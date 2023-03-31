Остров Попова — великолепное место для отдыха и прогулок, окружённое бухтами, проливом Старка и Амурским проливом. Вам предстоит познакомиться с северными пейзажами, вдохнуть морской ветер и услышать легенды этого места.

Аудиоэкскурсия по острову займет полтора часа. За это время вы пройдёте по лесной тропе до самой восточной точки острова, где располагается логово дракона и откуда открывается замечательный вид на рассвете и закате.

Вы узнаете о жизни, культуре и ритуалах людей, живших на острове тысячи лет назад.

На примере истории семьи французского купца Менарда, вы осознаете, какой трагедией стала революция для инициативных предпринимателей, строивших цивилизацию в крае тигров и бесконечной тайги.

Затем вы побываете под землей, внутри артефакта Владивостокской крепости — полукапонира артиллерийской батареи № 901.

Во время экскурсии вы обнимитесь со столетней липой и увидите карликовый лес, где соберёте коллекцию природных звуков и запахов. А ещё полюбуетесь видами многочисленных островов вокруг.

Не забудьте поздороваться с Японским морем, опустив ладонь в воду. Будьте внимательны — желания, которые загадывают во время экскурсии, сбываются!

Отправляйтесь на прогулку по острову, которая даст вам заряд бодрости и энергии.

Как проходит аудиоэкскурсия: