Еще недавно бухта Триозерье входила в пограничную зону и была закрыта для посещений: возможно, именно поэтому природа здесь сохранила первозданный облик. На один день вы окажетесь в этом сказочном месте: прогуляетесь по белым пескам, полюбуетесь фактурными скалами и погрузитесь в лазурное море. А в пути откроете историю освоения Приморского края.

Описание экскурсии

Пейзажи и истории Приморья

Наш путь к бухте Триозерья достоин отдельного упоминания: мы промчимся вдоль морского берега по живописным дорогам, проедем Находку, которую часто именуют «Окном в океан». Я расскажу, как образовался тихоокеанский город-порт и почему бухту, на которой он расположился, назвали Американской. И конечно, посвящу вас в самые интересные события времен освоения Приморского края.

Райский уголок на берегу Японского моря

И вот мы на краю земли — в уединенной бухте Триозерье, в стороне от скоплений людей и промышленных объектов. Это маленький филиал Мальдив в Приморье: вас встретит белоснежный двухкилометровый пляж и необыкновенно лазурная вода Японского моря, в которой невозможно не искупаться в жаркий день. Вы отдохнете на мягком песке, сможете устроить пикник или прогуляться к трем озерам, которые дали название бухте. Полюбуетесь природным садом камней и пополните коллекцию атмосферных фотографий.

Организационные детали