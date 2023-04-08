Экскурсия на Остров Шкота и Новосильцевскую батарею из Владивостока
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
У Владивостока, буквально в часовой доступности, есть очень заманчивый по красоте островок, а временами это полуостров. И фотогеничная батарея на фоне моста. Прелесть этой красоты заключается в достаточно быстрой автомобильной доступности, хоть и с бездорожьем по сравнению с остальными природными изяществами нашего края.
в любые дни по заказу
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Владивосток, площадь борцов, луговая
- Когда и сколько длится?
- Когда: в любые дни по заказуЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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