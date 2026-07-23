Наш путь к бухте Триозерья достоин отдельного упоминания: мы промчимся вдоль морского берега по живописным дорогам, проедем Находку, которую часто именуют «Окном в океан». Я расскажу, как образовался тихоокеанский город-порт и почему бухту, на которой он расположился, назвали Американской. И конечно, посвящу вас в самые интересные события времен освоения Приморского края.
Райский уголок на берегу Японского моря
И вот мы на краю земли — в уединенной бухте Триозерье, в стороне от скоплений людей и промышленных объектов. Это маленький филиал Мальдив в Приморье: вас встретит белоснежный двухкилометровый пляж и необыкновенно лазурная вода Японского моря, в которой невозможно не искупаться в жаркий день. Вы отдохнете на мягком песке, сможете устроить пикник или прогуляться к трем озерам, которые дали название бухте. Полюбуетесь природным садом камней и пополните коллекцию атмосферных фотографий.
Организационные детали
Встречаем вас около вашей гостинцы и после экскурсии возвращаем обратно
На пляже у вас будет около 3 часов свободного времени
Гид выполняет роль проводника, поездка не включает историческую и культурную информацию
Еда и напитки оплачиваются дополнительно. На пляже есть кафе, работающее только в теплое время года. Поэтому необходимо взять с собой еду и воду. Для покупки еды в дороге обязательно возьмите с собой наличные деньги.
По запросу мы можем встретить вас в аэропорту и сразу отправиться на экскурсию. Доплата составит от 2000 рублей и зависит от класса автомобиля и количества человек.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4038 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я руководитель экскурсионного бюро, а также аттестованный гид-экскурсовод по Приморскому краю, член Русского географического общества и преподаватель ДВФУ. Мы с командой разработали более 10 читать дальшеуменьшить
авторских маршрутов. Во время экскурсий мы не будем нагружать вас скучными фактами о регионе, а расскажем вам всё самое интересное и поможем раскрыть его самобытный характер. Мы с вами посетим самые красивые локации города и края без спешки, в комфортном для вас темпе, с перерывами на кофе и фотографирование.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Отличная экскурсия! Незабываемые впечатления. Необыкновенно красивая природа, горы, чистейшее прозрачное море! Огромная благодаоность гиду Юлии за ее прфессионализм и знания. Очень много нового и интересного узнали из ее рассказа. Время пролетело незаметно, не смотря на долгую дорогу. Еще раз спасибо от гостей из Череповца и Подмосковья.
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Е
Елена
Замечательная экскурсия, нам очень понравилось. Забрали с места проживания, комфортная и проходимая машина, провели по самым красивым видовым местам, попутно рассказали про все интересные объекты, так же и про город читать дальшеуменьшить
рассказали интересные факты и про проживание в нем. Вели проходимыми тропами, в удобном нам ритме. Особая благодарность экскурсоводу Юлии - замечательный, чуткий и внимательный человек, так приятно ее слушать и общаться с ней. Спасибо ей за полученные рекомендации! Спасибо за предоставленную возможность увидеть такую шикарную природу. Очень впечатлены!
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Марина
Это была первая индивидуальная экскурсия у нас с дочкой. Мы познакомились с Триозёрьем, райское место! Экскурсовод Александр также посоветовал посетить бухту Ежовую, что я и сделала через год, а в читать дальшеуменьшить
этом году вместе с дочкой ходили туда от Окуневой через лес. В общем, теперь эти места - Триозёрье-Окуневая-Ежовая стали излюбленными местами отдыха для нашей семьи. Сама экскурсия была очень интересная, узнали много нового, останавливались в Находке, осматривали достопримечательности, фотографировались
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Яна
Гигантское спасибо нашему гиду Михаилу за супер крутую поездку на Приморские Мальдивы))) Не смотря на не близкий путь, ехать было легко, машина очень комфортабельная, время в дороге пролетело незаметно 😊 А в пункте назначения нас ждала невероятная красота 😍 Белоснежный песок, лазурная вода 💧 Просто супер день 😊 Супер приятная атмосфера, компания и знакомство😊Спасибо☺️
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Е
Елена
Нашим гидом был Сергей, очень приятный человек, рассказывал очень много интересных фактов о Приморье. Максимально комфортное путешествие на целый день. Завез нас на озеро, где цветет лотос и на маяк в Ливадии, очень красивые места. Триозерье это конечно фантастика, море чистое, песок белый, отдохнули замечательно.
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Kroha-ru
Очень хотели попасть в бухту Триозерье, но шел ремонт дороги в районе Находки и доехать оказалось нереально! Юля предложила показать другие места не менее красивые, и оказалась права. Маяк Бюссе, читать дальшеуменьшить
мыс паращей черепахи и водопады. Места настолько поражают своей красотой, что уезжать из них не хочется. Мы сделали кучу шикарных фотографий и даже смогли полетать на коптере чтоб внушиться этими видами с разных углов зрения. Огромное спасибо Юле! Она сделала для нас незабываемую поездку и по комфорту и по общению и по увиденным красотам! Но мы все еще надеемся что Юля покажет нам Триозьере когда туда можно будет добраться!
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