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Остров Фуругельма: приморские Мальдивы

Отправиться из Владивостока к белым пескам, лазоревому морю, ларгам и чернохвостым чайкам
Что общего у дальневосточного острова Фуругельма с Мальдивскими островами? Неописуемая красота! А всё остальное — лучше. Не верите на слово — поехали с нами, убедитесь. Увидите бирюзовое море, заброшенный городок и лиановый лес.

А по пути — лежбище пёстрых нерп, песчаную косу Назимова и посёлок, который должен был стать главным городом Дальнего Востока.
4.6
5 отзывов
Остров Фуругельма: приморские Мальдивы
Остров Фуругельма: приморские Мальдивы
Остров Фуругельма: приморские Мальдивы

Описание экскурсии

Остров Фуругельма небольшой по размерам — 2,5 на 1,5 км. Попасть на него можно только в составе организованной группы по договору туроператора и Морского Государственного заповедника. Поговорим, как он прошёл путь от военного острова до абсолютно мирного, отданного во владение птицам и природе.

Птичий базар. На острове располагается крупнейшая колония чернохвостых чаек, которая насчитывает 50 000 птиц. Много краснокнижных пернатых, среди которых — буревестник, орлан, розовая чайка и колпица.

Белый песок и чистое лазоревое море в главной бухте острова.

По пути увидим:

  • Посёлок Посьет, который должен был стать главным городом Дальнего Востока
  • Маяк, мыс Остренко и косу Назимова — 5 км песка шириной от 10 до 100 м
  • Камни Михельсона с колонией пёстрых нерп (ларг). Посмотрим, как они спят, загорают и чешут животики
  • Заброшенный городок и лиановый лес

Тайминг:

07:00 — выезд из Владивостока в посёлок Посьет
08:30 — санитарная остановка в посёлке Барабаш
10:00 — посадка на катер, морская прогулка по заливу Рейд Паллада, маяк, коса Назимова, мыс Остренко, кекуры Михельсона и наблюдение за ларгами
11:00–13:00 — пешеходная прогулка по острову Фуругельма в сопровождении сотрудника заповедника. Рассказ об удивительной истории острова
13:00–15:00 — свободное время, отдых (обед не предусмотрен)
16:00 — ориентировочное прибытие в Посьет
20:00 — прибытие во Владивосток

Организационные детали

  • В зависимости от размера группы трансфер проходит на комфортабельном минивэне Toyota Alphard, микроавтобусе Toyota Hiace или Mercedes, автобусе King Long
  • Плывём на маломерном катере Yamaha, оснащённом всеми средствами безопасности (по 10-11 чел.)
  • Ограничения по возрасту — 3+
  • В высокий сезон (середина июля — середина сентября) для детей действует скидка: 300 ₽ школьникам, детям до 5 лет — 1000 ₽
  • С вами будет один из водителей нашей команды, экскурсию на острове проведёт гид заповедника

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник16 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От кинотеатра «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 580 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и
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вы обязательно полюбите наш край, очаруетесь его девственной природой, необузданным и таким ласковым морем, рассветами и закатами. Мы покажем вам острова и заповедники, город и горы, тайгу и сакуру. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
Е
Сказочное путешествие! Я не фанат групповых поездок, обычно всегда выбираю индивидуальную, но так как целью поездки было именно посещение острова, полностью индивидуальной программы найти не удалось. Трансфер из Владивостока был
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на комфортабельном автобусе. (Дорога туда заняла около 4х часов, обратно ехали 6 часов - ремонт дорог+ было воскресенье, многие возвращались в город). Сопровождавший гид после санитарной остановки в Барабаше рассказывала много интересного о освоении Приморского края. Катера перевозившие нас на остров прекрасные! У нас была совмещенная группа с другим оператором, и мы могли сравнить. По пути на остров (или обратно) капитан проводит небольшую интересную экскурсию. На самом острове туристы могут находиться максимум 4 часа. На экскурсию по острову обязательно нужно сходить - подъем не тяжелый (мы совсем не спортивные, но спокойно поднялись). Время на купание после этого достаточно. Если есть маска, берите. Дно достаточно интересное (плоские мягкие морские ежи, трепанги, рыбки). Вытаскивать из воды ничего нельзя, егеря следят за этим.

Сказочное путешествие! Я не фанат групповых поездок, обычно всегда выбираю индивидуальную, но так как целью поездки
Сказочное путешествие! Я не фанат групповых поездок, обычно всегда выбираю индивидуальную, но так как целью поездки
Сказочное путешествие! Я не фанат групповых поездок, обычно всегда выбираю индивидуальную, но так как целью поездки
Сказочное путешествие! Я не фанат групповых поездок, обычно всегда выбираю индивидуальную, но так как целью поездки
Сказочное путешествие! Я не фанат групповых поездок, обычно всегда выбираю индивидуальную, но так как целью поездки
Сказочное путешествие! Я не фанат групповых поездок, обычно всегда выбираю индивидуальную, но так как целью поездки
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Мария
Экскурсия отлично организована, комфортный транспорт. О. Фуругельма невероятный и потрясающе красивый.
Экскурсия отлично организована, комфортный транспорт. О. Фуругельма невероятный и потрясающе красивый.
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С
Пейзажи отличаются от остальной россии кардинально! Очень красиво, содержательный рассказ гида, капитана и водителя. Прозрачная вода, много живности, маску лучше брать с собой. То что это самый юг родины и заповедный край - это добовляет дополнительные краски и ощущения! Рекоменую😉
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марина
Это была просто сказка! Мы в Приморье уже четвёртый раз и думали, что видели всё! На это сказочный остров! Повезло с погодой, солнышко и спокойное море сделало поездку просто роскошной!
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Наш замечательный капитан дал нам возможность увидеть тюленей и рассказал много интересного. Очень интересно и подробно рассказывал и гид Александр Васильевич в заповеднике! Напились воды из родничка. Пляж просто шикарный! Вода была ещё холодная, но всё равно искупались в чистейшем и прозрачном море. Остров уникальный, очень интересные растения и так много всего разного на таком маленьком острове. Организация была безупречной! Спасибо огромное!

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М
Экскурсия интересная, гид хороший, группа приятная. Но, отвратительный трансфер, машина ужасная, водитель ловил все ухабы, даже на ровной дороге машину трясло. Позвоночник весь стрясся в трусы((. При заказе было указано,
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что группа до 8ми человек, были уверены, что трансфер будет хороший. По итогу, присоединили к группе от другого агентства, где тур стоил дешевле и количество людей не ограничивалось. При этом, стоимость взяли прежнюю, без учёта изменений условий. В анонсе у организатора указано, что продолжительность экскурсии 9 часов, это лукавство, на самом деле 14 часов. Жаль, что организатор указывает некорректную информацию. И при ухудшении условий поездки берет ту же оплату. В общем то при нормальном трансфере, я бы не поднимала вопрос, но так относиться к туристам нельзя, надо предупреждать заранее, и хотя бы снижать стоимость. На трипстере мы первый раз с таким сталкиваемся.

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