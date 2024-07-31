Время выхода на прогулку указано ориентировочно и меняется с уменьшением/увеличением светового дня. Если вам важно знать точное время выхода на прогулку на вашу дату, перед бронированием задайте, пожалуйста, вопрос о времени выхода.

В разгар сезона подтверждение бронирования происходит только после внесения предоплаты 20% на сайте (комиссия Спутника). Без внесения предоплаты в размере комиссии Спутника, бронирование не будет подтверждено.

Туристы в алкогольном опьянении на прогулку не допускаются, алкоголь на катере запрещен, пожалуйста, уважайте других участников.

Прогулка может быть отменена в связи с погодными условиями.

Эта прогулка из разряда «MUST SEE»Владивосток — это портовый город, и было бы упущением не воспользоваться возможностью, чтобы не завершить свой день потрясающей прогулкой по морской акватории города «V», как его ласково называют жители города. Что может быть прекрасней: оказаться семьей или друзьями наедине с морем, идти навстречу закату на комфортном катере, загадывать желания под мостами, увидеть, как город погружается в многочисленные огни и слушать исторические факты от капитана, укутавшись в уютные пледы Выйдем из б. Улисс и направимся к величественному мосту на остров Русский, который занесен в книгу Рекордов Гиннесса и загадаем желание. Наш маршрут начнется с бухты Улисс, откуда мы направимся к величественному мосту на остров Русский, который занесен в книгу Рекордов Гиннесса. Здесь у нас будет возможность загадать желание. Затем, на медленном ходу под шелест волн, мы отправимся к острову Елены, а затем — к Токаревскому маяку, одному из красивейших маяков в мире. Здесь вы сможете сделать потрясающие фотографии После этого мы пройдем через торговый порт, мимо мощных кораблей, и направимся в бухту Золотой Рог, где увидим, как город постепенно погружается в многочисленные огни. Мы проплывем мимо Морвокзала и знаменитого отеля Vladivostok Grand Hotel&SPA, загадаем еще раз желание, проходя под «Золотым» мостом. Вся прогулка пройдет на комфортном двухпостовом катере с опытным капитаном, который поделится с вами интересными фактами о Владивостоке и его окрестностях. Присоединяйтесь к нам для этого волшебного приключения и создайте незабываемые воспоминания! Важная информация: