К югу от Владивостока раскинулся архипелаг Императрицы Евгении. Мы отправимся на живописный необитаемый остров Шкота. Прогуляемся по нему, отыщем заброшенный маяк и оставшиеся со времён войны сооружения. Вы побываете на «Трезубце Посейдона» и поймёте, откуда у скалы-кекура такое название. Спустимся на галечные пляжи, насладимся видами и заедем на мыс Назимова.
Описание экскурсии
Сезонные особенности поездки
Остров Шкота соединён с островом Русский, через который проходит автомобильная дорога, искусственной косой. Зимой мы спокойно пройдём, т. к. уровень воды низкий, а вот летом нужно будет преодолеть небольшой участок вброд: уровень воды может достигать от 60 см до метра во время прилива. Учитывайте это, если планируете путешествие с детьми.
Что вас ожидает
Остров Шкота
Это активная экскурсия: мы будем несколько часов ходить пешком (4 часа зимой, до 6 часов летом с учётом остановок на купание в море), преодолевать небольшие спуски и подъёмы.
- Программа-максимум подходит для людей в хорошей физической форме и включает в себя кольцевой маршрут с посещением маяка, «Трезубца Посейдона», двух пляжей.
- Программа-минимум подойдёт всем: мы дойдём до маяка и спустимся на один пляж.
Батарея Назимова
После активной прогулки заедем на мыс и одноимённую батарею Назимова, откуда было сделано фото для купюры 2000 ₽.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании привезём обратно
- Транспорт, сопровождение гида, посещение бассейна входят в стоимость
- Обед не включён в программу, поэтому советуем взять с собой перекус и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 40 туристов
Наша команда занимается проведением экскурсий по Приморскому краю более трёх лет, мы дарим счастье в путешествиях жителям и гостям Владивостока, показывая уникальные уголки Приморья, наполняя наши путешествия зарядом позитивной энергии и хорошего настроения. Будем рады вам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Только положительные эмоции от данной экскурсии! да, маршрут оказался немного сложным, но это того стоило! Аля прекрасный гид, нам с дочкой было очень комфортно! рекомендуем, эта экскурсия не оставит равнодушным 🥰
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Экскурсию провела Софья, огромное ей СПАСИБО!!!!! Настолько позитивная и светлая девушка, прям сияла вся, нам с ней было легко и комфортно. Остров оставил неизглабимые впечатления. Спасибо организаторам, гиду, Владивостоку за прекрасные эмоции и впечатления!!!!!
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Прекрасное приключение. Алевтине — большое спасибо. Я давно так красиво и насыщенно не проводила день. По нашему желанию изменили немного маршрут, большое спасибо за клиентоориентированность. Рекомендую!
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Е
Приветливый гид, знающий своё дело, внимательный и заинтересованный. Комфортное авто, без проблем и лишних вопросов проехали с двумя детьми (кресло, бустер, всё есть). Замечательный маршрут, гид Юлия провела нас по живописной тропе с остановками на основных точках. Получили рекомендации по другим возможным маршрутам и достопримечательностям Владивостока. Приятное, непринужденное общение. Обязательно воспользуемся услугой ещё раз.
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В целом Шкоту можно посетить и самостоятельно, маршрут там довольно простой, нужен только достаточно проходимый автомобиль, но мы не стали запариваться, и взяли гида. И, как оказалось, не зря, получили
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Т
28 июля ходили на остров Шкота. Боже, какая красота, это было незабываемо! Всем рекомендую! Но советую брать с собой сменное нижнее бельё, т. к. после перехода по перешейку оно может быть мокрым и захочется переодеться в сухое.
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