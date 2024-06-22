читать дальше острове, чтобы покупаться, позагорать (для меня вода в этом период холодная, но ноги можно помочить) и всю нашу компанию- путешественников ОЧЕНЬ вкусно покормили и напоили чаем. Природа красивая, каждый остров не похож друг на друга. Прогулка понравилась, рекомендую однозначно. Единственное, что можно пожелать организаторам - определиться с точным максимальным количеством людей.

повезло в погодой, был отличный солнечный день, на катере было все необходимое для комфортного путешествия. Были две большие остановке на