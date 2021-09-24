Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье

Провести день на одном из красивейших пляжей Приморского края и искупаться в Японском море

5
6 отзывов
Еще недавно бухта Триозерье входила в пограничную зону и была закрыта для посещений: возможно, именно поэтому природа здесь сохранила первозданный облик.

На один день вы окажетесь в этом сказочном месте: прогуляетесь по белым пескам, полюбуетесь фактурными скалами и погрузитесь в лазурное море.

А в пути откроете историю освоения Приморского края.
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье

Что вас ожидает

Пейзажи и истории Приморья

Наш путь к бухте Триозерья достоин отдельного упоминания: мы промчимся вдоль морского берега по живописным дорогам, проедем Находку, которую часто именуют «Окном в океан». Я расскажу, как образовался тихоокеанский город-порт и почему бухту, на которой он расположился, назвали Американской. И конечно, посвящу вас в самые интересные события времен освоения Приморского края.

Райский уголок на берегу Японского моря

И вот мы на краю земли — в уединенной бухте Триозерье, в стороне от скоплений людей и промышленных объектов. Это маленький филиал Мальдив в Приморье: вас встретит белоснежный двухкилометровый пляж и необыкновенно лазурная вода Японского моря, в которой невозможно не искупаться в жаркий день. Вы отдохнете на мягком песке, сможете устроить пикник или прогуляться к трем озерам, которые дали название бухте. Полюбуетесь природным садом камней и пополните коллекцию атмосферных фотографий.

Организационные детали

  • Я встречаю вас около вашей гостинцы и после экскурсии возвращаю обратно
  • На пляже у вас будет около 3 часов свободного времени
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно. На пляже есть кафе, работающее только в теплое время года. Поэтому необходимо взять с собой еду и воду. Для покупки еду в дороге обязательно возьмите с собой наличные деньги.
  • По запросу я могу встретить вас в аэропорту: доплата составит 1000 рублей
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Всем привет, меня зовут Юля. Я родилась и живу во Владивостоке, экскурсии провожу в команде увлеченных гидов. Мои предки были в числе первых местных поселенцев, поэтому я с детства увлекаюсь историей родного края. Владивосток люблю за яркие закаты, теплое Японское море и пропитанный солью воздух. Много путешествую, увлекаюсь фотографией и веду блог о городе. Обещаю не нагружать вас скучными фактами. Я расскажу о Дальнем Востоке самое интересное и помогу раскрыть его самобытный характер.
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6 реальных отзывов от туристов

Мария
24 сен 2021
Немного не повезло с сезоном и погодой, однако команда гидов оперативно предложила несколько интересных вариантов по изменению маршрута. Нас возил Вячеслав, который скрасил поездку увлекательными рассказами о крае, а также показал удивительные места по ходу маршрута, о которых мы не знали. Вывод: в Триозерье можно ехать не только ради купания, но и ради захватывающих видов и полного релакса. Большая благодарность всей команде!
Козубенко
12 сен 2021
Целое приключение))) По дороге посетили озеро лотосов, невероятно красиво. Посмотрели на Находку с обзорной площадки. Потом «кабаньими тропами»))) добирались до бухты. Мы были в бухте Окуневая, посоветовал Алексей, который был нашим экскурсоводом. Бухта действительно красивая, есть и песочный пляж, и каменистый, кому что нравится. Погода, к сожалению, подвела, было прохладно и ветрено, но все равно с удовольствием там отдохнули.
Е
24 авг 2021
Экскурсия в Триозерье была одной из лучших за все время наших путешествий. Юлия, наш гид, чудесная девушка. Очень ответственна, много рассказывала, по дороге заехали на озеро лотосов и в Находку. Места уникальные, бухта удивила своей красотой. Все с комфортом и заботой о нас. Юлии огромная благодарность от нашей семьи.
В
18 авг 2021
17 августа были на экскурсии в Приморье. Какое же оно большое! Посетили живописное место Триозёрье с песчаными пляжами и прозрачной водой Экскурсию проводил гид Вячеслав. Понравилась непринуждённая манера общения и абсолютная свобода по времени нахождения на пляже! Рекомендуем любителям посещать живописные места, несмотря на дальнюю дорогу, и любителям плавания и загорания на пляже. Отдельное спасибо Вячеславу за посещение озера лотосов!
Kroha-ru
2 авг 2021
Очень хотели попасть в бухту Триозерье, но шел ремонт дороги в районе Находки и доехать оказалось нереально! Юля предложила показать другие места не менее красивые, и оказалась права. Маяк Бюссе, мыс паращей черепахи и водопады. Места настолько поражают своей красотой, что уезжать из них не хочется. Мы сделали кучу шикарных фотографий и даже смогли полетать на коптере чтоб внушиться этими видами с разных углов зрения. Огромное спасибо Юле! Она сделала для нас незабываемую поездку и по комфорту и по общению и по увиденным красотам! Но мы все еще надеемся что Юля покажет нам Триозьере когда туда можно будет добраться!
Л
20 июля 2021
Отличная экскурсия, Юлия очень приятный собеседник и гид. Прекрасно проведенный день!

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