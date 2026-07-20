Мыс Новосильского — вы насладитесь просторами Японского моря и сделаете фото как на купюре 2000 рублей. А также услышите о расположенной на мысе одноименной батарее.
Мыс Ахлестышева — место притяжения всех приморских серферов. Вы узнаете, что такое серф-кэмп, и полюбуетесь высокими волнами.
Мыс Вятлина — иллюстрация всего разнообразия скальных пород острова. С западной стороны мыс сложен из пластов темного цвета, а с восточной — желтого. Это выглядит очень необычно.
Мыс Шмидта — вы оцените этот высокий, скалистый и обрывистый мыс, лишенный растительности. Суровый и невероятно красивый.
Мыс и форт Поспелова — вы узнаете об этапах создания Владивостокской крепости и с форта увидите шикарную панораму бухты Новик, кампуса ДВФУ, Приморского океанариума и, конечно, мыса Поспелова.
Организационные детали
Трансфер
Зимой поедем на внедорожнике, с апреля по сентябрь на паркетном авто
Есть возможность проведения экскурсия для групп от 6 человек на микроавтобусе — подробности уточняйте в переписке заранее
Предупредите, если вы с детьми — возьмём бустер или детское кресло
В цену включён трансфер из Владивостока и обратно (в радиусе 2,5 км от центральной площади). Пригород +2500 ₽
По договорённости можем встретить в аэропорту, на ж/д вокзале
Маршрут
Экскурсию можно начать до 9 или после 14 часов
По пути можем заехать в магазин и взять с собой лёгкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (предупредите нас)
Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки
Можно поменять маршрут, убрать и добавить места (например, мыс Тобизина +4000 ₽, остров Шкота +6000 ₽, бухту Стеклянную +3000 ₽, морефермы в бухте Воевода +4000 ₽ и т. д.) Иногда это приходится делать из-за погоды
Продолжительность экскурсии указана средняя, она зависит от вашего темпа
В выходные дни и летний период, когда на мыс Ахлестышева стоит пробка, мы заменим его на сопку Бурчека с видом на город
Особенности формата
Дополнительно оплачиваются входные билеты: в форт Поспелова — 100 ₽/взрослый, 50 ₽/детский, на мыс Новосильцева — 100 ₽/взрослый, 50 ₽/детский
Цена указана за экскурсию до 3-х человек включительно, доплата за каждого последующего +2500 ₽
Это природная прогулка по красивым местам без истории. Но мы расскажем вам о жизни Владивостока и русского острова
Выбирайте обувь с хорошим зацепом и возьмите с собой побольше питьевой воды и перекус. Солнцезащитные очки и крема также не будут лишними
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
При повторном заказе вы получите скидку 10% на другие экскурсии нашей команды (кроме морских прогулок)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1556 туристов
Всем привет, меня зовут Ксения! Я родилась и живу во Владивостоке. Веду активный образ жизни, люблю общаться и заводить новые знакомства. На Трипстере представляю команду гидов. Мы обожаем наш невероятно живописный край, украшенный горами, морем и островами. С радостью поделимся с вами его красотой.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Гид Богдан оказался хорошим рассказчиком, было интересно. Но маршрут бедноват на эмоции и впечатления, возможно, в этом был виноват туман.
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Н
Наталья
Очень понравилась и сама экскурсия, и её организация. С нами был Владислав, приехал в оговоренных время, забрал нас от гостиницы, постоянно рассказывал о городе и конечно об острове Русский, все что заявлено в программе было показано. Отлично, рекомендую!
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В
Варвара
Прошло все отлично, гид старался, чувствовалось, что владение исторической частью добросовестно учил) Интересные истории о местности от местного жителя - на 5+. Видели котиков!
+1
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Э
Эльдар
Искренне благодарим Павла за проведенную экскурсию. Вас ждут не только потрясающие виды и увлекательные истории, но и уютная, дружеская беседа. Павел с пониманием отнесся к нашим пожеланиям и опасениям, буквально в моменте корректировал маршрут, для нашего удобства и акцентировал внимание на интересующих нас деталях. Если вы ищете индивидуальный подход в стандартном маршруте, рекомендуем.
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Д
Денис
Экскурсию проводила гид Александра. Она забрала нас из отеля, что очень удобно, и туда же привезла после экскурсии. Мы проехали-прошли по всем точкам из маршрута. Александра делилась информацией на разные темы, читать дальшеуменьшить
было очень интересно. Она отлично рассчитала время, поэтому мы успели не только полюбоваться видами и сделать отличные фотографии, но и искупаться в Японском море (и это в конце сентября!) и встретить закат на мысе Шмидта. Саша, огромное тебе спасибо за такое отношение к делу и к людям! И отдельный восторг - это твой «Лео» Suzuki Jilly:=)
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Алина
Мы получили чудесные и незабываемые впечатления от экскурсии с гидом Александрой. Безопасное вождение, доступный темп и внимательность к людям. Интересные рассказы об истории города и этих мест. Понравилось, что в маршрут можно вносить изменения (мы захотели побывать на о. Шкота и внесли его без проблем в свой маршрут). Александра показала впечатляющие виды! 😍 Рекомендуем! Всё было чудесно🌊☀️
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