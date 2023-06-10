Добраться до самого южного острова России, посетить лежбище котиков и отдохнуть на сказочном пляже
Представили? Так вот, остров Фуругельма — это все они, вместе взятые! Мы отправимся на катере к самому живописному и заповедному острову России, посмотрим на морских котиков, насладимся видами, а с берега посмотрим на Китай и Южную Корею.
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даты
Описание
Что вас ожидает
По пути: Кравцовские водопады. Дорога на авто до причала займет примерно 2,5 часа. За это время мы также прогуляемся к живописным Кравцовским водопадам, бегущим среди зелёных скал. А после доберемся до пристани и продолжим путь по воде.
Поздоровайтесь с котиками. Держим курс на Фуругельма, но не забудем на катере пройти мимо лежбища морских котиков. Посмотрим, как они спят, загорают и чешут живот: в общем, поучимся наслаждаться жизнью:)
Остров Фуругельма: виды и тайны. Причалив на заповедный остров, вы отправитесь на экскурсию: услышите про нападения японцев и оборону Фуругельма, осмотрите пушки и заброшенные здания, с лучших точек полюбуетесь фантастическим видом на весь остров. А потом посвятим время купанию и отдыху. Кстати, мы же на политическом перекрёстке! С берега вы увидите Южную Корею и даже Китай.
По желанию: остров Фальшивый. За небольшую доплату на обратном можем зарулить на соседний остров Фальшивый: этот кусочек суши знаменит 17-километровым безлюдным пляжем, приятной водой и выброшенными на берег корейскими рыболовными шхунами.
Организационные детали
- Тайминг поездки: дорога до пристани займет примерно 2,5 часа в одну сторону, далее путь на катере 30 мин, на острове проведём примерно 3 часа
- Возьмите с собой легкую ветровку, головной убор, крем от солнца, перекус. Еду также можем купить по пути.
- В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер на авто и катере, экскурсия на острове от местного гида заповедника
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.