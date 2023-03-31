Остров Попова: аудиоэкскурсия на краю света

Аудиоэкскурсия по Острову Попова во Владивостоке: индивидуальная и необычная

Описание
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Остров Попова: аудиоэкскурсия на краю света
Остров Попова: аудиоэкскурсия на краю света
Остров Попова: аудиоэкскурсия на краю света
Остров Попова: аудиоэкскурсия на краю света
Остров Попова: аудиоэкскурсия на краю света
Остров Попова: аудиоэкскурсия на краю света
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Пристань пролива Старка
  • Курган, где исполняются желания
  • Ущелье дракона
  • Полукапонир
  • Видовая площадка на пролив Старка и остров Русский
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Остров Попова — великолепное место для отдыха и прогулок, окружённое бухтами, проливом Старка и Амурским проливом. Вам предстоит познакомиться с северными пейзажами, вдохнуть морской ветер и услышать легенды этого места.
Аудиоэкскурсия по острову займет полтора часа. За это время вы пройдёте по лесной тропе до самой восточной точки острова, где располагается логово дракона и откуда открывается замечательный вид на рассвете и закате.
Вы узнаете о жизни, культуре и ритуалах людей, живших на острове тысячи лет назад.
На примере истории семьи французского купца Менарда, вы осознаете, какой трагедией стала революция для инициативных предпринимателей, строивших цивилизацию в крае тигров и бесконечной тайги.
Затем вы побываете под землей, внутри артефакта Владивостокской крепости — полукапонира артиллерийской батареи № 901.
Во время экскурсии вы обнимитесь со столетней липой и увидите карликовый лес, где соберёте коллекцию природных звуков и запахов. А ещё полюбуетесь видами многочисленных островов вокруг.
Не забудьте поздороваться с Японским морем, опустив ладонь в воду. Будьте внимательны — желания, которые загадывают во время экскурсии, сбываются!
Отправляйтесь на прогулку по острову, которая даст вам заряд бодрости и энергии.

Как проходит аудиоэкскурсия:

  • 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  • 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Секретный проход на площадку, с которой открывается самый красивый вид на восход и закат
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остров Попова (9R434GJ5+MM)
Завершение: Остров Попова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
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