К югу от Владивостока раскинулся архипелаг Императрицы Евгении. Мы отправимся на живописный необитаемый остров Шкота. Прогуляемся по нему, отыщем заброшенный маяк и оставшиеся со времён войны сооружения. Вы побываете на «Трезубце Посейдона» и поймёте, откуда у скалы-кекура такое название. Спустимся на галечные пляжи, насладимся видами и заедем на мыс Назимова.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сезонные особенности поездки

Остров Шкота соединён с островом Русский, через который проходит автомобильная дорога, искусственной косой. Зимой мы спокойно пройдём, т. к. уровень воды низкий, а вот летом нужно будет преодолеть небольшой участок вброд: уровень воды может достигать от 60 см до метра во время прилива. Учитывайте это, если планируете путешествие с детьми.

Что вас ожидает

Остров Шкота

Это активная экскурсия: мы будем несколько часов ходить пешком (4 часа зимой, до 6 часов летом с учётом остановок на купание в море), преодолевать небольшие спуски и подъёмы.

Программа-максимум подходит для людей в хорошей физической форме и включает в себя кольцевой маршрут с посещением маяка, «Трезубца Посейдона», двух пляжей.

подходит для людей в хорошей физической форме и включает в себя кольцевой маршрут с посещением маяка, «Трезубца Посейдона», двух пляжей. Программа-минимум подойдёт всем: мы дойдём до маяка и спустимся на один пляж.

Батарея Назимова

После активной прогулки заедем на мыс и одноимённую батарею Назимова, откуда было сделано фото для купюры 2000 ₽.

Организационные детали