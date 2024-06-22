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14%
Групповая
8 часов
Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
79006 794₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Остров Попова: аудиоэкскурсия на краю света
Начало: Остров Попова (9R434GJ5+MM)
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана22 июня 2024повезло в погодой, был отличный солнечный день, на катере было все необходимое для комфортного путешествия. Были две большие остановке на
- ссветлана22 июня 2024Очень интересная экскурсия. Много узнала и увидела Такую красоту можно увидеть только с воды. Большое спасибо всем организаторам а главное капитану.
- ИИнесса20 июня 2024Очень красиво, очень вкусно и очень приятно! Спасибо за путешествие!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Остров Попова»
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