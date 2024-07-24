Аскольд суров, и отправиться к нему - значит согласиться на серьёзное морское приключение! В разные годы Аскольд становился то золотоносным прииском, то пристанищем браконьеров, то военным постом. Отправление из Владивостока

на автобусе, затем пересадка на катер в посёлке Дунай. По пути вы увидите маяки на отвесных скалах, тюленей ларга, заброшенную военную технику и разрушенные казарменные постройки. В программе также предусмотрены остановки для отдыха и купания. Возвращение в Владивосток вечером. Экскурсия подходит для детей от 7 лет с хорошей физической подготовкой

Описание водной прогулки

07:00 — выезд из Владивостока. По пути можно будет остановиться, чтобы позавтракать или купить с собой еду и воду. В автобусе познакомим вас с информацией об острове, а на месте продолжим рассказ. Вы узнаете подробности его богатой истории и окунётесь в драматичные события, которые на нём происходили.

10:00 — прибытие в посёлок Дунай и посадка на открытые прогулочные катера. На них мы сначала дойдём до Бакланьего камня, где установлен небольшой маяк. Затем переместимся к камням Унковского, где обитают тюлени ларга.

От камней Унковского отправимся на Аскольд. Это будет получасовой переход, во время которого вы полюбуетесь живописными морскими пейзажами.

После высадки на остров мы поднимемся по тропе до видовой площадки, с которой откроется завораживающий вид на бирюзовые волны и 2 маяка.

По пути нам встретится заброшенная военная техника и разрушенные казарменные постройки. Мы заглянем на 180-мм башенную батарею №26 и познакомим вас с историей её строительства.

Отдохнём на берегу: вы сможете перекусить продуктами, которые взяли с собой, и искупаться в море.

Пройдём на катере вдоль острова до Юго-Восточной бухты, чтобы насладиться красотами Аскольда, мыса Туманного, мыса Пальчатого и видами маяков на мысе Елагина.

16:30 — отправление в обратный путь в посёлок Дунай.

17:00 — посадка в автобус и возвращение во Владивосток, в который мы прибудем примерно в 21:00.

Время ориентировочное и может меняться согласно реально сложившейся ситуации.

Важно знать о приключении

В морских экскурсиях главный — капитан, поэтому по его решению время отправления с острова может быть изменено

Нужно быть готовым высадиться в одном месте, а посадку совершать совершенно в другом

На экскурсию допускаются взрослые и дети от 7 лет с хорошей физической подготовкой (спортивные и выносливые)

На Аскольде нет привычной городской инфраструктуры и санитарных комнат. В бухте нет причала, поэтому спуск с катера осуществляется непосредственно на берег по лестнице или без неё. Во время сильного прибоя есть шанс намочить ноги

Мусорные баки отсутствуют, поэтому весь свой мусор забираем с собой в город в специально подготовленных пакетах

Еду и воду запасайте в достаточном количестве на целый день

Как гуляем по Аскольду

На острове нужно быть готовым высадиться в одном месте, а посадку совершать в другом — это зависит от направления ветра и высоты волны. Заранее предугадать, сколько километров за день мы пройдём, невозможно.

Мы подготовили несколько самых распространённых сценариев развития событий, чтобы вы были морально готовы к переходам по острову:

1. Высадка и посадка в бухте Наездник

Из бухты прогуляемся к маякам, батарее и до видовой площадки на мыс Пальчатый. Протяженность маршрута туда-обратно — около 9 км. На пути есть подъёмы, но они не затяжные.

2. Высадка в бухте Юго-Восточной, посадка в бухте Наездник

В самом начале нас будет ждать крутой и затяжной подъём до башенной батареи. Чтобы облегчить его, мы заглянем на смотровую площадку, с которой открывается вид на мыс Пальчатый. Время подъёма — 40 минут, идём всё время вверх. После — тропа к маяку и бухте Наездник: максимально комфортная, с незначительными подъёмами, но преимущественно идём на спуск. Протяженность — около 7 км.

3. Высадка и посадка в Юго-Восточной бухте

Мы пройдём от Юго-Восточной бухты, преодолев затяжной подъём до башенной батареи. После прогуляемся к маякам и отправимся для отдыха в бухту Наездник. На обратном пути будем идти чуть-чуть в горку, но без сложных и затяжных подъёмов. Протяженность — около 14 км.

4. Высадка в бухте Юго-Восточной, посадка на мысе Ступенчатом

Это самый сложный маршрут, его мы используем в случае, если в Наезднике или Юго-Восточной бухте посадка невозможна. Маршрут включает в себя и длительные переходы, и затяжные подъёмы. Суммарный набор высот примерно 420 м, протяжённость маршрута — 18–20 км.

Организационные детали