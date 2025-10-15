Индивидуальная экскурсия на Русский остров и мыс Тобизина предлагает уникальную возможность увидеть природные красоты Приморья.
Вас ждут современные мосты Владивостока, видовые площадки на горе Вятлина и лёгкий треккинг на мыс Тобизина. По пути можно встретить дружелюбных лис и насладиться панорамами Японского моря.
Путешествие на комфортабельном автомобиле с опытным гидом позволит вам полностью погрузиться в атмосферу дальневосточной природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Увидеть современные мосты Владивостока
- 🏞️ Исследовать природные красоты острова Русский
- 🦊 Встретить дружелюбных лис
- 🌊 Насладиться видами Японского моря
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Золотой мост
- Русский мост
- Гора Вятлина
- Мыс Тобизина
Описание экскурсии
- Современные мосты Владивостока — Золотой и Русский. С них открывается изумительный вид на Владивосток, остров Русский и Японское море.
- Остров Русский — огромная природная территория городского округа.
- Гора Вятлина — главная смотровая на побережье и необитаемые острова.
- Мыс Тобизина и лёгкий треккинг на край земли — около 3 км. в одну сторону.
Треккинг в деталях
- По пути мы наверняка встретимся с миловидными и очень наглыми лесными жителями — красавицами-лисами, поэтому очень рекомендуем припасти в рюкзаке вкусности. Лисы настолько привыкли к людям, что воспринимают их как доставщиков еды и радостно позируют на камеры.
- После видовой с фантастическими панорамами отправимся к излюбленному месту местных роупджамперов и клиффдайверов.
- Затем выйдем на плато мыса, полюбуемся островом Шкота и местной фауной (в зависимости от сезона) и отправимся в обратный путь.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Honda, Toyota или Mitsubishi.
- Рекомендуем начинать экскурсию как можно раньше — возможна встреча рассвета на краю земли.
- Можно с детьми от 7 лет, если они готовы к походам по дикой природе без благ цивилизации.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 3059 туристов
Родился и вырос во Владивостоке, активно путешествую по Приморью более 20 лет. Автор блога об интереснейших местах Приморского края. Увлекаюсь скитуром, фрирайдом на сноуборде, альпинизмом, мотоциклами и просто походами в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Сергей
15 окт 2025
Отличная прогулка по острову Русский. Много красивейших природных площадок. И даже холодная ветренная погода была в плюс, не было других туристов) почувствовали себя путешествениками-первооткрывателями. Большое спасибо гиду Юлии!!!
Алёна
11 окт 2025
Всем рекомендую маршрут и гида!
М
Мария
22 сен 2025
Ездили с мужем и 10 летним сыном. Остались очень довольны! Интересно и невероятно красиво
Фёдор
21 сен 2025
Мы ездили с Анной, очень понравилась ее манера вождения в сложных условиях. Прекрасно погуляли по мысу, искупались, успели увидеть закат. Все прошло просто отлично!
А
Алексей
21 сен 2025
Очень рекомендую.
В целом посещение Владивостока у меня было скорее как побочная активность, но после экскурсии я понял, что он достоин быть главной целью поездки, а то и не одной.
Рекомендую выезжать до рассвета, чтобы встретить его уже на острове.
А
Анна
19 сен 2025
Экскурсия прошла отлично! Очень приятная девушка - гид Анна. Остались только положительные впечатления. Спасибо!
О
Ольга
10 сен 2025
Очень все понравилось!!!
Рекомендую!!!
Ангелина
6 сен 2025
Путешествовать с Мишей - одно удовольствие! Есть такие люди, благодаря которым хочется еще и еще раз возвращаться в те места, в которых побывали. И, конечно же, исследовать новые. Решаются легко все проблемы, есть ответы на все вопросы.
Очень понравился сам маршрут. Мы только что с самолета, длительный перелёт, и замечательная прогулка, настрой на все дни путешествия.
Спасибо огромное!!! Выбирайте Мишу!
А
Анастасия
3 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно, гид показал и рассказал и о. Русский, и мысе Тобизина. Успели до толп туристов и остались довольны нашим путешествием и гидом!
Л
Леонид
2 сен 2025
Отличная экскурсия. Великолепная природа, шикарные виды. Лучше выезжать рано, мы выезжали в 6 утра, чтобы встретить там рассвет. Ездили мы с гидом Анной. Только самые положительные впечатления. С Анной оказалось очень комфортно, ни куда не торопит, предлагает варианты маршрутов, рассказывает интересно, без всякой ненужной информации, прекрасно водит машину. Спасибо за отличное и познавательное путешествие.
И
Ирина
30 авг 2025
Гид Анна совершенно очаровательна❤️
Провезла, провела нас по всем красотам, много интересного рассказывала про историю края и мест, сделала нам потрясающие фотографии-мы в полном восторге✨благодарим и рекомендуем всем 🤩
Любовь
29 авг 2025
Большое спасибо нашему гиду Анне! Поездка очень понравилась! Мы встретили рассвет на острове Русском, прогулялись до мыса Тобизина, искупались в теплом чистом море + сделали отличные фото.
М
Максим
26 авг 2025
Отлично прокатились вместе с Анной!
К
Ксения
26 авг 2025
Были на экскурсии с Юлией.
Юлия интересно рассказывала о городе, еде, интересных местах.
Экскурсия замечательная.
Индивидуальный подход в организации - место сбора, время.
Все на высшем уровне.
Столько красоты увидели!
Куча фотографий невероятных.
Ну и хорошее кардио.
Марина
20 авг 2025
Все прошла замечательно! Очень интересная экскурсия! Сделали много замечательных фото! И даже поели морского ежа свежевыловленного! Михаил молодец! Рекомендую!
