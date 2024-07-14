Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.

Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.

Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и упаковать в защитный чехол фото/видеоаппаратуру.

Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.

Что вы увидите: Остров легко узнаваем благодаря красновато-желтым оголенным скалам. Южный берег острова скалистый и крутой. В западной и восточной части острова есть небольшие возвышенности, которые разделены неглубокой седловиной. Высота западной, более высокой возвышенности, достигает 75 м. Южные склоны обеих возвышенностей крутые и обрывистые, а северные склоны пологие, плавно спускающиеся к берегу бухты, вдающейся в остров, поэтому именно здесь можно пристать к берегу и высадиться. Поверхность острова покрыта лиственным лесом. На подходе к острову с юга заметны гряды надводных камней, северную часть острова украшают кекуры — так называют на Дальнем Востоке одиночные каменные останцы. С северной стороны, на глубине примерно 10 метров, затоплены связанные между собой автомобильные баллоны, словно искусственные рифы. Во второй половине века ХХ было принято решение превратить его в один из узлов береговой обороны Владивостока, поэтому среди жителей Приморья остров известен стоявшими на нём разобранными танками Т-34-85, которые были завезены и установлены в качестве мишеней. При этом для учений использовались не только они. Долгое время на острове стояли корпуса старых крылатых ракет, из-за специфической формы которых их часто издалека принимали за самолёты. Сейчас от ракет уже ничего не осталось, как и практически ничего от танков. Шесть лет назад несколько Т-34 вывезли с острова для восстановления. Важная информация: