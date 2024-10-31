Найдено 3 экскурсии в категории « Аудиогиды » во Владивостоке, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности 30 минут Аудиогид Аудиогид по вокзалу Владивостока (круглосуточно) Прикоснуться к истории и совершить путешествие в прошлое, слушая голос в наушниках Начало: На привокзальной площади «Остаток суммы нужно оплатить при регистрации на сайте аудиоэкскурсии» 400 ₽ за человека Пешая 2 часа Аудиогид Остров Попова: аудиоэкскурсия на краю света Начало: Остров Попова (9R434GJ5+MM) «Аудиоэкскурсия по острову займет полтора часа» 690 ₽ за человека Пешая 1 час Индивидуальная до 2 чел. «Лирика в бутылке»: прогулка по барам с аудиоспектаклем (18+) Посетить лучшие пабы Владивостока и узнать, как алкоголь повлиял на творчество знаменитых авторов Начало: У бара «Holy hop» «С помощью аудиосопровождения вы познакомитесь с фрагментами произведений Чарльза Буковски, Шарля Бодлера, Венедикта Ерофеева, которые зачитают актёры» 900 ₽ за всё до 2 чел. Другие экскурсии Владивостока

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Аудиогиды»

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