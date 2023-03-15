Остров Шкота соединён с островом Русский, через который проходит автомобильная дорога, искусственной косой. Зимой мы спокойно пройдём, т. к. уровень воды низкий, а вот летом нужно будет преодолеть небольшой участок вброд: уровень воды может достигать от 60 см до метра во время прилива. Учитывайте это, если планируете путешествие с детьми.
Это активная экскурсия: мы будем несколько часов ходить пешком (4 часа зимой, до 6 часов летом с учётом остановок на купание в море), преодолевать небольшие спуски и подъёмы.
После активной прогулки будет приятно расслабиться в очищенной морской воде температурой 27 градусов. Для этого мы заедем в санаторий «Белые лебеди» на острове Русский. У вас будет 45 минут, чтобы поплавать в бассейне (такова продолжительность сеанса). Вам не нужно брать полотенце с собой — его можно взять на месте бесплатно, как и одноразовую шапочку, а детям выдадут плавательные жилеты и круги.