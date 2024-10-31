30 минут
Аудиогид
Аудиогид по вокзалу Владивостока (круглосуточно)
Прикоснуться к истории и совершить путешествие в прошлое, слушая голос в наушниках
Начало: На привокзальной площади
«Остаток суммы нужно оплатить при регистрации на сайте аудиоэкскурсии»
Завтра в 04:30
1 ноя в 00:30
400₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Остров Попова: аудиоэкскурсия на краю света
Начало: Остров Попова (9R434GJ5+MM)
«Аудиоэкскурсия по острову займет полтора часа»
Завтра в 09:00
1 ноя в 09:00
690₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 2 чел.
«Лирика в бутылке»: прогулка по барам с аудиоспектаклем (18+)
Посетить лучшие пабы Владивостока и узнать, как алкоголь повлиял на творчество знаменитых авторов
Начало: У бара «Holy hop»
«С помощью аудиосопровождения вы познакомитесь с фрагментами произведений Чарльза Буковски, Шарля Бодлера, Венедикта Ерофеева, которые зачитают актёры»
Завтра в 18:30
1 ноя в 18:30
900₽ за всё до 2 чел.
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