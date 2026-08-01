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Из Владивостока - в заповедное Приморье

Прикоснитесь к тайнам Кравцовских водопадов, узнайте о сокровищах Дальневосточного заповедника и насладитесь видами Японского моря в бухте Астафьева
В этом путешествии вы сможете прикоснуться к тайнам Кравцовских водопадов, узнать о сокровищах Дальневосточного заповедника и увидеть места обитания морских котиков.

Насладитесь хвойными ароматами в бухте Теляковского и откройте незабываемые панорамы
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Японского моря в бухте Астафьева. Здесь вы сможете отдохнуть на диком белоснежном пляже.

Прогулка включает посещение диких заповедных бухт с белоснежным песком и бирюзовой морской водой, а также живописного островка Томящегося сердца. Это идеальное место для перезагрузки и наслаждения природой

5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные природные памятники
  • 🏞️ Живописные виды и панорамы
  • 🐟 Места обитания морских котиков
  • 🌲 Хвойные ароматы и свежий воздух
  • 🏖️ Отдых на диком белоснежном пляже

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, море тёплое, а природа Приморья радует буйством красок. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, но стоит учесть, что в мае вода в море ещё прохладная, а в сентябре возможны дожди. В остальные месяцы экскурсия может быть менее комфортной из-за погодных условий, но всё же остаётся доступной для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Из Владивостока - в заповедное Приморье

Что можно увидеть

  • Кравцовские водопады
  • Дальневосточный государственный морской заповедник
  • Бухта Теляковского
  • Бухта Астафьева
  • Остров Томящегося сердца

Описание экскурсии

Кравцовские водопады

В путешествии из Владивостока вы проедете по знаменитому низководному мосту и отправитесь на Юг Приморского края. Первая остановка будет на Кравцовских водопадах. Вы увидите популярный природный памятник, который образовался более миллиона лет назад. Услышите легенды, которые окутывают это место, и узнаете историю его названия. Надолго здесь задерживаться не будем, ведь самое интересное — впереди.

Заповедный Юг Приморья

На полуострове Гамова вы откроете один из самых интересных уголков страны. Здесь находится Дальневосточный государственный морской заповедник. Вы побываете в диких заповедных бухтах с белоснежным песком и бирюзовой морской водой. Во время прогулки я покажу место, где обитают дикие морские котики. Расскажу об истории заповедника и его современной деятельности.

Бухта Теляковского

Вы также пройдете по знаменитой тропе, которая пролегает вдоль обрыва, надышитесь ароматом красивейших могильных сосен, а в нескольких метрах от материка увидите живописный островок с романтическим названием — остров Томящегося сердца.

Бухта Астафьева

Направляясь к финальной точке маршрута по серпантинам, вы попадете на видовую площадку, откуда открывается дивный вид на Японское море. А после посетите заповедный пляж с кристальной водой и умиротворяющим шумом прибоя — идеальное место для перезагрузки.

Организационные детали

  • Время в пути в одну сторону (с остановками) займет примерно 3.5 часа, пешие прогулки — около 4 км
  • Дополнительно оплачиваются: билет на Кравцовские водопады — 200 руб. /взрослый, 100 руб. /детский, перекус и другие личные расходы
  • Можно заехать на ферму морепродуктов и купить живой гребешок
  • Возьмите с собой воду, купальные принадлежности и удобную обувь
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные опции

  • Групповая прогулка на катере — 3500 руб. /чел.
  • Прогулка на SUP в живописной бухте Теляковского (аренда оплачивается отдельно)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1133 туристов
Привет, меня зовут Алексей. Я очень люблю путешествовать: пешком, на автомобиле и велосипеде. Встречать закаты и рассветы, устраивать пикники и ночевать в красивых местах. Я и мои коллеги с радостью покажем вам любимый Приморский край и расскажем о нём много интересного!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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Замечательно!!!
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наталья
Чудесная поездка. Маршрут великолепный. Кравцовские водопады. Все обустроено. Деревянные настилы, таблички с описание дальневосточных растений. Земля Леопарда. И, наконец, полуостров Гамова. Дорога ремонтируется, временами сильно потряхивает, но оно того стоит.
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Райское местечко. Тепло и солнечно (хотя во Владивостоке дождь и туман). Чарующие виды. Песок, белые камни, сосны, бирюзовое море. Алексей - отличный рассказчик. Веселый, доброжелательный. Огромное спасибо за этот чудесный день. Приморье - удивительный край.

Чудесная поездка. Маршрут великолепный. Кравцовские водопады. Все обустроено. Деревянные настилы, таблички с описание дальневосточных растений. Земля
Чудесная поездка. Маршрут великолепный. Кравцовские водопады. Все обустроено. Деревянные настилы, таблички с описание дальневосточных растений. Земля
Чудесная поездка. Маршрут великолепный. Кравцовские водопады. Все обустроено. Деревянные настилы, таблички с описание дальневосточных растений. Земля
Чудесная поездка. Маршрут великолепный. Кравцовские водопады. Все обустроено. Деревянные настилы, таблички с описание дальневосточных растений. Земля
Чудесная поездка. Маршрут великолепный. Кравцовские водопады. Все обустроено. Деревянные настилы, таблички с описание дальневосточных растений. Земля
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татьяна
очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком… неожиданно и прекрасно, с сюрпризами и обаянием прошло наше путешествие по приморскому краю с Алексеем…. всем советуем с ним путешествовать по всем направлениям - он чудесный, спортивный, умный и тонкий… с радостью еще не раз вернемся сюда!!
очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…
очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…
очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…
очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…
очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…
очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…
очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…
очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…
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Александра
Очень красивые места, Приморский край великолепен! Это вторая экскурсия у Алексея, я сомневалась, ехать ли так далеко (хотя по сути не так и далеко), да и стоимость солидная. Но я
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не пожалела ни секунды! Экскурсия стоит своих денег, впечатления останутся с вами на всю жизнь! Тут я попробовала морского ежа и гребешка, ещё и гастрономический тур! Алексей понимает, как донести все богатство, простор и великолепие Приморского края до туриста даже за 1 день! Природа и места оставляют очень большое впечатление)

Очень красивые места, Приморский край великолепен! Это вторая экскурсия у Алексея, я сомневалась, ехать ли так
Очень красивые места, Приморский край великолепен! Это вторая экскурсия у Алексея, я сомневалась, ехать ли так
Очень красивые места, Приморский край великолепен! Это вторая экскурсия у Алексея, я сомневалась, ехать ли так
Очень красивые места, Приморский край великолепен! Это вторая экскурсия у Алексея, я сомневалась, ехать ли так
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Д
Посещали в Алексеем полуостров Гамова, полуостров Брюса и Кравцовские водопады. Свежий приморский воздух и красивейшая природа дальнего Востока. Алексей провел нас по маршруту, хорошо и доступно рассказывая про каждое из
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посещенных мест. Интересный, веселый и позитивный человек. Хоть были и не выспавшимися после перелета, но экскурсия и позитивная энергетика Алексея нас разбудила. В итоге прекрасно провели время. После экскурсии Алексей завез нас в дом, где мы пили чай и дегустировали гребешков, купленных после экскурсии на ферме. Впечатления от гида исключительно положительные. Рекомендую — не пожалеете!

Посещали в Алексеем полуостров Гамова, полуостров Брюса и Кравцовские водопады. Свежий приморский воздух и красивейшая природа
Посещали в Алексеем полуостров Гамова, полуостров Брюса и Кравцовские водопады. Свежий приморский воздух и красивейшая природа
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А
Роскошное путешествие. Совершенно необычные для жителя средней полосы места и захватывающие дух виды
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