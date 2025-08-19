Что общего у дальневосточного острова Фуругельма с Мальдивскими островами? Неописуемая красота! А всё остальное — лучше. Не верите на слово — поехали с нами, убедитесь. Увидите бирюзовое море, заброшенный городок и лиановый лес. А по пути — лежбище пёстрых нерп, песчаную косу Назимова и посёлок, который должен был стать главным городом Дальнего Востока.

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Описание экскурсии

Остров Фуругельма небольшой по размерам — 2,5 на 1,5 км. Попасть на него можно только в составе организованной группы по договору туроператора и Морского Государственного заповедника. Поговорим, как он прошёл путь от военного острова до абсолютно мирного, отданного во владение птицам и природе.

Птичий базар. На острове располагается крупнейшая колония чернохвостых чаек, которая насчитывает 50 000 птиц. Много краснокнижных пернатых, среди которых — буревестник, орлан, розовая чайка и колпица.

Белый песок и чистое лазоревое море в главной бухте острова.

По пути увидим:

Посёлок Посьет, который должен был стать главным городом Дальнего Востока

Маяк, мыс Остренко и косу Назимова — 5 км песка шириной от 10 до 100 м

Камни Михельсона с колонией пёстрых нерп (ларг). Посмотрим, как они спят, загорают и чешут животики

Заброшенный городок и лиановый лес

Тайминг:

07:00 — выезд из Владивостока в посёлок Посьет

08:30 — санитарная остановка в посёлке Барабаш

10:00 — посадка на катер, морская прогулка по заливу Рейд Паллада, маяк, коса Назимова, мыс Остренко, кекуры Михельсона и наблюдение за ларгами

11:00–13:00 — пешеходная прогулка по острову Фуругельма в сопровождении сотрудника заповедника. Рассказ об удивительной истории острова

13:00–15:00 — свободное время, отдых (обед не предусмотрен)

16:00 — ориентировочное прибытие в Посьет

20:00 — прибытие во Владивосток

Организационные детали