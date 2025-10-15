Мои заказы

На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина

Путешествие на Русский остров и мыс Тобизина подарит незабываемые виды и впечатления. Подходит для семей с детьми от 7 лет, если они готовы к приключениям
Индивидуальная экскурсия на Русский остров и мыс Тобизина предлагает уникальную возможность увидеть природные красоты Приморья.

Вас ждут современные мосты Владивостока, видовые площадки на горе Вятлина и лёгкий треккинг на мыс Тобизина. По пути можно встретить дружелюбных лис и насладиться панорамами Японского моря.

Путешествие на комфортабельном автомобиле с опытным гидом позволит вам полностью погрузиться в атмосферу дальневосточной природы
33 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Увидеть современные мосты Владивостока
  • 🏞️ Исследовать природные красоты острова Русский
  • 🦊 Встретить дружелюбных лис
  • 🌊 Насладиться видами Японского моря
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Золотой мост
  • Русский мост
  • Гора Вятлина
  • Мыс Тобизина

Описание экскурсии

  • Современные мосты Владивостока — Золотой и Русский. С них открывается изумительный вид на Владивосток, остров Русский и Японское море.
  • Остров Русский — огромная природная территория городского округа.
  • Гора Вятлина — главная смотровая на побережье и необитаемые острова.
  • Мыс Тобизина и лёгкий треккинг на край земли — около 3 км. в одну сторону.

Треккинг в деталях

  • По пути мы наверняка встретимся с миловидными и очень наглыми лесными жителями — красавицами-лисами, поэтому очень рекомендуем припасти в рюкзаке вкусности. Лисы настолько привыкли к людям, что воспринимают их как доставщиков еды и радостно позируют на камеры.
  • После видовой с фантастическими панорамами отправимся к излюбленному месту местных роупджамперов и клиффдайверов.
  • Затем выйдем на плато мыса, полюбуемся островом Шкота и местной фауной (в зависимости от сезона) и отправимся в обратный путь.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Honda, Toyota или Mitsubishi.
  • Рекомендуем начинать экскурсию как можно раньше — возможна встреча рассвета на краю земли.
  • Можно с детьми от 7 лет, если они готовы к походам по дикой природе без благ цивилизации.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 3059 туристов
Родился и вырос во Владивостоке, активно путешествую по Приморью более 20 лет. Автор блога об интереснейших местах Приморского края. Увлекаюсь скитуром, фрирайдом на сноуборде, альпинизмом, мотоциклами и просто походами в
читать дальше

