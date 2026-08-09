Хотите посмотреть мир, оставаясь в одной географической точке? Но не знаете как это сделать.
Добро пожаловать на нашу экскурсию! В Дендрарии Владивостока сосредоточены коллекции растений из Северной Америки и Европы, Восточной Азии и Сибири, Гималаев и Кавказа. А после лесных приключений мы отправимся изучать космический мир.
Добро пожаловать на нашу экскурсию! В Дендрарии Владивостока сосредоточены коллекции растений из Северной Америки и Европы, Восточной Азии и Сибири, Гималаев и Кавказа. А после лесных приключений мы отправимся изучать космический мир.
Описание экскурсииНаша программа • Сбор возле Центральной площади г. Владивосток;
- Отправляемся в пригород г. Уссурийск в Приморский Дендрарий;
- После следуем в астрологическую станцию.
- Возвращаемся в г. Владивосток, остановки по требованию. Приморский Дендрарий Место единения с природой. Это отличное место как для отдыха на природе с семьей, так и для уединения со своими мыслями. Здесь можно подышать свежим воздухом, набраться сил, ну и конечно же полюбоваться различными растениями, у каждого из которых есть индивидуальная таблица с названием и подробностями происхождения. Здесь обширная коллекция растений со всего света, поэтому вам точно покажется, что вы находитесь где-то далеко от Родины. Космический мир Уссурийская астрофизическая обсерватория — место, где навсегда поселился космос. Она была создана в 1953 году и по сей день сюда приезжают туристы полюбоваться в телескопы на солнце. Если вы хотите уехать от городской суеты, вам обязательно нужно посетить это место.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Уссурийск
- Уссурийскую тайгу
- Дендрарий
- Приморскую астрологическую станцю
Что включено
- Транспортное сопровождение, услуги гида-руководителя.
Что не входит в цену
- Входные билеты, дополнительные траты, питание и др.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Завершение: Центральная площадь г. Владивосток (место корректируется)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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