Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
Добраться до самого южного острова России, посетить лежбище котиков и отдохнуть на сказочном пляже
Представьте красивейшие места Приморья: Триозёрье, бухты Гамова и Астафьева, белоснежные пляжи с кристальной голубой водой.
Представили? Так вот, остров Фуругельма — это все они, вместе взятые! Мы отправимся на катере к самому заповедному острову России, посмотрим на морских котиков, насладимся видами, а с берега дотянемся взглядом до Китая и Южной Кореи.
По пути: Кравцовские водопады. Дорога на авто до причала займёт примерно 2,5 часа. За это время мы также прогуляемся к живописным Кравцовским водопадам, бегущим среди зелёных скал. А после доберёмся до пристани и продолжим путь по воде.
Поздоровайтесь с котиками. Держим курс на Фуругельма, но не забудем на катере пройти мимо лежбища морских котиков. Посмотрим, как они спят, загорают и чешут живот: в общем, поучимся наслаждаться жизнью:)
Остров Фуругельма: виды и тайны. Причалив на заповедный остров, вы отправитесь на экскурсию: услышите про нападения японцев и оборону Фуругельма, осмотрите пушки и заброшенные здания, с лучших точек полюбуетесь фантастическим видом на весь остров. А потом посвятим время купанию и отдыху. Кстати, мы же на политическом перекрёстке! С берега вы увидите Южную Корею и даже Китай.
По желанию: остров Фальшивый. За небольшую доплату на обратном пути можем зарулить на соседний остров Фальшивый: этот кусочек суши знаменит 17-километровым безлюдным пляжем, приятной водой и выброшенными на берег корейскими рыболовными шхунами.
Организационные детали
Тайминг поездки: дорога до пристани займёт примерно 3,5 часа в одну сторону, далее путь на катере 30 мин, на острове проведём примерно 4 часа
Возьмите с собой легкую ветровку, головной убор, крем от солнца, перекус. Еду и напитки также можем купить по пути.
Катерная часть экскурсии (30 мин) проходит в сборном составе 6-8 человек (таковы требования заповедника), а остальная часть — трансфер на автомобиле в обе стороны и отдых на пляже острова — индивидуальная.
В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер на авто и катере, экскурсия на острове от местного гида заповедника
Возможна подача авто представительского класса за доплату (полноразмерный премиальный кроссовер Lixiang). Подробности в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1159 туристов
Привет! Меня зовут Александр, и вместе с моими коллегами я с радостью покажу вам захватывающий мир Приморского края. Мы — команда гидов, одержимых приключениями! Известны как одна из лучших команд, потому что делаем свою работу с душой. Наша цель — чтобы вы полюбили этот край так же сильно, как любим его мы.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Волшебная поездка на заповедный остров. хорошая организация, аккуратный водитель, а экскурсия на самом острове выше всяких похвал. рекомендуем!
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Сергей
Здравствуйте! Не особо любители писать отзывы, но в этот раз удержаться невозможно, эмоции и впечатления буквально переполняют. Поездка во Владивосток случилась спонтанно и всего на 8 дней. Выбрали в качестве гида читать дальшеуменьшить
Александра и точно попали в десятку! Такой интересной поездки у нас не было давно)). В качестве базовой экскурсии была запланирована экскурсия на остров Фуругельма с посещением острова Фальшивый и лежбища морских котиков. При общении с Александром узнали что он не ограничивается указанными на Трипстере экскурсиями и может показать нам почти весь Приморский край. Итак, были выбраны остров Шкота и через день отдыха уже двухдневный поход на юг Приморского края. Острова Фуругельма/Фальшивый и на следующий день мысы Гамова, Парящей черепахи и Брюса. Ночевка в палатке на побережье это что-то невообразимое! Организация на 10 баллов из пяти возможных! Очень интересное и приятное общение на протяжении всей поездки. А по-настоящему дружеские отношения надеемся сохранятся на долгие годы. Также можем рекомендовать Александра как отличного фотографа и видеооператора. Спасибо огромнейшее!
+2
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К
Ксения
Это было невероятно красочное и интересное путешествие! Александр прекрасный гид, показал нам самые красивые места острова, рассказал его историю. Незабываемый день получился. Обязательно рекомендую всем, кто собирается во Владивосток, обратиться к Александру, так как помимо туров к островам у него есть ещё обзорные экскурсии по городу, уроки сёрфинга и многое другое!
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И
Игорь
Очень благодарен Александру за отличную экскурсию. Александр организовал поездку наилучшим образом, хорошо знает маршрут, все возможности и все сложности. Он искренне любит свой город, свой край и от души делится всем лучшим. Буду обязательно рекомендовать Александра своим друзьям и коллегам.
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К
Клодницкий
Все было очень здорово!
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Н
Наталия
Надо ехать обязательно - это невероятное место! Местный гид острова Александр Васильевич - мой новый краш теперь, так увлеченно рассказывать про историю и природу острова, это очень подкупает. Сам остров читать дальшеуменьшить
- как с картинки, пляж, вода, природа, растительность. Просто слов нет. Пилот катера - веселый харизматичный парень, покатал немного даже между островами. Отдельное спасибо гиду Александру за организацию! Мало того, что находит таких замечательных людей и договаривается о таких экскурсиях (на остров нужно разрешение), так еще и переносы его не пугают. Погода - вещь не предсказуемая, и когда катер перенесли на другой день, Александр все в лучшем виде организовал, договорился, нашел себе замену (просто чудесную Людмилу) - и наша сказка стала былью:) в общем восторг! Очень рекомендую Александра и его экскурсии!
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