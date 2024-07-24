Остров Аскольд, тюлени и маяки: групповая поездка на автобусе и катере

Погрузитесь в атмосферу приключений на острове Аскольд. Узнайте его историю, полюбуйтесь маяками и тюленями, наслаждайтесь природой и морскими пейзажами
Аскольд суров, и отправиться к нему - значит согласиться на серьёзное морское приключение! В разные годы Аскольд становился то золотоносным прииском, то пристанищем браконьеров, то военным постом. Отправление из Владивостока
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на автобусе, затем пересадка на катер в посёлке Дунай.

По пути вы увидите маяки на отвесных скалах, тюленей ларга, заброшенную военную технику и разрушенные казарменные постройки. В программе также предусмотрены остановки для отдыха и купания. Возвращение в Владивосток вечером. Экскурсия подходит для детей от 7 лет с хорошей физической подготовкой

4.75
4 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  1. 🌊 Увлекательное морское приключение
  2. 🏝️ Посещение исторического острова Аскольд
  3. 🐾 Наблюдение за тюленями ларга
  4. 🏰 Осмотр заброшенной военной техники
  5. 🌅 Завораживающие морские пейзажи
Остров Аскольд, тюлени и маяки: групповая поездка на автобусе и катере
Остров Аскольд, тюлени и маяки: групповая поездка на автобусе и катере
Остров Аскольд, тюлени и маяки: групповая поездка на автобусе и катере
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Бакланий камень
  • Камни Унковского
  • Маяк на мысе Елагина
  • 180-мм башенная батарея №26

Описание водной прогулки

07:00 — выезд из Владивостока. По пути можно будет остановиться, чтобы позавтракать или купить с собой еду и воду. В автобусе познакомим вас с информацией об острове, а на месте продолжим рассказ. Вы узнаете подробности его богатой истории и окунётесь в драматичные события, которые на нём происходили.
10:00 — прибытие в посёлок Дунай и посадка на открытые прогулочные катера. На них мы сначала дойдём до Бакланьего камня, где установлен небольшой маяк. Затем переместимся к камням Унковского, где обитают тюлени ларга.
От камней Унковского отправимся на Аскольд. Это будет получасовой переход, во время которого вы полюбуетесь живописными морскими пейзажами.
После высадки на остров мы поднимемся по тропе до видовой площадки, с которой откроется завораживающий вид на бирюзовые волны и 2 маяка.
По пути нам встретится заброшенная военная техника и разрушенные казарменные постройки. Мы заглянем на 180-мм башенную батарею №26 и познакомим вас с историей её строительства.
Отдохнём на берегу: вы сможете перекусить продуктами, которые взяли с собой, и искупаться в море.
Пройдём на катере вдоль острова до Юго-Восточной бухты, чтобы насладиться красотами Аскольда, мыса Туманного, мыса Пальчатого и видами маяков на мысе Елагина.
16:30 — отправление в обратный путь в посёлок Дунай.
17:00 — посадка в автобус и возвращение во Владивосток, в который мы прибудем примерно в 21:00.

Время ориентировочное и может меняться согласно реально сложившейся ситуации.

Важно знать о приключении

  • В морских экскурсиях главный — капитан, поэтому по его решению время отправления с острова может быть изменено
  • Нужно быть готовым высадиться в одном месте, а посадку совершать совершенно в другом
  • На экскурсию допускаются взрослые и дети от 7 лет с хорошей физической подготовкой (спортивные и выносливые)
  • На Аскольде нет привычной городской инфраструктуры и санитарных комнат. В бухте нет причала, поэтому спуск с катера осуществляется непосредственно на берег по лестнице или без неё. Во время сильного прибоя есть шанс намочить ноги
  • Мусорные баки отсутствуют, поэтому весь свой мусор забираем с собой в город в специально подготовленных пакетах
  • Еду и воду запасайте в достаточном количестве на целый день

Как гуляем по Аскольду

На острове нужно быть готовым высадиться в одном месте, а посадку совершать в другом — это зависит от направления ветра и высоты волны. Заранее предугадать, сколько километров за день мы пройдём, невозможно.

Мы подготовили несколько самых распространённых сценариев развития событий, чтобы вы были морально готовы к переходам по острову:

1. Высадка и посадка в бухте Наездник

Из бухты прогуляемся к маякам, батарее и до видовой площадки на мыс Пальчатый. Протяженность маршрута туда-обратно — около 9 км. На пути есть подъёмы, но они не затяжные.

2. Высадка в бухте Юго-Восточной, посадка в бухте Наездник

В самом начале нас будет ждать крутой и затяжной подъём до башенной батареи. Чтобы облегчить его, мы заглянем на смотровую площадку, с которой открывается вид на мыс Пальчатый. Время подъёма — 40 минут, идём всё время вверх. После — тропа к маяку и бухте Наездник: максимально комфортная, с незначительными подъёмами, но преимущественно идём на спуск. Протяженность — около 7 км.

