Остров Попова – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Остров Попова» во Владивостоке, цены от 690 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
скидка
14%
Групповая
8 часов
60 отзывов
Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
79006 794 за человека
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.
Остров Попова: аудиоэкскурсия на краю света
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Остров Попова: аудиоэкскурсия на краю света
Начало: Остров Попова (9R434GJ5+MM)
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    22 июня 2024
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    повезло в погодой, был отличный солнечный день, на катере было все необходимое для комфортного путешествия. Были две большие остановке на
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    острове, чтобы покупаться, позагорать (для меня вода в этом период холодная, но ноги можно помочить) и всю нашу компанию- путешественников ОЧЕНЬ вкусно покормили и напоили чаем. Природа красивая, каждый остров не похож друг на друга. Прогулка понравилась, рекомендую однозначно. Единственное, что можно пожелать организаторам - определиться с точным максимальным количеством людей.

  • с
    светлана
    22 июня 2024
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Очень интересная экскурсия. Много узнала и увидела Такую красоту можно увидеть только с воды. Большое спасибо всем организаторам а главное капитану.
  • И
    Инесса
    20 июня 2024
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Очень красиво, очень вкусно и очень приятно! Спасибо за путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Остров Попова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
  2. Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
  3. Остров Попова: аудиоэкскурсия на краю света
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июле 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Остров Попова" можно забронировать 3 экскурсии от 690 до 30 000 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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