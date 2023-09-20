Прогулка на гидроцикле — захватывающее водное приключение, которое позволит вам испытать незабываемые эмоции. Это отличное сочетание адреналина и красоты природы! Вы будете ощущать ветер и наслаждаться скоростью, олицетворяющей свободу и приключение, а ещё — любоваться морскими пейзажами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Управлять гидроциклом просто и увлекательно! Вам не потребуется опыт вождения спортивных судов, чтобы ощутить все преимущества и возможности транспорта. Наши профессиональные инструкторы обучат вас навыкам управления этим водным средством.

От маяка Токаревского вы отправитесь вокруг острова Елены и вдоль берегов Русского острова. Вас ждут живописные побережья и диковинные водные экосистемы, которые станут великолепным фоном для ваших фотографий.

Организационные детали

Цена указана за 1 час аренды одного гидроцикла (время можно увеличить за доплату). На одном транспорте могут находиться 1–2 человека. Всего у нас пять гидроциклов.

Гидроциклы — Kawasaki Ultra LX. Максимальная скорость — 95 км/час. Гидроциклы регулярно проходят технический осмотр.

Гидроцикл можно арендовать на более длительный срок. Цену уточняйте в переписке.

У нас нет возрастных ограничений, но в целях безопасности дети до 14 лет должны быть на гидроцикле в сопровождении взрослого

В стоимость экскурсии входит