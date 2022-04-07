Из Владивостока - в заповедное Приморье

Познакомиться с природой, историей и легендами самых живописных мест на юге края

Индивидуальная
В путешествии вы прикоснетесь к тайнам Кравцовских водопадов, узнаете о сокровищах Дальневосточного заповедника и увидите места обитания морских котиков.

Насладитесь хвойными ароматами в бухте Теляковского.

А в бухте Астафьева откроете незабываемые панорамы Японского моря и отдохнете на диком белоснежном пляже.
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Из Владивостока - в заповедное Приморье
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Что вас ожидает

Кравцовские водопады

В путешествии из Владивостока вы проедете по знаменитому низководному мосту и отправитесь на Юг Приморского края. Первая остановка будет на Кравцовских водопадах. Вы увидите популярный природный памятник, который образовался более миллиона лет назад. Услышите легенды, которые окутывают это место, и узнаете историю его названия. Надолго здесь задерживаться не будем, ведь самое интересное — впереди.

Заповедный Юг Приморья

На полуострове Гамова вы откроете один из самых интересных уголков страны. Здесь находится Дальневосточный государственный морской заповедник. Вы побываете в диких заповедных бухтах с белоснежным песком и бирюзовой морской водой. Во время прогулки я покажу место, где обитают дикие морские котики. Расскажу об истории заповедника и его современной деятельности.

Бухта Теляковского

Вы также пройдете по знаменитой тропе, которая пролегает вдоль обрыва, надышитесь ароматом красивейших могильных сосен, а в нескольких метрах от материка увидите живописный островок с романтическим названием — остров Томящегося сердца.

Бухта Астафьева

Направляясь к финальной точке маршрута по серпантинам, вы попадете на видовую площадку, откуда открывается дивный вид на Японское море. А после посетите заповедный пляж с кристальной водой и умиротворяющим шумом прибоя — идеальное место для перезагрузки.

Организационные детали

  • Время в пути в одну сторону (с остановками) займет примерно 3.5 часа, пешие прогулки — около 4 км
  • Я заберу вас от гостиницы и привезу обратно, трансфер входит в стоимость экскурсии. Детское кресло отсутствует, можно поехать с детьми от 12 лет.
  • Перекусы и другие личные расходы оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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