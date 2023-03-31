Аудиоэкскурсия по Острову Попова во Владивостоке: индивидуальная и необычная
Ближайшие даты:
31
мар
мар
1
апр
апр
2
апр
апр
3
апр
апр
4
апр
апр
5
апр
апр
6
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает 🤩
- Пристань пролива Старка
- Курган, где исполняются желания
- Ущелье дракона
- Полукапонир
- Видовая площадка на пролив Старка и остров Русский
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Остров Попова — великолепное место для отдыха и прогулок, окружённое бухтами, проливом Старка и Амурским проливом. Вам предстоит познакомиться с северными пейзажами, вдохнуть морской ветер и услышать легенды этого места.
Аудиоэкскурсия по острову займет полтора часа. За это время вы пройдёте по лесной тропе до самой восточной точки острова, где располагается логово дракона и откуда открывается замечательный вид на рассвете и закате.
Вы узнаете о жизни, культуре и ритуалах людей, живших на острове тысячи лет назад.
На примере истории семьи французского купца Менарда, вы осознаете, какой трагедией стала революция для инициативных предпринимателей, строивших цивилизацию в крае тигров и бесконечной тайги.
Затем вы побываете под землей, внутри артефакта Владивостокской крепости — полукапонира артиллерийской батареи № 901.
Во время экскурсии вы обнимитесь со столетней липой и увидите карликовый лес, где соберёте коллекцию природных звуков и запахов. А ещё полюбуетесь видами многочисленных островов вокруг.
Не забудьте поздороваться с Японским морем, опустив ладонь в воду. Будьте внимательны — желания, которые загадывают во время экскурсии, сбываются!
Отправляйтесь на прогулку по острову, которая даст вам заряд бодрости и энергии.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Секретный проход на площадку, с которой открывается самый красивый вид на восход и закат
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Остров Попова (9R434GJ5+MM)Завершение: Остров Попова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Похожие туры из Владивостока
Индивидуальная
Дмитрий
Путешествие из Владивостока на остров Русский
Мыс Тобизина, форт Поспелова, загадочный лабиринт и шикарные панорамы за один день
Завтра
2 апр
3 апр
4 апр
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Алексей
Остров Русский и мыс Тобизина
Посетить самые живописные места острова и узнать о его фортификационных сооружениях
Сегодня
Завтра
2 апр
3 апр
86607 794₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Лидия
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
Узнать город через судьбы людей, которые оказались на окраине империи, - пешеходная прогулка
Кофейня «Кафема» на Светланской, 17
Завтра
2 апр
3 апр
4 апр
6 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании