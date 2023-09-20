Приручите водные просторы Японского моря
Прогулка на гидроцикле — захватывающее водное приключение, которое позволит вам испытать незабываемые эмоции.
Это отличное сочетание адреналина и красоты природы! Вы будете ощущать ветер и наслаждаться скоростью, олицетворяющей свободу и приключение, а ещё — любоваться морскими пейзажами.
Это отличное сочетание адреналина и красоты природы! Вы будете ощущать ветер и наслаждаться скоростью, олицетворяющей свободу и приключение, а ещё — любоваться морскими пейзажами.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Управлять гидроциклом просто и увлекательно! Вам не потребуется опыт вождения спортивных судов, чтобы ощутить все преимущества и возможности транспорта. Наши профессиональные инструкторы обучат вас навыкам управления этим водным средством.
От маяка Токаревского вы отправитесь вокруг острова Елены и вдоль берегов Русского острова. Вас ждут живописные побережья и диковинные водные экосистемы, которые станут великолепным фоном для ваших фотографий.
Организационные детали
- Цена указана за 1 час аренды одного гидроцикла (время можно увеличить за доплату). На одном транспорте могут находиться 1–2 человека. Всего у нас пять гидроциклов.
- Гидроциклы — Kawasaki Ultra LX. Максимальная скорость — 95 км/час. Гидроциклы регулярно проходят технический осмотр.
- Гидроцикл можно арендовать на более длительный срок. Цену уточняйте в переписке.
- У нас нет возрастных ограничений, но в целях безопасности дети до 14 лет должны быть на гидроцикле в сопровождении взрослого
В стоимость экскурсии входит
- Аренда гидроцикла с полным баком топлива
- Два спасательных жилета (на каждый гидроцикл)
- Водонепроницаемые чехлы для телефона
- Вместительная водонепроницаемая сумка для вещей
- Якорь (по желанию)
- Два гидрокостюма на рост 165–175 (на каждый гидроцикл)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от Токаревского маяка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Andrey — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 324 туристов
Всем привет! Меня зовут Андрей, за многолетний опыт работы в туризме я собрал целую команду гидов-энтузиастов, прекрасно знающих наш родной город и край. Мы с радостью поделимся секретами и лайфхаками о городе, а так же посоветуем путешественникам всё: начиная от того, в каком ресторане лучшая еда и морепродукты, и заканчивая рекомендациями по посещению тех или иных достопримечательностей города. С нами вам будет интересно и познавательно:)
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
20 сен 2023
Очень понравилось кататься на гидроцикле. Инструктаж понятный, техника свежая, хорошая.
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Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Ночные
Летние
Природа и пейзажи
Активности
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