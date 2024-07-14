Остров Желтухина — это небольшой остров в заливе Петра Великого Японского моря, самый южный в архипелаге императрицы Евгении. Расположен он в 39 км к юго-западу от центра Владивостока, площадь острова — всего 0,33 км². В первую очередь остров известен своим пляжем с розовой галькой.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:45
Описание трансфер
Что вы увидите: Остров легко узнаваем благодаря красновато-желтым оголенным скалам. Южный берег острова скалистый и крутой. В западной и восточной части острова есть небольшие возвышенности, которые разделены неглубокой седловиной. Высота западной, более высокой возвышенности, достигает 75 м. Южные склоны обеих возвышенностей крутые и обрывистые, а северные склоны пологие, плавно спускающиеся к берегу бухты, вдающейся в остров, поэтому именно здесь можно пристать к берегу и высадиться. Поверхность острова покрыта лиственным лесом. На подходе к острову с юга заметны гряды надводных камней, северную часть острова украшают кекуры — так называют на Дальнем Востоке одиночные каменные останцы. С северной стороны, на глубине примерно 10 метров, затоплены связанные между собой автомобильные баллоны, словно искусственные рифы. Во второй половине века ХХ было принято решение превратить его в один из узлов береговой обороны Владивостока, поэтому среди жителей Приморья остров известен стоявшими на нём разобранными танками Т-34-85, которые были завезены и установлены в качестве мишеней. При этом для учений использовались не только они. Долгое время на острове стояли корпуса старых крылатых ракет, из-за специфической формы которых их часто издалека принимали за самолёты. Сейчас от ракет уже ничего не осталось, как и практически ничего от танков. Шесть лет назад несколько Т-34 вывезли с острова для восстановления. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и упаковать в защитный чехол фото/видеоаппаратуру.
- Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.
По воскресеньям в июле и августе в 07:45
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Желтухина
- Панорама островов архипелага Императрицы Евгении
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Причал у маяка Токаревского
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в июле и августе в 07:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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