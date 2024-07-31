Приглашаем вас на незабываемую морскую прогулку по акватории Владивостока, который жители ласково называют «V». Этот тур — настоящая жемчужина вашего путешествия и обязательно должен быть в списке «MUST SEE».
Представьте себе,
Представьте себе,
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30
Описание водной прогулки
Эта прогулка из разряда «MUST SEE»Владивосток — это портовый город, и было бы упущением не воспользоваться возможностью, чтобы не завершить свой день потрясающей прогулкой по морской акватории города «V», как его ласково называют жители города. Что может быть прекрасней: оказаться семьей или друзьями наедине с морем, идти навстречу закату на комфортном катере, загадывать желания под мостами, увидеть, как город погружается в многочисленные огни и слушать исторические факты от капитана, укутавшись в уютные пледы Выйдем из б. Улисс и направимся к величественному мосту на остров Русский, который занесен в книгу Рекордов Гиннесса и загадаем желание. Наш маршрут начнется с бухты Улисс, откуда мы направимся к величественному мосту на остров Русский, который занесен в книгу Рекордов Гиннесса. Здесь у нас будет возможность загадать желание. Затем, на медленном ходу под шелест волн, мы отправимся к острову Елены, а затем — к Токаревскому маяку, одному из красивейших маяков в мире. Здесь вы сможете сделать потрясающие фотографии После этого мы пройдем через торговый порт, мимо мощных кораблей, и направимся в бухту Золотой Рог, где увидим, как город постепенно погружается в многочисленные огни. Мы проплывем мимо Морвокзала и знаменитого отеля Vladivostok Grand Hotel&SPA, загадаем еще раз желание, проходя под «Золотым» мостом. Вся прогулка пройдет на комфортном двухпостовом катере с опытным капитаном, который поделится с вами интересными фактами о Владивостоке и его окрестностях. Присоединяйтесь к нам для этого волшебного приключения и создайте незабываемые воспоминания! Важная информация:
- Время выхода на прогулку указано ориентировочно и меняется с уменьшением/увеличением светового дня. Если вам важно знать точное время выхода на прогулку на вашу дату, перед бронированием задайте, пожалуйста, вопрос о времени выхода.
- В разгар сезона подтверждение бронирования происходит только после внесения предоплаты 20% на сайте (комиссия Спутника). Без внесения предоплаты в размере комиссии Спутника, бронирование не будет подтверждено.
- Туристы в алкогольном опьянении на прогулку не допускаются, алкоголь на катере запрещен, пожалуйста, уважайте других участников.
- Прогулка может быть отменена в связи с погодными условиями.
Время выхода корректируется с увеличением/уменьшением светового дня
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 800 ₽
|Детский (от 3 до 11 лет)
|2 400 ₽
|Пенсионный (с 60 лет)
|2 550 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ▫️Бухта Улисс
- ▫️Мост на Русский остров
- ▫️Остров Елены
- ▫️Маяк Токаревский
- ▫️Торговый порт
- ▫️Военные корабли
- ▫️Морвокзал
- ▫️Vladivostok Grand Hotel&SPA
- ▫️Бухта Золотой рог
- ▫️ «Золотой» мост
Что включено
- Катер Yamaha PC 27, PC26
- Теплые пледы
- Гид-капитан
Что не входит в цену
- Транспорт до места начала экскурсии
Место начала и завершения?
Ул. Катерная, 2в
Когда и сколько длится?
Когда: Время выхода корректируется с увеличением/уменьшением светового дня
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- В день прогулки будет создана группа в WhatsApp и дана информацию по месту сбора и номером капитана. По приезду к месту сбора
- Позвонить капитану. Опоздание на прогулку не более 15 минут
- Пожалуйста
- Не заставляйте других людей ждать Вас. До встречи на борту
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
31 июл 2024
М
Мария
31 июл 2024
Чудесная поездка. Капитан очень приятный,вежливый и приветливый. Очень интересно рассказывал,информации в меру и очень познавательная. Отличный вариант провести летний вечер,как для местных,так и для туристов!
Спасибо за новые воспоминания!
Спасибо за новые воспоминания!
А
Анастасия
30 июл 2024
Очень интересная экскурсия. Всем советую. Капитан Игорь очень захватывающе рассказывает историю города. Всем,Всем советую. Детям очень понравилось проплывать под мостами,вблизи военных кораблей. Всем рекомендуем забронировать экскурсию.
Ю
Юлия
30 июл 2024
А
Анастасия
26 июл 2024
Очень интересная прогулка на катере по красивым местам г. Владивосток.
Запомнился больше всего парусник «Надежда» никогда не видела в близи такую красоту.
Спасибо большое капитану Игорю,что подождал нас,так как наш таксист нас доставил по не потому адресу.
Капитан все доступно рассказывал и показывал.
Спасибо за экскурсию ☺️
Запомнился больше всего парусник «Надежда» никогда не видела в близи такую красоту.
Спасибо большое капитану Игорю,что подождал нас,так как наш таксист нас доставил по не потому адресу.
Капитан все доступно рассказывал и показывал.
Спасибо за экскурсию ☺️
А
Александр
26 июл 2024
Доброжелательность и рассказ капитана. Виды на побережье. Однако экскурсии можно начинать и пораньше, чтобы по светлому увидеть побольше пейзажев.
В
Владимир
25 июл 2024
Н
Наталия
24 июл 2024
Е
Елизавета
24 июл 2024
Разнообразие судов, словохотливый капитан-гид, и вообще, приятный мини круиз…
К
Корчагина
22 июл 2024
Прогулка удалась, несмотря на тучи и дождь… самые классные фотки с Владика!!! Спасибо капитану Игорю!!!! Рекомендую, обязательно прогуляйтесь по вечерним заливам!!!
Л
Людмила
22 июл 2024
Мы остались очень довольны экскурсией 👍👍👍, капитан отличный гид и интересный человек!!!, рекомендуем 👍👍👍;
В
Владимир
22 июл 2024
Прогулка была спокойная, размеренная, капитан постоянно рассказывал истории о Владивостоке, различные факты, наслаждались прекрасными видами, мы с удовольствием провели время.
С
Софья
22 июл 2024
Отличный гид и капитан!
Спасибо за отличный вечер, прогулка 2 часа пролетела совсем незаметно. Приятный рассказ на протяжении всей прогулки 👍
Спасибо большое капитану Игорю и прекрасному городу V, получили максимально приятные эмоции ❤️
Спасибо за отличный вечер, прогулка 2 часа пролетела совсем незаметно. Приятный рассказ на протяжении всей прогулки 👍
Спасибо большое капитану Игорю и прекрасному городу V, получили максимально приятные эмоции ❤️
А
Анастасия
22 июл 2024
D
Dmitriy
21 июл 2024
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