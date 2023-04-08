Остров Шкота + Новосильцевская батарея

Экскурсия на Остров Шкота и Новосильцевскую батарею из Владивостока

Описание
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Остров Шкота + Новосильцевская батарея
Остров Шкота + Новосильцевская батарея
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Описание

У Владивостока, буквально в часовой доступности, есть очень заманчивый по красоте островок, а временами это полуостров. И фотогеничная батарея на фоне моста. Прелесть этой красоты заключается в достаточно быстрой автомобильной доступности, хоть и с бездорожьем по сравнению с остальными природными изяществами нашего края.

в любые дни по заказу

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Владивосток, площадь борцов, луговая
Когда и сколько длится?
Когда: в любые дни по заказу
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На выходные
На весь день
Остров русский
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