Летние месяцы идеально подходят для экскурсии на остров Русский. В это время можно насладиться пешими прогулками, купанием и пикниками на свежем воздухе. Тёплая погода делает путешествие комфортным и увлекательным для всей семьи.

Путешествие по острову Русский предлагает уникальную возможность для семейного отдыха. Участники смогут насладиться видами мысов и бухт, изучить флору и фауну региона, а также узнать о военном прошлом острова. Дети получат навыки ориентирования по компасу и карте. Включает посещение мыса Шмидта, Форта Поспелова и пляжа каменных пирамид. Завершение экскурсии на берегу бухты Новик с возможностью попробовать местные морепродукты

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа путешествия

1️⃣ Первая остановка — мыс Шмидта, с которого вам откроется панорама мыса Тобизина, мыса Вятлина, острова Шкота и архипелага островов Императрицы Евгении.

2️⃣ Полюбовавшись видами, приступаем к активной части:

воспользуемся специальными приборами — бумажной картой острова и компасом;

проговорим основные моменты ориентирования по местности, сориентируем карту к компасу, зафиксируем азимут на мыс Вятлина;

по лесной местности, мимо полян из ароматных цветов, с видами на бухты, утёсы и морские волны мы дойдём до оконечности мыса, где находится уютный «пляж каменных пирамид»;

на пляже устроим пикник, каждый сможет построить свою пирамидку и искупаться;

а я обязательно расскажу вам про флору приморского края, покажу наши основные эндемики.

3️⃣ После небольшого похода мы направимся к старинной морской крепости — Форту Поспелова (1903 г.). Здесь мы:

увидим, как раньше укреплялись границы России;

представим себя участниками давних событий, пройдя по внутреннему дворику форта;

найдём бойницы стрелкового капонира;

зайдём в заброшенные казармы;

пройдём по лабиринту и спустимся в подземный тоннель.

Приятный бонус: с форта открывается один из лучших панорамных видов на Русский мост, город и остров.

4️⃣ Завершим наше путешествие на берегу бухты Новик, где есть кафе с живой морекультурой в аквариуме: краб, гребешок и устрицы. Я расскажу про каждое животное, а вы, при желании, сможете поесть в кафе и прогуляться по уютной семейной набережной с качелями и пирсами.

Кому подойдёт эта экскурсия

✔️ Программа рассчитана на родителей с детьми старше 6 лет. Если детки 10+, то поход на мыс Вятлина можно заменить/совместить с походом на мыс Тобизина. Если ваши дети младше 6 лет, то программу отдыха можно обсудить в переписке.

✔️ Эта экскурсия для вас, если вы любите много ходить пешком. За день мы пройдём около 8 км по пересечённой местности с подъёмами и спусками. Например, к пляжу пирамид нужно спускаться по верёвке. Спуск оттестирован на многих детях. Но при желании его можно заменить на пляж бухты Богдановича, где нет спуска по верёвке.

Организационные детали