красивые места. Путешествовал на автомобиле по всей России. Проехал на личном автомобиле от Владивостока до Стамбула, от пролива Босфор Восточный до пролива Босфор и обратно. Сейчас организую экскурсии вместе с командой надежных гидов. Все мы любим Владивосток и готовы показать вам его главные плюсы.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Сергей)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Алексей)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Алексей)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Алексей)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Алексей)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Ангелина)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Ангелина)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Леонид)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Леонид)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Леонид)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Леонид)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Леонид)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Леонид)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Леонид)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Леонид)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Леонид)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Леонид)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Ирина)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Ирина)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Ирина)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Любовь)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Любовь)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Максим)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Ксения)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Ксения)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Ксения)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Ксения)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Ксения)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Ксения)На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина (Ксения)
Сергей
Сергей
15 окт 2025
Отличная прогулка по острову Русский. Много красивейших природных площадок. И даже холодная ветренная погода была в плюс, не было других туристов) почувствовали себя путешествениками-первооткрывателями. Большое спасибо гиду Юлии!!!
Отличная прогулка по острову Русский. Много красивейших природных площадок. И даже холодная ветренная погода была в
Алёна
Алёна
11 окт 2025
Всем рекомендую маршрут и гида!
М
Мария
22 сен 2025
Ездили с мужем и 10 летним сыном. Остались очень довольны! Интересно и невероятно красиво
Фёдор
Фёдор
21 сен 2025
Мы ездили с Анной, очень понравилась ее манера вождения в сложных условиях. Прекрасно погуляли по мысу, искупались, успели увидеть закат. Все прошло просто отлично!
А
Алексей
21 сен 2025
Очень рекомендую.
В целом посещение Владивостока у меня было скорее как побочная активность, но после экскурсии я понял, что он достоин быть главной целью поездки, а то и не одной.
Рекомендую выезжать до рассвета, чтобы встретить его уже на острове.
Очень рекомендую.Очень рекомендую.Очень рекомендую.Очень рекомендую.
А
Анна
19 сен 2025
Экскурсия прошла отлично! Очень приятная девушка - гид Анна. Остались только положительные впечатления. Спасибо!
О
Ольга
10 сен 2025
Очень все понравилось!!!
Рекомендую!!!
Ангелина
Ангелина
6 сен 2025
Путешествовать с Мишей - одно удовольствие! Есть такие люди, благодаря которым хочется еще и еще раз возвращаться в те места, в которых побывали. И, конечно же, исследовать новые. Решаются легко все проблемы, есть ответы на все вопросы.
Очень понравился сам маршрут. Мы только что с самолета, длительный перелёт, и замечательная прогулка, настрой на все дни путешествия.
Спасибо огромное!!! Выбирайте Мишу!
Путешествовать с Мишей - одно удовольствие! Есть такие люди, благодаря которым хочется еще и еще разПутешествовать с Мишей - одно удовольствие! Есть такие люди, благодаря которым хочется еще и еще раз
А
Анастасия
3 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно, гид показал и рассказал и о. Русский, и мысе Тобизина. Успели до толп туристов и остались довольны нашим путешествием и гидом!
Л
Леонид
2 сен 2025
Отличная экскурсия. Великолепная природа, шикарные виды. Лучше выезжать рано, мы выезжали в 6 утра, чтобы встретить там рассвет. Ездили мы с гидом Анной. Только самые положительные впечатления. С Анной оказалось очень комфортно, ни куда не торопит, предлагает варианты маршрутов, рассказывает интересно, без всякой ненужной информации, прекрасно водит машину. Спасибо за отличное и познавательное путешествие.
Отличная экскурсия. Великолепная природа, шикарные виды. Лучше выезжать рано, мы выезжали в 6 утра, чтобы встретитьОтличная экскурсия. Великолепная природа, шикарные виды. Лучше выезжать рано, мы выезжали в 6 утра, чтобы встретитьОтличная экскурсия. Великолепная природа, шикарные виды. Лучше выезжать рано, мы выезжали в 6 утра, чтобы встретитьОтличная экскурсия. Великолепная природа, шикарные виды. Лучше выезжать рано, мы выезжали в 6 утра, чтобы встретитьОтличная экскурсия. Великолепная природа, шикарные виды. Лучше выезжать рано, мы выезжали в 6 утра, чтобы встретитьОтличная экскурсия. Великолепная природа, шикарные виды. Лучше выезжать рано, мы выезжали в 6 утра, чтобы встретитьОтличная экскурсия. Великолепная природа, шикарные виды. Лучше выезжать рано, мы выезжали в 6 утра, чтобы встретитьОтличная экскурсия. Великолепная природа, шикарные виды. Лучше выезжать рано, мы выезжали в 6 утра, чтобы встретитьОтличная экскурсия. Великолепная природа, шикарные виды. Лучше выезжать рано, мы выезжали в 6 утра, чтобы встретитьОтличная экскурсия. Великолепная природа, шикарные виды. Лучше выезжать рано, мы выезжали в 6 утра, чтобы встретить
И
Ирина
30 авг 2025
Гид Анна совершенно очаровательна❤️
Провезла, провела нас по всем красотам, много интересного рассказывала про историю края и мест, сделала нам потрясающие фотографии-мы в полном восторге✨благодарим и рекомендуем всем 🤩
Гид Анна совершенно очаровательна❤️Гид Анна совершенно очаровательна❤️Гид Анна совершенно очаровательна❤️
Любовь
Любовь
29 авг 2025
Большое спасибо нашему гиду Анне! Поездка очень понравилась! Мы встретили рассвет на острове Русском, прогулялись до мыса Тобизина, искупались в теплом чистом море + сделали отличные фото.
Большое спасибо нашему гиду Анне! Поездка очень понравилась! Мы встретили рассвет на острове Русском, прогулялись доБольшое спасибо нашему гиду Анне! Поездка очень понравилась! Мы встретили рассвет на острове Русском, прогулялись до
М
Максим
26 авг 2025
Отлично прокатились вместе с Анной!
Отлично прокатились вместе с Анной!
К
Ксения
26 авг 2025
Были на экскурсии с Юлией.
Юлия интересно рассказывала о городе, еде, интересных местах.
Экскурсия замечательная.
Индивидуальный подход в организации - место сбора, время.
Все на высшем уровне.
Столько красоты увидели!
Куча фотографий невероятных.
Ну и хорошее кардио.
Были на экскурсии с Юлией.Были на экскурсии с Юлией.Были на экскурсии с Юлией.Были на экскурсии с Юлией.Были на экскурсии с Юлией.Были на экскурсии с Юлией.Были на экскурсии с Юлией.
Марина
Марина
20 авг 2025
Все прошла замечательно! Очень интересная экскурсия! Сделали много замечательных фото! И даже поели морского ежа свежевыловленного! Михаил молодец! Рекомендую!
Все прошла замечательно! Очень интересная экскурсия! Сделали много замечательных фото! И даже поели морского ежа свежевыловленного!Все прошла замечательно! Очень интересная экскурсия! Сделали много замечательных фото! И даже поели морского ежа свежевыловленного!

