Мои заказы

Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма

Добраться до самого южного острова России, посетить лежбище котиков и отдохнуть на сказочном пляже
Представьте красивейшие места Приморья: Триозёрье, бухты Гамова и Астафьева, белоснежные пляжи с кристальной голубой водой.

Представили? Так вот, остров Фуругельма — это все они, вместе взятые! Мы отправимся на катере к самому заповедному острову России, посмотрим на морских котиков, насладимся видами, а с берега дотянемся взглядом до Китая и Южной Кореи.
4.6
10 отзывов
Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма

Описание экскурсии

По пути: Кравцовские водопады. Дорога на авто до причала займёт примерно 2,5 часа. За это время мы также прогуляемся к живописным Кравцовским водопадам, бегущим среди зелёных скал. А после доберёмся до пристани и продолжим путь по воде.

Поздоровайтесь с котиками. Держим курс на Фуругельма, но не забудем на катере пройти мимо лежбища морских котиков. Посмотрим, как они спят, загорают и чешут живот: в общем, поучимся наслаждаться жизнью:)

Остров Фуругельма: виды и тайны. Причалив на заповедный остров, вы отправитесь на экскурсию: услышите про нападения японцев и оборону Фуругельма, осмотрите пушки и заброшенные здания, с лучших точек полюбуетесь фантастическим видом на весь остров. А потом посвятим время купанию и отдыху. Кстати, мы же на политическом перекрёстке! С берега вы увидите Южную Корею и даже Китай.

По желанию: остров Фальшивый. За небольшую доплату на обратном пути можем зарулить на соседний остров Фальшивый: этот кусочек суши знаменит 17-километровым безлюдным пляжем, приятной водой и выброшенными на берег корейскими рыболовными шхунами.

Организационные детали

  • Тайминг поездки: дорога до пристани займёт примерно 3,5 часа в одну сторону, далее путь на катере 30 мин, на острове проведём примерно 4 часа
  • Возьмите с собой легкую ветровку, головной убор, крем от солнца, перекус. Еду и напитки также можем купить по пути.
  • Катерная часть экскурсии (30 мин) проходит в сборном составе 6-8 человек (таковы требования заповедника), а остальная часть — трансфер на автомобиле в обе стороны и отдых на пляже острова — индивидуальная.
  • В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер на авто и катере, экскурсия на острове от местного гида заповедника
  • Возможна подача авто представительского класса за доплату (полноразмерный премиальный кроссовер Lixiang). Подробности в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1159 туристов
Привет! Меня зовут Александр, и вместе с моими коллегами я с радостью покажу вам захватывающий мир Приморского края. Мы — команда гидов, одержимых приключениями! Известны как одна из лучших команд, потому что делаем свою работу с душой. Наша цель — чтобы вы полюбили этот край так же сильно, как любим его мы.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
1
Ольга
Волшебная поездка на заповедный остров. хорошая организация, аккуратный водитель, а экскурсия на самом острове выше всяких похвал. рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Здравствуйте!
Не особо любители писать отзывы, но в этот раз удержаться невозможно, эмоции и впечатления буквально переполняют. Поездка во Владивосток случилась спонтанно и всего на 8 дней. Выбрали в качестве гида
читать дальшеуменьшить

Александра и точно попали в десятку! Такой интересной поездки у нас не было давно)).
В качестве базовой экскурсии была запланирована экскурсия на остров Фуругельма с посещением острова Фальшивый и лежбища морских котиков. При общении с Александром узнали что он не ограничивается указанными на Трипстере экскурсиями и может показать нам почти весь Приморский край. Итак, были выбраны остров Шкота и через день отдыха уже двухдневный поход на юг Приморского края. Острова Фуругельма/Фальшивый и на следующий день мысы Гамова, Парящей черепахи и Брюса. Ночевка в палатке на побережье это что-то невообразимое! Организация на 10 баллов из пяти возможных! Очень интересное и приятное общение на протяжении всей поездки. А по-настоящему дружеские отношения надеемся сохранятся на долгие годы. Также можем рекомендовать Александра как отличного фотографа и видеооператора. Спасибо огромнейшее!

Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!+2
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Это было невероятно красочное и интересное путешествие! Александр прекрасный гид, показал нам самые красивые места острова, рассказал его историю. Незабываемый день получился. Обязательно рекомендую всем, кто собирается во Владивосток, обратиться к Александру, так как помимо туров к островам у него есть ещё обзорные экскурсии по городу, уроки сёрфинга и многое другое!
Это было невероятно красочное и интересное путешествие! Александр прекрасный гид, показал нам самые красивые места острова,
Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень благодарен Александру за отличную экскурсию. Александр организовал поездку наилучшим образом, хорошо знает маршрут, все возможности и все сложности. Он искренне любит свой город, свой край и от души делится всем лучшим.
Буду обязательно рекомендовать Александра своим друзьям и коллегам.
Очень благодарен Александру за отличную экскурсию. Александр организовал поездку наилучшим образом, хорошо знает маршрут, все возможности
Вам был полезен этот отзыв?
К
Все было очень здорово!
Все было очень здорово!
Все было очень здорово!
Все было очень здорово!
Все было очень здорово!
Все было очень здорово!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Надо ехать обязательно - это невероятное место! Местный гид острова Александр Васильевич - мой новый краш теперь, так увлеченно рассказывать про историю и природу острова, это очень подкупает. Сам остров
читать дальшеуменьшить

- как с картинки, пляж, вода, природа, растительность. Просто слов нет. Пилот катера - веселый харизматичный парень, покатал немного даже между островами. Отдельное спасибо гиду Александру за организацию! Мало того, что находит таких замечательных людей и договаривается о таких экскурсиях (на остров нужно разрешение), так еще и переносы его не пугают. Погода - вещь не предсказуемая, и когда катер перенесли на другой день, Александр все в лучшем виде организовал, договорился, нашел себе замену (просто чудесную Людмилу) - и наша сказка стала былью:) в общем восторг! Очень рекомендую Александра и его экскурсии!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии на «Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма»

Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
На катере
8 часов
101 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Групповая прогулка на катере к островам Русский и Шкота с обедом на мореферме
Начало: Маяк Токаревского
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
8950 ₽ за человека
Котики и морики - мини-приключение на катере во Владивостоке
На катере
4 часа
45 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Лучший выбор
Котики и морики - мини-приключение на катере во Владивостоке
Увидеть острова Верховского и их обитателей, подышать морским воздухом и покупаться
Начало: На ул. Набережная 13
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Завтра в 09:00
16 авг в 08:30
5900 ₽ за человека
Затерянные острова и лежбище морских львов: фотоприключение на катере
На катере
12 часов
109 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фотоприключение на катере
Провести день на просторах Японского моря, увидеть морских животных и исследовать секретные места
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от 65 000 ₽ за всё до 4 чел.
На катере - к острову Аскольд (из Владивостока)
На катере
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На катере - к острову Аскольд (из Владивостока)
Посетить живописный старинный остров, искупаться и понаблюдать за морскими тюленями
Начало: У вашего отеля в пределах центра города или другой...
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от 59 900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
от 51 500 ₽ за человека