К югу от Владивостока раскинулся архипелаг Императрицы Евгении. Мы отправимся на живописный необитаемый остров Шкота. Прогуляемся по нему, отыщем заброшенный маяк и оставшиеся со времён войны сооружения. Вы побываете на «Трезубце Посейдона» и поймёте, откуда у скалы-кекура такое название. Спустимся на галечные пляжи, насладимся видами и поедем плавать в бассейн.

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Описание

Сезонные особенности поездки

Остров Шкота соединён с островом Русский, через который проходит автомобильная дорога, искусственной косой. Зимой мы спокойно пройдём, т. к. уровень воды низкий, а вот летом нужно будет преодолеть небольшой участок вброд: уровень воды может достигать от 60 см до метра во время прилива. Учитывайте это, если планируете путешествие с детьми.

Что вас ожидает

Остров Шкота

Это активная экскурсия: мы будем несколько часов ходить пешком (4 часа зимой, до 6 часов летом с учётом остановок на купание в море), преодолевать небольшие спуски и подъёмы.

Программа-максимум подходит для людей в хорошей физической форме и включает в себя кольцевой маршрут с посещением маяка, «Трезубца Посейдона», двух пляжей.

подходит для людей в хорошей физической форме и включает в себя кольцевой маршрут с посещением маяка, «Трезубца Посейдона», двух пляжей. Программа-минимум подойдёт всем: мы дойдём до маяка и спустимся на один пляж.

Крытый бассейн

После активной прогулки будет приятно расслабиться в очищенной морской воде температурой 27 градусов. Для этого мы заедем в санаторий «Белые лебеди» на острове Русский. У вас будет 45 минут, чтобы поплавать в бассейне (такова продолжительность сеанса). Вам не нужно брать полотенце с собой — его можно взять на месте бесплатно, как и одноразовую шапочку, а детям выдадут плавательные жилеты и круги.

Организационные детали