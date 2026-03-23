Представьте красивейшие места Приморья: Триозёрье, бухты Гамова и Астафьева, белоснежные пляжи с кристальной голубой водой. Представили? Так вот, остров Фуругельма — это все они, вместе взятые! Мы отправимся на катере к самому заповедному острову России, посмотрим на морских котиков, насладимся видами, а с берега дотянемся взглядом до Китая и Южной Кореи.

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Описание экскурсии

По пути: Кравцовские водопады. Дорога на авто до причала займёт примерно 2,5 часа. За это время мы также прогуляемся к живописным Кравцовским водопадам, бегущим среди зелёных скал. А после доберёмся до пристани и продолжим путь по воде.

Поздоровайтесь с котиками. Держим курс на Фуругельма, но не забудем на катере пройти мимо лежбища морских котиков. Посмотрим, как они спят, загорают и чешут живот: в общем, поучимся наслаждаться жизнью:)

Остров Фуругельма: виды и тайны. Причалив на заповедный остров, вы отправитесь на экскурсию: услышите про нападения японцев и оборону Фуругельма, осмотрите пушки и заброшенные здания, с лучших точек полюбуетесь фантастическим видом на весь остров. А потом посвятим время купанию и отдыху. Кстати, мы же на политическом перекрёстке! С берега вы увидите Южную Корею и даже Китай.

По желанию: остров Фальшивый. За небольшую доплату на обратном пути можем зарулить на соседний остров Фальшивый: этот кусочек суши знаменит 17-километровым безлюдным пляжем, приятной водой и выброшенными на берег корейскими рыболовными шхунами.

Организационные детали