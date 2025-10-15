Сергей Отличная прогулка по острову Русский. Много красивейших природных площадок. И даже холодная ветренная погода была в плюс, не было других туристов) почувствовали себя путешествениками-первооткрывателями. Большое спасибо гиду Юлии!!!

Алёна Всем рекомендую маршрут и гида!

М Мария Ездили с мужем и 10 летним сыном. Остались очень довольны! Интересно и невероятно красиво

Фёдор Мы ездили с Анной, очень понравилась ее манера вождения в сложных условиях. Прекрасно погуляли по мысу, искупались, успели увидеть закат. Все прошло просто отлично!

А Алексей Очень рекомендую.

В целом посещение Владивостока у меня было скорее как побочная активность, но после экскурсии я понял, что он достоин быть главной целью поездки, а то и не одной.

Рекомендую выезжать до рассвета, чтобы встретить его уже на острове.

А Анна Экскурсия прошла отлично! Очень приятная девушка - гид Анна. Остались только положительные впечатления. Спасибо!

О Ольга Очень все понравилось!!!

Рекомендую!!!

Ангелина Путешествовать с Мишей - одно удовольствие! Есть такие люди, благодаря которым хочется еще и еще раз возвращаться в те места, в которых побывали. И, конечно же, исследовать новые. Решаются легко все проблемы, есть ответы на все вопросы.

Очень понравился сам маршрут. Мы только что с самолета, длительный перелёт, и замечательная прогулка, настрой на все дни путешествия.

Спасибо огромное!!! Выбирайте Мишу!

А Анастасия Экскурсия прошла замечательно, гид показал и рассказал и о. Русский, и мысе Тобизина. Успели до толп туристов и остались довольны нашим путешествием и гидом!

Л Леонид Отличная экскурсия. Великолепная природа, шикарные виды. Лучше выезжать рано, мы выезжали в 6 утра, чтобы встретить там рассвет. Ездили мы с гидом Анной. Только самые положительные впечатления. С Анной оказалось очень комфортно, ни куда не торопит, предлагает варианты маршрутов, рассказывает интересно, без всякой ненужной информации, прекрасно водит машину. Спасибо за отличное и познавательное путешествие.

И Ирина Гид Анна совершенно очаровательна❤️

Провезла, провела нас по всем красотам, много интересного рассказывала про историю края и мест, сделала нам потрясающие фотографии-мы в полном восторге✨благодарим и рекомендуем всем 🤩

Любовь Большое спасибо нашему гиду Анне! Поездка очень понравилась! Мы встретили рассвет на острове Русском, прогулялись до мыса Тобизина, искупались в теплом чистом море + сделали отличные фото.

М Максим Отлично прокатились вместе с Анной!

К Ксения Были на экскурсии с Юлией.

Юлия интересно рассказывала о городе, еде, интересных местах.

Экскурсия замечательная.

Индивидуальный подход в организации - место сбора, время.

Все на высшем уровне.

Столько красоты увидели!

Куча фотографий невероятных.

Ну и хорошее кардио.