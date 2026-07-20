На подготовленном авто мы отправимся исследовать остров Русский! По пути проедем по Золотому и Русскому мостам, обсудим историю города и судьбы его знаменитых жителей. На самом острове посетим пять мысов: Новосильского, Ахлестышева, Вятлина, Шмидта и Поспелова (+ форт). Полюбуемся фантастическими видами и поговорим о том, что происходило здесь при императоре и в советские времена.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 9860 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Мыс Новосильского — вы насладитесь просторами Японского моря и сделаете фото как на купюре 2000 рублей. А также услышите о расположенной на мысе одноименной батарее.

Мыс Ахлестышева — место притяжения всех приморских серферов. Вы узнаете, что такое серф-кэмп, и полюбуетесь высокими волнами.

Мыс Вятлина — иллюстрация всего разнообразия скальных пород острова. С западной стороны мыс сложен из пластов темного цвета, а с восточной — желтого. Это выглядит очень необычно.

Мыс Шмидта — вы оцените этот высокий, скалистый и обрывистый мыс, лишенный растительности. Суровый и невероятно красивый.

Мыс и форт Поспелова — вы узнаете об этапах создания Владивостокской крепости и с форта увидите шикарную панораму бухты Новик, кампуса ДВФУ, Приморского океанариума и, конечно, мыса Поспелова.

Организационные детали

Трансфер

Зимой поедем на внедорожнике, с апреля по сентябрь на паркетном авто

Есть возможность проведения экскурсия для групп от 6 человек на микроавтобусе — подробности уточняйте в переписке заранее

Предупредите, если вы с детьми — возьмём бустер или детское кресло

В цену включён трансфер из Владивостока и обратно (в радиусе 2,5 км от центральной площади). Пригород +2500 ₽

По договорённости можем встретить в аэропорту, на ж/д вокзале

Маршрут

Экскурсию можно начать до 9 или после 14 часов

По пути можем заехать в магазин и взять с собой лёгкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (предупредите нас)

Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки

Можно поменять маршрут, убрать и добавить места (например, мыс Тобизина +4000 ₽, остров Шкота +6000 ₽, бухту Стеклянную +3000 ₽, морефермы в бухте Воевода +4000 ₽ и т. д.) Иногда это приходится делать из-за погоды

Продолжительность экскурсии указана средняя, она зависит от вашего темпа

В выходные дни и летний период, когда на мыс Ахлестышева стоит пробка, мы заменим его на сопку Бурчека с видом на город

Особенности формата