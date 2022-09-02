На подготовленном авто мы отправимся исследовать остров Русский! По пути проедем по Золотому и Русскому мостам, обсудим историю города и судьбы его знаменитых жителей. На самом острове посетим пять мысов: Новосильского, Ахлестышева, Вятлина, Шмидта и Тобизина. Полюбуемся фантастическими видами и поговорим о том, что происходило здесь при императоре и в советские времена.

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Описание

Что вас ожидает

Мыс Новосильского — вы насладитесь просторами Японского моря и сделаете фото как на купюре 2000 рублей. А также услышите о расположенной на мысе одноименной батарее.

Мыс Ахлестышева — место притяжения всех приморских серферов. Вы узнаете, что такое серф-кэмп, и полюбуетесь высокими волнами.

Мыс Вятлина — иллюстрация всего разнообразия скальных пород острова. С западной стороны мыс сложен из пластов темного цвета, а с восточной — желтого. Это выглядит очень необычно.

Мыс Шмидта — вы оцените этот высокий, скалистый и обрывистый мыс, лишенный растительности. Суровый и невероятно красивый.

Мыс Тобизина — «визитная карточка» острова Русский. Мы увидим разбивающиеся о скалы волны и выброшенные на берег северокорейские шхуны. Летом вы сможете здесь искупаться и даже прыгнуть в воду с высоты со специальных мостиков.

Организационные детали