Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой

Увидеть рыжие скалы и гроты и побывать на «Трезубце Посейдона»

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К югу от Владивостока раскинулся архипелаг Императрицы Евгении. Мы отправимся на живописный необитаемый остров Шкота. Прогуляемся по нему, отыщем заброшенный маяк и оставшиеся со времён войны сооружения. Вы побываете на «Трезубце Посейдона» и поймёте, откуда у скалы-кекура такое название. Спустимся на галечные пляжи, насладимся видами и поедем плавать в бассейн.
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Ближайшие даты:
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Описание

Сезонные особенности поездки

Остров Шкота соединён с островом Русский, через который проходит автомобильная дорога, искусственной косой. Зимой мы спокойно пройдём, т. к. уровень воды низкий, а вот летом нужно будет преодолеть небольшой участок вброд: уровень воды может достигать от 60 см до метра во время прилива. Учитывайте это, если планируете путешествие с детьми.

Что вас ожидает

Остров Шкота

Это активная экскурсия: мы будем несколько часов ходить пешком (4 часа зимой, до 6 часов летом с учётом остановок на купание в море), преодолевать небольшие спуски и подъёмы.

  • Программа-максимум подходит для людей в хорошей физической форме и включает в себя кольцевой маршрут с посещением маяка, «Трезубца Посейдона», двух пляжей.
  • Программа-минимум подойдёт всем: мы дойдём до маяка и спустимся на один пляж.

Крытый бассейн

После активной прогулки будет приятно расслабиться в очищенной морской воде температурой 27 градусов. Для этого мы заедем в санаторий «Белые лебеди» на острове Русский. У вас будет 45 минут, чтобы поплавать в бассейне (такова продолжительность сеанса). Вам не нужно брать полотенце с собой — его можно взять на месте бесплатно, как и одноразовую шапочку, а детям выдадут плавательные жилеты и круги.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании привезём обратно
  • Транспорт, сопровождение гида, посещение бассейна входят в стоимость
  • Обед не включён в программу, поэтому советуем взять с собой перекус и напитки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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