завершим наше путешествие на берегу бухты Новик, где есть кафе с живой морекультурой в аквариуме: краб, гребешок и устрицы. Я расскажу про каждое животное, а вы, при желании, сможете поесть в кафе и прогуляться по уютной семейной набережной с качелями и пирсами.
Кому подойдёт эта экскурсия
✔️ Программа рассчитана на родителей с детьми старше 6 лет. Если детки 10+, то поход на мыс Вятлина можно заменить/совместить с походом на мыс Тобизина. Если ваши дети младше 6 лет, то программу отдыха можно обсудить в переписке.
✔️ Эта экскурсия для вас, если вы любите много ходить пешком. За день мы пройдём около 8 км по пересечённой местности с подъёмами и спусками. Например, к пляжу пирамид нужно спускаться по верёвке. Спуск оттестирован на многих детях. Но при желании его можно заменить на пляж бухты Богдановича, где нет спуска по верёвке.
Организационные детали
- Обратите внимание: у экскурсии ранний выезд
- Я заберу вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании отвезу обратно
- Вход на Форт Поспелова оплачивается дополнительно: 100 руб. /взрослый, 50 руб. /ребёнок
- Горячий чай из термоса и приморские плюшки включены в стоимость
- Рекомендую надеть удобную обувь и взять с собой: сменную обувь для купания и полотенце (летом), солнцезащитные вещи и крем, воду и перекус
- Перед началом путешествия мы можем заехать за едой в супермаркет. Сообщите мне заранее, если вам нужна такая остановка.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Экскурсия была замечательной и адаптивной под наши интересы. За целый день на острове мы любовались величественной природой, изучали бумажные карты, учинились ориентироваться по настоящему компасу, увидели краснокнижные цветы на лесных дорожках, перебрались по веревке и поплавали на безлюдном пляже, устроили пикник на берегу, доехали до серф-лагеря и катались на сапах, исследовали форт с сохранившимися подземельями, прошли через лабиринт избавления от тревог и увидели лучшую панораму на русский мост, а еще услышали много интересного про регион от Наташи. За весь день нагулялись и зажарились на солнышке во время прогулки, но набрались незабываемых впечатлений. Это был прекрасный день во Владивостоке 💙. Рекомендую экскурсию с детьми! Наталья - прекрасный гид и уверена, что другие экскурсии не менее интересные в ее сопровождении. Большое спасибо!
Я и мои дети очень довольны и полны впечатлений от экскурсии.
Наталья, спасибо большое!