Мыс Новосильского — вы насладитесь просторами Японского моря и сделаете фото как на купюре 2000 рублей. А также услышите о расположенной на мысе одноименной батарее.
Мыс Ахлестышева — место притяжения всех приморских серферов. Вы узнаете, что такое серф-кэмп, и полюбуетесь высокими волнами.
Мыс Вятлина — иллюстрация всего разнообразия скальных пород острова. С западной стороны мыс сложен из пластов темного цвета, а с восточной — желтого. Это выглядит очень необычно.
Мыс Шмидта — вы оцените этот высокий, скалистый и обрывистый мыс, лишенный растительности. Суровый и невероятно красивый.
Мыс Тобизина — «визитная карточка» острова Русский. Мы увидим разбивающиеся о скалы волны и выброшенные на берег северокорейские шхуны. Летом вы сможете здесь искупаться и даже прыгнуть в воду с высоты со специальных мостиков.