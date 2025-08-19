А по пути — лежбище пёстрых нерп, песчаную косу Назимова и посёлок, который должен был стать главным городом Дальнего Востока.
Описание экскурсии
Остров Фуругельма небольшой по размерам — 2,5 на 1,5 км. Попасть на него можно только в составе организованной группы по договору туроператора и Морского Государственного заповедника. Поговорим, как он прошёл путь от военного острова до абсолютно мирного, отданного во владение птицам и природе.
Птичий базар. На острове располагается крупнейшая колония чернохвостых чаек, которая насчитывает 50 000 птиц. Много краснокнижных пернатых, среди которых — буревестник, орлан, розовая чайка и колпица.
Белый песок и чистое лазоревое море в главной бухте острова.
По пути увидим:
- Посёлок Посьет, который должен был стать главным городом Дальнего Востока
- Маяк, мыс Остренко и косу Назимова — 5 км песка шириной от 10 до 100 м
- Камни Михельсона с колонией пёстрых нерп (ларг). Посмотрим, как они спят, загорают и чешут животики
- Заброшенный городок и лиановый лес
Тайминг:
07:00 — выезд из Владивостока в посёлок Посьет
08:30 — санитарная остановка в посёлке Барабаш
10:00 — посадка на катер, морская прогулка по заливу Рейд Паллада, маяк, коса Назимова, мыс Остренко, кекуры Михельсона и наблюдение за ларгами
11:00–13:00 — пешеходная прогулка по острову Фуругельма в сопровождении сотрудника заповедника. Рассказ об удивительной истории острова
13:00–15:00 — свободное время, отдых (обед не предусмотрен)
16:00 — ориентировочное прибытие в Посьет
20:00 — прибытие во Владивосток
Организационные детали
- В зависимости от размера группы трансфер проходит на комфортабельном минивэне Toyota Alphard, микроавтобусе Toyota Hiace или Mercedes, автобусе King Long
- Плывём на маломерном катере Yamaha, оснащённом всеми средствами безопасности (по 10-11 чел.)
- Ограничения по возрасту — 3+
- В высокий сезон (середина июля — середина сентября) для детей действует скидка: 300 ₽ школьникам, детям до 5 лет — 1000 ₽
- С вами будет один из водителей нашей команды, экскурсию на острове проведёт гид заповедника
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|16 500 ₽