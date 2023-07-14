Природа и история острова Русский для детей и их родителей

Исследовать живописную местность в увлекательном формате с реквизитом и заданиями

5
2 отзыва
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Как насчёт насладиться пейзажами острова Русский и при этом не думать, чем бы занять детей? У меня для вас именно такая программа, сочетающая приятное с полезным.

Вы не только увидите красивейшие места — мысы, бухты, утёсы, но и узнаете много интересного о флоре, фауне и военном прошлом острова. А дети получат полезные навыки ориентации по компасу и карте!
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
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Описание

Что вас ожидает

Программа путешествия

1️⃣ Первая остановка — мыс Шмидта, с которого вам откроется панорама мыса Тобизина, мыса Вятлина, острова Шкота и архипелага островов Императрицы Евгении.

2️⃣ Полюбовавшись видами, приступаем к активной части:

  • воспользуемся специальными приборами — бумажной картой острова и компасом;
  • проговорим основные моменты ориентирования по местности, сориентируем карту к компасу, зафиксируем азимут на мыс Вятлина;
  • по лесной местности, мимо полян из ароматных цветов, с видами на бухты, утёсы и морские волны мы дойдём до оконечности мыса, где находится уютный «пляж каменных пирамид»;
  • на пляже устроим пикник, каждый сможет построить свою пирамидку и искупаться;
  • а я обязательно расскажу вам про флору приморского края, покажу наши основные эндемики.

3️⃣ После небольшого похода мы направимся к старинной морской крепости — Форту Поспелова (1903 г.). Здесь мы:

  • увидим, как раньше укреплялись границы России;
  • представим себя участниками давних событий, пройдя по внутреннему дворику форта;
  • найдём бойницы стрелкового капонира;
  • зайдём в заброшенные казармы;
  • пройдём по лабиринту и спустимся в подземный тоннель.

Приятный бонус: с форта открывается один из лучших панорамных видов на Русский мост, город и остров.

4️⃣ Завершим наше путешествие на берегу бухты Новик, где есть кафе с живой морекультурой в аквариуме: краб, гребешок и устрицы. Я расскажу про каждое животное, а вы, при желании, сможете поесть в кафе и прогуляться по уютной семейной набережной с качелями и пирсами.

Кому подойдёт эта экскурсия

✔️ Программа рассчитана на родителей с детьми старше 6 лет. Если детки 10+, то поход на мыс Вятлина можно заменить/совместить с походом на мыс Тобизина. Если ваши дети младше 6 лет, то программу отдыха можно обсудить в переписке.

✔️ Эта экскурсия для вас, если вы любите много ходить пешком. За день мы пройдём около 8 км по пересечённой местности с подъёмами и спусками. Например, к пляжу пирамид нужно спускаться по верёвке. Спуск оттестирован на многих детях. Но при желании его можно заменить на пляж бухты Богдановича, где нет спуска по верёвке.

Организационные детали

  • Обратите внимание: у экскурсии ранний выезд
  • Я заберу вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании отвезу обратно
  • Вход на Форт Поспелова оплачивается дополнительно: 100 руб. /взрослый, 50 руб. /ребёнок
  • Горячий чай из термоса и приморские плюшки включены в стоимость
  • Рекомендую надеть удобную обувь и взять с собой: сменную обувь для купания и полотенце (летом), солнцезащитные вещи и крем, воду и перекус
  • Перед началом путешествия мы можем заехать за едой в супермаркет. Сообщите мне заранее, если вам нужна такая остановка.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
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1
Евгения
14 июля 2023
Провели прекрасный день нашей семьей с 2мя детьми 8 и 10 лет на острове Русский вместе с Наташей.

Экскурсия была замечательной и адаптивной под наши интересы. За целый день на острове мы любовались величественной природой, изучали бумажные карты, учинились ориентироваться по настоящему компасу, увидели краснокнижные цветы на лесных дорожках, перебрались по веревке и поплавали на безлюдном пляже, устроили пикник на берегу, доехали до серф-лагеря и катались на сапах, исследовали форт с сохранившимися подземельями, прошли через лабиринт избавления от тревог и увидели лучшую панораму на русский мост, а еще услышали много интересного про регион от Наташи. За весь день нагулялись и зажарились на солнышке во время прогулки, но набрались незабываемых впечатлений. Это был прекрасный день во Владивостоке 💙. Рекомендую экскурсию с детьми! Наталья - прекрасный гид и уверена, что другие экскурсии не менее интересные в ее сопровождении. Большое спасибо!
Провели прекрасный день нашей семьей с 2мя детьми 8 и 10 лет на острове Русский вместе с Наташей.Провели прекрасный день нашей семьей с 2мя детьми 8 и 10 лет на острове Русский вместе с Наташей.Провели прекрасный день нашей семьей с 2мя детьми 8 и 10 лет на острове Русский вместе с Наташей.Провели прекрасный день нашей семьей с 2мя детьми 8 и 10 лет на острове Русский вместе с Наташей.Провели прекрасный день нашей семьей с 2мя детьми 8 и 10 лет на острове Русский вместе с Наташей.Провели прекрасный день нашей семьей с 2мя детьми 8 и 10 лет на острове Русский вместе с Наташей.Провели прекрасный день нашей семьей с 2мя детьми 8 и 10 лет на острове Русский вместе с Наташей.Провели прекрасный день нашей семьей с 2мя детьми 8 и 10 лет на острове Русский вместе с Наташей.Провели прекрасный день нашей семьей с 2мя детьми 8 и 10 лет на острове Русский вместе с Наташей.
Н
7 июля 2023
Замечательная экскурсия! Удивительное сочетание похода, историии, отдыха! Очень много нового узнала об истории города и края в целом. Наталья - человек искренне любящий своё дело, большой профессионал!
Я и мои дети очень довольны и полны впечатлений от экскурсии.
Наталья, спасибо большое!

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