3. Высадка и посадка в Юго-Восточной бухте

Мы пройдём от Юго-Восточной бухты, преодолев затяжной подъём до башенной батареи. После прогуляемся к маякам и отправимся для отдыха в бухту Наездник. На обратном пути будем идти чуть-чуть в горку, но без сложных и затяжных подъёмов. Протяженность — около 14 км.

4. Высадка в бухте Юго-Восточной, посадка на мысе Ступенчатом

Это самый сложный маршрут, его мы используем в случае, если в Наезднике или Юго-Восточной бухте посадка невозможна. Маршрут включает в себя и длительные переходы, и затяжные подъёмы. Суммарный набор высот примерно 420 м, протяжённость маршрута — 18–20 км.

Организационные детали

  • Важно: для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату
  • В стоимость входят: трансфер из Владивостока на автобусах Toyota Hiace, Renault Master, Hyundai County, Toyota Coaster или Mercedes-Benz Sprinter (выбор транспорта зависит от количества людей в группе), поездка на прогулочном катере Nissan Suncat, услуги гида, услуги капитана
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в среду и субботу в 07:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Луговой
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
24 июл 2024
Очень понравилось. конечно сложноватый маршрут в плане подъемов. маленьким детям и пожилым не стоит ехать. главное должна быть удобная обувь! сандали или кроссы. Была гидом Валентина, всё подробно и интересно
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рассказала,даже с отступлениями)маршрут занимает примерно 5 часов,а потом можно искупаться в чистейшей воде бухты,пляж лучший,что мы видели в округе. насчет клещей нас предупреждали,стоит прислушаться!,сняли с себя по 3 клеща. а ещё мы видели нерпу! короче эмоций и впечатлений через край. спасибо организаторам!

А
20 июл 2024
Самое важное - экскурсия не подойдёт для тех, кто не может ходить в горы (высокие и иногда крутые подъезд). Чем выше подъем, тем жарче и душнее становится. У кого проблемы
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с давлением - стоит подумать. Обязательно надо взять солнцезащитный крем (чтоб потом не мучиться от ожогов). Спасибо экскурсоводам, что не дали свернуть обратно и помогли дойти. Лично мне было сложно. Но в целом экскурсия построена отлично, без заминок. Спасибо

Самое важное - экскурсия не подойдёт для тех, кто не может ходить в горы (высокие иСамое важное - экскурсия не подойдёт для тех, кто не может ходить в горы (высокие иСамое важное - экскурсия не подойдёт для тех, кто не может ходить в горы (высокие иСамое важное - экскурсия не подойдёт для тех, кто не может ходить в горы (высокие иСамое важное - экскурсия не подойдёт для тех, кто не может ходить в горы (высокие иСамое важное - экскурсия не подойдёт для тех, кто не может ходить в горы (высокие иСамое важное - экскурсия не подойдёт для тех, кто не может ходить в горы (высокие иСамое важное - экскурсия не подойдёт для тех, кто не может ходить в горы (высокие и
Екатерина
12 июл 2024
Столько восторга! Такая красотища! Отличные гиды Ольга и Татьяна! . Спасибо большое!
В
11 июл 2024
Поездка на остров Аскольд была прекрасной! Все прошло отлично👌🏻Маршрут, конечно, не простой, но вполне преодолимый (благодаря отличной организации!) Очень доброжелательные, отзывчивые и понимающие экскурсоводы Татьяна и Ольга - и очень интересные рассказчики! В общем остались очень довольны поездкой! Спасибо ☺️
Поездка на остров Аскольд была прекрасной! Все прошло отлично👌🏻Маршрут, конечно, не простой, но вполне преодолимый (благодаряПоездка на остров Аскольд была прекрасной! Все прошло отлично👌🏻Маршрут, конечно, не простой, но вполне преодолимый (благодаряПоездка на остров Аскольд была прекрасной! Все прошло отлично👌🏻Маршрут, конечно, не простой, но вполне преодолимый (благодаряПоездка на остров Аскольд была прекрасной! Все прошло отлично👌🏻Маршрут, конечно, не простой, но вполне преодолимый (благодаряПоездка на остров Аскольд была прекрасной! Все прошло отлично👌🏻Маршрут, конечно, не простой, но вполне преодолимый (благодаря

Входит в следующие категории Владивостока

ГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньРечные прогулкиОстроваМаякиСмотровые площадкиПриморский крайОстров АскольдАктивностиНа автобусеНа островаНа катереНа микроавтобусе

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