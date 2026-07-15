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Остров Шкота и батарея Назимова

Увидеть рыжие скалы и гроты и побывать на «Трезубце Посейдона»
К югу от Владивостока раскинулся архипелаг Императрицы Евгении. Мы отправимся на живописный необитаемый остров Шкота. Прогуляемся по нему, отыщем заброшенный маяк и оставшиеся со времён войны сооружения. Вы побываете на «Трезубце Посейдона» и поймёте, откуда у скалы-кекура такое название. Спустимся на галечные пляжи, насладимся видами и заедем на мыс Назимова.
5
6 отзывов
Остров Шкота и батарея Назимова
Остров Шкота и батарея Назимова
Остров Шкота и батарея Назимова

Описание экскурсии

Сезонные особенности поездки

Остров Шкота соединён с островом Русский, через который проходит автомобильная дорога, искусственной косой. Зимой мы спокойно пройдём, т. к. уровень воды низкий, а вот летом нужно будет преодолеть небольшой участок вброд: уровень воды может достигать от 60 см до метра во время прилива. Учитывайте это, если планируете путешествие с детьми.

Что вас ожидает

Остров Шкота

Это активная экскурсия: мы будем несколько часов ходить пешком (4 часа зимой, до 6 часов летом с учётом остановок на купание в море), преодолевать небольшие спуски и подъёмы.

  • Программа-максимум подходит для людей в хорошей физической форме и включает в себя кольцевой маршрут с посещением маяка, «Трезубца Посейдона», двух пляжей.
  • Программа-минимум подойдёт всем: мы дойдём до маяка и спустимся на один пляж.

Батарея Назимова

После активной прогулки заедем на мыс и одноимённую батарею Назимова, откуда было сделано фото для купюры 2000 ₽.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании привезём обратно
  • Транспорт, сопровождение гида, посещение бассейна входят в стоимость
  • Обед не включён в программу, поэтому советуем взять с собой перекус и напитки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина
Алевтина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 40 туристов
Наша команда занимается проведением экскурсий по Приморскому краю более трёх лет, мы дарим счастье в путешествиях жителям и гостям Владивостока, показывая уникальные уголки Приморья, наполняя наши путешествия зарядом позитивной энергии и хорошего настроения. Будем рады вам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
надежда
Только положительные эмоции от данной экскурсии! да, маршрут оказался немного сложным, но это того стоило! Аля прекрасный гид, нам с дочкой было очень комфортно! рекомендуем, эта экскурсия не оставит равнодушным 🥰
Только положительные эмоции от данной экскурсии! да, маршрут оказался немного сложным, но это того стоило! Аля
Только положительные эмоции от данной экскурсии! да, маршрут оказался немного сложным, но это того стоило! Аля
Только положительные эмоции от данной экскурсии! да, маршрут оказался немного сложным, но это того стоило! Аля
Только положительные эмоции от данной экскурсии! да, маршрут оказался немного сложным, но это того стоило! Аля
Только положительные эмоции от данной экскурсии! да, маршрут оказался немного сложным, но это того стоило! Аля
Только положительные эмоции от данной экскурсии! да, маршрут оказался немного сложным, но это того стоило! Аля
Только положительные эмоции от данной экскурсии! да, маршрут оказался немного сложным, но это того стоило! Аля
Только положительные эмоции от данной экскурсии! да, маршрут оказался немного сложным, но это того стоило! Аля
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Олег
Экскурсию провела Софья, огромное ей СПАСИБО!!!!! Настолько позитивная и светлая девушка, прям сияла вся, нам с ней было легко и комфортно. Остров оставил неизглабимые впечатления. Спасибо организаторам, гиду, Владивостоку за прекрасные эмоции и впечатления!!!!!
Экскурсию провела Софья, огромное ей СПАСИБО!!!!! Настолько позитивная и светлая девушка, прям сияла вся, нам с
Экскурсию провела Софья, огромное ей СПАСИБО!!!!! Настолько позитивная и светлая девушка, прям сияла вся, нам с
Экскурсию провела Софья, огромное ей СПАСИБО!!!!! Настолько позитивная и светлая девушка, прям сияла вся, нам с
Экскурсию провела Софья, огромное ей СПАСИБО!!!!! Настолько позитивная и светлая девушка, прям сияла вся, нам с
Экскурсию провела Софья, огромное ей СПАСИБО!!!!! Настолько позитивная и светлая девушка, прям сияла вся, нам с
Экскурсию провела Софья, огромное ей СПАСИБО!!!!! Настолько позитивная и светлая девушка, прям сияла вся, нам с
Экскурсию провела Софья, огромное ей СПАСИБО!!!!! Настолько позитивная и светлая девушка, прям сияла вся, нам с
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Дарья
Прекрасное приключение. Алевтине — большое спасибо. Я давно так красиво и насыщенно не проводила день. По нашему желанию изменили немного маршрут, большое спасибо за клиентоориентированность. Рекомендую!
Прекрасное приключение. Алевтине — большое спасибо. Я давно так красиво и насыщенно не проводила день. По
Прекрасное приключение. Алевтине — большое спасибо. Я давно так красиво и насыщенно не проводила день. По
Прекрасное приключение. Алевтине — большое спасибо. Я давно так красиво и насыщенно не проводила день. По
Прекрасное приключение. Алевтине — большое спасибо. Я давно так красиво и насыщенно не проводила день. По
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Е
Приветливый гид, знающий своё дело, внимательный и заинтересованный. Комфортное авто, без проблем и лишних вопросов проехали с двумя детьми (кресло, бустер, всё есть). Замечательный маршрут, гид Юлия провела нас по живописной тропе с остановками на основных точках. Получили рекомендации по другим возможным маршрутам и достопримечательностям Владивостока. Приятное, непринужденное общение. Обязательно воспользуемся услугой ещё раз.
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Наталья
В целом Шкоту можно посетить и самостоятельно, маршрут там довольно простой, нужен только достаточно проходимый автомобиль, но мы не стали запариваться, и взяли гида. И, как оказалось, не зря, получили
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большое удовольствие от общения с Софьей, узнали много интересного про жизнь в Приморском крае в целом и по самому маршруту. А ещё с нами был супер милый булочка-щенок, однозначно плюс вайб 🥰

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Т
28 июля ходили на остров Шкота. Боже, какая красота, это было незабываемо! Всем рекомендую! Но советую брать с собой сменное нижнее бельё, т. к. после перехода по перешейку оно может быть мокрым и захочется переодеться в сухое.
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