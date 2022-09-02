Топ-5 мысов острова Русский

Посетить самые живописные места острова и раскрыть его историю на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
На подготовленном авто мы отправимся исследовать остров Русский! По пути проедем по Золотому и Русскому мостам, обсудим историю города и судьбы его знаменитых жителей. На самом острове посетим пять мысов: Новосильского, Ахлестышева, Вятлина, Шмидта и Тобизина.

Полюбуемся фантастическими видами и поговорим о том, что происходило здесь при императоре и в советские времена.
Топ-5 мысов острова Русский
Топ-5 мысов острова Русский
Топ-5 мысов острова Русский
Топ-5 мысов острова Русский
Топ-5 мысов острова Русский
Топ-5 мысов острова Русский
Топ-5 мысов острова Русский
Топ-5 мысов острова Русский
Топ-5 мысов острова Русский
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мыс Новосильского — вы насладитесь просторами Японского моря и сделаете фото как на купюре 2000 рублей. А также услышите о расположенной на мысе одноименной батарее.

Мыс Ахлестышева — место притяжения всех приморских серферов. Вы узнаете, что такое серф-кэмп, и полюбуетесь высокими волнами.

Мыс Вятлина — иллюстрация всего разнообразия скальных пород острова. С западной стороны мыс сложен из пластов темного цвета, а с восточной — желтого. Это выглядит очень необычно.

Мыс Шмидта — вы оцените этот высокий, скалистый и обрывистый мыс, лишенный растительности. Суровый и невероятно красивый.

Мыс Тобизина — «визитная карточка» острова Русский. Мы увидим разбивающиеся о скалы волны и выброшенные на берег северокорейские шхуны. Летом вы сможете здесь искупаться и даже прыгнуть в воду с высоты со специальных мостиков.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
2 сен 2022
Отличная экскурсия! Тем, кто впервые оказался на полуострове, очень рекомендую. Содержательная и очень полезная поездка!

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