Что вас ожидает

Кравцовские водопады

В путешествии из Владивостока вы проедете по знаменитому низководному мосту и отправитесь на Юг Приморского края. Первая остановка будет на Кравцовских водопадах. Вы увидите популярный природный памятник, который образовался более миллиона лет назад. Услышите легенды, которые окутывают это место, и узнаете историю его названия. Надолго здесь задерживаться не будем, ведь самое интересное — впереди.

Заповедный Юг Приморья

На полуострове Гамова вы откроете один из самых интересных уголков страны. Здесь находится Дальневосточный государственный морской заповедник. Вы побываете в диких заповедных бухтах с белоснежным песком и бирюзовой морской водой. Во время прогулки я покажу место, где обитают дикие морские котики. Расскажу об истории заповедника и его современной деятельности.

Бухта Теляковского

Вы также пройдете по знаменитой тропе, которая пролегает вдоль обрыва, надышитесь ароматом красивейших могильных сосен, а в нескольких метрах от материка увидите живописный островок с романтическим названием — остров Томящегося сердца.

Бухта Астафьева

Направляясь к финальной точке маршрута по серпантинам, вы попадете на видовую площадку, откуда открывается дивный вид на Японское море. А после посетите заповедный пляж с кристальной водой и умиротворяющим шумом прибоя — идеальное место для перезагрузки.

Организационные детали