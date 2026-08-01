Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, море тёплое, а природа Приморья радует буйством красок. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, но стоит учесть, что в мае вода в море ещё прохладная, а в сентябре возможны дожди. В остальные месяцы экскурсия может быть менее комфортной из-за погодных условий, но всё же остаётся доступной для посещения.

В этом путешествии вы сможете прикоснуться к тайнам Кравцовских водопадов, узнать о сокровищах Дальневосточного заповедника и увидеть места обитания морских котиков.Насладитесь хвойными ароматами в бухте Теляковского и откройте незабываемые панорамы

Японского моря в бухте Астафьева. Здесь вы сможете отдохнуть на диком белоснежном пляже. Прогулка включает посещение диких заповедных бухт с белоснежным песком и бирюзовой морской водой, а также живописного островка Томящегося сердца. Это идеальное место для перезагрузки и наслаждения природой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кравцовские водопады

В путешествии из Владивостока вы проедете по знаменитому низководному мосту и отправитесь на Юг Приморского края. Первая остановка будет на Кравцовских водопадах. Вы увидите популярный природный памятник, который образовался более миллиона лет назад. Услышите легенды, которые окутывают это место, и узнаете историю его названия. Надолго здесь задерживаться не будем, ведь самое интересное — впереди.

Заповедный Юг Приморья

На полуострове Гамова вы откроете один из самых интересных уголков страны. Здесь находится Дальневосточный государственный морской заповедник. Вы побываете в диких заповедных бухтах с белоснежным песком и бирюзовой морской водой. Во время прогулки я покажу место, где обитают дикие морские котики. Расскажу об истории заповедника и его современной деятельности.

Бухта Теляковского

Вы также пройдете по знаменитой тропе, которая пролегает вдоль обрыва, надышитесь ароматом красивейших могильных сосен, а в нескольких метрах от материка увидите живописный островок с романтическим названием — остров Томящегося сердца.

Бухта Астафьева

Направляясь к финальной точке маршрута по серпантинам, вы попадете на видовую площадку, откуда открывается дивный вид на Японское море. А после посетите заповедный пляж с кристальной водой и умиротворяющим шумом прибоя — идеальное место для перезагрузки.

Организационные детали

Время в пути в одну сторону (с остановками) займет примерно 3.5 часа, пешие прогулки — около 4 км

Дополнительно оплачиваются: билет на Кравцовские водопады — 200 руб. /взрослый, 100 руб. /детский, перекус и другие личные расходы

Можно заехать на ферму морепродуктов и купить живой гребешок

Возьмите с собой воду, купальные принадлежности и удобную обувь

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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